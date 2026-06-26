Pflegefall: Das Sozialamt macht Schenkungen der letzten 10 Jahre wieder rückgängig

Sozialamt fordert Schenkung nach Pflegefall zurück

Wer vor Jahren ein Haus oder Geld von seinen Eltern bekommen hat, bekommt manchmal einen Brief, mit dem niemand gerechnet hat: Das Sozialamt fordert die Schenkung zurück, weil die Eltern im Pflegeheim auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Was längst als eigenes Eigentum gilt, steht plötzlich wieder zur Disposition. Beschenkte, die ihre Einwände kennen und rechtzeitig geltend machen, stehen dabei deutlich besser da als sie oft glauben.

Wie das Sozialamt überhaupt auf die Schenkung zugreifen darf

Das Sozialamt erfindet keinen neuen Anspruch. Es schlüpft in die Rolle des Schenkers. Wer etwas verschenkt hat und danach so verarmt, dass er seinen angemessenen Unterhalt nicht mehr selbst bestreiten kann, darf das Geschenk grundsätzlich zurückfordern. Dieser Anspruch steht eigentlich dem pflegebedürftigen Elternteil zu; doch das Sozialamt darf ihn kraft Gesetzes auf sich überleiten.

Der Zugriff ist nicht unbegrenzt

Das Amt hat keine stärkeren Rechte als die Eltern selbst. Und noch etwas löst regelmäßig unnötig hohe Zahlungen aus: Das Sozialamt kann nicht den vollen Marktwert einer Immobilie fordern, sondern nur in Höhe der eigenen tatsächlichen Aufwendungen, also der Pflegeheimkosten, die es bezahlt hat oder noch zahlt.

Wer das weiß, prüft die Höhe der Forderung kritischer.

Wann liegt überhaupt Verarmung vor

Nicht jede Pflegebedürftigkeit bedeutet, dass ein Rückforderungsanspruch entsteht. Verarmung liegt erst dann vor, wenn Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person (nach Abzug des gesetzlichen Schonvermögens) nicht mehr ausreichen, um die Pflegekosten zu decken.

Das Schonvermögen liegt in der Sozialhilfe seit dem 1. Januar 2023 bei 10.000 Euro pro Person. Wer eine ausreichende Rente bezieht oder noch nennenswertes Vermögen hat, ist noch nicht verarmt im Rechtssinne.

In der Praxis kommt es bei dieser Berechnung regelmäßig zu Fehlern: Einkünfte werden falsch angerechnet, Freibeträge nicht vollständig berücksichtigt. Wer die Berechnung des Sozialamts ungeprüft akzeptiert, zahlt unter Umständen mehr als nötig. Die Summen werden schnell sechsstellig, und deshalb ist es nötig, nachzuprüfen.

Die 10-Jahres-Frist bei der Schenkungsrückforderung: Welcher Stichtag wirklich zählt

Das stärkste Schutzinstrument für Beschenkte ist die gesetzliche Ausschlussfrist: Sind seit der Schenkung zehn Jahre vergangen, ist die Rückforderung endgültig ausgeschlossen. Der Stichtag wird allerdings regelmäßig falsch berechnet, weil er nichts mit dem Notartermin zu tun hat.

Der Bundesgerichtshof hat 2011 (Az. X ZR 140/10) klargestellt: Bei einer Immobilienschenkung beginnt die Frist mit dem Antrag auf Eintragung der Rechtsänderung beim Grundbuchamt, und nicht mit dem Vertragsabschluss beim Notar.

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Wenn zwischen Notartermin und Grundbuchumschreibung mehrere Monate liegen, verschiebt sich der Fristbeginn entsprechend. Wer zum Beispiel den Notartermin vom April 2016 als Startpunkt nimmt, irrt. Wenn der Grundbuchantrag erst im Oktober 2016 eingereicht wurde, läuft die Frist nämlich bis Oktober 2026.

Sechs Monate Unterschied können dann über den gesamten Fall entscheiden.

Nießbrauch und Wohnrecht

Viele Familien gehen davon aus, dass die Frist erst zu laufen beginnt, wenn die Eltern das Haus tatsächlich verlassen oder das Wohnrecht endet. Das ist falsch.

Derselbe BGH-Beschluss stellt nämlich ausdrücklich klar: Die Frist beginnt mit dem Grundbuchantrag. Das läuft unabhängig davon, ob der Schenker sich ein Nießbrauch- oder Wohnrecht vorbehalten hat.

Wer Nießbrauch im Vertrag stehen hat, ist deshalb nicht schlechter gestellt als jemand ohne Nutzungsvorbehalt. Das Sozialamt kann aus einem vorbehaltenen Wohnrecht kein längeres Zugriffsrecht ableiten.

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Wer wissen will, ob die Frist bereits abgelaufen ist: Grundbuchauszug anfordern und das Datum des Eintragungsantrags prüfen. Dieses Datum, und nicht das des Notartermins, ist der maßgebliche Stichtag. Das sollte jeder tun, bevor er irgendetwas zahlt oder akzeptiert.

Einwände gegen die Rückforderung: Was Beschenkte geltend machen können

Auch wenn die zehn Jahre noch nicht abgelaufen sind, gibt es Einwände, die die Rückforderung ganz oder teilweise abwehren können.

Der erste Einwand betrifft das, was vom Geschenk noch vorhanden ist. Wer die Immobilie bereits verkauft und den Erlös gutgläubig verbraucht hat, schuldet unter Umständen nichts; weil der Anspruch sich auf das beschränkt, was beim Beschenkten noch vorhanden ist. Dieser Schutz gilt nicht, wer nach dem Zeitpunkt verkauft hat, an dem die drohende Rückforderung bereits absehbar war.

Der zweite Einwand betrifft den eigenen Notbedarf. Wer die Herausgabe leisten müsste und dadurch selbst in eine finanzielle Notlage geriete, kann die Rückgabe verweigern. Eine tyische Situation dafür ist, dass Sie die Immobilie selbst bewohnen und keine Alternative finanzieren können. Dafür ist eine konkrete Darlegung der eigenen Einkommens- und Vermögenssituation erforderlich.

Vorsicht Falle

Hier versteckt sich eine Falle: Der BGH hat am 16. April 2024 (Az. X ZR 14/23) klargestellt, dass die 100.000-Euro-Einkommensgrenze aus dem Angehörigen-Entlastungsgesetz beim Schenkungsregress nicht gilt. Diese Grenze schützt Kinder ausschließlich vor dem direkten Elternunterhaltsregress.

Wer 80.000 Euro im Jahr verdient und deshalb glaubt, das Sozialamt komme wegen der Schenkung nicht an ihn ran, liegt falsch. Für den Notbedarfseinwand gelten die strengeren allgemeinen Regeln des Unterhaltsrechts, und das bedeutet deutlich niedrigere Selbstbehalte.

Überleitungsbescheid erhalten: Die ersten Schritte

Wer einen Überleitungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit, schriftlich Widerspruch einzulegen (gerechnet ab dem Tag der Zustellung). Widerspruch und Klage haben dabei keine aufschiebende Wirkung, das heißt: Das Sozialamt kann grundsätzlich weiter vollstrecken, auch während das Widerspruchsverfahren läuft.

Deshalb sollten Sie den Widerspruch sofort mit konkreten inhaltlichen Einwänden begründen.

Im Widerspruch sollten folgende Punkte konkret geprüft werden: Ist die 10-Jahres-Frist bereits abgelaufen, bezogen auf das Datum des Grundbuchantrags? Hat das Sozialamt die Bedürftigkeit korrekt berechnet, insbesondere das Schonvermögen? Ist die Höhe der Forderung auf die tatsächlichen Aufwendungen beschränkt? Das Sozialamt muss die individuellen Umstände berücksichtigen, nicht nur formalhaft entscheiden.

Wer dem Amt zeigt, dass bestimmte Gesichtspunkte nicht berücksichtigt wurden, hat reale Chancen auf Aufhebung des Bescheids.

Häufige Fragen zur Schenkungsrückforderung durch das Sozialamt

Gilt die 100.000-Euro-Grenze aus dem Angehörigen-Entlastungsgesetz auch beim Schenkungsregress?

Nein. Der BGH hat mit Urteil vom 16. April 2024 (Az. X ZR 14/23) klargestellt, dass diese Grenze ausschließlich beim direkten Elternunterhaltsregress gilt. Beim Schenkungsregress kommt es nicht auf das Einkommen an, sondern darauf, ob die Frist abgelaufen ist und ob noch etwas vom Geschenk vorhanden ist.

Muss die Immobilie zurückgegeben werden oder kann auch Geld gezahlt werden?

Beides ist möglich. Wer das Haus nicht zurückgeben will, kann stattdessen den Betrag zahlen, der zur Deckung der monatlichen Pflegelücke erforderlich ist. Das Sozialamt kann nicht die sofortige Rückübertragung des gesamten Hauses verlangen. Bei einer laufenden Pflegelücke würde der Anspruch als monatliche Zahlung geltend gemacht, bis der Schenkungswert erschöpft ist oder die Eltern sterben.

Was passiert, wenn die Immobilie zwischenzeitlich verkauft wurde?

Wer das Geschenk gutgläubig verbraucht hat, kann einwenden, dass er nicht mehr bereichert ist. War der Erlös vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit aufgebraucht, kann der Anspruch stark gemindert oder ausgeschlossen sein. Der Einwand scheidet jedoch aus, wenn der Verkauf zu einem Zeitpunkt erfolgte, an dem die drohende Rückforderung bereits absehbar war.

Quellen

Bundesgerichtshof: Urteil vom 19. Juli 2011, Az. X ZR 140/10 (Fristbeginn bei Immobilienschenkung), Bundesgerichtshof: Urteil vom 16. April 2024, Az. X ZR 14/23 (Angehörigen-Entlastungsgesetz und Schenkungsregress), Sozialgesetzbuch XII: § 90 (Einzusetzendes Vermögen, Schonvermögen), § 93 (Übergang von Ansprüchen), Bürgerliches Gesetzbuch: § 528 (Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers), § 529 (Ausschluss des Rückforderungsanspruchs)