Mietrecht: Härtefall-Widerspruch wird für Mieter zur teuren Kostenfalle

Mieter sollen sich gegen eine Eigenbedarfskündigung wehren dürfen, wenn minderjährige Kinder betroffen sind oder trotz intensiver Suche keine bezahlbare Ersatzwohnung zu finden ist. Ein aktueller Beschluss des Landgerichts München I zeigt jedoch, wie schnell genau dieses gesetzliche Schutzrecht zum finanziellen Risiko werden kann.

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Nach Ansicht des Gerichts durfte ein Vermieter bereits vor Ablauf der Kündigungsfrist auf Räumung klagen, weil die betroffene Familie einen Härtefall-Widerspruch eingelegt und auf die schwierige Wohnungssuche hingewiesen hatte.

Obwohl die Mieter am Ende fristgerecht auszogen, müssen sie die gesamten Kosten des Gerichtsverfahrens tragen (LG München I, Beschluss vom 30.06.2026, Az. 14 T 6053/26).

Familie wollte ihre Kinder vor einem Schulwechsel schützen

Die Vermieter hatten der Familie wegen Eigenbedarfs gekündigt. Ihr Enkel, der bereits in München arbeitete, sollte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in die Wohnung einziehen. Seine bisherige Wohnung war nur befristet vermietet.

Die Mieter lebten mit zwei minderjährigen Kindern in der Wohnung. Sie bestritten nicht, dass der Enkel dort einziehen wollte. Sie machten jedoch geltend, dass ein Umzug mitten im laufenden Schuljahr eine erhebliche Belastung für die Kinder darstellen würde.

Hinzu kam der extrem angespannte Münchner Wohnungsmarkt. Die Familie erklärte, es sei realistisch kaum möglich, innerhalb der kurzen Kündigungsfrist eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden. Sie bat deshalb darum, bis zum Ende des Schuljahres am 31. Juli 2026 bleiben zu dürfen.

Gleichzeitig stellte die Familie klar, dass sie früher ausziehen werde, falls sie vorher eine passende Wohnung finde. Die Mieter verweigerten den Auszug also nicht grundsätzlich. Sie wollten lediglich verhindern, mit ihren Kindern ohne geeigneten Ersatzwohnraum dazustehen.

Vermieter reichten trotzdem frühzeitig Räumungsklage ein

Die Vermieter sprachen zunächst eine Eigenbedarfskündigung zum 31. März 2026 und später eine ausführlicher begründete Kündigung zum 30. April 2026 aus. Danach boten sie einen Mietaufhebungsvertrag mit einem Auszug zum 31. Juli 2026 an.

Die Familie nahm dieses Angebot nicht an. Welche zusätzlichen Bedingungen der Vertrag enthielt und weshalb die Mieter ihn ablehnten, geht aus dem Beschluss nicht näher hervor. Allein aus der Ablehnung leitete das Gericht jedoch ein weiteres Indiz dafür ab, dass die Familie womöglich nicht rechtzeitig ausziehen werde.

Bereits am 11. März 2026 erhoben die Vermieter Räumungsklage. Zu diesem Zeitpunkt war die maßgebliche Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen. Sie beriefen sich auf § 259 ZPO. Danach kann eine Klage auf eine erst künftig fällige Leistung zulässig sein, wenn zu befürchten ist, dass der Schuldner seine Verpflichtung später nicht rechtzeitig erfüllt.

Für Mieter entsteht daraus ein erhebliches Problem: Wer offen und ehrlich erklärt, dass er noch keine Ersatzwohnung gefunden hat, kann damit dem Vermieter möglicherweise gerade die Begründung für eine vorzeitige Räumungsklage liefern.

Familie zog fristgerecht aus und musste trotzdem zahlen

Im laufenden Verfahren beantragten die Mieter vorsorglich eine längere Räumungsfrist. Kurz darauf fanden sie nach eigenen Angaben völlig überraschend eine neue Wohnung und zogen zum 30. April 2026 aus.

Damit hatten sie die Wohnung innerhalb der Kündigungsfrist geräumt. Die befürchtete verspätete Rückgabe trat also gar nicht ein. Trotzdem blieb die Familie auf den Folgen der bereits eingereichten Klage sitzen.

Das Amtsgericht München hatte zunächst entschieden, die Kosten zwischen Vermietern und Mietern aufzuteilen. Das Landgericht München I änderte diese Entscheidung jedoch ab. Die Mieter müssen danach sowohl die gesamten Kosten des ursprünglichen Verfahrens als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen.

Gericht wertete Mieterrechte als Anzeichen für verspäteten Auszug

Das Landgericht stellte zwar ausdrücklich klar, dass der Härtefall-Widerspruch nach den Paragrafen 574 und folgende BGB ein legitimes und wichtiges Mieterschutzrecht darstellt. In der praktischen Konsequenz wertete es die Ausübung dieses Rechts jedoch als Anzeichen dafür, dass die Familie nicht rechtzeitig ausziehen könnte.

Nach Auffassung der Richter bestand bereits deshalb eine ausreichende Besorgnis, weil die Mieter erklärt hatten, dass sie noch keinen Ersatzwohnraum gefunden hätten und bis zum Ende des Schuljahres bleiben wollten.

Auch der Antrag auf eine längere gerichtliche Räumungsfrist sprach nach Ansicht des Gerichts gegen einen rechtzeitigen Auszug. Dass solche Anträge regelmäßig vorsorglich gestellt werden, um Familien bei einem drohenden Wohnungsverlust abzusichern, schützte die Betroffenen nicht vor der Kostenentscheidung.

Damit geraten Mieter in ein Dilemma: Verzichten sie auf einen Härtefall-Widerspruch, verlieren sie möglicherweise wichtige gesetzliche Rechte. Machen sie diese Rechte geltend, kann der Vermieter frühzeitig klagen und ihnen später die Prozesskosten auferlegen lassen.

Grundsätzliche Auszugsbereitschaft genügte dem Gericht nicht

Die Familie hatte mehrfach erklärt, grundsätzlich ausziehen zu wollen. Sie kündigte sogar ausdrücklich an, die Wohnung sofort zu verlassen, sobald sie eine passende Ersatzwohnung gefunden habe.

Dem Gericht reichte diese Erklärung nicht aus. Entscheidend sei nicht, ob die Mieter irgendwann ausziehen wollten, sondern ob sie voraussichtlich genau zum Ende der Kündigungsfrist ausziehen würden.

Diese Betrachtung lässt die tatsächliche Lage vieler Mieter außer Acht. Betroffene können bei einer Eigenbedarfskündigung häufig nicht verbindlich zusichern, an einem bestimmten Tag auszuziehen. Ob ein Umzug möglich ist, hängt maßgeblich davon ab, ob sie bis dahin überhaupt eine bezahlbare Wohnung finden.

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Gerade in Städten wie München können Familien trotz intensiver Suche über Monate hinweg ohne Erfolg bleiben. Ein Mieter kann eine neue Wohnung schließlich nicht erzwingen.

Fehlender Ersatzwohnraum wird zum Prozessrisiko

§ 574 Abs. 2 BGB nennt ausdrücklich die fehlende Möglichkeit, angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen zu beschaffen. Genau dieser gesetzlich anerkannte Härtegrund kann nach dem Münchner Beschluss zugleich eine frühe Räumungsklage rechtfertigen.

Das schwächt die Position von Mietern erheblich. Wer seine tatsächliche Notlage offenlegt, riskiert ein kostenpflichtiges Verfahren. Wer dagegen schweigt oder seine Schwierigkeiten herunterspielt, kann möglicherweise wichtige Einwendungen gegen die Kündigung verlieren.

Der Beschluss macht deutlich, dass Mieter nach einer Eigenbedarfskündigung nicht nur um ihre Wohnung kämpfen. Sie müssen zugleich jedes Schreiben darauf prüfen, ob einzelne Formulierungen später als Begründung für eine vorzeitige Räumungsklage verwendet werden könnten.

Ein Vergleichsangebot beweist keine fehlende Räumungsbereitschaft

Kritisch ist auch, dass das Gericht die Ablehnung des angebotenen Mietaufhebungsvertrags zulasten der Familie wertete. Mieter sind jedoch nicht verpflichtet, jede vom Vermieter vorgeschlagene Vereinbarung zu unterschreiben.

Ein Mietaufhebungsvertrag kann zusätzliche Verpflichtungen, Verzichtserklärungen oder Kostenregelungen enthalten. Ohne Kenntnis des vollständigen Vertrags lässt sich aus der bloßen Ablehnung nicht sicher ableiten, dass die Mieter überhaupt nicht ausziehen wollten.

Hinzu kommt, dass die Familie den gewünschten Termin bereits selbst genannt hatte. Sie wollte bis zum Ende des Schuljahres bleiben. Dass sie einen Vertrag mit demselben Auszugstermin nicht unterschrieb, kann deshalb auch andere rechtliche oder wirtschaftliche Gründe gehabt haben.

Vermieter konnten mit der Klage warten, mussten es aber nicht

Das Landgericht räumte selbst ein, dass es unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und besonnen gewesen wäre, mit der Klage noch abzuwarten. Eine rechtliche Pflicht dazu sah es jedoch nicht.

Für die betroffene Familie hatte dies gravierende Folgen. Die Mieter fanden rechtzeitig eine Wohnung und erfüllten damit ihre Räumungspflicht. Dennoch müssen sie für ein Verfahren zahlen, das bei kurzem Abwarten möglicherweise überhaupt nicht notwendig gewesen wäre.

Das Gericht setzte das Kosteninteresse des Beschwerdeverfahrens auf 3.078,79 Euro fest. Hinzu kommen die Kosten des erstinstanzlichen Rechtsstreits. Für eine Familie, die gleichzeitig eine neue Wohnung, eine Kaution und den Umzug finanzieren muss, kann eine solche Belastung existenzbedrohend werden.

Mieter sollten den Härtefall trotzdem nicht vorschnell aufgeben

Aus dem Beschluss folgt nicht, dass Mieter keinen Widerspruch mehr gegen eine Eigenbedarfskündigung erheben sollten. Wer wegen hohen Alters, schwerer Krankheit, einer Behinderung, minderjähriger Kinder oder fehlenden Ersatzwohnraums besonders betroffen ist, kann auf den Schutz der Sozialklausel angewiesen sein.

Ein Verzicht aus Angst vor Prozesskosten kann dazu führen, dass berechtigte Härtegründe später nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden. Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell unterschreiben, ausziehen oder auf ihre Rechte verzichten.

Sie sollten aber jedes Schreiben sorgfältig abstimmen. Formulierungen zur Wohnungssuche, zum möglichen Auszugstermin und zu einer gewünschten Verlängerung können erhebliche prozessuale Folgen haben.

Wohnungssuche lückenlos dokumentieren

Mieter sollten unmittelbar nach Erhalt der Kündigung mit der Suche nach Ersatzwohnraum beginnen und alle Bemühungen nachweisbar festhalten. Dazu gehören Wohnungsanfragen, Besichtigungstermine, Absagen, Einkommensnachweise und die Höhe der verlangten Mieten.

Diese Dokumentation kann belegen, dass der fehlende Auszug nicht auf mangelnder Bereitschaft beruht, sondern auf einem objektiv angespannten Wohnungsmarkt. Sie kann auch für einen Härtefall-Widerspruch oder einen späteren Antrag auf Räumungsfrist entscheidend sein.

Da ein einziges Schreiben bereits eine frühe Räumungsklage auslösen kann, sollten Betroffene ihren Widerspruch möglichst vor dem Versand durch einen Mieterverein oder einen Fachanwalt für Mietrecht prüfen lassen.

FAQ zur Räumungsklage nach einem Härtefall-Widerspruch

Darf ein Vermieter vor Ablauf der Kündigungsfrist klagen?

Nach § 259 ZPO kann eine Klage auf künftige Räumung zulässig sein, wenn konkrete Umstände darauf hindeuten, dass der Mieter nicht rechtzeitig ausziehen wird. Nach dem Beschluss des Landgerichts München I können dafür bereits ein Härtefall-Widerspruch, fehlender Ersatzwohnraum und der Wunsch nach einer längeren Räumungsfrist sprechen.

Müssen Mieter auch bei einem fristgerechten Auszug die Prozesskosten zahlen?

Ja, das kann passieren. War die Klage zum Zeitpunkt ihrer Einreichung nach Ansicht des Gerichts zulässig und voraussichtlich erfolgreich, schützt ein späterer fristgerechter Auszug nicht zwingend vor der Kostenpflicht.

Sollten Mieter deshalb auf einen Härtefall-Widerspruch verzichten?

Nein. Der Härtefall-Widerspruch ist ein wichtiges gesetzliches Schutzrecht. Betroffene sollten ihn jedoch rechtlich prüfen lassen und ihre Wohnungssuche genau dokumentieren, weil die Formulierung des Widerspruchs ein erhebliches Kostenrisiko auslösen kann.

Quellen

Landgericht München I: Beschluss vom 30. Juni 2026, Az. 14 T 6053/26, openJur 2026, 7438.