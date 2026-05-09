Pflegegeld: Neue Daten für Pflegebedürftige ab Juli 2026

Ab dem 1. Juli 2026 gelten für alle ambulanten Pflegedienste in Deutschland neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien, kurz QPR. Wer zu Hause von einem Pflegedienst versorgt wird, den besucht der Medizinische Dienst künftig mit einem grundlegend anderen Prüfansatz: Statt Formalia zu abhaken, soll er prüfen, was bei Ihnen tatsächlich ankommt.

Das bisherige Notensystem von 1 bis 5, das seit 2009 galt, verschwindet vollständig — ersetzt durch ein vierstufiges Bewertungssystem von A bis D, das echte Qualitätsunterschiede sichtbar machen soll. Wer bislang darauf vertraut hat, dass ein Pflegedienst mit Bestnote auch gute Pflege liefert, hat dieses Vertrauen zu Unrecht gegeben — die neuen Regeln schaffen erstmals die Grundlage, das zu ändern.

Das Pflegenoten-Versagen: Warum das alte System Sie nicht geschützt hat

Seit 2009 benoteten die Pflegekassen jeden ambulanten Pflegedienst nach einer Skala von „sehr gut” bis „mangelhaft”. Die Absicht war transparent: Pflegebedürftige und Angehörige sollten auf einen Blick erkennen, welcher Dienst gut arbeitet. In der Praxis entstand das Gegenteil. Nahezu alle Dienste erzielten Bestnoten — echte Qualitätsunterschiede blieben für Außenstehende unsichtbar.

Ein Pflegedienst, dessen Mitarbeitende die Erste-Hilfe-Dokumentation lückenlos pflegten, schnitt genauso ab wie ein Dienst, der die Versorgung der einzelnen Pflegebedürftigen tatsächlich individuell und fachgerecht gestaltete.

Der Fehler lag im System selbst: Es belohnte Dokumentation, nicht Versorgungsqualität. Wer seine Akten ordnete, bekam gute Noten. Ob die Pflegerin bei Margot S., 74, aus Bremen tatsächlich prüfte, ob die Wunde heilte, ob die Medikamente korrekt verabreicht wurden und ob Margots Tochter als pflegende Angehörige unter der Last zusammenzubrechen drohte — das spielte in den Noten kaum eine Rolle.

Für die stationäre Pflege erkannte der Gesetzgeber dieses Problem früher: Dort gilt bereits seit 2019 ein neues Qualitätssystem. Für die ambulante Pflege fehlte ein vergleichbares Verfahren bis heute — und das bedeutete: Wer einen ambulanten Pflegedienst mit Schulnote 1 beauftragte, hatte keine verlässliche Aussage darüber, was diese Note wirklich über seine eigene Versorgungssituation aussagte.

Das neue A-bis-D-System ab Juli 2026: Was die vier Kategorien für Ihre Versorgung bedeuten

Ab dem 1. Juli 2026 bewertet der Medizinische Dienst jeden geprüften Qualitätsaspekt in vier Kategorien.

Kategorie A steht für keine Auffälligkeiten oder Defizite — die Pflege läuft so, wie sie sein soll.

Kategorie B bedeutet: Es gibt Auffälligkeiten, aber keine, die Risiken oder negative Folgen für Sie als versorgte Person erwarten lassen.

Kategorie C signalisiert ein Defizit mit dem Risiko negativer Folgen — hier drohen konkrete Nachteile für Ihre Versorgung.

Kategorie D zeigt an, dass ein Defizit bereits zu negativen Folgen für Sie geführt hat: Das ist der schwerste Befund, den ein Pflegedienst bei einer Prüfung erhalten kann.

Für die öffentliche Darstellung zählen nur die Kategorien C und D. Was das bedeutet: Ein Pflegedienst, dessen Prüfung ausschließlich A- und B-Bewertungen ergab, wird in der neuen Qualitätsdarstellung als einwandfrei erscheinen. Tauchen C- oder D-Befunde auf, schlägt sich das im neuen Transparenzbericht nieder.

Dieser Bericht fasst die Prüfergebnisse in vier Gesamtstufen zusammen: keine oder geringe Qualitätsdefizite, moderate Qualitätsdefizite, erhebliche Qualitätsdefizite und schwerwiegende Qualitätsdefizite. Wer künftig einen Pflegedienst auswählt oder überprüfen will, ob der bestehende Dienst noch gut genug ist, kann diesen Transparenzbericht als Ausgangspunkt nutzen — und nicht mehr auf wertlose Einheitsnoten vertrauen.

Was die neue QPR im Kern prüft — und warum das für Sie direkt relevant ist

Die neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien basieren auf einer einfachen, aber für die ambulante Pflege lange vernachlässigten Frage: Kommt die Pflege bei der versorgten Person an? Nicht: Wurde die Pflege korrekt aufgeschrieben? Der Medizinische Dienst besucht beim Prüftermin mehrere zufällig ausgewählte Personen aus dem Kundenstamm des Pflegedienstes — er kommt also tatsächlich auch in deren Wohnungen.

Dort beobachtet und befragt er, wie gut die individuelle Versorgung gelingt. Im Mittelpunkt stehen fünf Qualitätsbereiche: die personenbezogene Versorgung unabhängig von einzelnen Vereinbarungen, die Umsetzung der konkret vereinbarten Pflegeleistungen, ärztlich verordnete Maßnahmen, weitere personenbezogene Aspekte sowie das interne Qualitätsmanagement und die Hygiene des Dienstes.

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Einrichtungsbezogene Strukturkriterien — also formale Nachweise wie Erste-Hilfe-Schulungen der Mitarbeitenden — verlieren weitgehend ihre Prüfrelevanz. Das ist eine bewusste Entscheidung: Was in der Akte steht, sagt zu wenig darüber aus, was bei Ihnen zu Hause passiert.

Gleichzeitig bekommt das Fachgespräch zwischen dem Prüfteam und den Pflegekräften vor Ort erheblich mehr Gewicht. Die Prüfenden wollen verstehen, wie Mitarbeitende Pflegeentscheidungen treffen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen und ob ihr Wissen der Versorgungsrealität entspricht.

Ergänzt wird die Prüfung durch explizite Beratungsaspekte: Ob Pflegedienste eine drohende Überforderung pflegender Angehöriger erkennen und ansprechen, wird künftig als eigenständiger Qualitätsaspekt erfasst — auch wenn er nicht benotet, sondern beraten wird.

Gleiches gilt für den Umgang mit Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung oder Unterversorgung. Diese Themen sind keine Randnotizen mehr, sondern fester Bestandteil jeder Prüfung.

Was die neue Qualitätsprüfung für pflegende Angehörige konkret bedeutet

Für Familien, die die häusliche Pflege organisieren, ist die neue QPR mehr als eine bürokratische Neuerung. Sie verändert das Verhältnis zwischen Pflegedienst, Pflegebedürftigem und Angehörigen strukturell. Bisher war die Qualitätskontrolle weitgehend ein internes Verfahren: Der Pflegedienst stellte seine Dokumentation vor, der Prüfdienst hakte Kriterien ab — und ob der Angehörige längst am Limit war, fragte niemand systematisch.

Ab dem 1. Juli 2026 gehört die Frage nach der Situation pflegender Angehöriger ausdrücklich zum Prüfprogramm. Nicht als Sanktionsmechanismus, sondern als Schutzinstrument:

Ein Pflegedienst, der erkennt, dass die Tochter oder der Ehepartner einer pflegebedürftigen Person überlastet ist, soll das ansprechen und gemeinsam mit der Familie nach Lösungen suchen — zum Beispiel Entlastungsleistungen, Kurzzeitpflege oder zusätzliche Diensteinsätze. Tut er das nicht und fällt das bei einer Prüfung auf, schlägt sich die fehlende Kommunikation im Bewertungssystem nieder.

Das schafft für Angehörige eine neue Möglichkeit: Wenn Sie bemerken, dass Ihr Pflegedienst Ihre Belastungssituation nie aktiv thematisiert und keine Vorschläge macht, wie die Pflege besser verteilt werden könnte, haben Sie nun einen Maßstab, an dem Sie dieses Verhalten messen können. Schlechte Kommunikation zwischen Dienst und Familie ist kein Kavaliersdelikt mehr — sie kann in einer Prüfung sichtbar werden.

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So nutzen Sie die neuen Prüfergebnisse als Schutzinstrument

Ab dem 1. Juli 2026 werden die Prüfergebnisse nicht mehr als Schulnote, sondern als strukturierte Qualitätsdarstellung veröffentlicht. Wer einen ambulanten Dienst auswählt oder den bestehenden überprüfen will, findet diese Ergebnisse über die Pflegekasse und einschlägige Vergleichsdienste. Der entscheidende Unterschied zum alten System:

Nur noch Kategorie-C- und D-Befunde fließen in die öffentliche Darstellung ein — wer „A und B durch die Prüfung geht”, erscheint als einwandfrei, wer C- oder D-Bewertungen erhält, taucht mit erheblichen oder schwerwiegenden Qualitätsdefiziten auf.

Ergibt sich aus dem veröffentlichten Transparenzbericht ein Befund mit erheblichen oder schwerwiegenden Qualitätsdefiziten und ist Ihr Pflegedienst betroffen, haben Sie als Pflegebedürftiger konkrete Handlungsmöglichkeiten. Sie können sich an Ihre Pflegekasse wenden und deren Einschätzung zu den Prüfergebnissen erfragen.

Die Pflegekasse ist nach § 114a SGB XI in den Prüfprozess eingebunden; sie erhält den Prüfbericht und kann bei nachgewiesenen Qualitätsmängeln Fristen zur Beseitigung setzen. Wenn ein Pflegedienst nach einer Prüfung mit Kategorie-D-Befunden — also Defiziten mit bereits eingetretenen negativen Folgen — weiter Leistungen an Sie erbringt, ohne nachweislich nachzubessern, können Sie den Wechsel zu einem anderen Dienst einleiten und dabei den Prüfbericht als Argumentationsbasis nutzen.

Veronika H., 68, aus Leipzig erfährt Anfang August 2026, dass der Pflegedienst, der sie seit zwei Jahren täglich versorgt, bei der jüngsten Prüfung mehrere C-Befunde erhalten hat: Risiken rund um die Wundversorgung und fehlende Kommunikation mit der pflegenden Tochter.

Veronika ruft ihre Pflegekasse an, lässt sich den Prüfbericht erläutern und fragt, welche Konsequenzen die Pflegekasse gegenüber dem Dienst eingeleitet hat. Die Pflegekasse bestätigt ihr, dass dem Dienst eine Frist zur Nachbesserung gesetzt wurde. Veronika entscheidet, vorerst zu bleiben — aber sie fordert vom Dienst ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung und lässt sich die Maßnahmen schriftlich bestätigen.

Diese Möglichkeit hatte sie bisher nicht, weil Prüfergebnisse kaum aussagekräftig waren.

Was Sie bei Ihrer nächsten MD-Prüfung wissen müssen

Die Qualitätsprüfung kommt künftig mit zwei Werktagen Voranmeldung — nicht unangekündigt. Wichtig: Die neuen Prüfregeln gelten ausschließlich für Prüfungen, die ab dem 1. Juli 2026 stattfinden. Wessen Pflegedienst noch im Frühjahr 2026 geprüft wurde, hat die alten Kriterien erlebt — und damit noch keine QPR-Bewertung nach dem neuen A-bis-D-System.

Sie können das Besuchsteam treffen und werden befragt, wenn Sie zufällig in die Stichprobe fallen. Ihre Mitwirkung ist dabei freiwillig, aber sinnvoll: Das Prüfteam bewertet unter anderem, wie gut die Pflege aus Ihrer Perspektive ankommt — Ihre Einschätzung fließt in die Bewertung ein.

Wenn Sie als pflegebedürftige Person einen MD-Besuch erwarten, ist es Ihr gutes Recht, Ihren Angehörigen dabei zu haben. Sie müssen dem Prüfteam keine detaillierten Auskünfte über Ihren Gesundheitszustand geben, die über das hinausgehen, was für die Pflegequalitätsbewertung relevant ist.

Kommt der Prüfer und Sie stellen fest, dass die geprüften Aspekte nicht Ihrer tatsächlichen Versorgungssituation entsprechen — etwa weil der Dienst bestimmte vereinbarte Leistungen gar nicht erbracht hat — können Sie das gegenüber dem Prüfteam ansprechen. Das Prüfverfahren sieht ausdrücklich vor, dass die Perspektive der versorgten Personen bei der Bewertung einfließt.

Wer keinen Besuch des Medizinischen Dienstes abwartet und selbst Mängel feststellt — ausgelassene Einsätze, falsch verabreichte Medikamente, mangelnde Hygiene — kann bei der eigenen Pflegekasse eine Anlassprüfung beantragen. Diese erfolgt dann unangekündigt. Ein schriftlich dokumentierter Mangel, der der Pflegekasse mitgeteilt wird, ist dabei stärker als eine mündliche Beschwerde.

Häufige Fragen zur neuen ambulanten Qualitätsprüfung

Gilt die neue QPR auch für Betreuungsdienste, die keine pflegerischen Leistungen erbringen?

Ja. Für ambulante Betreuungsdienste tritt zeitgleich am 1. Juli 2026 die QPR Teil 1b in Kraft. Diese eigenständigen Richtlinien prüfen erstmals gleichrangig zur klassischen Pflege, wie gut Betreuungsleistungen — etwa Tagesstrukturierung, Alltagsbegleitung und soziale Kontakte — bei Pflegebedürftigen ankommen. Dienste, die sowohl pflegerische als auch Betreuungsleistungen erbringen, fallen weiterhin unter die QPR Teil 1a.

Kann ich als Pflegebedürftiger die Prüfergebnisse meines Pflegedienstes einsehen?

Die Ergebnisse werden ab dem 1. Juli 2026 nach dem neuen Transparenzbericht-System veröffentlicht — über die Pflegekassen und entsprechende Vergleichsportale. Der vollständige Prüfbericht geht an den Pflegedienst selbst und an die Pflegekasse. Als versorgter Kunde haben Sie das Recht, von Ihrer Pflegekasse Auskunft über die Qualitätsbewertung Ihres Dienstes zu verlangen.

Was passiert, wenn mein Pflegedienst bei der Prüfung schlecht abschneidet?

Bei Kategorie-C- oder D-Befunden erteilt die Pflegekasse dem Pflegedienst einen Bescheid mit konkreten Maßnahmen und Fristen. Bleiben schwere Mängel nach einer Wiederholungsprüfung bestehen, können die Pflegekassen die Vergütung des Pflegedienstes kürzen und in letzter Konsequenz den Versorgungsvertrag kündigen.

Als Betroffener werden Sie über diese Konsequenzen nicht automatisch informiert — fragen Sie Ihre Pflegekasse aktiv nach dem Ergebnis und dem Stand der Nachbesserungsmaßnahmen.

Kann ich auch ohne laufende Prüfung selbst etwas unternehmen, wenn ich Mängel an meinem Pflegedienst bemerke?

Ja. Sie können Ihrer Pflegekasse gegenüber eine schriftliche Beschwerde einreichen und eine Anlassprüfung durch den Medizinischen Dienst beantragen. Diese Anlassprüfung erfolgt dann unangekündigt. Dokumentieren Sie konkrete Mängel — ausgelassene Einsätze, falsche Medikamentengabe, mangelnde Hygiene — schriftlich mit Datum, bevor Sie sich an die Pflegekasse wenden.

Quellen

Medizinischer Dienst Bund: Pressemitteilung – Richtlinien für Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht, 28. August 2025

Medizinischer Dienst Bund: Qualitätsprüfungen ambulante Pflege – Übersicht und rechtliche Grundlagen (QPR Teil 1a und 1b, gültig ab 1. Juli 2026)

Bundesministerium für Gesundheit (BMG): Qualitätsprüfungen ambulante und stationäre Pflege (Stand: März 2026)

AOK Gesundheitspartner: Neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien für ambulante Pflegedienste ab Juli 2026, September 2025

Sozialgesetzbuch XI (SGB XI): § 114 Qualitätsprüfungen, § 114a Durchführung der Qualitätsprüfungen