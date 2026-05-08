Bürgergeld: Jobcenter hebt Leistungen auf aber Widerspruch gibt oft keinen Aufschub

Viele Betroffene erleben es plötzlich: Das Jobcenter hebt laufende Bürgergeld-Leistungen auf oder fordert bereits gezahlte Beträge zurück. Wer dann Widerspruch einlegt, stößt auf ein Problem, das viele nicht kennen: Der Widerspruch hat in diesen Fällen häufig keine aufschiebende Wirkung. Der Bescheid wird also zunächst weiter vollzogen – selbst wenn er möglicherweise rechtswidrig ist.

Warum ein Widerspruch oft nichts stoppt

Bei Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden gilt im Bürgergeld-Recht eine besondere Regel. Widerspruch und Klage verhindern nicht automatisch, dass das Jobcenter sofort kürzt oder zurückfordert. Genau deshalb geraten viele Menschen trotz laufendem Rechtsverfahren in akute Not, weil die Existenzsicherung wegbricht oder Rückforderungen aufgerechnet werden.

Was Sie dann tun können: Antrag beim Sozialgericht

Wenn die Leistungen wegfallen oder eine Rückforderung sofort durchgesetzt wird, kann ein Eilantrag beim Sozialgericht der entscheidende Schritt sein. Das Gericht kann die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anordnen. Dann darf das Jobcenter den Bescheid vorerst nicht vollziehen, bis über den Widerspruch entschieden ist.

Entscheidung aus Berlin: Aufschiebende Wirkung angeordnet

In einem aktuellen Verfahren hat das Sozialgericht Berlin entschieden, dass die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs gegen einen Aufhebungsbescheid anzuordnen ist. (noch kein Aktenzeichen angegeben)

Hintergrund war, dass das Jobcenter die Leistungsbewilligung aufgehoben hatte und dies unter anderem mit angeblich fehlender Hilfebedürftigkeit begründete. Dabei wurde pauschal auf Einkommen der Antragstellerin und ihres Ehemannes verwiesen.

Bedarfsgemeinschaft wegen Ehe: Das stimmt nicht immer

Das Jobcenter ging offenbar davon aus, dass die Antragstellerin weiterhin mit ihrem Ehemann eine Bedarfsgemeinschaft bildet. Genau hier liegt in vielen Fällen der Fehler. Eine Ehe auf dem Papier bedeutet nicht automatisch, dass eine Bedarfsgemeinschaft besteht. Wenn Ehepartner tatsächlich dauerhaft getrennt leben, kann eine Bedarfsgemeinschaft entfallen. Dann darf das Einkommen des getrennt lebenden Ehepartners nicht einfach angerechnet werden.

Warum das Gericht dem Jobcenter widersprochen hat

Das Gericht hielt den Bescheid voraussichtlich für rechtswidrig. Ein zentraler Punkt war, dass vor dem Aufhebungsbescheid keine ordnungsgemäße Anhörung erfolgt war. Außerdem fehlte eine nachvollziehbare Begründung, welche konkreten Änderungen der Verhältnisse die Aufhebung rechtfertigen sollten.

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Besonders schwer wog, dass ein Berechnungsbogen komplett fehlte. Damit war weder erkennbar, wie das Jobcenter den Bedarf berechnet hat, noch ob und wie Einkommen angerechnet wurde. Ohne diese Grundlagen können Betroffene die Entscheidung nicht überprüfen – und Gerichte ebenso wenig.

Trennung und Einkommen: Jobcenter muss genau prüfen

Gerade wenn Einkommen eines Ehepartners angerechnet werden soll, obwohl getrennt gelebt wird, muss das Jobcenter sauber begründen, warum überhaupt noch von einer Bedarfsgemeinschaft ausgegangen wird. Pauschale Hinweise reichen nicht.

Fehlt diese Prüfung, sind die Erfolgsaussichten im Eilverfahren oft gut, weil das Interesse der Betroffenen an der Sicherung des Existenzminimums regelmäßig überwiegt.

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Existenzminimum: Warum Gerichte besonders streng prüfen

Wenn existenzsichernde Leistungen entzogen werden, geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum. Gerichte berücksichtigen deshalb besonders, dass Betroffene ohne laufende Leistungen sehr schnell in Mietrückstände, Energieschulden oder Versorgungslücken geraten können.

Was Betroffene jetzt wissen müssen

Wenn das Jobcenter Ihre Leistungen aufhebt oder zurückfordert, sollten Sie schnell reagieren. Ein Widerspruch allein reicht oft nicht. In vielen Fällen ist zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht notwendig, um die aufschiebende Wirkung anordnen zu lassen.

Das gilt besonders dann, wenn das Jobcenter Einkommen eines Ehepartners anrechnet, obwohl Sie tatsächlich getrennt leben und keine gemeinsame Haushaltsführung mehr besteht.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen

Wann hat ein Widerspruch gegen Jobcenter-Bescheide keine aufschiebende Wirkung?

Bei Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden wird der Bescheid oft sofort vollzogen, obwohl Widerspruch eingelegt wurde.

Was bringt ein Eilantrag beim Sozialgericht?

Das Gericht kann anordnen, dass Ihr Widerspruch aufschiebende Wirkung hat. Dann dürfen Leistungen vorerst nicht entzogen oder Rückforderungen nicht vollzogen werden.

Reicht es, wenn Ehepartner noch verheiratet sind, damit Einkommen angerechnet wird?

Nein. Entscheidend ist, ob tatsächlich eine Bedarfsgemeinschaft besteht. Bei dauerhaftem Getrenntleben kann sie entfallen.

Welche typischen Fehler machen Jobcenter bei Aufhebungen?

Häufig fehlen Anhörung, nachvollziehbare Begründung oder ein Berechnungsbogen. Dann ist nicht prüfbar, wie die Aufhebung begründet wird.

Wie schnell muss ich handeln?

Sofort. Gerade bei Leistungskürzungen oder Aufhebungen zählt jeder Tag, weil sonst das Existenzminimum gefährdet ist.

Fazit

Ein Aufhebungs- oder Erstattungsbescheid kann Ihre Existenz innerhalb weniger Tage treffen – und ein Widerspruch stoppt das oft nicht. Wer Leistungen verliert oder Rückforderungen sofort spürt, sollte neben dem Widerspruch prüfen, ob ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig ist.

Besonders wichtig ist das, wenn das Jobcenter Einkommen eines getrennt lebenden Ehepartners anrechnet, ohne eine echte Bedarfsgemeinschaft sauber nachzuweisen.