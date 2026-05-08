Krankengeld: ALG I steht über Krankenversicherung der Rentner

Viele kennen das Problem: Das Krankengeld läuft aus, dann wird eine neue Arbeitsunfähigkeit bescheinigt – und die Krankenkasse behauptet plötzlich, der Anspruch sei weg, weil kein „nahtloser“ Versicherungsschutz mehr bestehe. Genau darüber hat das Landessozialgericht München entschieden und Betroffenen den Rücken gestärkt (LSG München, Urteil v. 10.06.2021 – L 4 KR 495/20).

Worum ging es in dem Verfahren?

Ein 1964 geborener Mann war zunächst wegen verschiedener Beschwerden krankgeschrieben und bekam Krankengeld. Parallel bestand zeitweise Versicherungsschutz über Arbeitslosengeld I, später stellte er einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Nach einer Reha wurde er erneut arbeitsunfähig geschrieben, zunächst wegen orthopädischer Diagnosen. Danach lag eine Erstbescheinigung ab dem Folgetag vor, diesmal wegen einer Somatisierungsstörung und einer allergischen Alveolitis.

Endet das Krankengeld, wenn die nächste Krankschreibung am Folgetag beginnt?

Die Krankenkasse stellte sich auf den Standpunkt: Der Krankengeldbezug und damit die Mitgliedschaft mit Krankengeldanspruch habe am 08.09.2019 geendet. Ab 09.09.2019 habe keine Mitgliedschaft mit Krankengeldanspruch mehr bestanden, weil es sich um eine neue Krankheit handele und der Kläger inzwischen als Rentenantragsteller zu behandeln sei.

Der Betroffene hielt dagegen: Die Arbeitsunfähigkeit sei nahtlos weitergegangen, und allein die neue Diagnose dürfe nicht dazu führen, dass der Schutz wegbricht. Vor allem könne nicht verlangt werden, dass sich Krankengeldansprüche „überschneiden“, um die Mitgliedschaft zu retten.

Was das Gericht entschieden hat

Das Gericht gab dem Kläger Recht und verpflichtete die Krankenkasse, Krankengeld über den 08.09.2019 hinaus bis einschließlich 09.12.2019 zu zahlen. Entscheidend war: Für den Fortbestand der Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V ist keine Überschneidung zweier Krankengeldansprüche nötig.

Ausreichend ist, dass sich die Ansprüche nahtlos aneinander anschließen. Eine Erstbescheinigung am Folgetag des Endes der vorherigen Arbeitsunfähigkeit reicht dafür.

Warum die KVdR hier nachrangig war

Im Fall spielte auch die Frage eine Rolle, ob der Mann wegen des Rentenantrags bereits in der Krankenversicherung der Rentner einzuordnen wäre. Das Gericht stellte klar, dass Versicherungspflicht über Arbeitslosengeld I grundsätzlich Vorrang haben kann und nicht einfach durch die KVdR verdrängt wird.

Damit blieb der Kläger im Schutzsystem der Arbeitslosenversicherung, solange die Voraussetzungen vorlagen. Und weil der Krankengeldanspruch nahtlos weiterlief, blieb auch die Mitgliedschaft erhalten.

Neue Krankheit beendet nicht automatisch Krankengeld

Besonders wichtig ist ein weiterer Punkt: Die strengen Regeln, die man aus Diskussionen um Folgebescheinigungen kennt, gelten hier nicht in gleicher Weise. § 46 SGB V mit seinen Sonderregeln zur „weiteren Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit“ betrifft typischerweise Folgefeststellungen, nicht den Anschluss wegen einer neuen Krankheit.

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Das Gericht sagt deshalb: Bei einer neuen Krankheit wird der Anspruch nach dem Grundsatz ausgelöst, dass Krankengeld ab dem Tag der ärztlichen Feststellung entsteht. Wenn diese Feststellung am Folgetag erfolgt, ist das lückenlos genug, um den Versicherungsschutz zu halten.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen können

Wenn Krankengeld endet und am nächsten Tag eine neue Erstbescheinigung ausgestellt wird, darf die Krankenkasse nicht automatisch auf „Lücke“ oder „fehlende Überschneidung“ abstellen. Entscheidend ist die Nahtlosigkeit, nicht eine rechnerische Überlappung.

Wer in solchen Situationen Krankengeld verliert, sollte die Bescheinigungen und Zeiträume genau prüfen lassen. Gerade bei Wechseln der Diagnose ist es wichtig, dass die Krankschreibung tatsächlich am Folgetag beginnt.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Reicht eine neue Krankschreibung am Folgetag aus, damit Krankengeld weiterläuft?

Ja. Nach dem Urteil ist keine Überschneidung erforderlich, ein nahtloser Anschluss genügt.

Muss die neue Arbeitsunfähigkeit dieselbe Krankheit betreffen?

Nein. Bei einer neuen Krankheit entsteht Krankengeld grundsätzlich wieder ab dem Tag der ärztlichen Feststellung.

Was ist der Unterschied zwischen „nahtlos“ und „überschneidend“?

Nahtlos bedeutet ohne Unterbrechung von einem Tag zum nächsten. Überschneidend würde heißen, dass zwei Anspruchszeiträume gleichzeitig laufen – das verlangt das Gericht ausdrücklich nicht.

Kann die Krankenkasse auf KVdR verweisen, um Krankengeld abzulehnen?Nicht automatisch. Wenn Versicherungspflicht über Arbeitslosengeld I im Raum steht, kann diese Vorrang haben, und die Mitgliedschaft kann über Krankengeld fortbestehen.

Was sollte ich tun, wenn die Kasse wegen neuer Diagnose das Krankengeld stoppt?

Schnell handeln: Bescheid prüfen, Widerspruch einlegen und – wenn existenziell – Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragen. Besonders wichtig sind lückenlose AU-Bescheinigungen und die Datumslogik.

Fazit

Das Urteil stärkt Versicherte, die nach einer Erkrankung direkt in die nächste Arbeitsunfähigkeit rutschen – auch wenn die Diagnose wechselt. Krankengeld darf nicht daran scheitern, dass die Kasse eine Überschneidung verlangt: Entscheidend ist, dass die Bescheinigung nahtlos am Folgetag beginnt .