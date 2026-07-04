Bundesregierung verschärft jetzt Kontrollen gegen Sozialleistungsmissbrauch

Noch im Juli 2026 soll das Kabinett einen Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch beschließen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas spricht von Banden, die das System ausplündern. Wer aber ehrlich Grundsicherungsgeld bezieht, bekommt das schärfste Kontrollinstrument der Jobcenter meist aus einem ganz anderen Grund zu spüren: einem zu spät gemeldeten Minijob.

Nach den eigenen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit steckt hinter neun von zehn aufgedeckten Überzahlungen kein organisierter Betrug, sondern schlicht übersehenes Einkommen.

Das ist keine Randnotiz nur für Kriminelle, sondern eine Frage, die jeden trifft, der Leistungen bezieht. Der automatisierte Datenabgleich prüft mehrmals im Jahr, ob gemeldetes Einkommen zu den Daten von Arbeitgebern, Rentenkasse und Arbeitsagentur passt.

Eine solche Prüfung ist noch kein Betrugsvorwurf, doch eine falsche Reaktion darauf kann zu Rückforderung, Bußgeld oder Anzeige führen.

Was der Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch bringen soll

Bundeskanzler Friedrich Merz und die Spitzen von Union und SPD haben Ende Juni ein Reformpaket mit 33 Maßnahmen vorgestellt. Arbeitsministerin Bärbel Bas kündigte dabei ein schärferes Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch an: Noch im Juli solle die Bundesregierung dazu einen eigenen Aktionsplan im Kabinett verabschieden.

Ein Beschluss liegt bislang nicht vor. „Wer das System missbraucht, der muss eben auch mit Folgen rechnen”, sagte Bas bei der Vorstellung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses.

Im Mittelpunkt sollen zwei Dinge stehen: Kommunen sollen entlastet werden und klarere Handlungsmöglichkeiten bekommen, und junge Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss, laut Bas rund 2,8 Millionen, sollen gezielter in Ausbildung vermittelt werden.

Flankiert wird der Plan von einem Kompetenzzentrum Leistungsmissbrauch, das die Bundesagentur für Arbeit an ihrer Zentrale in Nürnberg aufbaut. Es soll den Datenaustausch zwischen Jobcentern, Ausländerbehörden und Zoll bündeln, um vor allem organisierten, bandenmäßigen Missbrauch schneller zu erkennen.

Presseberichten zufolge soll das Zentrum bereits zum 1. Juli 2026 seine Arbeit aufgenommen haben; eine offizielle Bestätigung von Ministerium oder Bundesagentur mit Datum und Personalstärke steht bislang aus.

📚 Lesen Sie auch: Reiche Erbin will Bürgergeld einklagen: Dieser Fall trifft auch viele Leistungsbeziehende

Wie die Kontrolle im Alltag tatsächlich funktioniert

Das eigentliche Werkzeug gegen Leistungsmissbrauch existiert schon lange und heißt automatisierter Datenabgleich nach § 52 SGB II. Mehrmals im Jahr gleichen die Jobcenter die gemeldeten Angaben von Grundsicherungsgeld-Beziehenden mit den Daten von Arbeitgebern, Rentenversicherung, Arbeitsagentur und Finanzämtern ab.

Geprüft wird, ob jemand Einkommen aus einer Beschäftigung hat, das er nicht gemeldet hat, ob eine Rente läuft, von der das Jobcenter nichts weiß, oder ob Leistungen doppelt bezogen werden.

2024 bearbeiteten die Jobcenter rund 1,3 Millionen solcher Kontrollmeldungen. In 75.821 Fällen stellten sie eine Überzahlung fest: zusammen rund 61,5 Millionen Euro, die zurückgefordert wurden.

An diesem Mechanismus, nicht an spektakulären Bandenfällen, muss sich der neue Aktionsplan messen lassen: Er verspricht, genau diese Kontrolle zu verschärfen und mit dem geplanten Kompetenzzentrum enger zu bündeln.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Warum die eigenen Zahlen der Bundesagentur ein anderes Bild zeichnen

Die Rhetorik rund um den Aktionsplan zielt auf organisierte Strukturen. Die Jahresbilanz der Bundesagentur für Arbeit zeichnet für 2024 ein anderes Bild: Von 101.603 festgestellten Fällen mit Leistungsmissbrauch oder Verdacht darauf betrafen nur 226 den bandenmäßigen Missbrauch, bei dem gezielt Arbeitsverhältnisse vorgetäuscht werden.

Gemessen an mehr als fünf Millionen Menschen im laufenden Bürgergeld- beziehungsweise Grundsicherungsgeld-Bezug, Kinder und Aufstocker eingerechnet, ist das eine sehr kleine Gruppe.

Der weit größere Teil der aufgedeckten Überzahlungen hat einen banaleren Grund: In 91,7 Prozent der Fälle löste nicht gemeldetes Erwerbseinkommen aus einem Minijob oder einer versicherungspflichtigen Beschäftigung die Kontrolle aus. Der Datenabgleich klingt nach einer Jagd auf Betrüger.

Tatsächlich fängt er vor allem Menschen, die eine Überstunde, einen befristeten Nebenjob oder eine Gehaltserhöhung nicht rechtzeitig gemeldet haben. Genau diese Gruppe wird ein verschärftes Kontrollregime am stärksten spüren, während die vom Aktionsplan adressierten Banden ohnehin mit eigenen Ermittlungsverfahren und dem Zoll konfrontiert sind.

Was zu tun ist, wenn die Kontrollmeldung im Briefkasten liegt

Wer eine Anhörung wegen einer solchen Kontrollmeldung bekommt (im Amtsdeutsch: Überschneidungsmitteilung), hat zunächst das Gesetz auf seiner Seite: Eine Kontrollmeldung ist kein Bescheid und kein Beweis für Missbrauch, sondern der Auftakt einer Prüfung. Entscheidend ist, wie schnell und vollständig die betroffene Person darauf reagiert.

Nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB I muss sie Änderungen der Verhältnisse unverzüglich melden. Wird die Meldung nachträglich nachgeholt, sobald der Fehler auffällt, sinkt das Sanktionsrisiko spürbar.

Wer auf eine Anhörung gar nicht reagiert, riskiert mehr als nur eine Rückforderung. Das Jobcenter kann die Leistung nach § 66 SGB I versagen oder entziehen. Vorher muss es aber schriftlich über die Rechtsfolgen belehren und eine angemessene Frist zur Nachholung der Mitwirkung einräumen; eine sofortige Streichung ohne diese Belehrung ist unzulässig.

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung der Mitteilungspflicht droht zusätzlich ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro, unabhängig davon, ob am Ende überhaupt eine Überzahlung feststeht. Gegen einen fehlerhaften Rückforderungsbescheid bleibt der Widerspruch offen; er muss innerhalb eines Monats nach Zugang beim Jobcenter eingehen.

Was der Aktionsplan für ehrliche Empfänger wirklich bedeutet

Der Aktionsplan mag im Juli beschlossen werden oder nicht: Die eigentliche Kontrollmaschine läuft längst und wird mit dem geplanten Kompetenzzentrum eher schärfer als milder gestellt. Für organisierte Banden ändert das wenig, weil sie ohnehin im Fokus eigener Ermittlungsverfahren stehen.

Für alle anderen heißt Verschärfung vor allem: mehr Kontrollmeldungen, mehr Fristen, mehr Aufwand, um einen ehrlichen Fehler von einem strafbaren zu unterscheiden. Wer diesen Unterschied selbst dokumentiert, statt ihn dem Jobcenter zu überlassen, übersteht die nächste Prüfung deutlich entspannter.

Häufige Fragen zum Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch

Muss ich jede kleine Änderung sofort melden, auch einmalige Zahlungen wie Weihnachtsgeld?

Ja. Die Mitteilungspflicht nach § 60 SGB I gilt für alle Änderungen, die für die Leistung erheblich sein können: Dazu zählen auch einmalige Zahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, Abfindungen und Steuererstattungen, nicht nur laufendes Gehalt.

Was passiert, wenn ich einen vergessenen Nebenverdienst selbst melde, bevor der Datenabgleich ihn findet?

Eine Selbstanzeige vor der behördlichen Entdeckung wird in der Praxis milder bewertet als ein durch den Datenabgleich aufgedeckter Fall, weil sie gegen vorsätzliches Verschweigen spricht. Die Überzahlung selbst muss trotzdem erstattet werden, ein Bußgeldverfahren lässt sich damit aber häufig vermeiden.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II, Jahresbilanz 2024

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Pressemitteilung zum Besuch von Ministerin Bärbel Bas bei der Bundesagentur für Arbeit

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I): §§ 60, 63, 66, Mitwirkungspflichten und Rechtsfolgen

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung

dpa-AFX: Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses, Ankündigung von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas