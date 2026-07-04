Reiche Erbin will Bürgergeld einklagen: Dieser Fall trifft auch viele Leistungsbeziehende

Der Fall klingt zunächst wie ein Widerspruch: Eine Frau erbt Vermögen in sechsstelliger Höhe und verlangt dennoch weiter Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Vor Gericht scheiterte sie damit, doch die Entscheidung ist weit mehr als eine Einzelfallgeschichte. Sie zeigt, wie streng Jobcenter und Sozialgerichte prüfen dürfen, wenn Menschen während des Leistungsbezugs erben.

Geklagt hatte eine Frau aus Baden-Württemberg, die gemeinsam mit ihrer Schwester einen umfangreichen Nachlass erhielt. Dazu gehörten Immobilien, Wertpapierdepots und weitere Vermögenswerte. Obwohl die Erbschaft noch nicht vollständig aufgeteilt war, sah das Landessozialgericht Baden-Württemberg keinen Anspruch auf Bürgergeld als Zuschuss.

Ein Erbe in erheblicher Höhe

Nach den Feststellungen des Gerichts bestand der Nachlass unter anderem aus mehreren Wohnungen, Wertpapieren und Sachwerten. Der Anteil der Klägerin wurde auf mindestens rund 642.000 Euro beziffert. Damit lag ihr Vermögen weit über den Freibeträgen, die beim Bürgergeld geschützt sind.

Die Frau argumentierte, sie könne über das Erbe zunächst nicht frei verfügen. Die Erbengemeinschaft sei noch nicht auseinandergesetzt gewesen, außerdem hätten Immobilien saniert werden müssen. Aus ihrer Sicht bedeutete das: Das Vermögen sei zwar vorhanden, aber kurzfristig nicht nutzbar.

Das Gericht folgte dieser Sichtweise nicht. Auch ein Anteil an einer ungeteilten Erbengemeinschaft kann als verwertbares Vermögen gelten. Entscheidend ist, ob der Vermögenswert grundsätzlich geeignet ist, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Warum das Bürgergeld nicht als Vermögensschutz gedacht ist

Das Bürgergeld soll Menschen absichern, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Es ist keine Leistung, die vorhandenes Vermögen unangetastet lässt, wenn dieses deutlich über den gesetzlichen Freibeträgen liegt. Wer über erhebliche Mittel verfügt, muss diese grundsätzlich zuerst einsetzen.

Genau an dieser Stelle wird der Fall für viele Betroffene wichtig. Eine Erbschaft muss nicht zwingend sofort als Bargeld auf dem Konto liegen, um bei der Prüfung durch das Jobcenter berücksichtigt zu werden. Auch Immobilien, Wertpapiere oder Ansprüche aus einer Erbengemeinschaft können Auswirkungen auf den Leistungsanspruch haben.

Das Urteil sendet damit ein Signal an Betroffene, die während des Bürgergeldbezugs erben. Sie müssen dem Jobcenter solche Veränderungen melden und damit rechnen, dass der Anspruch neu geprüft wird. Wer Vermögen verschweigt oder seine Verwertbarkeit falsch einschätzt, riskiert Rückforderungen und rechtliche Auseinandersetzungen.

Welche Freibeträge beim Bürgergeld gelten

Beim Bürgergeld gibt es geschütztes Vermögen. Während der Karenzzeit bleibt für die erste leistungsberechtigte Person in einer Bedarfsgemeinschaft ein Betrag von 40.000 Euro unberücksichtigt. Für jede weitere Person kommen 15.000 Euro hinzu.

Nach Ablauf der Karenzzeit gilt grundsätzlich ein Freibetrag von 15.000 Euro pro Person in der Bedarfsgemeinschaft. Bestimmte Vermögensarten können zusätzlich geschützt sein, etwa angemessener Hausrat, ein angemessenes Auto oder bestimmte Formen der Altersvorsorge. Die Prüfung hängt jedoch immer vom Einzelfall ab.

Situation Auswirkung auf den Bürgergeldanspruch Erbe liegt unterhalb der Freibeträge Der Anspruch kann weiterhin bestehen, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Erbe liegt deutlich über den Freibeträgen Das Jobcenter kann Leistungen ablehnen oder einstellen, wenn das Vermögen verwertbar ist. Erbe besteht aus Immobilien Auch Immobilien können berücksichtigt werden, wenn sie verkauft, beliehen oder anderweitig genutzt werden können. Erbengemeinschaft ist noch nicht aufgeteilt Auch ein nicht geteilter Erbanteil kann als Vermögen zählen, wenn sein wirtschaftlicher Wert feststellbar ist.

Warum ungeteilte Erbengemeinschaften problematisch sind

Viele Erbfälle sind kompliziert. Geschwister streiten über den Verkauf eines Hauses, Immobilien müssen bewertet werden oder Nachlassgegenstände lassen sich nicht sofort zu Geld machen. Für Bürgergeldbeziehende ist das dennoch kein sicherer Schutz vor einer Anrechnung.

Das Gericht machte deutlich, dass es nicht allein darauf ankommt, ob sofort Bargeld fließt. Auch ein wirtschaftlicher Anspruch kann reichen, wenn er einen erheblichen Wert hat. Damit wird verhindert, dass staatliche Leistungen weitergezahlt werden, obwohl Vermögen vorhanden ist.

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Für Erbengemeinschaften kann das spürbare Folgen haben. Wer Leistungen bezieht, steht stärker unter Druck, die Auseinandersetzung des Nachlasses voranzutreiben. Verzögerungen, die früher faktisch Zeit verschafften, werden rechtlich weniger leicht akzeptiert.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer Bürgergeld bezieht und erbt, sollte das Jobcenter unverzüglich informieren. Dabei geht es nicht nur um Geldbeträge auf Konten, sondern auch um Immobilien, Depots, Fahrzeuge, Kunstgegenstände oder Beteiligungen an einer Erbengemeinschaft. Eine frühzeitige Offenlegung kann spätere Rückforderungen vermeiden.

Wichtig ist außerdem eine realistische Bewertung des Nachlasses. Wenn Immobilien sanierungsbedürftig sind oder ein Verkauf schwierig ist, sollte dies belegt werden. Gutachten, Kontoauszüge, Nachlassverzeichnisse und Schriftwechsel mit Miterben können im Verfahren entscheidend sein.

In manchen Fällen kommen Leistungen als Darlehen in Betracht. Das kann etwa relevant sein, wenn Vermögen zwar vorhanden ist, aber vorübergehend nicht sofort verwertet werden kann. Ein Zuschuss ist bei hohem verwertbarem Vermögen jedoch deutlich schwerer durchzusetzen.

Ein Urteil mit Wirkung über den Einzelfall hinaus

Der Fall zeigt, wie eng der Begriff der Hilfebedürftigkeit im Sozialrecht ausgelegt werden kann. Wer seinen Lebensunterhalt aus vorhandenem Vermögen bestreiten kann, hat in der Regel keinen Anspruch auf Bürgergeld als Zuschuss. Das gilt auch dann, wenn der Weg zur Verwertung unbequem, langwierig oder konfliktbeladen ist.

Für Jobcenter stärkt die Entscheidung die Möglichkeit, Erbanteile genauer zu prüfen. Für Leistungsbeziehende bedeutet sie mehr Dokumentationspflicht und weniger Spielraum bei der Annahme, ein noch nicht geteilter Nachlass sei zunächst unbeachtlich. Gerade bei Immobilienerbschaften dürfte das Urteil deshalb häufig herangezogen werden.

Gleichzeitig bleibt jeder Fall individuell. Nicht jedes Erbe führt automatisch zum Wegfall des Bürgergelds. Entscheidend sind Wert, Verwertbarkeit, Freibeträge, familiäre Situation und die Frage, ob geschütztes Vermögen vorliegt.

Beispiel aus der Praxis

Eine Bürgergeldbezieherin erbt gemeinsam mit ihrem Bruder ein älteres Zweifamilienhaus. Ihr Anteil ist rechnerisch 180.000 Euro wert, doch das Haus ist renovierungsbedürftig und der Bruder will zunächst nicht verkaufen. Trotzdem muss sie die Erbschaft dem Jobcenter melden.

Das Jobcenter prüft nun, ob ihr Anteil verwertbar ist. Möglich wären ein Verkauf des Erbteils, eine Einigung mit dem Bruder oder eine Beleihung der Immobilie. Gelingt keine sofortige Verwertung, kann im Einzelfall eine darlehensweise Unterstützung geprüft werden.

Ein Anspruch auf Bürgergeld als normaler Zuschuss ist aber gefährdet, wenn der Erbanteil deutlich über den Freibeträgen liegt. Für Betroffene heißt das: Nicht erst warten, bis Geld auf dem Konto eingeht, sondern frühzeitig Nachweise sammeln und rechtliche Beratung einholen.

Quelle

Landessozialgericht Baden-Württemberg/Beschluss L 2 AS 2884/24