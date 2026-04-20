Rentenerhöhung 2026: Bei vielen Rentnern kommt die Rentenanpassung nicht an

Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent steigen. Für viele Ruheständler klingt das zunächst nach einer spürbaren Entlastung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Für mehr als eine Million Rentnerinnen und Rentner könnte diese Erhöhung allerdings auf dem eigenen Konto gar nicht ankommen. Betroffen sind vor allem Rentnerinnen und Rentner, die zusätzlich auf Grundsicherung im Alter oder auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung angewiesen sind.

Wenn die Rente steigt, die Auszahlung aber gleich bleibt

Der Grund liegt im System der Grundsicherung. Wer eine zu niedrige gesetzliche Rente bezieht und deshalb ergänzende Leistungen vom Sozialamt erhält, muss seine Rente als Einkommen anrechnen lassen.

Steigt die Rente, wird dieser höhere Betrag in der Regel bei der Grundsicherung wieder abgezogen. Dadurch erhöht sich zwar die Rentenzahlung auf dem Papier, zugleich sinkt aber die ergänzende Sozialleistung im selben Umfang.

Für die Betroffenen bedeutet das, dass sich unter dem Strich oft nichts verändert. Die angekündigte Rentenanpassung sorgt dann nicht für mehr finanziellen Spielraum, sondern nur für eine Verschiebung zwischen Rentenversicherung und Sozialamt.

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt das Problem

Wer bisher beispielsweise 600 Euro Rente erhält und zusätzlich 400 Euro Grundsicherung bekommt, verfügt insgesamt über 1.000 Euro im Monat. Steigt die Rente um 4,24 Prozent, erhöht sie sich auf rund 625 Euro.

Gleichzeitig verringert das Sozialamt die Grundsicherung in diesem Beispiel von 400 Euro auf 375 Euro. Auch nach der Rentenerhöhung bleiben damit insgesamt weiterhin 1.000 Euro monatlich.

Gerade dieser Effekt sorgt bei vielen Betroffenen für Frust. Sie hören von einer Rentenerhöhung, profitieren aber im Alltag nicht davon.

Ausgangslage Monatlicher Betrag Gesetzliche Rente vor Erhöhung 600 Euro Grundsicherung vor Erhöhung 400 Euro Gesamtbetrag vor Erhöhung 1.000 Euro Gesetzliche Rente nach Erhöhung 625 Euro Grundsicherung nach Anrechnung 375 Euro Gesamtbetrag nach Erhöhung 1.000 Euro

Warum der Gesetzgeber das so vorgesehen hat

Die Grundsicherung ist als Leistung gedacht, die das Existenzminimum absichert. Sie soll den Lebensunterhalt sichern, wenn die eigene Rente oder andere Einkünfte dafür nicht ausreichen.

Genau deshalb wird nahezu jedes zusätzliche Einkommen auf die Leistung angerechnet. Wer also mehr gesetzliche Rente erhält, hat nach dieser Logik einen geringeren Bedarf an staatlicher Unterstützung. Rein verwaltungstechnisch ist dieses Vorgehen nachvollziehbar.

Sozialpolitisch bleibt es aber umstritten, weil es viele langjährig Versicherte in eine Lage bringt, in der sie von Rentenerhöhungen kaum oder gar nicht profitieren.

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Besonders bitter für langjährig Versicherte

Für viele ältere Menschen ist diese Situation schwer zu akzeptieren. Sie haben über Jahrzehnte Beiträge gezahlt und erleben dann, dass eine öffentlich angekündigte Verbesserung ihren Alltag nicht verändert.

Das sorgt nicht nur für Enttäuschung, sondern auch für ein Gefühl fehlender Anerkennung der eigenen Lebensleistung. Denn wer jahrzehntelang gearbeitet hat, erwartet verständlicherweise, dass eine Rentenerhöhung auch tatsächlich im Portemonnaie ankommt.

Hinzu kommt, dass die Zahl der Menschen wächst, die mit ihrer Rente allein nicht mehr auskommen. Je mehr Rentner in die Grundsicherung geraten, desto mehr Personen sind von diesem Effekt betroffen.

Viele Ansprüche werden aus Scham oder Unwissen nicht geltend gemacht

Ein weiteres Problem besteht darin, dass zahlreiche Betroffene Grundsicherung gar nicht erst beantragen. Manche schämen sich, zum Sozialamt zu gehen, obwohl sie nach einem langen Arbeitsleben Anspruch auf Unterstützung hätten.

Andere gehen davon aus, die Behörden würden von sich aus prüfen, ob Leistungen zustehen. Das ist jedoch nicht der Fall, denn ohne Antrag werden mögliche Ansprüche in der Regel nicht berücksichtigt.

Gerade im Alter führt das dazu, dass Menschen mit sehr kleinen Renten auf Geld verzichten, das ihnen rechtlich zusteht. Die finanzielle Not bleibt dann größer, als sie eigentlich sein müsste.

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Die oft übersehene Ausnahme beim Freibetrag

Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme, die für Betroffene erhebliche Folgen haben kann. Gemeint ist der Freibetrag nach § 82a SGB XII.

Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung anrechnungsfrei. Das bedeutet, dass nicht jeder Euro der Rente vollständig von der Sozialleistung abgezogen werden darf. Davon können Menschen profitieren, die auf anerkannte Grundrentenzeiten kommen. Der Sozialrechsexperte Dr. Utz Anhalt verweist auf eine Schwelle von 33 Jahren verwiesen, ab der geprüft werden sollte, ob ein solcher Freibetrag berücksichtigt werden kann.

Warum dieser Freibetrag so wichtig ist

Wenn ein Teil der Rente anrechnungsfrei bleibt, kann eine Rentenerhöhung tatsächlich zu mehr Geld im Monat führen. Dann greift die automatische Verrechnung nicht mehr in voller Höhe.

Für Betroffene macht das einen spürbaren Unterschied. Während ohne Freibetrag die gesamte Erhöhung bei der Grundsicherung wieder verloren gehen kann, bleibt mit Freibetrag zumindest ein Teil der Anpassung erhalten.

Gerade deshalb lohnt es sich, die eigene Situation genau prüfen zu lassen. Viele wissen nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt.

Wo es in der Praxis häufig hakt

Oft scheitert es schon daran, dass der Freibetrag unbekannt ist. Manche Betroffene verlassen sich darauf, dass das Sozialamt alles automatisch richtig berechnet, obwohl das in der Praxis nicht immer selbstverständlich ist.

Hinzu kommt, dass viele ihre rentenrechtlichen Zeiten nicht genau einschätzen können. Wer nicht weiß, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, kann seine Ansprüche nur schwer durchsetzen.

Deshalb ist es sinnvoll, die anrechenbaren Grundrentenzeiten bei der Deutschen Rentenversicherung klären zu lassen. Erst mit einer verlässlichen Auskunft lässt sich gegenüber dem Sozialamt prüfen, ob ein Freibetrag berücksichtigt werden muss.

Was die Rentenerhöhung für Betroffene tatsächlich bedeutet

Die angekündigten 4,24 Prozent klingen nach einer guten Nachricht für Rentnerinnen und Rentner. Für einen großen Teil der Menschen mit ergänzender Grundsicherung bleibt die Erhöhung jedoch zunächst ein rechnerischer Vorgang ohne finanziellen Effekt.

Das zeigt, wie stark die Wirkung einer Rentenanpassung davon abhängt, ob zusätzlich Sozialleistungen bezogen werden. Wer nur auf die prozentuale Erhöhung blickt, übersieht schnell, dass am Ende nicht automatisch mehr Geld zur Verfügung steht. Umso wichtiger ist eine genaue Prüfung des eigenen Bescheids. Denn ob die Erhöhung vollständig angerechnet wird oder ob ein Freibetrag greift, entscheidet über die tatsächliche Entlastung.

Beispiel aus der Praxis

Eine 69-jährige Rentnerin erhält 642 Euro gesetzliche Rente und zusätzlich Grundsicherung, weil ihre laufenden Kosten damit nicht gedeckt sind. Nach der Rentenerhöhung steigt ihre Rente zwar um einige Euro, doch das Sozialamt senkt im Gegenzug die Leistung, sodass ihr Gesamtbetrag zunächst unverändert bleibt.

Erst bei einer späteren Überprüfung stellt sich heraus, dass genügend anerkannte Grundrentenzeiten vorliegen und ein Freibetrag hätte berücksichtigt werden müssen. Nach der Korrektur bleibt ein Teil der erhöhten Rente tatsächlich bei ihr, sodass sie am Monatsende etwas mehr Geld zur Verfügung hat.

5 Fragen und Antworten zum Thema

1. Warum merken viele Rentner von der Rentenerhöhung 2026 nichts?

Viele Rentner merken von der Erhöhung nichts, weil sie zusätzlich Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen. In diesen Fällen wird die höhere Rente als Einkommen angerechnet und die Grundsicherung entsprechend gekürzt.

2. Was bedeutet die Rentenerhöhung von 4,24 Prozent in der Praxis?

Die Erhöhung bedeutet zunächst, dass die gesetzliche Rente ab Juli 2026 steigt. Wer aber auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen ist, hat unter dem Strich oft trotzdem nicht mehr Geld zur Verfügung.

3. Für wen gilt dieses Problem besonders häufig?

Betroffen sind vor allem Menschen mit sehr niedriger Altersrente oder mit Erwerbsminderungsrente, die zusätzlich Grundsicherung erhalten. Gerade bei langjährig Versicherten führt das oft zu Enttäuschung, weil die Erhöhung nur auf dem Papier sichtbar ist.

4. Gibt es eine Ausnahme, durch die trotzdem mehr Geld bleiben kann?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Freibetrag nach § 82a SGB XII greifen. Dann wird ein Teil der Rente nicht vollständig auf die Grundsicherung angerechnet, sodass von einer Rentenerhöhung tatsächlich etwas übrig bleiben kann.

5. Was sollten Betroffene unbedingt prüfen lassen?

Betroffene sollten klären, ob bei ihnen genügend Grundrentenzeiten vorliegen und ob ein Freibetrag berücksichtigt werden muss. Dafür kann eine Auskunft der Deutschen Rentenversicherung hilfreich sein, damit das Sozialamt den Anspruch richtig berechnet.