Krankengeld bei Arbeitslosengeld: Kasse durfte nicht einfach stoppen

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Ein Mann bezog Arbeitslosengeld I und wurde wegen einer schweren Erkrankung am rechten Handgelenk mehrfach operiert. Die Krankenkasse beendete das Krankengeld nach einer MDK-Einschätzung zum 07.05., obwohl der Kläger weiter starke Schmerzen hatte und später erneut operiert werden musste.

Das Sozialgericht Speyer verurteilte die Kasse, Krankengeld über den 07.05. hinaus bis zum 28.04. des nächsten Jahres zu zahlen. (S 19 KR 969/13)

Wer klagte – und warum es um viel Geld ging

Der Kläger bezog seit dem 27.10. Arbeitslosengeld in Höhe von 34,22 Euro pro Kalendertag und erhielt im Krankheitsfall zunächst eine Leistungsfortzahlung durch die Agentur für Arbeit. Nach dem Ende dieser Fortzahlung zahlte die Krankenkasse Krankengeld nur noch bis zum 07.05. und erklärte dann, der Kläger sei wieder arbeitsfähig.

Der Kläger hielt dagegen: Er sei durchgehend arbeitsunfähig gewesen und habe ohne Krankengeld nicht einmal die Krankenhausrechnung sicher abdecken können.

Die Erkrankung: Morbus Kienböck am rechten Handgelenk

Der Kläger war Rechtshänder und litt an einer fortschreitenden Lunatumnekrose (Mondbein) am rechten Handgelenk. Das führte über längere Zeit zu starken Schmerzen und Funktionseinschränkungen, bis hin zu mehrfachen Eingriffen.

Entscheidend war für das Gericht, ob der Kläger damit überhaupt noch für Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts einsetzbar war.

Operationen und Behandlungen: mehrere Eingriffe, lange Beschwerden

Am 14.03. erfolgte zunächst eine diagnostische Arthroskopie beim Handchirurgen Dr. W. Wegen fortbestehender Beschwerden wurde am 23.05. eine STT-Arthrodese durchgeführt, also eine Teilversteifung von Handwurzelknochen; dafür lag der Kläger vom 23.05. bis 25.05. im Krankenhaus.

Später, am 28.01., wurde erneut operiert, unter anderem mit Denervierung und Entfernung einer Metallplatte, weil die Beschwerden nicht abklangen.

Erste Bescheinigungen: Arbeitsunfähigkeit wurde zunächst bestätigt

Dr. W. stellte am 14.03. eine Erstbescheinigung aus und prognostizierte Arbeitsunfähigkeit bis 31.03. Am 26.03. folgte eine Folgebescheinigung mit voraussichtlicher Arbeitsunfähigkeit bis 24.04. Damit war für die Anfangsphase unstreitig, dass Arbeitsunfähigkeit vorlag und die Behandlung ernsthaft war.

MDK-Stellungnahme: Arbeitsunfähigkeit sollte „per Bescheid“ enden

Am 24.04. fertigte die MDK-Ärztin Dr. H. eine Stellungnahme nach Aktenlage und nach Rücksprache mit Dr. W. an. Darin wurde ein positives Leistungsbild für leichte Tätigkeiten ohne besondere Belastung des rechten Handgelenks gesehen, und die Arbeitsunfähigkeit sollte zum 07.05. enden.

Auf dieser Grundlage teilte die Krankenkasse am 29.04. mit, das Krankengeld ende ebenfalls zum 07.05.

Der Auszahlschein formell passend, medizinisch später umstritten

Auf einem Auszahlschein vom 07.05. wurde als letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit der 07.05. eingetragen. Der Kläger sagte später, das sei nicht die tatsächliche Lage gewesen, sondern habe sich an der MDK-Linie orientiert.

Für die Kasse war dieser Auszahlschein zunächst ein zentrales Argument, um die Zahlung einzustellen.

Arbeitsagentur: „vorsorgliche“ Meldung scheiterte an der fortbestehenden Krankheit

Am 08.05. erschien der Kläger bei der Agentur für Arbeit, um sich vorsorglich arbeitslos zu melden. Nach seinen Angaben wurde der Antrag aber nicht aufgenommen, weil er weiterhin arbeitsunfähig war.

Später lehnte die Agentur den Antrag bestandskräftig ab, weil der Kläger seit Mai durchgehend arbeitsunfähig gewesen sei.

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Krankenkasse zahlte nur kurz weiter – und knüpfte alles an eine Agentur-Meldung

Die Krankenkasse zahlte Krankengeld nach dem Ende der Agentur-Leistungsfortzahlung für die Zeit vom 25.04. bis 07.05. Danach stellte sie sich auf den Standpunkt, ein weiterer Anspruch bestehe nur, wenn die Agentur den Kläger ab 08.05. wieder „anmelde“, und dann erst nach einer erneuten sechswöchigen Fortzahlung.

Genau diese Kette brach jedoch, weil die Arbeitsagentur wegen der fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit keine reguläre Verfügbarkeit sah.

Der Kläger schilderte massive Schmerzen und Alltagseinschränkungen

Der Kläger trug vor, er habe nach der Operation am 14.03. Dauerschmerzen gehabt, die bis zur nächsten Operation am 23.05. anhielten. Er habe kaum Türen öffnen, Möbel bewegen oder länger schreiben können, und selbst einfache Tätigkeiten seien nur unter starken Schmerzen möglich gewesen.

Später habe sich herausgestellt, dass eine Metallplatte gelockert war, was die starke Schmerzsymptomatik zusätzlich erkläre.

Die Kasse hielt dagegen: leichte Tätigkeiten wie Telefonist seien zumutbar

Die Krankenkasse argumentierte, der Kläger habe nach dem 07.05. wieder vollschichtig leichte Tätigkeiten ausüben können. Sie verwies auf die MDK-Einschätzung und darauf, dass zunächst keine zeitnahen neuen Bescheinigungen ausgestellt worden seien.

Außerdem meinte sie, die zweite Operation am 23.05. belege nicht automatisch eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit.

Beweisaufnahme: behandelnder Arzt korrigierte die „Arbeitsfähigkeit“ deutlich

Das Gericht holte Befundberichte ein und vernahm Dr. W. als Zeugen. Dr. W. erklärte später, dem Kläger sei ab 08.05. auch eine leichte Tätigkeit nicht möglich gewesen, und die Arbeitsfähigkeit sei im Telefonat durch den MDK „festgelegt“ worden.

Er betonte, der Kläger sei zwischen 08.05. und 23.05. sowie danach durchgehend nicht vollschichtig einsetzbar gewesen.

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Gutachten: Handchirurgischer Sachverständiger stützte die anhaltende Einschränkung

Ein handchirurgisches Gutachten beschrieb starke Bewegungseinschränkungen, Schonhaltung und erhebliche Schmerzhaftigkeit bereits bei leichtem Druck.

Der Sachverständige hielt es für unwahrscheinlich, dass der Kläger zwischen 07.05. und 22.05. vollschichtig leichte Tätigkeiten hätte ausüben können, gerade weil eine reine Arthroskopie bei einem stark verschlissenen Gelenk typischerweise keine wesentliche Besserung bewirkt.

Er kam insgesamt zu dem Ergebnis, dass auch leichte Tätigkeiten vollschichtig nicht möglich seien und die Einschränkungen dauerhaft seien.

Entscheidung des Gerichts: Krankengeld muss bis 28.04. weitergezahlt werden

Das Gericht hob den Bescheid vom 29.04. und den Widerspruchsbescheid vom 21.08. auf. Es verurteilte die Krankenkasse, weiteres Krankengeld vom 08.05. bis zum 28.04. des Folgejahres in gesetzlicher Höhe zu gewähren. Zusätzlich musste die Kasse die außergerichtlichen Kosten des Klägers erstatten.

Kernpunkt 1: Bei Arbeitslosengeld gilt Krankengeld ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit

Das Gericht stellte klar, dass für Bezieher von Arbeitslosengeld eine Sonderregel gilt: Krankengeld wird vom ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit an gewährt.

Daraus leitete das Gericht ab, dass für die Entstehung des Anspruchs nicht zwingend die ärztliche Feststellung nach dem üblichen Entstehungsmechanismus entscheidend ist.

Die Kammer setzte sich dabei ausdrücklich kritisch mit einer entgegenstehenden älteren Linie auseinander.

Kernpunkt 2: Fortbestand hängt nicht an „Lückenlosigkeit“ von Prognosen oder Stempeln

Nach Ansicht des Gerichts ist eine ärztliche Prognose über die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit keine Anspruchsvoraussetzung.

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Deshalb könne die Krankenkasse den Fortbestand nicht mit dem Argument verneinen, Prognosen oder formale Zeitangaben seien nicht „lückenlos“. Entscheidend sei, ob Arbeitsunfähigkeit tatsächlich fortbesteht und nachweisbar ist.

Kernpunkt 3: „Feststellung“ ist nicht identisch mit dem Papier, das ausgefüllt wurde

Das Gericht trennte strikt zwischen der tatsächlichen ärztlichen Feststellung aufgrund Untersuchung und der Bescheinigung, die daraus gemacht wird. Im konkreten Fall war wichtig, dass Dr. W. die Eintragung „letzter Tag 07.05.“ später nachvollziehbar als Ergebnis des MDK-Telefonats erklärte, nicht als medizinische Überzeugung.

Damit konnte das Gericht trotz des Auszahlscheins zu der Überzeugung gelangen, dass Arbeitsunfähigkeit fortbestand.

Was Betroffene daraus mitnehmen können

Wenn Sie Arbeitslosengeld beziehen, kann bei Krankengeldfragen eine andere Anspruchslogik gelten als bei Beschäftigten. Lassen Sie sich nicht vorschnell mit dem Hinweis abweisen, es fehle an einer „lückenlosen“ Kette, wenn die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich durchgehend besteht und medizinisch belegbar ist.

Wichtig ist, frühzeitig Widerspruch einzulegen und die behandelnden Ärzte gezielt um klare Angaben zum Leistungsvermögen zu bitten.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Muss bei Arbeitslosengeld für die Entstehung von Krankengeld immer eine ärztliche Feststellung nach dem üblichen Schema vorliegen?

Nach der Auffassung des Gerichts ist bei Arbeitslosengeld-Bezug maßgeblich, dass Krankengeld ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit gewährt wird. Deshalb ist die Anspruchsentstehung nicht zwingend an die gleiche formale Konstruktion geknüpft wie in anderen Konstellationen. Entscheidend bleibt aber, dass Arbeitsunfähigkeit tatsächlich vorliegt und nachweisbar ist.

Kann die Krankenkasse Krankengeld beenden, weil eine Prognose oder ein Datum nicht „lückenlos“ anschließt?

Nach dem Urteil nein, denn Prognosen zur voraussichtlichen Dauer sind keine Anspruchsvoraussetzung. Die Kasse darf den Fortbestand nicht allein aus formalen Lücken in Datumsangaben herleiten. Maßgeblich ist die fortbestehende Arbeitsunfähigkeit und deren Nachweis.

Was ist, wenn ein Auszahlschein ein Ende der Arbeitsunfähigkeit ausweist, der Arzt später aber widerspricht?

Das Gericht hat betont, dass die tatsächliche ärztliche Feststellung das Ergebnis einer Untersuchung ist und nicht zwingend mit dem Formularinhalt identisch sein muss.

Im Fall erklärte der Arzt nachvollziehbar, die Eintragung sei vom MDK-Druck geprägt gewesen. Dann kann das Gericht durch Beweisaufnahme klären, was medizinisch tatsächlich galt.

Welche Rolle spielt der MDK, wenn er „Arbeitsfähigkeit“ annimmt, der Behandler aber starke Schmerzen sieht?

Der MDK kann Anhaltspunkte liefern, ersetzt aber nicht automatisch die medizinische Realität, wenn diese durch Behandler, Gutachten und Verlauf überzeugend belegt ist.

Hier waren Operationsverlauf, Schmerzen, Funktionseinschränkungen und ein Sachverständigengutachten ausschlaggebend. Am Ende zählt, ob der Kläger für zumutbare Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts tatsächlich leistungsfähig war.

Was sollten Betroffene tun, wenn die Krankenkasse Krankengeld wegen angeblicher Arbeitsfähigkeit beendet?

Sie sollten umgehend Widerspruch einlegen und die medizinischen Einschränkungen konkret dokumentieren lassen, insbesondere Schmerz, Funktionsverlust und Alltagseinschränkungen.

Bitten Sie die behandelnden Ärzte um klare Aussagen dazu, ob leichte Tätigkeiten vollschichtig möglich sind. Wenn nötig, kann ein gerichtliches Eilverfahren helfen, den Versicherungsschutz und Zahlungen vorläufig zu sichern.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Speyer stärkt Arbeitslosengeld-Beziehende, denen Krankengeld wegen angeblich fehlender formaler „Lückenlosigkeit“ oder aufgrund einer MDK-Einschätzung gestrichen wird. Entscheidend ist nicht, ob Prognose-Daten perfekt anschließen, sondern ob Arbeitsunfähigkeit tatsächlich fortbesteht und sich medizinisch belegen lässt.

Wer weiterhin starke Schmerzen und erhebliche Funktionseinschränkungen hat, muss sich nicht auf theoretische „leichte Tätigkeiten“ verweisen lassen, wenn diese realistisch nicht vollschichtig zumutbar sind.