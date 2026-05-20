Zehn-Jahres-Frist: Wer jetzt das Wohnrecht löscht, riskiert später hohe Rückforderungen

Wer wegen Pflegebedürftigkeit nicht mehr allein wohnen kann, muss oft in ein Pflegeheim umziehen. Besonders kompliziert wird es, wenn die frühere Wohnung bereits auf Kinder oder Angehörige übertragen wurde und sich die pflegebedürftige Person ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch gesichert hat.

Lebenslanges Wohnrecht erlischt nicht automatisch beim Umzug ins Pflegeheim

Ein im Grundbuch eingetragenes lebenslanges Wohnrecht bleibt grundsätzlich bestehen, auch wenn die berechtigte Person dauerhaft in ein Pflegeheim zieht. Der Umzug allein beendet dieses Recht also nicht.

Das ist für Pflegebedürftige und Angehörige wichtig, weil das Wohnrecht weiterhin einen wirtschaftlichen Wert haben kann. Es handelt sich nicht nur um eine theoretische Absicherung, sondern um ein Recht, das im Pflege- und Sozialhilfefall erhebliche Folgen haben kann.

Wann ein lebenslanges Wohnrecht enden kann

Ein Wohnrecht auf Lebenszeit endet in der Regel mit dem Tod der berechtigten Person. Vorher erlischt es nur in besonderen Fällen, etwa wenn die Räume dauerhaft unbewohnbar werden oder die berechtigte Person aus medizinischen Gründen objektiv nicht mehr in der Lage ist, die Wohnung zu nutzen.

Auch eine ausdrückliche Aufhebung ist möglich. Dafür muss die wohnberechtigte Person aber zustimmen, und die Löschung im Grundbuch muss entsprechend geregelt werden.

Pflegeheimkosten: Warum das Wohnrecht plötzlich wichtig wird

Zieht die pflegebedürftige Person ins Heim, übernimmt die Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten. Der verbleibende Eigenanteil kann sehr hoch sein und übersteigt bei vielen Betroffenen die Rente.

Reichen Einkommen und Vermögen nicht aus, kommt Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Betracht. Dann prüft das Sozialamt, ob verwertbares Vermögen vorhanden ist oder ob frühere Vermögensübertragungen rückgängig gemacht werden können.

Wohnrecht kann einen wirtschaftlichen Wert haben

Ein lebenslanges Wohnrecht hat nicht nur persönliche Bedeutung, sondern kann auch finanziell bewertet werden. Denn wer das Wohnrecht nicht mehr selbst nutzt, verzichtet möglicherweise auf einen geldwerten Vorteil.

Gerade wenn die Wohnung den Kindern übertragen wurde, kann das Sozialamt prüfen, ob der Verzicht auf das Wohnrecht wirtschaftlich einer Schenkung gleichkommt. Das gilt besonders, wenn die Pflegebedürftigkeit kurz nach der Aufgabe des Wohnrechts eintritt.

Verzicht auf Wohnrecht kann als Schenkung gelten

Wenn eine pflegebedürftige Person auf ihr Wohnrecht verzichtet, ohne dafür eine angemessene Gegenleistung zu erhalten, kann dies sozialhilferechtlich problematisch werden. Der Verzicht kann wie eine Schenkung behandelt werden.

Das ist entscheidend, weil Schenkungen innerhalb einer Zehn-Jahres-Frist grundsätzlich zurückgefordert werden können. Das Sozialamt kann dann verlangen, dass der Wert des aufgegebenen Wohnrechts zur Finanzierung der Pflegeheimkosten eingesetzt wird.

Sozialamt kann Rückforderung prüfen

Wer Hilfe zur Pflege beantragt, muss damit rechnen, dass das Sozialamt frühere Vermögensübertragungen prüft. Dazu gehören Immobilienübertragungen, Nießbrauchrechte, Wohnrechte und spätere Verzichtserklärungen.

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Hat die pflegebedürftige Person ihr Wohnrecht aufgegeben, obwohl sie dafür keinen angemessenen Ausgleich erhalten hat, kann das Amt einen Rückforderungsanspruch prüfen. Ziel ist dann, die Heimkosten nicht aus Sozialhilfemitteln zu zahlen, solange verwertbare Ansprüche bestehen.

Zehn-Jahres-Frist: Warum der Zeitpunkt entscheidend ist

Die Zehn-Jahres-Frist ist bei Übertragungen innerhalb der Familie besonders wichtig. Liegen zwischen Schenkung oder Verzicht und Eintritt der Bedürftigkeit weniger als zehn Jahre, kann das Sozialamt genauer hinschauen.

Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell ein Wohnrecht löschen lassen, nur weil ein Heimaufenthalt ansteht. Eine solche Entscheidung kann später hohe finanzielle Folgen für die Kinder oder anderen Eigentümer haben.

Kinder sollten Wohnrecht nicht einfach löschen lassen

Angehörige denken oft praktisch: Wenn die Mutter oder der Vater ohnehin dauerhaft im Heim lebt, werde das Wohnrecht nicht mehr gebraucht. Diese Sicht ist gefährlich.

Die Löschung kann als unentgeltlicher Vermögensvorteil für die Eigentümer gewertet werden. Dann kann das Sozialamt verlangen, dass dieser Vorteil finanziell ausgeglichen wird.

Abkauf des Wohnrechts kann eine Lösung sein

Eine mögliche Lösung kann darin bestehen, dass die Eigentümer das Wohnrecht abkaufen. Dann erhält die pflegebedürftige Person eine Gegenleistung, die zur Finanzierung der Pflegeheimkosten eingesetzt werden kann.

Wichtig ist aber, dass der Wert realistisch berechnet wird. Dabei spielen Alter, Gesundheitszustand, statistische Lebenserwartung, Wohnwert und Umfang des Rechts eine Rolle.

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Vertragliche Regelung kann Streit vermeiden

Wer eine Immobilie zu Lebzeiten überträgt und sich ein Wohnrecht sichern lässt, sollte von Anfang an klar regeln, was bei einem späteren Umzug ins Pflegeheim geschieht. Eine Regelung kann etwa vorsehen, ob das Wohnrecht dann erlischt oder ob eine Abfindung zu zahlen ist.

Solche Klauseln müssen sorgfältig formuliert werden. Sie sollten notariell geprüft werden, weil sie später über erhebliche Ansprüche gegenüber Kindern oder Eigentümern entscheiden können.

Hilfe zur Pflege: Wer Anspruch hat

Anspruch auf Hilfe zur Pflege kann bestehen, wenn die Pflegeheimkosten nicht aus Pflegeversicherung, Rente, Einkommen und verwertbarem Vermögen bezahlt werden können. Zuständig ist das Sozialamt.

Geprüft werden die finanziellen Verhältnisse der pflegebedürftigen Person. Lebt ein Ehegatte oder Lebenspartner nicht getrennt, wird auch dessen Einkommen und Vermögen berücksichtigt.

Was Betroffene vor dem Heimeinzug prüfen sollten

Vor einem Umzug ins Pflegeheim sollten Betroffene klären, welche Rechte an der bisherigen Wohnung bestehen. Dazu gehören Wohnrecht, Nießbrauch, Miteigentum oder Rückforderungsrechte aus einer früheren Immobilienübertragung.

Außerdem sollte berechnet werden, ob die Heimkosten aus Rente, Pflegekassenleistungen und Vermögen gedeckt werden können. Wenn eine Lücke bleibt, sollte frühzeitig ein Antrag auf Hilfe zur Pflege gestellt werden.

So sollten Angehörige gegenüber dem Sozialamt reagieren

Wenn das Sozialamt Auskunft zu Immobilienübertragungen verlangt, sollten Angehörige nicht unvorbereitet antworten. Wichtig sind Grundbuchauszug, Übertragungsvertrag, notarielle Vereinbarungen und mögliche Regelungen zum Wohnrecht.

Wer bereits eine Löschung oder einen Verzicht erklärt hat, sollte prüfen lassen, ob dafür eine Gegenleistung gezahlt wurde und wie diese berechnet wurde. Pauschale Behauptungen reichen gegenüber dem Sozialamt meist nicht aus.

Vorsicht bei schnellen Unterschriften

Pflegebedürftige sollten keine Erklärung zum Verzicht auf das Wohnrecht unterschreiben, ohne die Folgen zu kennen. Das gilt besonders, wenn bereits absehbar ist, dass Sozialhilfe für das Pflegeheim nötig wird.

Auch Kinder sollten ihre Eltern nicht zu einer schnellen Löschung drängen. Was innerhalb der Familie als praktische Lösung erscheint, kann später als rückforderbare Schenkung bewertet werden.

FAQ zu Pflegeheim, Wohnrecht und Sozialamt

Erlischt ein lebenslanges Wohnrecht beim Umzug ins Pflegeheim?

Nein, grundsätzlich nicht. Ein im Grundbuch eingetragenes Wohnrecht bleibt regelmäßig bis zum Tod bestehen, sofern es nicht wirksam aufgehoben wird oder besondere Ausnahmegründe vorliegen.

Kann das Sozialamt den Wert eines Wohnrechts berücksichtigen?

Ja. Das Sozialamt kann prüfen, ob ein Wohnrecht wirtschaftlich verwertbar ist oder ob ein Verzicht auf das Wohnrecht als Schenkung zu bewerten ist.

Was passiert, wenn die pflegebedürftige Person auf das Wohnrecht verzichtet?

Ein unentgeltlicher Verzicht kann wie eine Schenkung behandelt werden. Liegt er innerhalb der Zehn-Jahres-Frist, kann das Sozialamt Rückforderungsansprüche prüfen.

Können Kinder das Wohnrecht der Eltern einfach löschen lassen?

Nein. Die Löschung setzt die Zustimmung der wohnberechtigten Person voraus und kann sozialhilferechtliche Folgen haben. Ohne angemessene Gegenleistung droht eine Rückforderung.

Was sollten Familien vor einer Immobilienübertragung regeln?

Sie sollten notariell klären, was mit Wohnrecht oder Nießbrauch bei Pflegebedürftigkeit, Heimaufnahme oder dauerhafter Aufgabe der Wohnung geschieht. Auch eine Abfindungsregelung kann sinnvoll sein.

Fazit: Wohnrecht im Pflegefall nicht vorschnell aufgeben

Ein lebenslanges Wohnrecht bleibt auch beim Umzug ins Pflegeheim grundsätzlich bestehen. Genau deshalb kann es bei der Finanzierung der Pflegeheimkosten eine wichtige Rolle spielen.

Wer das Wohnrecht ohne Gegenleistung aufgibt, riskiert, dass das Sozialamt den Verzicht als Schenkung bewertet und Rückforderungsansprüche prüft.

Für Betroffene und Angehörige heißt das: Vor dem Heimeinzug Grundbuch und notarielle Verträge prüfen, Hilfe zur Pflege rechtzeitig beantragen und keine Löschung des Wohnrechts unterschreiben, ohne die sozialhilferechtlichen Folgen zu kennen.