Pflegeheim führt zu Schulden: Witwe soll 50.000 Euro für Pflege an das Sozialamt zahlen

Annegret Schäfer aus Uelsen in der Grafschaft Bentheim hat ihren Mann verloren und soll anschließend rund 50.000 Euro für dessen Pflegeheimaufenthalt erstatten. Das Sozialamts fordert nämlich den Hausanteil, den die Witwe von ihrem Mann geerbt hat.

Für die 68-Jährige ist das eine existenzielle Belastung: Geld auf einem Konto hat ihr Mann ihr dem Bericht zufolge nicht hinterlassen. Das Erbe steckt in dem Haus, in dem sie wohnt und das noch nicht vollständig abbezahlt ist.

Ein gemeinsames Leben, fünf Kinder und der Wunsch nach einem eigenen Haus

Annegret und Jürgen Peter Schäfer lernten sich 1974 kennen und lebten zunächst auf Langeoog. Auf der Nordseeinsel betrieben sie eine kleine Pension und gründeten eine Familie, bevor sie später in die Grafschaft Bentheim zogen.

Das Paar zog fünf Kinder groß und wollte sich ein eigenes Zuhause aufbauen. Weil die finanziellen Möglichkeiten begrenzt waren, suchten die beiden nach einer Lösung, die sie sich leisten konnten.

2002 kauften sie gemeinsam mit einem ihrer erwachsenen Söhne und dessen Ehefrau ein freistehendes Einfamilienhaus in Uelsen für 160.000 Euro. Jeder der vier Käufer erhielt ein Viertel des Eigentums.

Der Sohn und seine Frau bezogen das obere Stockwerk, die Eltern wohnten im Erdgeschoss. Um die Kreditraten zuverlässig zahlen zu können, verzichteten Annegret und Jürgen Peter Schäfer nach ihrer Schilderung auf Urlaubsreisen und größere Anschaffungen.

Das Haus wurde damit zum Wohnort für zwei Generationen und zu einem über Jahre finanzierten Teil ihrer Altersvorsorge. Gerade dieses Eigentum ist nun der Anlass für die Forderung des Sozialamts.

Diabetes und schwere Demenz führten zum Umzug ins Pflegeheim

Jürgen Peter Schäfer erkrankte an Diabetes; infolge der Erkrankung musste ihm ein Bein amputiert werden. Später kam eine schwere Demenz hinzu, die seine Frau bei der Betreuung zu Hause schließlich an ihre Grenzen brachte.

Im November 2021 zog er in ein Pflegeheim. Seine Rente reichte für die Kosten nicht aus, weshalb die Abteilung Soziale Sicherung des Landkreises Grafschaft Bentheim den monatlichen Fehlbetrag mit Sozialhilfemitteln übernahm.

Im Juli 2024 starb Jürgen Peter Schäfer.

Dass Familien in einer solchen Situation Unterstützung benötigen, ist im System der Pflegefinanzierung vorgesehen. Wann die Behörde ungedeckte Kosten übernimmt, erläutert unser Beitrag zur Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt.

Die Witwe erbt ein Viertel des Hauses – bewertet mit 72.500 Euro

Die Schäfers hatten sich gegenseitig als Alleinerben eingesetzt. Nach dem Tod ihres Mannes erbte Annegret Schäfer deshalb dessen Viertel am gemeinsamen Haus und besaß anschließend die Hälfte der Immobilie.

Das andere hälftige Eigentum blieb bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Schon deshalb kann die Witwe über einen Verkauf des gesamten Hauses nicht allein entscheiden.

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Nach der vom Landkreis veranlassten Einschätzung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen hatte das Haus einen Gesamtwert von 290.000 Euro. Der geerbte Anteil ihres Mannes wurde daraus mit 72.500 Euro angesetzt.

Auf dieser Grundlage verlangte die Behörde dem Bericht zufolge rund 50.000 Euro als Ersatz für gezahlte Sozialhilfe. Für Annegret Schäfer entsteht damit eine hohe Geldforderung, obwohl ihr durch die Erbschaft kein entsprechendes Bankguthaben zugeflossen ist.

Angabe aus dem berichteten Fall Betrag oder Zeitraum Kauf des Hauses durch vier Familienmitglieder 2002 für insgesamt 160.000 Euro Eigentum vor dem Erbfall Je 25 Prozent für Annegret Schäfer, ihren Mann, den Sohn und dessen Ehefrau Heimaufnahme des Ehemanns November 2021 Tod des Ehemanns Juli 2024 Geschätzter Gesamtwert des Hauses 290.000 Euro Wert des geerbten Viertels laut Bericht 72.500 Euro Forderung des Sozialamts Rund 50.000 Euro Vorgeschlagene Lösung der Witwe Ratenzahlung; Entscheidung im Bericht noch offen

Der Hauskredit läuft weiter – ein zusätzlicher Kredit wäre teuer

Die Forderung trifft die Witwe während einer laufenden Immobilienfinanzierung. Zu den bisherigen Verpflichtungen käme damit die Rückzahlung der Pflegekosten hinzu.

Annegret Schäfer schilderte der NOZ, dass sie bei ihrer Bank nach einem weiteren Kredit gefragt habe. Die Bank hätte ihr nach ihren Angaben Geld geliehen, allerdings zu ungünstigen Bedingungen und mit kurzer Laufzeit.

„Ich habe das Geld doch nicht“, beschrieb sie ihre Lage. Ein auf dem Papier vorhandener Hausanteil lässt sich eben nicht ohne Weiteres in eine monatlich tragbare Finanzierung umwandeln.

Die Witwe bot dem Sozialamt deshalb eine Ratenzahlung an. Zum Zeitpunkt des NOZ-Berichts war darüber noch nicht entschieden; eine spätere Einigung oder eine gerichtliche Entscheidung ist damit nicht belegt.

Der Landkreis verweist auf das Gesetz und verspricht sozialverträgliche Lösungen

Der zuständige Dezernent Gert Lödden erklärte gegenüber der NOZ, der Landkreis müsse geltendes Recht umsetzen. Sozialhilfe werde aus Steuermitteln finanziert, weshalb vorhandenes vererbtes Vermögen beim Kostenersatz berücksichtigt werden müsse.

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Während des Heimaufenthalts sei das gemeinsame Haus zunächst für den dort lebenden Partner geschützt. Nach dem Tod könne die Erbschaft jedoch eine neue Prüfung auslösen.

Nach Löddens Darstellung geht die Behörde dabei verantwortungsvoll und sozialverträglich vor. Der hinterbliebene Partner müsse in der Regel nicht ausziehen und das Haus verkaufen; vielmehr werde geprüft, welche Zahlungen möglich seien.

Für Annegret Schäfer hängt deshalb viel davon ab, ob aus dieser Zusicherung eine tragbare Vereinbarung wird. Eine Ratenzahlung kann den unmittelbaren Zahlungsdruck verringern, bindet aber unter Umständen einen Teil der Rente über viele Jahre.

Warum der Schutz des Hauses nach dem Tod nicht automatisch weitergilt

Ein angemessenes, selbst bewohntes Hausgrundstück kann während des Sozialhilfebezugs nach § 90 SGB XII geschützt sein. Nach dem Tod kann jedoch der Kostenersatz durch Erben nach § 102 SGB XII greifen.

Erfasst werden grundsätzlich bestimmte rechtmäßig erbrachte Sozialhilfeleistungen aus den zehn Jahren vor dem Erbfall. Die Haftung ist auf den Wert des beim Tod vorhandenen Nachlasses begrenzt und durch gesetzliche Freibeträge sowie mögliche Härtegründe eingeschränkt.

Dass ein Haus vorher geschützt war, genügt allein nicht, um eine spätere Forderung auszuschließen. Diesen Unterschied hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 27. Februar 2019, B 8 SO 15/17 R, herausgearbeitet.

In dem damaligen Verfahren verlangte das Gericht allerdings auch eine genaue Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Erbin. Die Entscheidung erläutern wir im Beitrag „Erstattung der Pflegekosten darf Erben nicht zum Sozialfall machen“.

Restkredit und Nachlasswert müssen sorgfältig geprüft werden

Im Fall Schäfer ist besonders wichtig, dass das Haus laut Bericht noch nicht abbezahlt war. Für die Haftungsgrenze kommt es darauf an, welche berücksichtigungsfähigen Schulden dem Nachlass zuzurechnen sind.

Die bloße Multiplikation von 290.000 Euro Hauswert mit einem Viertel beantwortet diese Frage noch nicht. Das Bundessozialgericht hat zur Nachlassberechnung klargestellt, dass Vermögenswerte und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zum Todeszeitpunkt gegenüberzustellen sind.

Aus dem NOZ-Bericht lässt sich nicht entnehmen, wie hoch die verbliebene Kreditschuld war und wie sie in die Berechnung der Behörde eingeflossen ist. Deshalb lässt sich anhand der veröffentlichten Zahlen nicht abschließend beurteilen, ob die Forderung von rund 50.000 Euro vollständig berechtigt ist.

Auch eine besondere Härte muss anhand der konkreten Situation geprüft werden. Dabei können etwa gesundheitliche Einschränkungen, notwendige Betreuung und drohende eigene Sozialhilfebedürftigkeit Bedeutung haben.

Der Streit verweist auf die hohen Kosten eines Pflegeheimplatzes

Lödden sieht den politischen Handlungsbedarf nach seiner Darstellung vor allem bei der Finanzierung der Pflege und den hohen Heimkosten. Diese führten dazu, dass immer mehr Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen seien.

Für Annegret Schäfer hat diese Finanzierungsfrage eine sehr persönliche Konsequenz: Das über Jahrzehnte aufgebaute Zuhause wird mit einer Forderung verbunden, die ihre Möglichkeiten als Rentnerin übersteigen kann. Wie viel sie tatsächlich tragen kann, lässt sich aus einem Immobilienwert allein nicht ablesen.

Sieben Fragen und Antworten zum Fall Annegret Schäfer

Warum verlangt das Sozialamt Geld von Annegret Schäfer?

Die Behörde hatte ungedeckte Kosten des Pflegeheimaufenthalts ihres Mannes übernommen. Nach seinem Tod erbte Schäfer dessen Hausanteil, auf den sich die Kostenersatzforderung stützt.

Wie viel hat die Witwe tatsächlich geerbt?

Sie erbte ein Viertel des Hauses, dessen rechnerischer Wert laut Bericht 72.500 Euro beträgt. Zusammen mit ihrem bisherigen Viertel gehörte ihr danach die Hälfte der Immobilie.

Muss sie das Haus deshalb verkaufen?

Ein notwendiger Hausverkauf ist in dem Bericht nicht als feststehendes Ergebnis dokumentiert. Der Landkreis erklärte, in der Regel Lösungen zu suchen, die einen Auszug und Verkauf vermeiden.

Warum ist der noch laufende Hauskredit wichtig?

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten können den für die Haftungsgrenze relevanten Nachlasswert vermindern. Wie die verbliebene Finanzierung im konkreten Fall berücksichtigt wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Ist wegen ihrer früheren Pflege automatisch ein höherer Freibetrag geschützt?

Der erhöhte Nachlassfreibetrag von 15.340 Euro setzt unter anderem die gesetzlich verlangte häusliche Gemeinschaft und Pflege bis zum Tod voraus. Dass Schäfer ihren Mann vor dem Heimaufenthalt zu Hause betreute, belegt diese Voraussetzungen allein noch nicht.

Schützt die 100.000-Euro-Grenze vor dieser Forderung?

Diese Grenze betrifft den Unterhaltsrückgriff auf Kinder und Eltern nach § 94 Absatz 1a SGB XII. Der Kostenersatz durch Erben wird nach anderen Voraussetzungen geprüft.