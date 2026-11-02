Ohne Reha kein Krankengeld: Krankengeldbezieherin wehrt sich erfolgreich gegen Krankenkasse

Wer länger krank ist, kann von seiner Krankenkasse zur Beantragung einer Reha aufgefordert werden – verbunden mit der Drohung, andernfalls das Krankengeld zu verlieren. Doch eine solche Aufforderung braucht eine Grundlage und eine nachvollziehbare Entscheidung über den einzelnen Fall.

Das Bayerische Landessozialgericht hat eine Reha-Aufforderung mit Urteil vom 19. Mai 2025, Aktenzeichen L 20 KR 186/23, aufgehoben. Die Begründung der Krankenkasse hielt der gerichtlichen Prüfung nicht stand.

Eine schwer erkrankte Frau sollte binnen zehn Wochen einen Antrag stellen

Die Klägerin hatte Arbeitslosengeld bezogen und war seit Februar 2022 wegen einer schweren depressiven Episode arbeitsunfähig. Ab dem 8. April 2022 erhielt sie täglich 39,62 Euro Krankengeld.

Gestützt auf eine Einschätzung des Medizinischen Dienstes verlangte die Krankenkasse im September einen Reha-Antrag bis zum 17. November 2022. Die Frau stellte den Antrag nicht und wehrte sich gegen die Aufforderung.

Das Sozialgericht Würzburg wies ihre Klage zunächst ab. In der Berufung setzte sich die Versicherte durch.

Das Gutachten behauptete eine Übereinstimmung, die nicht bestand

Der Medizinische Dienst hatte sich auf eine angebliche Übereinstimmung mit dem behandelnden Nervenarzt berufen: Die Erwerbsfähigkeit der Frau sei erheblich gefährdet. Der vorgelegte Arztbericht verneinte jedoch sowohl eine erhebliche Gefährdung als auch eine Minderung der Erwerbsfähigkeit.

Mit diesem Widerspruch setzte sich das Kurzgutachten nicht auseinander. Zudem blieb unklar, welche konkreten Einschränkungen für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestanden und wie lange sie voraussichtlich anhalten würden.

Eine lange Krankschreibung ersetzt keine Prognose

Arbeitsunfähigkeit und eine längerfristige Gefährdung der Erwerbsfähigkeit sind unterschiedliche Fragen. Aus einer monatelangen Krankschreibung folgt deshalb nicht automatisch, dass die Voraussetzungen für eine Reha-Aufforderung erfüllt sind.

Nach den vom Gericht herangezogenen Maßstäben muss die medizinische Beurteilung eine Prognose ermöglichen, ob der betreffende Zustand voraussichtlich noch mindestens sechs Monate andauern wird. Der Blick muss sich damit auch auf die weitere Entwicklung richten.

Eine Begutachtung nach Aktenlage ist grundsätzlich zulässig; eine persönliche Untersuchung ist nicht in jedem Fall vorgeschrieben. Das Gutachten muss aber die Befunde und die daraus abgeleiteten Leistungseinschränkungen verständlich erläutern, wie bereits die Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts vom 30. Mai 2017, L 20 KR 545/16, ausführt.

Die Krankenkasse muss ihre Entscheidung begründen

Auch ein ausreichendes Gutachten macht die Aufforderung nicht zum Automatismus. Die Krankenkasse hat einen Entscheidungsspielraum und muss ihn entsprechend dem gesetzlichen Zweck ausüben.

Versicherte haben nach § 39 SGB I Anspruch auf eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung. Nach § 35 SGB X muss die Begründung erkennen lassen, welche Gesichtspunkte die Behörde dabei berücksichtigt hat.

Persönliche Umstände dürfen deshalb nicht hinter einer pauschalen Formel verschwinden. Wer einen möglichen Verlust existenzsichernder Zahlungen ankündigt, muss nachvollziehbar erklären können, weshalb die Aufforderung im konkreten Fall gerechtfertigt ist.

Die nachgeholte Abwägung kam zu spät

Im Ausgangsbescheid fand das Gericht lediglich eine pauschale Textbausteinformulierung zur Abwägung. Die Krankenkasse hatte die Frau zuvor weder angehört noch die dafür erforderlichen persönlichen Umstände ermittelt.

Im Widerspruchsbescheid vom 14. Dezember 2022 holte die Kasse eine Abwägung nach, die das Landessozialgericht inhaltlich als ordnungsgemäß ansah. Die Antragsfrist war allerdings schon am 17. November abgelaufen.

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Die spätere Abwägung konnte die abgelaufene Frist nicht nachträglich rechtfertigen. Eine neue Zehn-Wochen-Frist setzte die Kasse nicht.

Wann das Krankengeld tatsächlich entfallen kann

Die gesetzliche Grundlage bleibt § 51 SGB V: Ist die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert, kann die Krankenkasse eine Frist von zehn Wochen zur Antragstellung setzen. Gemeint ist der Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation beziehungsweise zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Wer einer rechtmäßigen Aufforderung nicht fristgerecht nachkommt, verliert mit Fristablauf den Anspruch auf Auszahlung des Krankengeldes. Wird der Antrag später gestellt, lebt der Zahlungsanspruch bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen erst ab diesem Tag wieder auf.

Die Frist betrifft die Antragstellung, nicht den Beginn oder den Abschluss der Reha. Weitere Hintergründe erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Krankengeld und Reha-Aufforderung: Was die Zehn-Wochen-Frist bedeutet.

Was Versicherte an der Aufforderung prüfen sollten

Prüfpunkt Worauf es ankommt Medizinische Grundlage Das Gutachten muss die gesundheitlichen Befunde und deren Folgen für die Leistungsfähigkeit nachvollziehbar erklären. Zukunftsprognose Die bisherige Krankheitsdauer allein ersetzt keine Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Einschränkungen. Persönliche Abwägung Die Begründung muss erkennen lassen, dass die Krankenkasse ihren Entscheidungsspielraum tatsächlich genutzt hat. Antragsfrist Die gesetzliche Frist beträgt zehn Wochen und bezieht sich auf das Stellen des Antrags. Widerspruchsfrist Für den Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich ein Monat nach Bekanntgabe.

Ein Reha-Antrag kann Folgen für die spätere Rente haben

Die Aufforderung kann über die eigentliche Rehabilitation hinausreichen. Nach den Erläuterungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 116 SGB VI kann ein Reha-Antrag als Rentenantrag gelten, wenn Erwerbsminderung besteht und eine erfolgreiche Rehabilitation nicht zu erwarten oder nicht gelungen ist.

Hat die Krankenkasse wirksam zur Antragstellung aufgefordert, lässt sich der Antrag zudem regelmäßig nicht ohne ihre Zustimmung zurücknehmen. Gegen-Hartz beschreibt diese Folgen im Beitrag Reha-Antrag mit Folgen: Erwerbsminderungsrente kann das Krankengeld beenden.

Widerspruch einlegen und das Gutachten prüfen

Wer Zweifel an der Aufforderung hat, sollte Einsicht in die zugrunde liegenden Unterlagen verlangen. § 25 SGB X regelt die Akteneinsicht durch Beteiligte, soweit diese zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

So lässt sich prüfen, ob der Medizinische Dienst die Einschätzung des behandelnden Arztes zutreffend wiedergibt. Eine konkrete ärztliche Stellungnahme kann außerdem erläutern, weshalb die Prognose oder die Einschätzung zur Rehabilitation angezweifelt wird.

Für einen Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich die Monatsfrist nach § 84 SGG. Diese Frist darf nicht mit den zehn Wochen zur Reha-Antragstellung verwechselt werden.

Ein Widerspruch beseitigt nicht jedes Zahlungsrisiko

Gegen eine Reha-Aufforderung haben Widerspruch und Anfechtungsklage grundsätzlich aufschiebende Wirkung, sofern keine wirksame Anordnung der sofortigen Vollziehung vorliegt. Das bedeutet aber nicht, dass die gesetzte Antragsfrist einfach verlängert wird.

Bleibt die Anfechtung endgültig erfolglos, kann der Zahlungsanspruch rückwirkend mit Ablauf der ursprünglichen Frist entfallen. Auf dieses Risiko hat das Bundessozialgericht im Urteil vom 16. Dezember 2014, B 1 KR 31/13 R, hingewiesen.

Wer die Aufforderung angreifen will, sollte deshalb die Folgen für seine laufenden Zahlungen frühzeitig klären lassen. Droht eine Zahlungslücke, kommt je nach Verfahrenslage gerichtlicher Eilrechtsschutz nach § 86b SGG in Betracht.

Das Urteil sprach keine Krankengeldnachzahlung zu

Das Landessozialgericht hob die Reha-Aufforderung auf und verpflichtete die Krankenkasse zur Erstattung der außergerichtlichen Kosten. Über eine Nachzahlung entschied es nicht, weil die Klägerin ihren entsprechenden Antrag zuletzt nicht weiterverfolgte.

Ein Zahlungsanspruch hängt außerdem von den übrigen Voraussetzungen für den Krankengeldbezug ab. Die Aufhebung der Aufforderung ersetzt deren Prüfung nicht.