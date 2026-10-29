Rente am 30. Oktober 2026 und wer jetzt schon die Novemberrente bekommt

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, überweist die Deutsche Rentenversicherung wieder die gesetzlichen Renten. Doch während die meisten Rentner ihre Zahlung für Oktober bekommen, landet bei anderen bereits die Novemberrente auf dem Konto. Entscheidend ist, wann der ursprüngliche Rentenanspruch begonnen hat.

Wer am Freitagmorgen noch keinen Geldeingang sieht, muss allerdings nicht sofort von einer verspäteten Überweisung ausgehen. Die Bank hat bis zum Ende des Tages Zeit. Bei bestimmten Auslandsrentnern droht hingegen ein tatsächlicher Zahlungsstopp, wenn ein erforderlicher Lebensnachweis fehlt.

Am 30. Oktober werden zwei verschiedene Rentenmonate ausgezahlt

Der letzte Bankarbeitstag im Oktober fällt 2026 auf Freitag, den 30. Oktober. Weil der 31. Oktober ein Samstag ist, wird die Rentenzahlung bereits einen Tag vor dem kalendarischen Monatsende ausgeführt.

Das Besondere daran ist die unterschiedliche Zuordnung. Rentner mit nachschüssiger Zahlung erhalten ihre Rente für Oktober, während bei vorschüssiger Zahlung schon das Geld für November eingeht.

Der Hintergrund ist eine gesetzliche Änderung aus dem Jahr 2004. Seitdem werden neu beginnende Renten nicht mehr im Voraus ausgezahlt, sondern erst am Ende des betreffenden Monats.

Für viele Menschen macht der Unterschied im Alltag kaum einen sichtbaren Unterschied, weil ihre Rente regelmäßig am Monatsende eingeht. Bei der Frage, welcher Monat damit bezahlt wird, ist die Unterscheidung allerdings entscheidend.

Wer seit April 2004 Rente bekommt, erhält jetzt die Oktoberrente

Für Renten, die ab dem 1. April 2004 begonnen haben, gilt grundsätzlich die nachschüssige Auszahlung. Die Rente für Oktober wird damit erst am letzten Bankarbeitstag im Oktober überwiesen.

Ein Beispiel zeigt das Prinzip. Ein Rentner, der seit 2021 monatlich 1.400 Euro gesetzliche Altersrente erhält, bekommt seine reguläre Oktoberzahlung am 30. Oktober 2026.

Mit diesem Geld wird also der zurückliegende Rentenmonat Oktober abgedeckt. Die Zahlung für November folgt erst am Montag, dem 30. November 2026.

Diese Regelung betrifft grundsätzlich auch Menschen, die erst seit wenigen Jahren eine Erwerbsminderungsrente oder Altersrente beziehen. Maßgeblich bleibt aber, ob für ihre konkrete Rente besondere Übergangsregelungen gelten.

Rentner mit früherem Rentenbeginn erhalten bereits Geld für November

Anders ist die Situation bei Renten, die vor dem 1. April 2004 begonnen haben. Hier gilt grundsätzlich weiterhin die vorschüssige Auszahlung.

Das bedeutet, dass die gesetzliche Rente bereits am letzten Bankarbeitstag des Vormonats überwiesen wird. Die Novemberrente kommt deshalb am 30. Oktober 2026.

Die betreffende Person hat ihre Oktoberrente bereits am 30. September erhalten. Am 30. November folgt dann die Zahlung für Dezember.

Es handelt sich also nicht um eine zusätzliche Rentenzahlung. Beide Gruppen erhalten ihre regulären Leistungen, allerdings für unterschiedliche Rentenmonate.

Diese Auszahlungstermine gelten bis Ende November

Die offizielle Übersicht der Deutschen Rentenversicherung zeigt, wie sich die beiden Zahlungsweisen unterscheiden.

Auszahlungstag Vorschüssige Rente Nachschüssige Rente 30. September 2026 Rente für Oktober Rente für September 30. Oktober 2026 Rente für November Rente für Oktober 30. November 2026 Rente für Dezember Rente für November

Der kommende Zahlungstermin im November fällt auf einen Montag. Eine Verschiebung wegen eines Wochenendes ist für den 30. November deshalb nicht erforderlich.

Wer seine monatlichen Ausgaben plant, sollte den persönlichen Zahlungsrhythmus gut kennen. Gerade bei einer knappen Rente kann es sonst zu Missverständnissen kommen, wenn eine Überweisung dem falschen Monat zugeordnet wird.

Weitere Termine und finanzielle Änderungen finden Sie in unserem Beitrag über die wichtigen Fristen für Rentner im November 2026.

Auch Witwen und Witwer können ihre Rente im Voraus bekommen

Bei Hinterbliebenenrenten gibt es eine Besonderheit, die häufig übersehen wird. Nicht allein das Beginnjahr der Witwenrente oder Witwerrente entscheidet über den Zahlungsrhythmus.

Nach § 272a SGB VI kann die bisherige vorschüssige Zahlungsweise erhalten bleiben, wenn eine Hinterbliebenenrente unmittelbar an eine bereits vor April 2004 begonnene Rente der verstorbenen Person anschließt.

Ein Beispiel verdeutlicht die Ausnahme. Ein Mann bezog seit 2001 seine gesetzliche Altersrente und verstarb 2024. Seine Ehefrau erhielt anschließend eine Witwenrente.

Obwohl die Witwenrente erst 2024 begann, kann die vorschüssige Zahlungsweise fortbestehen. Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen Bedingungen für den nahtlosen Anschluss erfüllt sind.

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Die Witwe könnte damit am 30. Oktober 2026 bereits ihre Novemberrente erhalten. Ein Rentenbeginn nach 2004 führt in solchen Fällen also nicht zwangsläufig zur nachschüssigen Auszahlung.

Auch bei anderen unmittelbar aufeinanderfolgenden Renten können die Übergangsvorschriften eine Rolle spielen. Entscheidend sind der jeweilige Versicherungsverlauf und die gesetzlichen Voraussetzungen.

Die Rente muss nicht schon am Freitagmorgen auf dem Konto sein

Viele Rentner überprüfen ihren Kontostand bereits früh am Auszahlungstag. Fehlt das Geld zu diesem Zeitpunkt, entsteht schnell die Sorge, dass die Überweisung nicht funktioniert hat.

Der Renten Service der Deutschen Post stellt jedoch ausdrücklich klar, dass die Gutschrift bis zum Ende des Auszahlungstags erfolgen muss. Maßgeblich ist deshalb am 30. Oktober 2026 grundsätzlich der Zeitpunkt bis 23.59 Uhr.

Eine noch fehlende Buchung am Vormittag bedeutet somit nicht, dass die Rente verspätet ist. Je nach Bank kann die Überweisung erst später am Tag im Onlinebanking sichtbar werden.

§ 118 SGB VI enthält zudem Vorgaben zur Wertstellung der Rentenzahlung. Danach ist die Gutschrift bei einer Zahlung auf ein inländisches Konto mit dem Datum des Tages wertzustellen, an dem der Überweisungsbetrag dem Geldinstitut zur Verfügung gestellt wurde.

Rentner sollten deshalb zwischen dem angezeigten Buchungszeitpunkt und dem für die Gutschrift maßgeblichen Wertstellungsdatum unterscheiden.

Was tun, wenn die Rente am 30. Oktober nicht eingeht?

Ist die Rentenzahlung bis zum Ende des vorgesehenen Auszahlungstags nicht gutgeschrieben worden, sollten Betroffene den Renten Service der Deutschen Post informieren.

Die Deutsche Rentenversicherung verweist bei ausbleibenden laufenden Rentenzahlungen ausdrücklich an diesen Dienstleister. Der Renten Service ist für die technische Abwicklung der Überweisungen zuständig.

Zusätzlich empfiehlt der Renten Service eine schriftliche Mitteilung. Darin sollten die Postrentennummer und der Monat angegeben werden, für den die Zahlung fehlt.

Betroffene sollten außerdem prüfen, ob sich ihre Bankverbindung verändert hat. Insbesondere nach einem Kontowechsel kann eine fehlende oder nicht rechtzeitig verarbeitete Mitteilung zu Zahlungsproblemen führen.

Bei einem Kontowechsel kann die nächste Rentenzahlung gefährdet sein

Wer sein Girokonto wechselt, muss darauf achten, dass die neue Bankverbindung rechtzeitig beim Renten Service vorliegt. Die bloße Eröffnung eines neuen Kontos reicht dafür nicht aus.

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Nach Angaben des Renten Service sollte die bisherige Kontoverbindung möglichst noch mindestens acht Wochen bestehen bleiben. So lässt sich das Risiko verringern, dass eine Rentenzahlung während des Wechsels nicht zugestellt werden kann.

Auch die Nutzung eines Kontowechselservices der neuen Bank ist möglich. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass der Renten Service über die neue Bankverbindung informiert wird und die erforderlichen Zuordnungsdaten erhält.

Gerade für Rentner, die von ihrer gesetzlichen Rente die laufenden Haushaltskosten bezahlen, kann eine fehlerhafte Kontoumstellung erhebliche Folgen haben.

Wer bereits einen Kontowechsel vorgenommen hat und am Auszahlungstag kein Geld erhält, sollte deshalb nicht nur den Renten Service kontaktieren. Auch bei der bisherigen und der neuen Bank kann eine Nachfrage sinnvoll sein.

Auslandsrentnern droht Ende Oktober ein tatsächlicher Zahlungsstopp

Nicht jede ausbleibende Rentenzahlung hat mit einer verspäteten Banküberweisung zu tun. Bei bestimmten Rentnern mit Wohnsitz im Ausland kann ein fehlender Lebensnachweis die Ursache sein.

Der Renten Service verlangt von einem Teil dieser Rentenbezieher jedes Jahr eine Bestätigung, dass sie noch leben. Für das Jahr 2026 endete die Einreichungsfrist bereits am 9. Oktober.

Der Renten Service hat angekündigt, die Zahlungen bei fehlendem Nachweis ab Ende Oktober anzuhalten. Damit kann bereits die für den 30. Oktober vorgesehene Auszahlung betroffen sein.

Ein solcher Zahlungsstopp bedeutet nicht automatisch, dass der gesetzliche Rentenanspruch endgültig verloren ist. Die Zahlungen bleiben nach den Angaben des Renten Service angehalten, bis der erforderliche Nachweis eingegangen ist.

Betroffene sollten den Lebensnachweis deshalb unverzüglich nachreichen. Möglich sind das vorgesehene digitale Verfahren und die bestätigte Lebensbescheinigung.

Eine einfache E-Mail oder ein Fax wird für die Einreichung nicht akzeptiert.

Nicht alle Rentner im Ausland sind von der Nachweispflicht betroffen

Ein Lebensnachweis wird nicht grundsätzlich von jedem Rentner verlangt, der außerhalb Deutschlands wohnt. In bestimmten Ländern können die zuständigen Stellen entsprechende Informationen bereits über einen Datenaustausch erhalten.

Wer keine Aufforderung zum Lebensnachweis erhalten hat, muss deshalb nicht vorsorglich eine Bescheinigung einschicken.

Anders ist es bei einer ausdrücklichen Aufforderung. Betroffene sollten dann prüfen, ob die Unterlagen fristgerecht eingereicht und ordnungsgemäß verarbeitet wurden.

Gerade bei einer fehlenden Zahlung Ende Oktober sollte dieser Punkt berücksichtigt werden. Eine bloße Nachfrage bei der Hausbank kann das Problem nicht lösen, wenn die Zahlung bereits vom Renten Service angehalten wurde.

Der Auszahlungstag sagt nichts über eine Rentenerhöhung aus

Der 30. Oktober ist ein regulärer Auszahlungstermin und keine zusätzliche Rentenerhöhung. Auch der unterschiedliche Zahlungsrhythmus führt nicht dazu, dass eine der beiden Gruppen mehr Rente erhält.

Die gesetzliche Rentenanpassung für 2026 wurde bereits zum 1. Juli wirksam. Seitdem gilt ein aktueller Rentenwert von 42,52 Euro je Entgeltpunkt.

Wie viel Geld tatsächlich auf dem Konto eingeht, hängt allerdings nicht nur von der Bruttorente ab. Bei gesetzlich kranken- und pflegeversicherten Rentnern können insbesondere die entsprechenden Beitragsabzüge den Auszahlungsbetrag beeinflussen.

Ändert eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, kann dies bei pflichtversicherten Rentnern zeitversetzt auf dem Konto sichtbar werden. Eine geringere Überweisung muss deshalb nicht bedeuten, dass die Rentenversicherung den eigentlichen Rentenanspruch gekürzt hat.

Bei unerwarteten Abweichungen sollten Betroffene zunächst die Mitteilungen der Rentenversicherung und die geltenden Versicherungsbeiträge kontrollieren.

Worauf Rentner vor dem Wochenende achten sollten

Der 30. Oktober 2026 liegt unmittelbar vor einem Wochenende. Wer sein Geld für Miete, Lebensmittel oder andere laufende Ausgaben benötigt, sollte deshalb besonders auf den tatsächlichen Zahlungseingang achten.

Bleibt die Überweisung am Vormittag aus, ist zunächst keine vorschnelle Schlussfolgerung erforderlich. Nach den Vorgaben des Renten Service kann die Gutschrift noch bis zum Ende des Freitags erfolgen.

Fehlt das Geld anschließend weiterhin, sollte der Vorgang möglichst zeitnah beim Renten Service geklärt werden. Rentner sollten dafür ihre Postrentennummer und die Angaben zur ausgebliebenen Zahlung bereithalten.

Wer die Rente vorschüssig erhält, sollte außerdem beachten, dass die Überweisung vom 30. Oktober bereits für November bestimmt ist. Am Monatsanfang folgt deshalb nicht noch eine weitere reguläre Rentenzahlung.

Für die meisten Rentner bleibt der nächste Auszahlungstermin Montag, der 30. November 2026. Dann wird entweder die nachschüssige Novemberrente oder die vorschüssige Dezemberrente gezahlt.

Häufige Fragen zur Rentenauszahlung am 30. Oktober 2026

Bekommen am 30. Oktober 2026 alle Rentner die Novemberrente?

Nein. Wer seine gesetzliche Rente nachschüssig erhält, bekommt am 30. Oktober die Zahlung für Oktober. Bei vorschüssiger Auszahlung handelt es sich dagegen bereits um die Novemberrente.

Muss meine Rente am 30. Oktober schon morgens auf dem Konto sein?

Nein. Nach Angaben des Renten Service muss die Gutschrift grundsätzlich bis zum Ende des Auszahlungstags um 23.59 Uhr erfolgt sein. Eine fehlende Anzeige im Onlinebanking am Morgen ist deshalb noch kein Beleg für eine verspätete Zahlung.

An wen muss ich mich wenden, wenn die Rente überhaupt nicht kommt?

Bei einer ausgebliebenen laufenden Rentenzahlung ist der Renten Service der Deutschen Post zuständig. Für Rentner mit Wohnsitz in Deutschland ist er unter 0221 5692 444 erreichbar. Bei einer schriftlichen Mitteilung sollten die Postrentennummer und der betroffene Rentenmonat genannt werden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Alle Auszahlungstermine der gesetzlichen Rente für 2026, veröffentlicht am 22. Januar 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Rentenzahlung und Unterscheidung zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Auszahlung

§ 118 SGB VI zur Fälligkeit, Auszahlung und Wertstellung gesetzlicher Renten

§ 272a SGB VI zu Renten mit Beginn vor April 2004 und unmittelbar anschließenden Folgerenten

Deutsche Post Renten Service, Fragen und Antworten bei fehlender Rentenzahlung sowie zu Änderungen der Bankverbindung

Deutsche Post Renten Service, Aktuelle Informationen zum Lebensnachweis 2026 und zum Zahlungsstopp ab Ende Oktober