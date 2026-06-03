Schulden des Ehepartners: Konto-Verleih kann teuer werden

Wer dem Ehepartner das eigene Konto für dessen Betrieb überlässt, kann später für dessen Steuerschulden in Anspruch genommen werden. Das Finanzgericht Münster entschied: Nutzt ein Steuerschuldner das Konto seiner Ehefrau als Geschäftskonto, können Zahlungseingänge auf diesem Konto anfechtbar sein; das Finanzamt darf die Ehefrau dann per Duldungsbescheid auf Wertersatz in Anspruch nehmen. (12 K 441/24 AO)

Ehefrau blieb Inhaberin des Geschäftskontos

Die Klägerin hatte ein Girokonto ursprünglich selbst eröffnet und später als Geschäftskonto für eine Schankwirtschaft genutzt. Danach übernahm ihr Ehemann den Betrieb wieder.

Obwohl der Betrieb wieder auf den Ehemann überging, blieb die Klägerin alleinige Kontoinhaberin. Sie überließ ihrem Mann die Bankkarte samt PIN, und er nutzte das Konto weiter für geschäftliche Zahlungen.

Ehemann nutzte das Konto wie sein eigenes

Der Ehemann gab das Konto auf Rechnungen seines Betriebs an. Auch Kreditkartenzahlungen, Schecks und Bareinzahlungen liefen über dieses Konto.

Nach außen wirkte das Konto damit wie ein Geschäftskonto des Ehemannes. Rechtlich blieb es aber ein Konto der Klägerin, weil nur sie Vertragspartnerin der Bank war.

Betrieb geriet in finanzielle Schwierigkeiten

Der Betrieb des Ehemannes geriet in wirtschaftliche Schieflage. Es entstanden Steuer- und Sozialversicherungsrückstände.

Das Finanzamt leitete Vollstreckungsmaßnahmen ein. Der Ehemann gab später eine Vermögensauskunft ab und erklärte dabei, das verwendete Konto gehöre seiner Ehefrau.

Finanzamt verlangte Wertersatz von der Ehefrau

Das Finanzamt sah in der Kontonutzung eine gläubigerbenachteiligende Gestaltung. Es nahm die Ehefrau mit einem Duldungsbescheid in Anspruch.

Der Vorwurf: Der Ehemann habe eigene betriebliche Forderungen auf ein fremdes Konto lenken lassen. Dadurch seien Zahlungseingänge dem unmittelbaren Zugriff seiner Gläubiger entzogen worden.

Was ist ein Duldungsbescheid?

Mit einem Duldungsbescheid verpflichtet das Finanzamt eine Person, die Vollstreckung wegen Steuerschulden eines anderen zu dulden. Das kann etwa nach einer anfechtbaren Vermögensverschiebung passieren.

Die betroffene Person schuldet dann nicht die Steuer selbst. Sie muss aber hinnehmen, dass das Finanzamt auf das Erlangte zugreift oder Wertersatz verlangt.

Warum das Anfechtungsgesetz wichtig war

Das Finanzamt stützte sich auf das Anfechtungsgesetz. Danach können Rechtshandlungen angefochten werden, wenn sie Gläubiger benachteiligen.

Eine solche Benachteiligung liegt vor, wenn Vermögen dem Zugriff der Gläubiger entzogen wird. Genau das sah das Gericht bei den Zahlungseingängen auf dem Konto der Ehefrau.

Zahlung auf fremdes Konto benachteiligt Gläubiger

Die betrieblichen Forderungen standen dem Ehemann zu. Wenn seine Kunden aber auf das Konto der Ehefrau zahlten, entstand gegenüber der Bank ein Anspruch der Ehefrau.

Damit wurden pfändbare Forderungen des Ehemannes in eine formale Rechtsposition der Ehefrau verschoben. Für die Gläubiger des Ehemannes wurde der Zugriff erschwert.

Minus auf dem Konto half der Ehefrau nicht

Das Konto war dauerhaft im Soll. Die Klägerin argumentierte, die Einzahlungen hätten nur Schulden gegenüber der Bank vermindert.

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Das überzeugte das Gericht nicht. Gerade weil die Klägerin Kontoinhaberin war, reduzierten die Einzahlungen ihre eigene Bankschuld. Die übrigen Gläubiger des Ehemannes konnten auf diese Beträge nicht mehr zugreifen.

Kein Schutz durch interne Absprachen

Entscheidend war nicht, ob die Eheleute intern davon ausgingen, das Konto gehöre faktisch zum Betrieb des Mannes. Nach außen blieb die Ehefrau Kontoinhaberin.

Schriftliche Vereinbarungen über Ausgleichsansprüche oder Treuhandabreden gab es nicht. Deshalb konnte die Klägerin daraus keinen Schutz gegen den Duldungsbescheid ableiten.

Kontenwahrheit ist kein Nebenthema

Das Gericht stellte klar: Wer ein eigenes Konto einem anderen für dessen Geschäfte überlässt, schafft erhebliche Risiken. Das gilt besonders, wenn das Konto wie ein verdecktes Treuhandkonto genutzt wird.

Das Gebot der Kontenwahrheit soll gerade verhindern, dass unklar bleibt, wem ein Konto wirtschaftlich zuzuordnen ist. Wer diese Trennung verwischt, kann später haftungsähnlich in Anspruch genommen werden.

Gläubigerbenachteiligung musste nicht Hauptziel sein

Für die Anfechtung reichte aus, dass der Ehemann die Benachteiligung seiner Gläubiger zumindest billigend in Kauf nahm. Er musste nicht ausschließlich mit dem Ziel handeln, das Finanzamt zu schädigen.

Nach Ansicht des Gerichts lag ihm die Wirkung der Kontonutzung auf der Hand. Er wusste, dass das Konto seiner Ehefrau gehörte und dass Gläubiger dadurch keinen direkten Zugriff auf die Zahlungseingänge hatten.

Zahlungsunfähigkeit war dem Ehemann bekannt

Der Ehemann kannte seine wirtschaftliche Lage. Es gab Vollstreckungsmaßnahmen, Rückstände, eine Vermögensauskunft und ein dauerhaft überzogenes Konto.

Spätestens in dieser Lage musste ihm klar sein, dass Zahlungseingänge auf ein fremdes Konto die Gläubiger benachteiligen können. Das genügte dem Gericht für den Benachteiligungsvorsatz.

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Ehefrau musste sich Wissen zurechnen lassen

Die Klägerin bestritt, frühzeitig von der Zahlungsunfähigkeit ihres Mannes gewusst zu haben. Das Gericht ließ dies nur eingeschränkt gelten.

Es stellte darauf ab, dass sie ihrem Mann das Konto zur freien Nutzung überlassen hatte. Wer einem anderen eine solche Stellung einräumt und die Kontonutzung nicht kontrolliert, muss sich dessen Wissen unter Umständen zurechnen lassen.

Ehe schützt nicht vor jeder Wissenszurechnung

Das Gericht betonte: Die Ehe allein führt nicht automatisch zur Zurechnung. Entscheidend war die konkrete Kontenleihe.

Die Ehefrau hatte dem Ehemann die Bankkarte überlassen, die Nutzung des Kontos für den Betrieb geduldet und sich nach eigenem Vortrag nicht um die Kontobewegungen gekümmert. Damit ließ sie sich bei diesen Geldgeschäften faktisch durch ihn repräsentieren.

Augenverschließen entlastet nicht

Die Klägerin trug vor, ihr Mann habe Post von ihr ferngehalten und ihr keine Einzelheiten mitgeteilt. Das half ihr nicht.

Als Kontoinhaberin hätte sie den Informationsfluss sicherstellen können. Wer ein Konto auf den eigenen Namen führt, aber einem anderen die vollständige Nutzung überlässt, kann sich nicht ohne Weiteres darauf berufen, nichts gewusst zu haben.

Auch Schwerbehinderung beim Auto half nicht

Die Klägerin erklärte einzelne Kontobewegungen damit, dass ein betrieblich genutztes Fahrzeug wegen ihrer Schwerbehinderung auf ihren Namen zugelassen worden sei. Dadurch habe es Rabatte gegeben.

Das änderte nichts an der Bewertung der Kontenleihe. Entscheidend blieb, dass betriebliche Einnahmen des Steuerschuldners auf ein Konto der Klägerin gelenkt wurden.

Wertersatz statt Zugriff auf einzelne Zahlung

Da die ursprünglichen Forderungen durch die Zahlungen erloschen waren, verlangte das Finanzamt Wertersatz. Das Gericht hielt dies für zulässig.

Eine Entreicherung half der Klägerin nicht. Im Anfechtungsrecht kommt es nicht darauf an, ob der Anfechtungsgegner dauerhaft bereichert bleibt.

Keine Saldierung mit Betriebsausgaben

Die Klägerin konnte auch nicht verlangen, dass spätere betriebliche Ausgaben vom Duldungsbetrag abgezogen werden. Das Gericht lehnte eine solche Saldierung ab.

Entscheidend waren die Zahlungseingänge, die dem Zugriff der Gläubiger entzogen wurden. Dass vom Konto auch Betriebskosten bezahlt wurden, beseitigte die Gläubigerbenachteiligung nicht.

Was bedeutet das für Betroffene?

Eheleute sollten ihre Konten nicht als Geschäftskonto für den Partner oder die Partnerin laufen lassen. Ein eigenes Betriebskonto des Unternehmers oder der Gesellschaft ist sicherer als ein fremdes Privatkonto.

Sobald Vollstreckungen, Rückstände oder Pfändungen im Raum stehen, sollte die Kontonutzung sofort geprüft werden. Ein Konto auf den Namen des Ehepartners darf nicht als Ausweichkonto dienen.

Betroffene sollten Kontoauszüge sichern, Vollmachten klären, schriftliche Vereinbarungen prüfen und steuerliche Beratung einholen. Je länger die unklare Kontonutzung läuft, desto größer wird das Risiko.

FAQ zur Kontenleihe und Steuerschulden

Kann ich für Steuerschulden meines Ehepartners haften?

Nicht allein wegen der Ehe. Wenn Sie Ihrem Ehepartner aber Ihr Konto für dessen Geschäft überlassen und dadurch Gläubiger benachteiligt werden, kann ein Duldungsbescheid drohen.

Was ist eine Kontenleihe?

Damit ist gemeint, dass eine Person ihr Konto einer anderen Person zur Nutzung überlässt. Gefährlich wird das, wenn fremde geschäftliche Einnahmen auf dieses Konto fließen.

Warum ist ein Konto im Minus trotzdem problematisch?

Einzahlungen auf ein überzogenes Konto mindern die Schuld des Kontoinhabers gegenüber der Bank. Andere Gläubiger des eigentlichen Schuldners können auf diese Beträge dann nicht zugreifen.

Muss ich wirklich wissen, dass mein Ehepartner Steuerschulden hat?

Nicht immer kommt es nur auf eigenes Wissen an. Wer dem Ehepartner Konto und Bankkarte überlässt und die Nutzung nicht kontrolliert, kann sich dessen Wissen zurechnen lassen müssen.

Was sollte ich tun, wenn mein Konto für den Betrieb des Partners genutzt wird?

Sie sollten die Nutzung sofort beenden, ein eigenes Betriebskonto verlangen, Kontoauszüge sichern und fachkundige Beratung einholen. Bei Steuerrückständen sollten Sie besonders schnell handeln.

Quellenverzeichnis

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.03.2026, Aktenzeichen 12 K 441/24 AO, zur Duldungsinanspruchnahme bei Kontenleihe, Gläubigerbenachteiligung und Wissenszurechnung zwischen Ehegatten.

Abgabenordnung, insbesondere Paragraf 191 zur Inanspruchnahme durch Duldungsbescheid und Paragraf 154 zur Kontenwahrheit.

Anfechtungsgesetz, insbesondere Paragraf 1 zur Gläubigerbenachteiligung, Paragraf 3 zur Vorsatzanfechtung und Paragraf 11 zu den Rechtsfolgen.

Bürgerliches Gesetzbuch, insbesondere Paragraf 166 zur Wissenszurechnung bei Vertretung.