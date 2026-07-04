Pflegereform 2027: Diese 4 Änderungen kosten Pflegebedürftige am meisten

Drei Kürzungen im Entwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) scheinen zunächst nichts miteinander zu tun zu haben: Sie treffen Menschen, die neu pflegebedürftig werden, Menschen, die neu ins Heim ziehen, und Pflegeheime, die gerade neue Verträge verhandeln.

Was diese drei Maßnahmen tatsächlich verbindet, hat bislang niemand ausgesprochen. Alle drei greifen exakt am Übergang, nie beim Bestand: Wer schon drin ist, behält seinen Stand; wer neu dazukommt, zahlt die Reform.

Das ist keine Nebenwirkung eines hastig geschriebenen Gesetzentwurfs, sondern eine erkennbare Konstruktion mit politischer Logik: sparen, ohne dass sich jemand persönlich betrogen fühlt, der eine Leistung bereits bezieht.

Für alle anderen verändert sich der Zeitpunkt, zu dem ein Antrag, ein Heimeinzug oder die Wahl der Einrichtung finanziell klug ist, teils erheblich. Und genau dieser Zeitpunkt lässt sich beeinflussen, wenn man das Muster kennt, bevor der Referentenentwurf zum Gesetz wird.

Der erste Übergang: Warum das PNOG die ersten drei Monate teurer macht

Neu eingestufte Pflegebedürftige in Pflegegrad 2 oder 3 sollen ab 2027 in den ersten drei Monaten nur die Hälfte des neuen Entlastungsbudgets bekommen. Das bestätigt das Bundesgesundheitsministerium in seinen eigenen Fragen und Antworten zum Referentenentwurf.

Das Entlastungsbudget ersetzt das bisherige Pflegegeld, die monatliche Geldleistung nach § 37 SGB XI für die häusliche Pflege durch Angehörige. Ab 2027 soll es 386 Euro bei Pflegegrad 2 und 638 Euro bei Pflegegrad 3 betragen.

In den ersten drei Monaten stünden PG2-Neuzugängen damit nur 193 Euro statt 386 Euro zur Verfügung, PG3-Neuzugängen 319 Euro statt 638 Euro. Über drei Monate würde sich das auf eine Kürzung von 579 beziehungsweise 957 Euro summieren. Bereits bestehende Einstufungen in Pflegegrad 2 oder 3 sind von der Regelung nicht betroffen: Sie soll ausschließlich für Neueinstufungen nach Inkrafttreten gelten.

Politisch begründet wird die Halbierung mit einer neuen, intensiveren Pflegebegleitung, die genau in dieser frühen Phase mehr Orientierung geben soll. Das klingt nach einem fairen Tausch: weniger Geld, dafür mehr Unterstützung.

Tatsächlich soll die neue Pflegebegleitung aber erst zum 1. Januar 2028 starten: ein volles Jahr, nachdem die Kürzung bereits gilt. Für 2027 sieht der Entwurf lediglich bis zu zwei zusätzliche Beratungstermine vor, keine laufende Begleitung. Wer 2027 neu eingestuft würde, zahlte den Tausch damit faktisch ein Jahr im Voraus.

Der zweite Übergang: Neue Heimbewohner warten anderthalb Jahre länger

Die Pflegeversicherung zahlt Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern seit 2022 gestaffelte Zuschläge zum pflegebedingten Eigenanteil (dem Teil der Heimkosten für Pflege, den Bewohner zusätzlich selbst tragen). Die Höhe richtet sich nach sogenannten Verweildauerstufen (§ 43c SGB XI): Je länger jemand im Heim lebt, desto größer der Anteil, den die Kasse übernimmt.

Nach geltendem Recht liegt der Zuschlag bei 15 Prozent in den ersten zwölf Monaten, 30 Prozent ab dem 13. Monat, 50 Prozent ab dem 25. Monat und 75 Prozent ab dem 37. Monat.

Der Referentenentwurf verlängert jede dieser Stufen um sechs Monate. Die höchste Entlastung von 75 Prozent würden Neuzugänge künftig erst nach mehr als 54 Monaten erreichen, also nach viereinhalb statt bisher drei Jahren. Bereits erreichte Stufen sollen durch einen ausdrücklichen Besitzstandsschutz erhalten bleiben. Betroffen wären ausschließlich Menschen, die künftig neu ins Heim ziehen.

Bei einem bundesweiten Durchschnitts-Eigenanteil von 3.245 Euro monatlich im ersten Aufenthaltsjahr ist die Verzögerung kein Randdetail. Das Bundesgesundheitsministerium veranschlagt allein für diese Maßnahme eine jährliche Einsparung von 2,6 Milliarden Euro.

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Der Verband der Ersatzkassen hält diese Zahl für deutlich zu hoch und rechnet selbst nur mit 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Der Grund: Bereits heute lebt rund ein Viertel aller Heimbewohner länger als drei Jahre dort und fällt damit schon unter den Besitzstandsschutz.

Damit steht auch die Sparprognose selbst auf wackligerem Boden, als der Entwurf glauben macht.

Maßnahme Heute Geplant laut Entwurf Entlastungsbudget bei Neu-PG2/3, erste 3 Monate voller Betrag ab Bewilligung nur die Hälfte Höchstzuschlag Pflegeheim (75 %) ab Monat 37 ab Monat 55 Tariftreue-Pflicht der Pflegeheime Zulassungsvoraussetzung ausgesetzt 2027–2029

Der dritte Übergang: Auch beim PNOG trifft es Pflegeheime nur bei neuen Verträgen

Nicht nur Pflegebedürftige selbst spüren das Übergangsmuster, auch die Einrichtungen. Seit 2022 dürfen Pflegekassen nur mit Heimen Versorgungsverträge abschließen, die tarifliche oder tarifähnliche Löhne zahlen (§ 72 SGB XI). Ein zweiter Mechanismus (§ 82c SGB XI) schützt diese Löhne zusätzlich in den jährlichen Pflegesatzverhandlungen vor dem Einwand, sie seien unwirtschaftlich.

Der Referentenentwurf setzt beide Mechanismen vom 2. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2029 befristet aus. Tarifliche Entlohnung wäre in dieser Zeit weder Zulassungsvoraussetzung noch automatisch refinanzierbarer Kostenfaktor.

Bestehende Gehälter zum Stichtag 1. Januar 2027 dürften zwar nicht abgesenkt werden, ein Auffangnetz nach unten bliebe also bestehen. Für künftige Tarifsteigerungen entfiele jedoch die bisherige Garantie, sie automatisch refinanziert zu bekommen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste weist auf einen Effekt hin, der besonders die vollstationäre Pflege trifft: Heime verhandeln ihre Pflegesätze meist über das ganze Jahr verteilt, nicht an einem festen Stichtag.

Ein Heim, das seine Vergütung erst nach dem 2. Januar 2027 neu verhandelt, müsste das dann geltende ortsübliche Entgelt an sein Personal zahlen, könnte diese Kosten in der Verhandlung aber nicht mehr automatisch als Grund für eine höhere Vergütung anführen. Wieder ist es nicht der Bestand, der zuerst zahlt, sondern der nächste Vertrag.

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Die Ausnahme, die das Muster verrät

Nicht jede Kürzung im PNOG folgt dieser Logik. Genau das macht die Ausnahme aufschlussreich. Pflegende Angehörige, die einen nahen Menschen ab Pflegegrad 2 mindestens zehn Stunden wöchentlich zu Hause versorgen, erwerben dafür heute Rentenpunkte, finanziert von der Pflegekasse. Ab 2027 soll die Bemessungsgrundlage für diese Beiträge auf 70 Prozent des bisherigen Niveaus sinken.

Anders als bei den ersten drei Beispielen gäbe es hier keinen Bestandsschutz für laufende Pflegeverhältnisse. Die niedrigere Bemessung soll für alle künftig neu erworbenen Rentenpunkte gelten, unabhängig davon, ob jemand schon seit Jahren pflegt oder gerade erst anfängt.

Bereits erworbene Rentenanwartschaften sollen unangetastet bleiben, doch jeder weitere Monat Pflege ab 2027 zählte weniger für die eigene Rente. Wer glaubt, langjährige Pflege schütze automatisch vor neuen Kürzungen, irrt an dieser einen Stelle.

Gerade deshalb wirkt der Besitzstandsschutz bei den anderen drei Maßnahmen wie eine bewusste Wahl: Der Entwurf hätte technisch genauso gut auf einen Stichtag für alle setzen können, tut es an diesen drei Stellen aber nicht.

Was das PNOG-Muster für Entscheidungen in den nächsten Monaten bedeutet

Wer eine Pflegebedürftigkeit bei sich oder Angehörigen bereits absehen kann, gewinnt durch einen frühen Antrag mehr als nur ein paar Wochen. Ein Pflegegrad, der noch 2026 bewilligt wird, dürfte als Bestandsfall gelten und von der geplanten Halbierung des Entlastungsbudgets verschont bleiben.

Der Antrag läuft bei der zuständigen Pflegekasse. Das Gutachten des Medizinischen Dienstes kann mehrere Wochen dauern, und genau dieser Puffer geht beim Abwarten verloren.

Bei einem absehbaren Heimeinzug lohnt sich derselbe Blick auf den Kalender: Ein Einzug noch 2026 sichert nach aktuellem Entwurfsstand die heute geltenden, kürzeren Verweildauerstufen, selbst wenn das PNOG später in Kraft tritt.

Angehörige, die eine Einrichtung auswählen, können zusätzlich direkt fragen, wann die Einrichtung ihre nächste Pflegesatzverhandlung führt und ob sie tarifgebunden bleibt. Die Antwort verrät, wie stark die befristete Aussetzung der Tariftreue dort überhaupt greifen würde.

Pflegende Angehörige wiederum sollten ihre Meldung zur Rentenversicherungspflicht 2026 überprüfen, falls das bisher nicht geschehen ist.

Die Pflegekasse meldet nur auf Antrag, nicht automatisch. Da die geplante Kürzung der Bemessungsgrundlage jeden künftigen Monat betreffen soll, zählt jeder bereits laufende Meldemonat noch nach der heute geltenden, höheren Rechnung.

Was Übergangs-Sparpolitik langfristig bedeutet

Ein Gesetzentwurf, der gezielt am Übergang spart, erzeugt zwei Deutschlands in der Pflege: eines für alle, die schon drin sind, und eines für alle, die noch hineinwachsen.

Kurzfristig lässt sich das politisch gut verkaufen, weil kein aktueller Leistungsbezieher einen Cent weniger bekommt. Langfristig verschiebt sich die Last aber genau auf die Menschen, die am wenigsten Erfahrung mit dem System haben und am dringendsten auf einen fairen Einstieg angewiesen wären.

Der Referentenentwurf ist noch kein Gesetz; der Kabinettsbeschluss, ursprünglich für Ende Juni erwartet, hat sich nach übereinstimmenden Berichten in den Juli verschoben. Für alle drei Übergänge gilt deshalb dasselbe: Das Zeitfenster lohnt sich zu kennen, solange es noch offensteht.

Häufige Fragen zum PNOG-Übergangsmuster

Reicht es, den Pflegegrad-Antrag 2026 nur zu stellen, oder muss er auch bewilligt sein?

Nach dem bisherigen Entwurfsstand ist der Bewilligungszeitpunkt entscheidend, nicht das Antragsdatum. Ein 2026 gestellter Antrag, der erst 2027 beschieden wird, gilt nach aktuellem Stand als Neuzugang. Bei einer absehbaren Einstufung lohnt sich deshalb ein möglichst früher Antrag noch im Jahr 2026.

Gilt die Aussetzung der Tariftreue auch für ambulante Pflegedienste, nicht nur für Heime?

Der Referentenentwurf betrifft grundsätzlich Pflegeeinrichtungen und -dienste insgesamt. Besonders spürbar wird der Effekt aber in der vollstationären Pflege, weil Heime ihre Vergütung meist in ganzjährig laufenden Einzelverhandlungen aushandeln und dadurch häufiger in den Übergangszeitraum ab dem 2. Januar 2027 fallen.

Ist der Kabinettsbeschluss im Juli inzwischen sicher?

Ein amtlich bestätigter Termin lag zum Stand dieses Artikels nicht vor. Mehrere Fachportale nennen unabhängig voneinander den Juli 2026 als neuen Zielzeitraum, nachdem der ursprünglich für Ende Juni vorgesehene Termin ausgefallen ist. Verbindlich wird eine Regelung ohnehin erst mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt.

Verliere ich meinen Heimplatz-Bestandsschutz, wenn ich die Einrichtung wechsle?

Der Referentenentwurf äußert sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht ausdrücklich dazu, wie ein Wechsel der Einrichtung die Zählung der Verweildauerstufen beeinflusst. Nach der Systematik des heute geltenden § 43c SGB XI werden die Zeiten der vollstationären Pflege grundsätzlich zusammengerechnet, auch über einen Kassenwechsel hinweg.

Ob das in gleicher Weise für einen Wechsel der Pflegeeinrichtung gilt, ist derzeit nicht abschließend geklärt und lässt sich am zuverlässigsten direkt bei der zuständigen Pflegekasse erfragen.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: FAQ zum Referentenentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG), Juni 2026

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XI, § 43c SGB XI, Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen

Verband der Ersatzkassen (vdek): Stellungnahme zum PNOG-Referentenentwurf und Eigenanteile Pflegeheim 2026