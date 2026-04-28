Grad der Behinderung 50 scheiterte vor dem Bundessozialgericht an häufiger Hürde

Ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 ist für viele Betroffene weit mehr als eine Zahl im Bescheid. Erst ab dieser Schwelle gilt ein Mensch im rechtlichen Sinn als schwerbehindert. Damit können Nachteilsausgleiche verbunden sein, etwa ein besonderer Kündigungsschutz, zusätzliche Urlaubstage oder Vergünstigungen im Alltag.

Umso größer ist die Enttäuschung, wenn Behörden oder Gerichte nur einen niedrigeren Grad der Behinderung anerkennen. Ein Beschluss des Bundessozialgerichts vom 11. November 2025 zeigt jedoch: Nicht jedes Verfahren scheitert an der medizinischen Bewertung. Manchmal endet ein Fall schon vorher, weil die prozessualen Anforderungen nicht erfüllt sind.

Im entschiedenen Verfahren wollte eine Klägerin erreichen, dass ihr bisher anerkannter GdB von 30 auf mindestens 50 angehoben wird. Das Bundessozialgericht prüfte die gesundheitlichen Einschränkungen aber nicht erneut inhaltlich. Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde als unzulässig verworfen.

Worum es in dem Fall ging

Die Klägerin begehrte die Feststellung eines GdB von wenigstens 50 ab dem 10. November 2020. Zuvor hatte das Landessozialgericht Baden-Württemberg einen höheren GdB abgelehnt. Es stützte sich dabei auf die ausgewerteten medizinischen Unterlagen und die festgestellten Einzelwerte.

Nach der Bewertung des Landessozialgerichts lag der höchste Einzel-GdB bei 20 im Bereich „Gehirn einschließlich Psyche“. Weitere Einschränkungen in den Bereichen Atmung, Beine, Rumpf und Geschlechtsorgane wurden jeweils mit einem Einzel-GdB von 10 bewertet. Diese zusätzlichen Beeinträchtigungen führten nach Auffassung des Gerichts nicht zu einer stärkeren Gesamtbeeinträchtigung.

Die Klägerin wollte diese Entscheidung nicht hinnehmen und wandte sich an das Bundessozialgericht. Dort ging es aber nicht automatisch um eine neue medizinische Gesamtprüfung. Das Verfahren betraf vielmehr die Frage, ob die Revision überhaupt zugelassen werden musste.

Warum ein GdB von 50 nicht einfach addiert wird

Viele Betroffene gehen davon aus, dass mehrere Einzel-GdB-Werte zusammengerechnet werden. Genau das geschieht im Schwerbehindertenrecht aber nicht. Ein GdB von 20 plus mehrere Werte von 10 ergibt also nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 50.

Bei der Gesamtbewertung wird betrachtet, wie sich die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen zusammen auf die Teilhabe am Leben auswirken. Ausgangspunkt ist in der Regel die stärkste Einzelbeeinträchtigung. Weitere Einschränkungen erhöhen den Gesamt-GdB nur dann, wenn sie das Gesamtbild der Beeinträchtigung deutlich verschärfen.

Im vorliegenden Fall sah das Landessozialgericht diese zusätzliche Verstärkung nicht. Die weiteren Einzelwerte von 10 wurden als leichte Gesundheitsstörungen angesehen. Deshalb blieb es bei dem bereits anerkannten GdB von 30.

Aspekt Bedeutung im entschiedenen Fall Beantragter GdB Die Klägerin wollte einen GdB von mindestens 50 erreichen. Bisher anerkannter GdB Der anerkannte Gesamt-GdB lag bei 30. Höchster Einzel-GdB Der höchste Einzelwert betrug 20 im Bereich Gehirn einschließlich Psyche. Weitere Einzelwerte Weitere Beeinträchtigungen wurden jeweils mit 10 bewertet. Entscheidung des BSG Die Nichtzulassungsbeschwerde wurde als unzulässig verworfen. Grund des Scheiterns Die Beschwerde erfüllte die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht.

Das Bundessozialgericht prüfte nicht die Krankheit, sondern die Beschwerde

Vor dem Bundessozialgericht kam es nicht mehr darauf an, ob die Klägerin sich gesundheitlich stärker beeinträchtigt fühlte. Entscheidend war, ob die Beschwerde rechtlich so begründet war, dass das Gericht überhaupt in eine weitere Prüfung einsteigen konnte. Genau daran scheiterte der Fall.

Die Klägerin hatte eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Mit einem solchen Rechtsmittel wird nicht einfach eine neue Tatsacheninstanz eröffnet. Vielmehr muss genau dargelegt werden, warum die Revision zuzulassen ist.

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Das Sozialgerichtsgesetz verlangt dafür eine Begründung, die bestimmte Zulassungsgründe sauber bezeichnet. Dazu gehören etwa eine Abweichung von höchstrichterlicher Rechtsprechung oder ein Verfahrensmangel. Eine bloße Kritik daran, dass das Landessozialgericht die gesundheitlichen Einschränkungen anders bewertet hat, reicht nicht aus.

Erste Hürde: Der Sachverhalt war nicht ausreichend dargestellt

Das Bundessozialgericht beanstandete zunächst, dass die Klägerin den entscheidungserheblichen Sachverhalt nicht hinreichend substantiiert geschildert hatte. Die Beschwerdebegründung enthielt nach Auffassung des Gerichts nur bruchstückhafte Angaben. Eine geordnete Darstellung der Tatsachen, auf die es aus Sicht des Landessozialgerichts ankam, fehlte.

Das ist im Verfahren vor dem Bundessozialgericht ein schwerer Mangel. Das Beschwerdegericht muss sich die relevanten Tatsachen nicht selbst aus der Vorentscheidung heraussuchen. Wer eine Revision erreichen will, muss dem Gericht nachvollziehbar darlegen, worum es geht und weshalb ein Zulassungsgrund vorliegen soll.

Gerade in GdB-Verfahren ist das besonders wichtig. Es genügt nicht, Beschwerden, Diagnosen oder das eigene Leiden allgemein zu schildern. Erforderlich ist eine strukturierte Darstellung der gerichtlichen Feststellungen, der beanstandeten Punkte und der rechtlichen Folgerungen.

Zweite Hürde: Die behauptete Abweichung wurde nicht sauber begründet

Die Klägerin berief sich auch auf eine Divergenz. Damit ist gemeint, dass eine Entscheidung von einem tragenden Rechtssatz einer höheren gerichtlichen Entscheidung abweicht. Eine solche Abweichung kann zur Zulassung der Revision führen.

Das Bundessozialgericht sah diese Voraussetzung jedoch nicht als erfüllt an. Nach seiner Auffassung hatte die Klägerin keine voneinander abweichenden tragenden Rechtssätze herausgearbeitet. Sie zeigte also nicht auf, welcher abstrakte Rechtssatz des Landessozialgerichts von welchem Rechtssatz des Bundessozialgerichts abweichen sollte.

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Das ist mehr als eine Förmelei. Eine Divergenzrüge soll nicht dazu dienen, eine im Einzelfall unliebsame Entscheidung erneut vollständig überprüfen zu lassen. Sie verlangt eine genaue rechtliche Gegenüberstellung.

Dritte Hürde: Der Beweisantrag war nicht wirksam weiterverfolgt

Ein weiterer Punkt betraf die gerichtliche Sachaufklärung. Die Klägerin rügte sinngemäß, das Landessozialgericht hätte weitere Beweise erheben müssen. Auch diese Rüge blieb ohne Erfolg.

Wer einen Verfahrensmangel wegen unterlassener Beweisaufnahme geltend macht, muss sehr genau vortragen. Es muss erkennbar sein, welcher Beweisantrag gestellt wurde, welche Tatsachen damit bewiesen werden sollten und warum die Entscheidung auf der unterbliebenen Beweisaufnahme beruhen kann.

Hinzu kam im konkreten Fall ein weiterer Umstand. Die Klägerin war im Berufungsverfahren anwaltlich vertreten. Nach Auffassung des Bundessozialgerichts hätte ein förmlicher Beweisantrag bis zuletzt aufrechterhalten oder nach dem Anhörungsschreiben des Landessozialgerichts nochmals ausdrücklich gestellt werden müssen.

Bloße Hinweise in früheren Schriftsätzen genügten dafür nicht. Das Gericht wertete solche Angaben lediglich als Beweisanregungen. Damit fehlte ein prozessordnungsgemäßer Beweisantrag, auf den eine erfolgreiche Verfahrensrüge hätte gestützt werden können.

Was Betroffene aus dem Fall lernen können

Der Beschluss zeigt, dass ein Verfahren um den GdB nicht allein durch medizinische Unterlagen gewonnen wird. Ärztliche Befunde, Diagnosen und Gutachten sind wichtig. Vor den höheren Gerichten kommt es aber zusätzlich darauf an, ob die rechtlichen Anforderungen an das Rechtsmittel eingehalten werden.

Wer einen GdB von 50 erreichen will, sollte bereits im Verwaltungsverfahren und spätestens im Klageverfahren nachvollziehbar darlegen, wie sich die Erkrankungen im Alltag auswirken. Entscheidend ist nicht nur die Diagnose, sondern die konkrete Einschränkung der Teilhabe. Die Frage lautet also nicht nur, welche Krankheit vorliegt, sondern wie stark sie das Leben tatsächlich beeinträchtigt.

Ebenso wichtig ist die saubere Trennung zwischen medizinischem Streit und juristischer Begründung. Vor dem Bundessozialgericht reicht es nicht, die frühere Bewertung als ungerecht zu empfinden. Erforderlich ist eine Beschwerdebegründung, die die gesetzlichen Zulassungsgründe präzise erfüllt.

Warum der Fall für viele GdB-Verfahren bedeutsam ist

Der Fall macht deutlich, dass Betroffene die einzelnen Verfahrensstufen nicht unterschätzen sollten. Im Verwaltungsverfahren und vor den Tatsachengerichten geht es noch stark um Befunde, Gutachten und die tatsächlichen Auswirkungen der Erkrankung. Vor dem Bundessozialgericht verschiebt sich der Schwerpunkt auf die rechtliche Zulässigkeit des weiteren Verfahrens.

Das bedeutet nicht, dass medizinische Fragen unwichtig werden. Sie müssen aber in eine rechtlich tragfähige Begründung eingebettet sein. Wer nur wiederholt, dass die gesundheitlichen Einschränkungen schwerer wiegen, verfehlt häufig die Anforderungen an eine Nichtzulassungsbeschwerde.

Für Betroffene ist das bitter, weil ein Verfahren dann enden kann, ohne dass die medizinische Bewertung noch einmal vertieft geprüft wird. Genau das geschah hier. Der GdB blieb bei 30, weil die Beschwerde bereits an den formalen Anforderungen scheiterte.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau leidet an mehreren Erkrankungen, darunter chronische Rückenschmerzen, Atemprobleme und psychische Beschwerden. Das Versorgungsamt erkennt einen GdB von 30 an. Sie ist überzeugt, dass ihr wegen der Vielzahl der Einschränkungen ein GdB von 50 zusteht.

Im Widerspruchs- oder Klageverfahren sollte sie nicht nur Diagnosen einreichen. Sie sollte konkret dokumentieren, wie weit sie gehen kann, welche Tätigkeiten im Haushalt nicht mehr möglich sind, wie häufig Arzttermine oder Therapien notwendig sind und welche Einschränkungen im Berufs- oder Familienleben auftreten.

Kommt es später zu einer Beschwerde vor einem höheren Gericht, genügt diese Alltagsschilderung allein aber nicht mehr. Dann muss die Begründung zusätzlich rechtlich sauber darlegen, welcher Verfahrensfehler vorliegt oder warum die Revision nach dem Sozialgerichtsgesetz zuzulassen ist. Der entschiedene BSG-Fall zeigt, dass genau diese Stufe für viele Betroffene zur eigentlichen Hürde werden kann.

Fazit

Der Beschluss des Bundessozialgerichts vom 11. November 2025 ist kein Urteil darüber, dass die gesundheitlichen Beschwerden der Klägerin unerheblich gewesen wären. Er zeigt vielmehr, dass ein Verfahren um den GdB an rechtlichen Anforderungen scheitern kann, bevor eine erneute medizinische Prüfung stattfindet.

Für Betroffene bedeutet das: Wer einen GdB von 50 erreichen will, braucht aussagekräftige medizinische Nachweise, eine nachvollziehbare Darstellung der Alltagsbeeinträchtigungen und eine verfahrensrechtlich saubere Begründung. Gerade bei einer Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundessozialgericht entscheidet die Qualität des Vortrags darüber, ob das Verfahren überhaupt weitergeführt wird.

Quellen

Bundessozialgericht, Beschluss Az. B 9 SB 34/25 B.