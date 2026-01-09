Rente plötzlich deutlich niedriger: So darf die Rentenversicherung kürzen

Lesedauer 4 Minuten

Ein Rentner wollte seine Altersrente vollständig ausgezahlt bekommen. Doch das Sozialgericht Dessau-Roßlau wies seine Klage ab. Die Richter bestätigten: Die Rentenversicherung darf eine laufende Rente mit offenen Beitragsforderungen einer Krankenkasse verrechnen, wenn die Voraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch erfüllt sind.

Wer sich dagegen wehren will, benötigt weniger Schlagworte als belastbare Unterlagen – und eine widerspruchsfreie Darstellung der eigenen finanziellen Lage (Az.: S 25 R 430/14).

Der Fall: niedrige Altersrente – und alte Beitragsrückstände aus der Arbeitgeberzeit

Der Kläger bezog seit August 2013 eine Altersrente für langjährig Versicherte. Nach seinen Angaben lag der monatliche Zahlbetrag netto deutlich unter 800 Euro.

Gleichzeitig bestanden erhebliche Rückstände bei Sozialversicherungsbeiträgen aus seiner früheren Tätigkeit als Arbeitgeber, die die AOK Sachsen-Anhalt geltend machte; der Streit drehte sich dabei um Forderungen, die auf die Jahre 1998 und 1999 zurückgingen.

Die Krankenkasse wandte sich mit einem Verrechnungsersuchen an die Rentenversicherung. Diese kürzte daraufhin die laufende Rentenzahlung um mehrere hundert Euro monatlich. Der Kläger hielt das für unzulässig und verlangte die ungekürzte Auszahlung.

Warum das Gericht die Verrechnung für rechtmäßig hielt

Das Sozialgericht Dessau-Roßlau sah die Kürzung als zulässig an. Aus Sicht der Richter lag ein wirksames Verrechnungsersuchen der Krankenkasse vor, außerdem seien die geltend gemachten Forderungen nicht erledigt gewesen.

Zudem blieb der Einbehalt nach den Feststellungen des Gerichts unter einer gesetzlichen Obergrenze: Bei der Verrechnung dürfen Leistungsträger grundsätzlich bis zu fünfzig Prozent der laufenden Geldleistung einbehalten.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Das ist eine Höchstgrenze, kein Automatismus, und sie beantwortet nicht die Frage, ob im Einzelfall wegen einer nachgewiesenen Notlage eine Reduzierung geboten sein kann.

Verrechnung ist nicht Pfändung: anderer Maßstab, anderer Schutz

Der Streit betraf keine Rentenpfändung im Sinne der Zwangsvollstreckung, bei der Gläubiger über Pfändungs- und Überweisungsbeschluss auf Einkommen zugreifen. Es ging um eine sozialrechtliche Verrechnung zwischen Trägern. Genau deshalb sind die üblichen Pfändungstabellen und Pfändungsfreigrenzen aus der Zivilprozessordnung hier nicht der zentrale Prüfmaßstab.

Der Schutz liegt im Sozialrecht an anderer Stelle: Wer substantiiert nachweist, dass ihn die Verrechnung in eine sozialhilferechtliche Hilfebedürftigkeit drückt, kann sich unter Umständen gegen die volle Ausschöpfung der Verrechnung wehren – nur muss dieser Nachweis in der Praxis sehr präzise geführt werden.

Rechtsgrundlage und Kernproblem: Hilfebedürftigkeit muss belegt werden, nicht behauptet

Die Entscheidung stützte das Gericht auf §§ 51 und 52 SGB I. Danach dürfen laufende Geldleistungen wie Renten mit Beitragsansprüchen verrechnet werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wobei der Betroffene eine Verrechnung nicht schon deshalb zu Fall bringt, weil die Rente niedrig ist.

Maßgeblich wird vielmehr, ob durch den Einbehalt eine Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialhilferechts eintritt und ob diese Situation anhand nachvollziehbarer, überprüfbarer Daten belegt ist.

Genau hier scheiterte der Kläger nach Auffassung des Gerichts: Die bloße Behauptung finanzieller Not reichte nicht aus, und die vorgelegten Angaben wirkten aus Sicht der Richter nicht stimmig genug, um daraus eine verlässliche Bedarfs- und Belastungsrechnung abzuleiten.

Warum Gerichte bei Notlagen so streng sind

Das Gericht machte deutlich, dass es im Kern um Glaubwürdigkeit und Nachprüfbarkeit geht. Wer eine Verrechnung abwehren oder auch nur dämpfen will, muss seine Einnahmen, Ausgaben, Wohnkosten, Versicherungsbeiträge, Vermögen und Zahlungsflüsse so offenlegen, dass sich daraus eine konsistente Gesamtrechnung ergibt.

Widersprüche – etwa zwischen behaupteten Kosten und tatsächlichen Kontobewegungen – sind regelmäßig der Punkt, an dem Verfahren kippen, weil das Gericht dann keine tragfähige Grundlage mehr sieht, um eine existenzielle Unterdeckung festzustellen.

Streitpunkt Miete: Familienverträge sind nicht verboten, aber besonders beweisbedürftig

Besonders kritisch bewerteten die Richter den vorgelegten Untermietvertrag mit der Tochter des Klägers. Entscheidend war weniger die Existenz eines Vertrags als die Frage, ob er tatsächlich „gelebt“ wurde. Nach der gerichtlichen Würdigung fehlten belastbare Belege für die behaupteten Zahlungen, und Unterlagen passten nicht zu den vorgetragenen Beträgen.

Das ist für Betroffene ein praktischer Warnhinweis: Wenn Miet- oder Kostenpositionen das zentrale Argument sind, müssen Überweisungen, Quittungen und Kontoauszüge die Darstellung tragen – gerade im Familienkreis, wo Gerichte regelmäßig genauer hinschauen, ob eine reale Zahlungspflicht besteht oder nur eine rechnerische Position aufgebaut wird.

Warum sehr alte Forderungen trotzdem noch „durchschlagen“ können

Dass die Beitragsrückstände aus 1998/1999 stammten, war kein Selbstläufer für die Verteidigung. „Schon lange her“ ersetzt nicht die rechtliche Prüfung, ob die Forderung noch durchsetzbar ist. In der Praxis hängt das häufig an Dokumenten, die Betroffene oft nicht mehr präsent haben:

Beitragsbescheide, Säumniszuschläge, Mahnungen, Vollstreckungsversuche oder andere verfahrensrechtliche Schritte können dazu führen, dass Forderungen weiterbestehen und Einwände wie Verjährung nicht ohne Weiteres greifen.

Wer sich hier wehren will, braucht deshalb eine belastbare Aktenlage: eine aktuelle Forderungsaufstellung der Krankenkasse, Kopien der tragenden Bescheide und – falls behauptet wird, die Forderung sei „verjährt“ oder „erledigt“ – konkrete Anknüpfungspunkte, die das rechtlich tragen, statt einer pauschalen Vermutung.

Was Betroffene sofort tun sollten: ein klarer Pfad statt Bauchgefühl

Wenn eine Rentenverrechnung angekündigt oder umgesetzt wird, sollte zuerst der Bescheid der Rentenversicherung in Ruhe gelesen und fristwahrend reagiert werden, weil es regelmäßig um formelle Entscheidungen geht, die Bestandskraft entfalten können.

Parallel sollte die Forderungsgrundlage bei der Krankenkasse schriftlich geklärt werden, damit nachvollziehbar ist, woraus sich Hauptforderung, Nebenforderungen und aktueller Stand zusammensetzen. Der zweite Strang ist das Nachweis-Paket zur eigenen wirtschaftlichen Lage:

Kontoauszüge, Miet- und Nebenkostenbelege, Zahlungsnachweise, Versicherungsbeiträge, laufende Verpflichtungen und – sofern relevant – Unterhaltslasten müssen so zusammenpassen, dass eine rechnerische Unterdeckung plausibel und überprüfbar wird.

Daneben kann eine pragmatische Entlastung oft dort entstehen, wo die Forderung sitzt: Gespräche mit der Krankenkasse über Raten, Stundung oder die Prüfung von Nebenforderungen können Spielräume eröffnen, während eine Schuldnerberatung hilft, die Gesamtsituation zu ordnen, bevor weitere Vollstreckungs- oder Aufrechnungsfolgen eintreten.

Häufige Fragen zur Rentenverrechnung

Darf die Rentenversicherung meine Altersrente wegen alter Krankenkassenschulden kürzen?

Ja, eine Verrechnung ist möglich, wenn ein wirksames Verrechnungsersuchen vorliegt und die Voraussetzungen nach dem SGB I erfüllt sind.

Wie hoch darf der Einbehalt sein?

Die Verrechnung ist grundsätzlich bis zu fünfzig Prozent der laufenden Geldleistung möglich; ob im Einzelfall weniger angemessen ist, hängt vor allem davon ab, ob eine drohende Hilfebedürftigkeit sauber belegt wird.

Gilt die Pfändungstabelle als Schutz?

Bei der sozialrechtlichen Verrechnung ist die Pfändungstabelle nicht der maßgebliche Prüfmaßstab, weil es nicht um Zwangsvollstreckung, sondern um Verrechnung nach dem Sozialrecht geht.

Wann schützt mich eine Notlage?

Wenn sich anhand vollständiger, stimmiger Unterlagen nachweisen lässt, dass der Einbehalt zu Hilfebedürftigkeit führt; unklare oder widersprüchliche Angaben reichen in der Regel nicht.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Dessau-Roßlau zeigt, wie konsequent Gerichte Rentenverrechnungen bestätigen, wenn die formellen Voraussetzungen erfüllt sind und der Betroffene eine existenzielle Notlage nicht belastbar belegen kann.

Entscheidend ist weniger die Empörung über eine Kürzung als die Akten- und Zahlenlage: Wer widerspruchsfrei nachweist, welche Fixkosten tatsächlich gezahlt werden, wie hoch die realen Belastungen sind und weshalb der verbleibende Zahlbetrag nicht reicht, verbessert seine Position – wer dagegen mit ungeklärten Forderungsständen, unbewiesenen Mietzahlungen oder lückenhaften Kontoauszügen argumentiert, verliert meist schon an der Beweislast.