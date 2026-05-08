Rentenerhöhung 2027: Neuerung gilt nicht für alle Rentner

Aktuelle Schlagzeilen zur „Rentenerhöhung 2027“ sorgen bei vielen Rentnerinnen und Rentnern für Verwirrung. Ja, es gibt eine Neuerung ab 2027 – aber sie ist keine automatische Rentenerhöhung für alle. Tatsächlich handelt es sich um eine Gesetzesänderung, die am 1. Januar 2027 in Kraft tritt und vor allem diejenigen betrifft, die 2027 neu in Altersrente gehen.

Zwei verschiedene Paar Schuhe

Viele Meldungen vermischen zwei unterschiedliche Themen: die jährliche Rentenanpassung zum 1. Juli und eine Neuregelung im Rentenverfahren ab 2027. Wer beides durcheinanderbringt, erwartet schnell ein zusätzliches Rentenplus für alle Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner. Genau das ist aber nicht gemeint, und das wird es nicht geben.

Was sich ab 1. Januar 2027 wirklich ändert

Ab 2027 soll der Rentenstart für neue Rentnerinnen und Rentner planbarer werden. Hintergrund: Beim Rentenbeginn fehlen oft noch die letzten Entgeltmeldungen des Arbeitgebers. Bisher mussten Versicherte häufig selbst entscheiden, ob diese Monate vorläufig geschätzt werden sollen, damit der Rentenbescheid rechtzeitig kommt.

Künftig läuft das standardmäßig so: Die Rentenversicherung fordert fehlende Meldungen automatisch digital an und rechnet bis zu drei fehlende Monate anhand der bereits bekannten Verdienste hoch. Wenn sich später herausstellt, dass das tatsächliche Einkommen höher war, wird die Rente neu berechnet und es gibt eine Nachzahlung.

Wen betrifft die neue Hochrechnung – und wen nicht

Die Änderung ist vor allem für Menschen relevant, die 2027 neu in Altersrente gehen. Für diese Gruppe kann der Rentenbescheid schneller kommen und die erste Zahlung pünktlicher starten, weil nicht erst lange auf letzte Gehaltsdaten gewartet werden muss.

Wer bereits Rente bezieht, erhält dadurch keine automatische Erhöhung. Bestandsrenten ändern sich durch diese Verfahrensänderung nicht.

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Praxisbeispiel Marianne: Sonderzahlung kurz vor Rentenbeginn

Marianne geht zum 1. April 2027 in Altersrente. Für Januar, Februar und März liegen bei der Rentenversicherung noch keine vollständigen Entgeltmeldungen vor. Deshalb werden diese Monate vorläufig hochgerechnet, damit Marianne ihren Rentenbescheid schneller bekommt und die Zahlung pünktlich starten kann.

Später stellt sich heraus: Im März gab es noch eine beitragspflichtige Sonderzahlung, das Einkommen war also höher als zunächst angenommen. Dann wird die Rente nachträglich neu berechnet – und Marianne erhält die Differenz als Nachzahlung.

Die Rentenerhöhung 2027 läuft separat

Unabhängig davon gibt es weiterhin die reguläre Rentenanpassung zum 1. Juli. Diese Erhöhung betrifft alle Rentnerinnen und Rentner, also auch Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner. Wie hoch sie 2027 ausfällt, steht erst fest, wenn die Lohnentwicklung ausgewertet wurde; üblicherweise wird die Anpassung im Frühjahr 2027 bekanntgegeben und gilt dann ab 1. Juli 2027.

Wichtig: Zahlen, die schon lange vorher für 2027 kursieren, sind in der Regel nur Schätzungen.

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Was Sie tun sollten, wenn Sie 2027 in Rente gehen

Prüfen Sie Ihr Versicherungskonto rechtzeitig, damit keine Zeiten fehlen, etwa Kindererziehungszeiten oder Lücken durch Krankheit und Arbeitslosigkeit. Stellen Sie den Rentenantrag früh genug, denn die neue Hochrechnung ersetzt keine gute Vorbereitung.

Behalten Sie außerdem Sonderzahlungen im Blick: Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, Boni oder andere beitragspflichtige Zahlungen kurz vor Rentenbeginn können die Rentenhöhe beeinflussen – werden aber nicht immer sofort vollständig im ersten Bescheid abgebildet.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum ist von „Rentenerhöhung 2027“ die Rede?

Weil ein Gesetz ab 1. Januar 2027 Änderungen im Rentenverfahren bringt. Das ist aber nicht die allgemeine Rentenanpassung, die jedes Jahr zum 1. Juli erfolgt.

Bekommen alle Rentnerinnen und Rentner 2027 automatisch mehr Geld durch das neue Gesetz?

Nein. Die neue Regelung betrifft vor allem Menschen, die 2027 neu in Altersrente gehen. Für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner ist das keine zusätzliche Erhöhung.

Was bringt die Hochrechnung konkret?

Sie soll verhindern, dass der Rentenstart stockt, weil Entgeltmeldungen noch fehlen. Fehlende Monate werden vorläufig berechnet und später korrigiert.

Kann es durch die Hochrechnung Nachzahlungen geben?

Ja. Wenn später feststeht, dass das tatsächliche Einkommen höher war als die Hochrechnung, wird neu berechnet und die Differenz nachgezahlt.

Wann wird die reguläre Rentenerhöhung 2027 festgelegt?

Die Rentenanpassung wird in der Regel im Frühjahr 2027 bekanntgegeben und gilt dann ab dem 1. Juli 2027.

Fazit

2027 kommt kein „Extra-Rentenplus“ für alle. Die Neuerung ab dem 1. Januar 2027 soll vor allem Neurentnerinnen und Neurentnern helfen, schneller einen Bescheid zu erhalten und pünktlich Geld zu bekommen, auch wenn die letzten Entgeltmeldungen noch fehlen.

Die reguläre Rentenerhöhung für alle läuft davon getrennt und wird wie gewohnt zum 1. Juli festgelegt.