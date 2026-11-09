Kinderzuschlag: Familien verlieren Weg zu höheren Zahlungen

Beim Kinderzuschlag kann ein gestrichener Absatz Bares kosten. Die Familienkasse sieht in ihren Durchführungsanweisungen nicht mehr vor, dass Eltern schon bei der Antragstellung einen kürzeren Bewilligungszeitraum wählen können.

Damit entfällt nach der geänderten Verwaltungsvorgabe eine Möglichkeit, durch einen anschließenden neuen Antrag früher eine günstigere Berechnung zu erreichen. Die gesetzliche Vorschrift über den sechsmonatigen Bewilligungszeitraum wurde dafür nicht geändert.

Was die Familienkasse aus ihren Anweisungen gestrichen hat

Die Änderung steht bereits in der Durchführungsanweisung Kinderzuschlag vom 20. Februar 2026. In der Übersicht wird unter den Streichungen ausdrücklich der bisherige Abschnitt E.1.1.2 Absatz 4 mit dem Hinweis „kürzerer BWZ auf Antrag“ genannt.

Die Vorgängerfassung vom April 2024 erlaubte ausdrücklich, Kinderzuschlag für weniger als sechs Monate zu beantragen. Die Familienkasse sollte dann nur für diesen Zeitraum bewilligen und musste die Gründe für die Begrenzung nicht prüfen.

Auf die Folgen macht Bernd Eckhardt in der November-Ausgabe von Sozialrecht Justament aufmerksam. Eine nähere Begründung für die Streichung enthält die Änderungsübersicht nicht.

Warum beim Kinderzuschlag zwei Zeiträume wichtig sind

Nach § 6a Absatz 7 Bundeskindergeldgesetz entscheidet die Familienkasse grundsätzlich für sechs Monate über den Kinderzuschlag. Dieser Bewilligungszeitraum beginnt mit dem Antragsmonat, frühestens jedoch nach dem Ende einer bereits laufenden Bewilligung.

Für die Einkommensberechnung betrachtet die Familienkasse einen anderen Zeitraum: Nach Absatz 8 zählt der Durchschnitt aus den sechs Monaten vor Beginn des Bewilligungszeitraums. Bei einem erstmaligen Antrag im November sind das grundsätzlich die Einnahmen von Mai bis Oktober.

Deshalb kann der Zeitpunkt eines neuen Bewilligungszeitraums die Höhe der Zahlung beeinflussen. Ein Monat mit besonders hohem Einkommen fällt irgendwann aus der Berechnung heraus und wird durch einen anderen Monat ersetzt.

Weshalb ein kürzerer Antrag mehr Geld bringen konnte

Die frühere Regelung war etwa für Eltern interessant, deren Verdienst gesunken war. Wer zunächst nur für einen kurzen Zeitraum Kinderzuschlag beantragte und anschließend erneut einen Antrag stellte, konnte früher einen neuen Einkommensdurchschnitt zugrunde legen lassen.

Mit jedem später beginnenden Zeitraum konnten weitere Monate mit höherem Verdienst aus der Berechnung herausfallen. Dadurch konnte der Kinderzuschlag steigen, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren.

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Auch Sonderzahlungen konnten den Unterschied machen. Wie empfindlich solche Einnahmen den Anspruch beeinflussen können, zeigt der Beitrag „Beim Kinderzuschlag gilt das Zuflussprinzip“.

Die frühere und die geänderte Verwaltungsvorgabe im Vergleich

Frage Frühere Anweisung Anweisung vom 20. Februar 2026 Wie lange wird gewöhnlich bewilligt? Sechs Monate. Weiterhin grundsätzlich sechs Monate. Konnten Eltern bei Antragstellung einen kürzeren Zeitraum wählen? Ja, die Möglichkeit war ausdrücklich vorgesehen. Die entsprechende Passage wurde gestrichen. Welche finanzielle Folge kann das haben? Ein anschließender Antrag konnte früher eine günstigere Berechnung ermöglichen. Dieser Weg ist nach der geänderten Verwaltungsvorgabe nicht mehr vorgesehen.

Ein BSG-Urteil dämpft die Hoffnung auf erfolgreiche Gegenwehr

Dass sich die gesetzliche Vorschrift nicht geändert hat, erklärt den Streit, garantiert aber keinen Anspruch auf Fortführung der bisherigen Praxis. Auch eine Verwaltung kann ihre Auslegung eines unveränderten Gesetzes ändern; ob diese Auslegung trägt, ist eine rechtliche Frage.

Eckhardt hält ein rechtliches Vorgehen gegen die neue Auffassung für aussichtslos und verweist auf das BSG-Urteil vom 12. März 2026, B 4 AS 24/24 R. Dort konnte ein Selbstständiger durch eine Beschränkung seines Antrags oder einen Leistungsverzicht den Zeitraum für die Durchschnittsberechnung seines Einkommens nicht verändern.

Das Verfahren betraf Leistungen nach dem SGB II und die Einkommensberechnung bei selbstständiger Tätigkeit. Die Übertragung auf den Kinderzuschlag ist die rechtliche Bewertung des Fachautors; das Urteil entschied nicht unmittelbar über die gestrichene KiZ-Regelung.

Auch zeitlich ist die Abfolge eindeutig: Die Anweisung datiert vom Februar, das Urteil vom März 2026. Diese spätere Entscheidung kann deshalb nicht der ursprüngliche Anlass der Streichung gewesen sein.

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Ein weiterer Antrag beendet die laufende Bewilligung nicht

Einfach während des laufenden Bezugs erneut Kinderzuschlag zu beantragen, eröffnet grundsätzlich keinen neuen Bewilligungszeitraum. Ein frühzeitig gestellter Folgeantrag wird vielmehr für die Zeit nach dem Ende der bisherigen Bewilligung behandelt, wie die amtlichen Hinweise zum Kinderzuschlagsantrag erläutern.

Auch ein Verzicht auf die Auszahlung schafft nach Abschnitt E.6 der aktuellen Durchführungsanweisung grundsätzlich keinen neuen Zeitraum. Eltern sollten deshalb nicht davon ausgehen, sie könnten die frühere Gestaltung durch einen Zahlungsstopp mit anschließendem Neuantrag ersetzen.

Bei Änderungen in der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft gelten besondere Regeln, etwa nach der Geburt eines weiteren Kindes. Solche Veränderungen müssen der Familienkasse mitgeteilt werden und sind von einer bloßen Einkommensänderung zu unterscheiden.

Die feste Bewilligung kann Familien auch schützen

Ändern sich während der sechs Monate nur das Einkommen oder die Wohnkosten, bleibt der Kinderzuschlag grundsätzlich unverändert. Das erläutert die Familienkasse auch in ihrem Merkblatt zum Kinderzuschlag.

Bei einem höheren Verdienst kann diese Bindung günstig sein, weil die laufende Zahlung dadurch regelmäßig nicht sofort sinkt. Bei geringerem Verdienst fehlt dagegen die schnelle Anpassung nach oben.

Die Streichung bedeutet deshalb keine pauschale Kürzung für alle Familien. Sie trifft eine Gestaltungsmöglichkeit, die gerade bei wechselnden Einnahmen finanziell helfen konnte.

Was Eltern jetzt prüfen sollten

Vor einem neuen Antrag lohnt es sich, die Einnahmen der betreffenden sechs Monate vollständig zusammenzustellen und auffällige Sonderzahlungen zu prüfen. Ein späterer Beginn kann im Einzelfall günstiger sein, muss aber gegen die Zahlungen abgewogen werden, die für einen ausgelassenen Antragsmonat verloren gehen können.

Denn Kinderzuschlag wird grundsätzlich erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt. Fehlende Unterlagen können nachgereicht werden, wie das Familienportal des Bundes zur Antragstellung erklärt.

Unabhängig von der gestrichenen Begrenzungsmöglichkeit können Bescheide weiterhin Berechnungsfehler enthalten. Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; Grundlage ist § 84 Sozialgerichtsgesetz.

Bei einer akuten Geldlücke müssen Familien nicht sechs Monate warten

Reicht das aktuelle Einkommen trotz Kinderzuschlags nicht mehr zum Lebensunterhalt, kommen ergänzende Leistungen beim Jobcenter infrage. Den Zusammenhang erläutert unser Beitrag „Trotz Kinderzuschlag Geld vom Jobcenter: nicht bis zum nächsten Antrag warten“.

Der laufende Kinderzuschlag wird dabei als Einkommen berücksichtigt. Wer außerdem Wohngeld erhält, muss die Folgen eines SGB-II-Antrags auch mit der Wohngeldstelle klären.

Praxisbeispiel: Eine Prämie wirkt noch Monate später nach

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Unterschied: Familie Schneider beantragt im November Kinderzuschlag und hat im Mai eine Lohnprämie erhalten. Nach allen Abzügen verbleiben im Beispiel 600 Euro zusätzliches zu berücksichtigendes Einkommen, das den Durchschnitt für Mai bis Oktober rechnerisch um 100 Euro monatlich erhöht.

Nach der früheren Anweisung hätte die Familie den November-Antrag auf einen Monat begrenzen und für Dezember erneut beantragen können. Dann wären Juni bis November betrachtet worden, sodass die Prämie aus Mai nicht mehr in diesem Durchschnitt enthalten gewesen wäre.

Bei einer regulären Bewilligung von November bis April bleibt die ursprüngliche Berechnung dagegen grundsätzlich für alle sechs Monate bestehen. Ob und um welchen Betrag die frühere Gestaltung den Zuschlag erhöht hätte, hängt von der vollständigen Berechnung der Familie ab.