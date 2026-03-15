Pflegewohngeld zu Unrecht gestrichen: Gericht stoppte jetzt Rückforderung

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Wer im Pflegeheim lebt und auf Unterstützung bei den Heimkosten angewiesen ist, kann durch eine Rückforderung schnell in existenzielle Not geraten. Genau das drohte einer Seniorin aus Nordrhein-Westfalen.

Der zuständige Kreis hob bereits bewilligtes Pflegewohngeld rückwirkend auf und verlangte mehr als 5.000 Euro zurück. Doch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen stoppte dieses Vorgehen und kassierte den Bescheid vollständig (Az. 12 A 199/22).

Pflegewohngeld erst bewilligt – dann folgte die Rückforderung

Die 1943 geborene Klägerin lebte seit Mai 2016 in einem Seniorenzentrum. Nachdem ihr ab Januar 2017 Pflegegrad 2 zuerkannt worden war, erhielt sie Pflegewohngeld. Diese Leistung soll in Nordrhein-Westfalen Heimbewohner entlasten, wenn sie die Kosten für das Pflegeheim nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können.

Später überprüfte der Kreis die Vermögensverhältnisse erneut. Dabei stellte die Behörde fest, dass es Ausschüttungen aus einem Fonds sowie Kapitallebensversicherungen gab. Daraufhin kam sie zu dem Schluss, die Frau habe in mehreren Monaten über Vermögen oberhalb der maßgeblichen Grenze von 10.000 Euro verfügt. Die Folge: Bewilligungen wurden rückwirkend aufgehoben und 5.102,02 Euro zurückverlangt.

Die Lebensversicherungen und Fondserlöse zählten grundsätzlich als Vermögen

Das Gericht machte zunächst deutlich, dass die ursprünglichen Pflegewohngeld-Bescheide tatsächlich rechtswidrig waren. Die Kapitallebensversicherungen und die Erlöse aus dem Fonds gehörten grundsätzlich zum verwertbaren Vermögen. Damit lag die Seniorin in den betroffenen Zeiträumen oberhalb der Schonvermögensgrenze.

Genau an diesem Punkt wäre für viele Betroffene eigentlich Schluss gewesen. Denn auf den ersten Blick klingt die Sache eindeutig: Wer zu viel Vermögen hat, bekommt kein Pflegewohngeld. Doch das Gericht blieb dort nicht stehen.

Entscheidend war die fehlerhafte Ermessensausübung der Behörde

Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass eine Behörde einen rechtswidrigen Bescheid nicht einfach automatisch zurücknehmen darf. Sie muss prüfen, ob und in welchem Umfang die Rücknahme im konkreten Einzelfall wirklich angemessen ist. Genau dafür gibt es das behördliche Ermessen.

Und genau hier scheiterte der Kreis.

Denn die Vermögensverhältnisse der Klägerin lagen nach den eigenen Berechnungen der Behörde fast durchgehend nur knapp über der Grenze von 10.000 Euro. Das bedeutete: Wäre das Pflegewohngeld von Anfang an nicht gezahlt worden, hätte die Seniorin die Investitionskosten zunächst aus ihrem Vermögen selbst tragen müssen.

Dadurch wäre ihr Vermögen aber bald wieder unter die Grenze gefallen. Dann hätte sie erneut Anspruch auf Pflegewohngeld gehabt.

Gericht kritisiert pauschale Standardformeln

Nach Auffassung des Gerichts hätte sich der Behörde genau dieser Punkt aufdrängen müssen. Denn die wirtschaftlichen Folgen lagen auf der Hand: Bei einer richtigen Behandlung des Falls wäre das Vermögen der Frau durch die Heimkosten schnell abgeschmolzen. Die Rücknahme über einen langen Zeitraum und die hohe Rückforderung trafen sie deshalb besonders hart.

Statt sich mit dieser Lage konkret auseinanderzusetzen, hatte die Behörde im Wesentlichen nur erklärt, das öffentliche Interesse an einem sparsamen Umgang mit Steuergeldern überwiege. Für das Gericht war das zu wenig.

Die Richter kritisierten ausdrücklich, dass die Behörde nur allgemein und formelhaft argumentiert habe. Es fehle eine echte Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich die Vermögenslage der Klägerin entwickelt hätte, wenn von Anfang an korrekt entschieden worden wäre.

Rückforderung von über 5.000 Euro war damit rechtswidrig

Weil schon die Rücknahme der alten Bewilligungen rechtswidrig war, durfte die Behörde auch das bereits gezahlte Pflegewohngeld nicht zurückfordern. Die Rückforderung über 5.102,02 Euro fiel damit ebenfalls weg.

Für die Klägerin war das entscheidend. Denn sie musste den Betrag nicht zurückzahlen und die alten Bewilligungen blieben bestehen.

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Warum das Urteil für viele Heimbewohner wichtig ist

Das Urteil ist auch deshalb brisant, weil Rückforderungen im Sozialrecht häufig schematisch begründet werden. Die Behörde entdeckt Vermögen, erklärt die alte Bewilligung für rechtswidrig und fordert dann die Leistung zurück. Doch genau dieses mechanische Vorgehen stößt hier an seine Grenzen.

Das Gericht macht klar: Auch wenn ein Bescheid ursprünglich rechtswidrig war, muss die Behörde sorgfältig prüfen, ob eine Rücknahme im konkreten Fall wirklich gerechtfertigt ist. Gerade bei älteren und pflegebedürftigen Menschen mit knappen Mitteln darf nicht so getan werden, als spiele die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung keine Rolle.

Für Betroffene kann der Unterschied existenziell sein

Im Kern zeigt das Urteil ein praktisches Problem, das viele Familien kennen. Behörden betrachten Vermögen oft nur stichtagsbezogen. Im Alltag aber schmilzt dieses Vermögen durch Heimkosten, Pflegekosten und laufende Belastungen schnell ab.

Genau deshalb kann eine Rückforderung besonders hart sein. Wer nur vorübergehend leicht über der Vermögensgrenze lag, wäre oft kurze Zeit später wieder leistungsberechtigt gewesen. Wird trotzdem für lange Zeit rückwirkend aufgehoben, entsteht eine Belastung, die mit der tatsächlichen Lebenslage kaum noch etwas zu tun hat.

Betroffene sollten Rückforderungsbescheide genau prüfen lassen

Das Urteil zeigt, dass Rückforderungen beim Pflegewohngeld keineswegs automatisch rechtmäßig sind. Wer einen entsprechenden Bescheid erhält, sollte genau prüfen lassen, ob die Behörde ihr Ermessen tatsächlich sauber ausgeübt hat.

Wichtig ist dabei vor allem die Frage, ob die wirtschaftliche Lage des Betroffenen, die Nähe zur Vermögensgrenze und die tatsächliche Vermögensentwicklung ausreichend berücksichtigt wurden. Fehlt eine solche Prüfung, kann der Bescheid angreifbar sein.

Häufige Fragen zum Urteil über das Pflegewohngeld

Was ist Pflegewohngeld überhaupt?

Pflegewohngeld ist in Nordrhein-Westfalen eine Unterstützung für pflegebedürftige Menschen in vollstationären Einrichtungen. Es soll helfen, die Investitionskosten des Heims zu finanzieren, wenn eigenes Einkommen und Vermögen dafür nicht ausreichen.

Warum wollte die Behörde das Geld zurückhaben?

Weil später bekannt wurde, dass die Klägerin Kapitallebensversicherungen und Erlöse aus einem Fonds hatte. Die Behörde ging deshalb davon aus, dass sie in den betroffenen Monaten nicht bedürftig genug war und das Pflegewohngeld zu Unrecht erhalten hatte.

Hat das Gericht gesagt, dass die Frau damals Anspruch auf Pflegewohngeld hatte?

Nein. Das Gericht hat ausdrücklich festgestellt, dass die damaligen Bewilligungen materiell rechtswidrig waren. Der entscheidende Fehler lag erst bei der späteren Rücknahmeentscheidung.

Warum war die Rücknahme trotzdem rechtswidrig?

Weil die Behörde ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. Sie hätte berücksichtigen müssen, dass sich das Vermögen der Frau nur knapp über der Grenze bewegte und bei zutreffender Behandlung durch Heimkosten schnell wieder unter die Grenze gefallen wäre.

Was bedeutet das für andere Betroffene?

Auch wenn eine Leistung ursprünglich zu Unrecht bewilligt wurde, darf die Behörde nicht automatisch alles zurückfordern. Sie muss die Umstände des Einzelfalls prüfen und nachvollziehbar begründen, warum eine Rücknahme trotzdem gerechtfertigt sein soll.

Fazit

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW ist ein wichtiges Signal für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Selbst wenn eine Bewilligung ursprünglich rechtswidrig war, darf die Behörde nicht einfach mit Standardbegründungen rückwirkend kassieren und hohe Summen zurückverlangen.

Wer nur knapp über der Vermögensgrenze lag und ohnehin bald wieder bedürftig geworden wäre, muss in die Abwägung einbezogen werden. Für Betroffene heißt das: Rückforderungen beim Pflegewohngeld sollten niemals ungeprüft hingenommen werden.