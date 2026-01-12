Ohne Adresse kein Bürgergeld: Gericht lehnt Eilantrag ab

Lesedauer 3 Minuten

Viele Menschen beantragen Bürgergeld oder andere existenzsichernde Leistungen im Eilverfahren, weil ihnen schlicht das Geld zum Leben fehlt. Doch selbst dringende Not schützt nicht davor, dass Gerichte Anträge bereits an formalen Hürden scheitern lassen. Ein aktueller Beschluss zeigt, wie hart diese Linie ist und warum eine fehlende Adresse den kompletten Anspruch zu Fall bringen kann (S 21 AS 534/25 ER).

Ohne ladungsfähige Anschrift gibt es keinen Rechtsschutz

Das Gericht lehnt den Eilantrag nicht wegen fehlender Bedürftigkeit ab, sondern weil der Antragsteller keine ladungsfähige Anschrift angibt. Nach ständiger Rechtsprechung verlangt ein zulässiger Antrag, dass das Gericht den Antragsteller jederzeit offiziell erreichen kann. Fehlt diese Voraussetzung, prüft das Gericht den Inhalt gar nicht erst.

Die Angabe einer Adresse gilt als ungeschriebene Sachurteilsvoraussetzung und steht damit auf einer Stufe mit Fristen und Zuständigkeit. Das Gericht beruft sich dabei ausdrücklich auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, das diese Linie seit Jahren bestätigt. Ohne ladungsfähige Anschrift existiert für das Gericht kein ordnungsgemäßes Rechtsschutzbegehren.

Postfach, E-Mail oder „postlagernd“ reichen nicht aus

Der Beschluss macht unmissverständlich klar, dass moderne Kommunikationswege die Pflicht zur Adresse nicht ersetzen. Weder ein Postfach noch eine E-Mail-Adresse noch eine Telefonnummer genügen den rechtlichen Anforderungen. Auch die bloße Behauptung, man halte sich „im Gerichtsbezirk“ auf, überzeugt die Richter nicht.

Wenn Zweifel am Wohnort bestehen, wird es besonders gefährlich

Im konkreten Fall zweifelte das Gericht daran, dass der Antragsteller tatsächlich bei seiner Mutter wohnt. Deren Angaben bei einem Hausbesuch widersprachen den Aussagen des Antragstellers deutlich. Weil er diese Widersprüche nicht aufklären konnte, blieb seine tatsächliche Adresse aus Sicht des Gerichts ungeklärt.

Der Antragsteller berief sich darauf, aus Datenschutzgründen die Adresse seiner Lebensgefährtin nicht nennen zu müssen. Das Gericht weist dieses Argument klar zurück, weil nicht die Adresse der Freundin, sondern die eigene ladungsfähige Anschrift verlangt wird. Wer Leistungen beantragt, muss seine Erreichbarkeit offenlegen, auch wenn das unangenehm ist.

Was geschieht bei Wohnungslosigkeit?

Was geschieht jetzt, wenn Sie keine Wohnadresse haben, weil Sie wohnungslos sind? Der Anspruch auf Bürgergeld verfällt nicht, weil Sie wohnungslos sind, Sie müssen jedoch Ihre Erreichbarkeit sichern. Das können Sie zum Beispiel durch eine Postadresse bei einer karitativen Einrichtung erreichen.

Ausnahmen gelten nur in extremen Sonderfällen

Zwar erkennt die Rechtsprechung Ausnahmen von der Anschriftspflicht an, etwa bei gravierenden Gefährdungslagen oder besonderen Geheimhaltungsinteressen. Solche Gründe müssen aber konkret vorgetragen und nachvollziehbar belegt werden. Pauschale Hinweise oder bloßes Unbehagen reichen dafür nicht aus.

Das Gericht prüft nicht einmal die Notlage

Besonders hart ist die Folge: Weil der Antrag unzulässig ist, prüft das Gericht weder Bedürftigkeit noch Dringlichkeit. Selbst existenzielle Not führt dann nicht zu einer einstweiligen Anordnung. Der Antrag scheitert allein an der formalen Eingangstür.

Was diese Entscheidung für Sie bedeutet

Wenn Sie Leistungen im Eilverfahren beantragen, entscheidet formale Sorgfalt über alles. Eine fehlende oder zweifelhafte Anschrift kann Ihren Antrag sofort beenden, selbst wenn Ihnen objektiv das Geld fehlt. Gerichte verlangen Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Mitwirkung.

FAQ zur Pflicht der ladungsfähigen Anschrift

Warum ist die Anschrift für das Gericht so wichtig?

Weil das Gericht Sie laden, anschreiben und Entscheidungen wirksam zustellen können muss.

Reicht ein Postfach oder eine E-Mail-Adresse?

Nein, das gilt rechtlich nicht als ladungsfähige Anschrift.

Was ist, wenn ich keinen festen Wohnsitz habe?

Dann müssen Sie trotzdem eine Adresse angeben, unter der Sie tatsächlich erreichbar sind.

Kann ich mich auf Datenschutz berufen?

Nein, Ihre eigene Anschrift müssen Sie dem Gericht nennen, wenn Sie Leistungen beantragen.

Gibt es Ausnahmen von dieser Pflicht?

Nur in extremen Sonderfällen mit schwerwiegenden Gründen, die Sie konkret belegen müssen.

Fazit

Dieses Urteil zeigt schonungslos, wie sehr Sozialgerichte an Formalien gebunden sind. Ohne ladungsfähige Anschrift gibt es keinen Zugang zum Recht, selbst bei akuter Not. Wer Leistungen sichern will, muss deshalb zuerst seine formalen Hausaufgaben erledigen, bevor das Gericht überhaupt zuhört.