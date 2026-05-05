Wer bekommt die 300 Euro Wohngeld?

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Die Frage nach den „300 Euro Wohngeld“ sorgt regelmäßig für Missverständnisse und Anfragen bei uns. Wohngeld ist aber kein pauschaler Festbetrag, der automatisch an alle Berechtigten ausgezahlt wird. Vielmehr handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss zu den Wohnkosten, dessen Höhe individuell berechnet wird.

Die Summe von rund 300 Euro ist dennoch nicht aus der Luft gegriffen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch bei reinen Wohngeldhaushalten bei 287 Euro. Je nach Haushalt, Einkommen, Miete und Wohnort kann der tatsächliche Betrag darunter oder darüber liegen.

Was Wohngeld eigentlich ist

Wohngeld soll Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen dabei helfen, ihre Wohnkosten zu tragen. Für Mieterinnen und Mieter wird es als Mietzuschuss gezahlt. Wer in einer selbst genutzten Immobilie lebt, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Lastenzuschuss erhalten.

Der Zuschuss richtet sich an Haushalte, die ihren Lebensunterhalt grundsätzlich selbst bestreiten, durch Miete, Nebenkosten oder Belastungen für Wohneigentum aber finanziell stark gefordert sind. Damit unterscheidet sich Wohngeld von Bürgergeld oder Grundsicherung, bei denen Unterkunftskosten bereits in anderer Form berücksichtigt werden.

Wer grundsätzlich Wohngeld erhalten kann

Anspruch auf Wohngeld können vor allem Beschäftigte mit niedrigerem Einkommen, Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende, Familien, Auszubildende ohne BAföG-Anspruch sowie manche Studierende haben. Entscheidend ist nicht die Berufsgruppe, sondern die finanzielle Gesamtsituation des Haushalts.

Auch Menschen mit schwankendem Einkommen können Wohngeld beantragen. Das betrifft etwa Teilzeitbeschäftigte, Selbstständige mit geringeren Einnahmen oder Haushalte, in denen sich Einkommen wegen Krankheit, Elternzeit oder Renteneintritt verändert hat.

Keinen regulären Wohngeldanspruch haben in der Regel Personen, deren Wohnkosten bereits über andere Sozialleistungen abgedeckt werden. Das gilt etwa für viele Beziehende von Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter. In solchen Fällen wird die Miete normalerweise im jeweiligen Leistungssystem berücksichtigt.

Warum es keine automatische 300-Euro-Zahlung gibt

Die häufig genannte Summe von 300 Euro beschreibt eher eine Größenordnung als einen festen Anspruch. Wohngeld wird nach einer Berechnungsformel ermittelt, die mehrere persönliche und örtliche Faktoren einbezieht. Deshalb können zwei Haushalte mit ähnlicher Miete sehr unterschiedliche Beträge erhalten.

Ein Einpersonenhaushalt mit geringer Rente in einer günstigen Kommune kann weniger als 300 Euro erhalten. Eine Familie mit Kindern in einer Stadt mit hoher Miete kann dagegen deutlich über diesem Betrag liegen. Die tatsächliche Zahlung hängt immer vom Einzelfall ab.

Diese Faktoren entscheiden über die Höhe

Für die Berechnung zählen vor allem drei Angaben: die Zahl der Haushaltsmitglieder, das anrechenbare Einkommen und die zuschussfähige Miete oder Belastung. Außerdem wird berücksichtigt, in welcher Mietstufe der Wohnort liegt. Städte mit hohem Mietniveau werden anders behandelt als Orte mit niedrigeren Wohnkosten.

Nicht jede Miete wird vollständig angesetzt. Das Wohngeldrecht arbeitet mit Höchstbeträgen, die je nach Haushaltsgröße und Mietstufe unterschiedlich ausfallen. Liegt die tatsächliche Miete darüber, wird für die Berechnung nur der anrechenbare Höchstbetrag verwendet.

📚 Lesen Sie auch: 1500 Euro Rente: Auch Rentner haben Anspruch auf das Wohngeld

Prüfpunkt Bedeutung für den Wohngeldanspruch Haushaltsgröße Je mehr Personen im Haushalt leben, desto anders fällt die Berechnung aus. Einkommen Das anrechenbare Gesamteinkommen entscheidet darüber, ob ein Anspruch besteht und wie hoch er sein kann. Miete oder Belastung Bei Mietwohnungen zählt die zuschussfähige Miete, bei Eigentum die anerkannte Belastung. Wohnort Die Mietstufe der Gemeinde beeinflusst, welche Wohnkosten berücksichtigt werden. Andere Sozialleistungen Wer bereits Leistungen mit Unterkunftskosten erhält, ist häufig vom Wohngeld ausgeschlossen.

Welche Einkünfte berücksichtigt werden

Beim Wohngeld zählt nicht einfach nur das Nettogehalt auf dem Konto. Die Behörde prüft das Gesamteinkommen aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Dazu können Löhne, Renten, Unterhaltszahlungen, Einnahmen aus selbstständiger Arbeit oder andere regelmäßige Einkünfte gehören.

Von diesem Einkommen werden je nach Situation bestimmte Pauschalen und Freibeträge abgezogen. Das kann etwa bei Werbungskosten, Sozialversicherungsbeiträgen oder besonderen persönlichen Umständen relevant sein. Deshalb lässt sich der Anspruch ohne genaue Prüfung oft nur grob einschätzen.

Warum Familien, Alleinerziehende und Rentner häufig betroffen sind

Familien mit Kindern haben oft hohe Wohnkosten, weil sie mehr Platz benötigen. Wenn das Einkommen zwar für den Alltag reicht, aber die Miete einen großen Teil des Budgets bindet, kann Wohngeld infrage kommen. Besonders in Ballungsräumen kann der Zuschuss spürbar entlasten.

Alleinerziehende stehen ebenfalls häufig unter Druck, weil ein Einkommen mehrere Personen tragen muss. Kommen hohe Mieten, Kita-Kosten oder unregelmäßige Unterhaltszahlungen hinzu, lohnt sich eine Prüfung besonders. Ein Antrag kann auch dann sinnvoll sein, wenn der Anspruch zunächst unsicher erscheint.

Bei Rentnerinnen und Rentnern ist die Lage ähnlich. Wer eine niedrige Rente bezieht und keine oder nur geringe weitere Einnahmen hat, kann durch steigende Wohnkosten schnell an finanzielle Grenzen kommen. Wohngeld kann hier helfen, den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen.

Auch Eigentümer können Unterstützung erhalten

Wohngeld ist nicht nur für Mieterinnen und Mieter vorgesehen. Eigentümerinnen und Eigentümer, die selbst in ihrer Wohnung oder ihrem Haus leben, können einen Lastenzuschuss beantragen. Dabei geht es nicht um Vermögensaufbau, sondern um die finanzielle Belastung durch das selbst genutzte Wohneigentum.

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Berücksichtigt werden können zum Beispiel bestimmte Finanzierungskosten und laufende Belastungen. Auch hier gelten Einkommensgrenzen und anerkannte Höchstbeträge. Wer ein geringes Einkommen hat und die monatlichen Wohnkosten kaum noch stemmen kann, sollte eine Prüfung nicht ausschließen.

Wann ein Antrag besonders sinnvoll ist

Ein Antrag ist besonders naheliegend, wenn die Miete deutlich gestiegen ist, das Einkommen gesunken ist oder sich die Haushaltsgröße verändert hat. Auch nach Renteneintritt, Trennung, Geburt eines Kindes oder Verlust von Arbeitsstunden kann sich die Lage so verändern, dass ein Anspruch entsteht.

Viele Haushalte verzichten auf eine Prüfung, weil sie ihr Einkommen für zu hoch halten. Das kann ein Fehler sein, da die Grenze je nach Wohnort, Miete und Haushaltsgröße stark variiert. Ein offizieller Wohngeldrechner kann eine erste Orientierung geben, ersetzt aber nicht den Bescheid der Behörde.

Wie der Antrag gestellt wird

Wohngeld muss beantragt werden. Zuständig ist in der Regel die Wohngeldstelle der Stadt, Gemeinde oder des Landkreises. In vielen Bundesländern ist der Antrag inzwischen auch online möglich.

Benötigt werden üblicherweise Nachweise über Einkommen, Mietvertrag, aktuelle Miethöhe, Nebenkosten und Haushaltsmitglieder. Bei Eigentum kommen Unterlagen zu Belastungen und Finanzierung hinzu. Je vollständiger die Unterlagen eingereicht werden, desto schneller kann die Behörde entscheiden.

Wichtig ist der Zeitpunkt der Antragstellung. Wohngeld wird grundsätzlich nicht beliebig rückwirkend gezahlt, sondern in der Regel ab dem Monat, in dem der Antrag eingeht. Wer eine finanzielle Entlastung braucht, sollte deshalb nicht zu lange warten.

Was die Wohngeld-Reform verändert hat

Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz wurde der Kreis der möglichen Empfängerinnen und Empfänger deutlich erweitert. Außerdem wurden die Beträge angehoben und zusätzliche Elemente für Heizkosten sowie energetische Belastungen eingeführt. Dadurch erhalten seit der Reform mehr Haushalte Unterstützung als zuvor.

Die Entwicklung zeigt sich auch in der Statistik. Ende 2024 bezogen rund 1,2 Millionen Haushalte in Deutschland Wohngeld. Der durchschnittliche Anspruch lag bei reinen Wohngeldhaushalten bei 287 Euro im Monat.

Was Antragsteller beachten sollten

Wer Wohngeld beantragt, sollte realistische Angaben machen und Änderungen zeitnah melden. Dazu gehören ein höheres Einkommen, ein Umzug, eine veränderte Miete oder eine neue Person im Haushalt. Falsche oder verspätete Angaben können zu Rückforderungen führen.

Gleichzeitig sollten Berechtigte nicht aus Unsicherheit auf den Antrag verzichten. Gerade bei komplizierten Lebenslagen kann die Wohngeldstelle prüfen, ob ein Anspruch besteht. Eine Ablehnung ist möglich, aber sie schafft zumindest Klarheit.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin lebt allein in einer Mietwohnung und erhält monatlich 1.250 Euro Rente. Ihre Warmmiete ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, die Kaltmiete liegt inzwischen bei 620 Euro. Nach Abzug laufender Kosten bleibt ihr nur wenig Geld für Lebensmittel, Strom, Versicherungen und Medikamente.

Die Rentnerin stellt bei der Wohngeldstelle einen Antrag und reicht Rentenbescheid, Mietvertrag und aktuelle Mietbescheinigung ein. Die Behörde prüft Einkommen, Wohnort, Mietstufe und anrechenbare Miete. Am Ende erhält sie einen monatlichen Zuschuss, der ihre Wohnkosten spürbar senkt.

Ob dieser Zuschuss genau 300 Euro beträgt, lässt sich nur im Einzelfall berechnen. Das Beispiel zeigt aber, warum die oft genannte Summe für viele Haushalte realistisch sein kann. Wohngeld ist damit keine pauschale Auszahlung, sondern eine gezielte Hilfe nach persönlicher Bedürftigkeit.

Fazit

Die 300 Euro Wohngeld bekommen nicht automatisch alle Menschen mit niedrigerem Einkommen. Der Betrag steht vielmehr für eine häufig genannte Größenordnung, die je nach Haushalt überschritten oder unterschritten werden kann.

Anspruch haben Haushalte, deren Einkommen für den Lebensunterhalt reicht, deren Wohnkosten aber zu hoch sind.

Besonders Rentnerinnen und Rentner, Familien, Alleinerziehende, Beschäftigte mit geringem Einkommen und manche Eigentümer sollten ihren Anspruch prüfen. Entscheidend sind Haushaltsgröße, Einkommen, Miete oder Belastung sowie der Wohnort. Wer unsicher ist, sollte den offiziellen Wohngeldrechner nutzen oder direkt bei der zuständigen Wohngeldstelle nachfragen.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Informationen zum Wohngeld und Wohngeld-Plus-Rechner, abgerufen am 5. Mai 2026, Statistisches Bundesamt: Wohngeldstatistik und Angaben zu Wohngeldhaushalten Ende 2024, abgerufen am 5. Mai 2026, Bundesregierung und Wohngeld-Plus-Gesetz: Informationen zur Reform, zu Heizkostenkomponente und Klimakomponente, abgerufen am 5. Mai 2026.