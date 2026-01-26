So hoch sind die Pflegesachleistung bei Pflegegrad 2 ab 2026

Lesedauer 5 Minuten

Wer zu Hause gepflegt wird und dabei Unterstützung benötigt, stößt schnell auf einen Begriff, der sperrig klingt, aber im Alltag sehr konkret hilft: Pflegesachleistungen. Gemeint ist damit kein Geld, das auf dem Konto landet, sondern ein monatliches Budget der Pflegeversicherung, das für Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes eingesetzt wird. Für Menschen mit Pflegegrad 2 ist dieses Budget ab dem 1. Januar 2026 klar beziffert: Bis zu 796 Euro pro Monat übernimmt die Pflegeversicherung als Pflegesachleistung, wenn die Versorgung zu Hause (auch) durch einen zugelassenen Pflegedienst erfolgt.

Wichtig ist dabei das „bis zu“. Pflegesachleistungen sind ein Höchstbetrag. Abgerechnet wird nur, was tatsächlich an Leistungen erbracht wird. Und wenn der Bedarf höher ist als das Budget, entsteht ein Eigenanteil.

So hoch ist die Pflegesachleistung bei Pflegegrad 2 ab 2026

Ab 2026 beträgt die Pflegesachleistung bei Pflegegrad 2 monatlich maximal 796 Euro. Dieser Betrag gilt für die häusliche Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst beziehungsweise zugelassene Leistungserbringer.

Gleichzeitig bleibt auch das Pflegegeld bei Pflegegrad 2 im Jahr 2026 bei 347 Euro monatlich, falls die Pflege überwiegend privat organisiert wird. In vielen Fällen liegt die passende Lösung dazwischen, weil Angehörige einen Teil übernehmen und ein Pflegedienst punktuell entlastet.

Dass die Beträge 2026 auf diesem Niveau liegen, ist auch deshalb relevant, weil viele Haushalte nach den Erhöhungen der vergangenen Jahre automatisch mit einer weiteren Anpassung rechnen. Für den Jahreswechsel 2026 gab es jedoch keine zusätzliche Anhebung der Pflegeleistungen; die offiziell ausgewiesenen Leistungsbeträge führen die Beträge für 2026 in dieser Höhe fort.

Was Pflegesachleistungen finanzieren – und was nicht

Pflegesachleistungen sind zweckgebunden für Unterstützung im Rahmen der häuslichen Pflege. In der Praxis geht es typischerweise um körperbezogene Pflegemaßnahmen wie Hilfe bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden oder bei der Mobilisation. Hinzu kommen pflegerische Betreuungsmaßnahmen, etwa Unterstützung bei der Alltagsgestaltung oder der sicheren Strukturierung des Tages, sowie Hilfe bei der Haushaltsführung, sofern sie Teil der vereinbarten Pflegeleistungen ist. Welche Leistungen im konkreten Fall erbracht werden, hängt von der individuellen Situation, der Pflegeplanung und dem Vertrag mit dem Pflegedienst ab.

Nicht aus Pflegesachleistungen bezahlt wird das, was zur medizinischen Behandlung gehört, etwa Verbandswechsel oder Injektionen, sofern diese als sogenannte Behandlungspflege über die Krankenversicherung laufen und ärztlich verordnet werden. In der Realität greifen beide Systeme zwar oft ineinander, die Finanzierung folgt jedoch unterschiedlichen Regeln. Wer hier sauber trennt und sich beraten lässt, vermeidet Lücken und unnötige Eigenanteile.

Warum Pflegesachleistungen kein „Auszahlungsbetrag“ sind

Ein häufiger Irrtum ist die Vorstellung, die 796 Euro würden ausgezahlt und könnten frei verwendet werden. Genau das ist nicht der Fall. Pflegesachleistungen werden in der Regel direkt zwischen Pflegedienst und Pflegekasse abgerechnet. Die pflegebedürftige Person erhält also keine Überweisung, sondern eine Leistung.

Das hat einen Vorteil: Die Abrechnung ist standardisiert, und viele organisatorische Schritte laufen zwischen Dienst und Kasse. Es hat aber auch eine Konsequenz: Wer das Budget nicht nutzt, kann es nicht ansparen oder in den nächsten Monat mitnehmen. Ungenutzte Beträge verfallen jeweils zum Monatsende, weil es sich um einen monatlichen Höchstleistungsbetrag handelt.

Pflegegrad 2: Typische Konstellationen – von „einmal täglich“ bis „nur punktuell“

Pflegegrad 2 bedeutet „erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit“. Das Spektrum im Alltag ist entsprechend breit. Manche benötigen vor allem morgens Hilfe bei der Körperpflege und beim Anziehen, andere kommen körperlich zurecht, sind aber in der Struktur des Tages, bei Orientierung oder in belastenden Phasen auf Unterstützung angewiesen. Pflegesachleistungen sind gerade deshalb so relevant, weil sie flexibel entlang des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden können, solange der Leistungserbringer zugelassen ist und die Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung abrechenbar sind.

In der Praxis zeigt sich häufig ein Mischmodell: Angehörige stemmen den Großteil, ein Pflegedienst übernimmt einzelne, besonders anstrengende oder zeitkritische Aufgaben. Genau hier entfalten Pflegesachleistungen ihren Nutzen – und hier entscheidet sich auch, ob das Budget sinnvoll ausgeschöpft wird oder am Monatsende ungenutzt bleibt.

Kombinationsleistung: Wenn Pflegedienst und Angehörige gemeinsam pflegen

Viele Haushalte müssen sich nicht strikt zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistungen entscheiden. Das System erlaubt ausdrücklich die Kombination. Der Mechanismus ist dabei simpel, aber in der Wirkung oft unterschätzt: Wird nur ein Teil der Pflegesachleistung genutzt, wird das Pflegegeld anteilig weitergezahlt.

Ein Beispiel macht das greifbar. Wird bei Pflegegrad 2 in einem Monat ein Pflegedienst im Umfang von 50 Prozent des Sachleistungsbudgets eingesetzt, also Leistungen in Höhe von rund 398 Euro, dann besteht auch Anspruch auf 50 Prozent des Pflegegeldes. Bei 347 Euro Pflegegeld wären das rund 173,50 Euro. Entscheidend ist stets der prozentuale Anteil der tatsächlich verbrauchten Sachleistung am monatlichen Höchstbetrag. Dieses Zusammenspiel ist für viele Familien der Schlüssel, um professionelle Hilfe einzukaufen, ohne auf die finanzielle Anerkennung der häuslichen Pflege durch Angehörige vollständig zu verzichten.

Umwandlungsanspruch: Wenn Betreuung wichtiger ist als klassische Pflege

Nicht jeder Bedarf passt sauber in das Raster „Pflegedienst kommt und pflegt“. Gerade bei Pflegegrad 2 spielt Betreuung im Alltag oft eine große Rolle, etwa Begleitung, Aufsicht, Entlastung von Angehörigen oder Unterstützung bei der Alltagsorganisation. Hier greift ein oft übersehener Hebel: Ein Teil der Pflegesachleistungen kann für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden. Das läuft über den sogenannten Umwandlungsanspruch.

Für Pflegegrad 2 bedeutet das konkret: Bis zu 40 Prozent des Sachleistungsbetrags dürfen monatlich umgewandelt werden. Bezogen auf 796 Euro entspricht das maximal 318,40 Euro. Dieser Betrag wird dann nicht als klassische Sachleistung des Pflegedienstes eingesetzt, sondern als Kostenerstattung für entsprechend anerkannte Angebote, sofern die landesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Praktisch kann das zum Beispiel eine anerkannte Tagesbetreuung, ein Betreuungsdienst oder eine vergleichbare Entlastungsleistung sein, die nicht über den Pflegedienst als Sachleistung abgerechnet wird.

Wichtig ist dabei die Wirkung auf andere Leistungen: Die Umwandlung wird so behandelt, als hätte man Pflegesachleistungen genutzt. Wer parallel Pflegegeld bezieht, muss damit rechnen, dass sich der Pflegegeldanspruch im Rahmen der Kombinationslogik entsprechend reduziert, wenn die Umwandlungsbeträge als „genutzte Sachleistung“ zählen.

Tabelle: Höhe der Pflegesachleistungen 2026 nach Pflegegrad

Pflegegrad Pflegesachleistung 2026 (max. pro Monat) Pflegegrad 1 Kein Anspruch (0 €) Pflegegrad 2 796,00 € Pflegegrad 3 1.497,00 € Pflegegrad 4 1.859,00 € Pflegegrad 5 2.299,00 €

Entlastungsbetrag 2026: Zusätzliche 131 Euro – unabhängig von der Pflegesachleistung

Neben den Pflegesachleistungen existiert ein weiterer monatlicher Baustein, der im Alltag oft genauso bedeutsam ist: der Entlastungsbetrag. Er liegt 2026 bei 131 Euro pro Monat und kann für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag, für bestimmte Betreuungsleistungen oder – je nach Konstellation – auch ergänzend in anderen Bereichen eingesetzt werden. Der Entlastungsbetrag ist nicht identisch mit der Umwandlung; er ist ein eigener Anspruch und kann zusätzlich bestehen. Wer beides kennt und richtig kombiniert, kann die Versorgung zu Hause deutlich stabilisieren, ohne dass sofort ein großer Eigenanteil entsteht.

Was 2026 zusätzlich wichtig wird: Beratungseinsatz und Bürokratie

Pflegeleistungen sind nicht nur Geld und Budgets, sondern auch Regeln. Für viele Familien wird 2026 vor allem an einer Stelle spürbar: beim verpflichtenden Beratungseinsatz nach § 37 Absatz 3 SGB XI, wenn Pflegegeld bezogen wird und kein Pflegedienst regelmäßig eingebunden ist. Bis einschließlich 2025 war die Frequenz je nach Pflegegrad unterschiedlich. Ab 2026 gilt die Pflicht für Pflegegrade 2 bis 5 einheitlich halbjährlich. Das ist eine spürbare Vereinfachung, die vor allem Haushalte entlastet, die bislang bei höheren Pflegegraden häufiger Nachweise organisieren mussten. Für Pflegegrad 2 ändert sich die Taktung zwar meist nicht, aber die neue Systematik nimmt Komplexität aus der Kommunikation mit Kassen und Diensten.

Die Kostenfrage: Was passiert, wenn 796 Euro nicht reichen?

Die Pflegesachleistung deckt nur bis zum Höchstbetrag. In Regionen mit knappen Kapazitäten und steigenden Personalkosten kann es vorkommen, dass benötigte Einsätze das Budget überschreiten. Dann bleibt nur eine Mischung aus Priorisierung, Kombinationsmodellen, Entlastungsbetrag, Umwandlungsanspruch und – wenn es nicht anders geht – Eigenanteil. Genau hier lohnt es sich, Angebote und Abrechnungsmodelle transparent zu vergleichen. Pflegedienste arbeiten häufig mit Leistungskomplexen oder Zeitmodellen; was im Vertrag steht, entscheidet am Ende über Planbarkeit und Kostenkontrolle.

Gleichzeitig gilt: Wer unter dem Höchstbetrag bleibt, verliert nichts „an Geld“, sondern nutzt schlicht weniger Leistungen. Die Pflegeversicherung zahlt dann entsprechend weniger. Das kann sinnvoll sein, wenn Angehörige vieles abdecken können. Problematisch wird es, wenn Leistungen aus Mangel an Organisation oder fehlender Beratung ungenutzt bleiben, obwohl Bedarf besteht. In solchen Fällen lohnt sich eine Pflegeberatung, weil sie oft ganz praktische Lösungen eröffnet, etwa durch passgenaue Einsatzzeiten, die Nutzung von anerkannten Alltagsangeboten oder das Zusammenspiel mit dem Entlastungsbetrag.

Fazit: 796 Euro sind ein starkes Budget – wenn man das System versteht

Die Pflegesachleistung bei Pflegegrad 2 beträgt ab 2026 bis zu 796 Euro monatlich und ist damit eine wichtige Hilfezahlung, um Pflege zu Hause professionell abzusichern. Ihre Stärke liegt nicht allein im Betrag, sondern in der Kombinierbarkeit: mit Pflegegeld, mit dem Entlastungsbetrag und über den Umwandlungsanspruch auch mit anerkannten Alltagsangeboten.

Wer diese Stellschrauben kennt, kann die Versorgung oft stabiler, planbarer und für Angehörige deutlich entlastender organisieren. Und wer frühzeitig klärt, welche Leistungen wirklich benötigt werden, reduziert das Risiko, dass am Monatsende entweder ungenutztes Budget verfällt oder ungeplante Eigenanteile entstehen.

Quellen

Die offiziellen Leistungsbeträge der Pflegeversicherung für das Jahr 2026, einschließlich Pflegesachleistungen und Pflegegeld (Pflegegrad 2: Pflegesachleistung bis 796 Euro monatlich, Pflegegeld 347 Euro monatlich), werden im Kurzüberblick des Bundesministeriums für Gesundheit ausgewiesen.