Arbeitslosengeld nach dem Krankengeld – Wie wird jetzt das ALG 1 berechnet?

Wer länger arbeitsunfähig ist, rutscht nach der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber in das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse. Dieses Krankengeld ist jedoch zeitlich begrenzt: Bei derselben Krankheit sind es längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Wenn diese Höchstdauer erreicht ist, spricht man von „Aussteuerung“.

Spätestens dann stellt sich für viele Betroffene die Frage, wie es weitergeht – häufig mit Arbeitslosengeld I (ALG I), manchmal auch parallel zu Reha- oder Rentenverfahren.

Wichtig ist dabei ein Missverständnis, das in Beratungen immer wieder auftaucht: Das Arbeitslosengeld wird nicht nach dem Krankengeldbetrag „weitergerechnet“. Es folgt einer eigenen Berechnung – und die beruht in erster Linie auf dem früheren beitragspflichtigen Arbeitsentgelt, also dem versicherten Brutto aus Beschäftigung.

ALG I hängt nicht vom Krankengeldbetrag abhängt

Krankengeld ist eine Entgeltersatzleistung. Es ersetzt Einkommen, ist aber kein Arbeitsentgelt aus Beschäftigung. Für die Berechnung von ALG I ist entscheidend, welches beitragspflichtige Arbeitsentgelt im maßgeblichen Zeitraum vor Beginn der Arbeitslosigkeit erzielt wurde.

Genau hier liegt die eigentliche Bruchstelle nach längerer Krankheit: Wer über Monate kein Arbeitsentgelt mehr hatte, hat im „Jahr vor der Arbeitslosigkeit“ unter Umständen zu wenige Tage, die als Bemessungsgrundlage dienen. Dann schaut die Agentur für Arbeit weiter zurück – oder muss, wenn auch das nicht reicht, auf eine fiktive Bemessung ausweichen.

Anspruchsvoraussetzungen: Anwartschaftszeit, Rahmenfrist und die Rolle des Krankengeldes

Damit ALG I überhaupt gezahlt werden kann, muss die Anwartschaftszeit erfüllt sein. Grob gesagt bedeutet das: In einem festgelegten Zeitraum vor dem Leistungsbeginn müssen mindestens zwölf Monate Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung zusammenkommen. Dieser Zeitraum – die Rahmenfrist – umfasst heute 30 Monate.

Für Menschen nach Krankengeld ist dabei eine gute Nachricht entscheidend: Zeiten des Krankengeldbezugs können als Versicherungspflichtzeit in der Arbeitslosenversicherung zählen.

Das stabilisiert den Zugang zu ALG I, selbst wenn die Beschäftigung schon länger ruht oder beendet ist. Für die Höhe des späteren ALG I hilft das allerdings nicht automatisch, denn die Höhe hängt am Arbeitsentgelt, nicht an der bloßen Versicherungszeit.

Die Nahtlosigkeitsregelung: ALG I trotz fortdauernder Arbeitsunfähigkeit

Normalerweise setzt ALG I voraus, dass man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht – praktisch heißt das: Man muss grundsätzlich in der Lage sein, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Stunden pro Woche auszuüben und bereit sein, jede zumutbare Arbeit aufzunehmen.

Nach Aussteuerung passt diese Normalannahme oft nicht zur Lebensrealität: Viele sind weiter arbeitsunfähig, Reha- oder Rentenfragen laufen, die Erwerbsfähigkeit ist ungeklärt. Genau für diese Zwischenlage existiert die Nahtlosigkeitsregelung.

Sie kann ermöglichen, dass ALG I gezahlt wird, obwohl jemand wegen geminderter Leistungsfähigkeit aktuell nicht „normal vermittelbar“ ist, solange bestimmte Voraussetzungen – insbesondere die ungeklärte Erwerbsminderung und die Mitwirkung an der Klärung (Reha-/Rentenantrag, Begutachtungen) – erfüllt sind. Inhaltlich ist das häufig die entscheidende Regelung, der verhindert, dass nach dem Ende des Krankengeldes ein Loch entsteht.

Der Bemessungsrahmen: Wie weit die Arbeitsagentur für die Berechnung zurückschaut

Ist der Anspruch dem Grunde nach geklärt, geht es an die Höhe. Dafür arbeitet das Recht mit zwei Begriffen, die leicht zu verwechseln sind: Bemessungsrahmen und Bemessungszeitraum.

Der Bemessungsrahmen ist das „Zeitfenster“, in dem überhaupt gesucht wird. Grundsätzlich beträgt er ein Jahr. Er wird aber auf zwei Jahre erweitert, wenn in dem Jahresfenster nicht mindestens 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt liegen.

Das ist nach längerer Krankheit ein Standardfall, weil in Krankengeldphasen typischerweise kein Arbeitsentgelt gezahlt wird. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den Zweijahresrahmen heranzuziehen, wenn es andernfalls zu einer unbilligen Härte führen würde, etwa wenn das Entgelt im kürzeren Zeitraum auffällig niedrig war.

Der Bemessungszeitraum: Welche Tage wirklich zählen – und welche nicht

Innerhalb dieses Bemessungsrahmens wird der Bemessungszeitraum gebildet. Er besteht aus den Tagen, für die tatsächlich Anspruch auf Arbeitsentgelt aus Beschäftigung bestand. Daraus wird dann das durchschnittliche tägliche Bemessungsentgelt ermittelt.

Das führt in der Praxis zu einer typischen Konstellation: Wer nach fünf oder sechs Wochen Entgeltfortzahlung über viele Monate Krankengeld bezogen hat, bringt im letzten Jahr vor der Arbeitslosmeldung oft nur diese ersten Wochen als „Entgelt-Tage“ mit.

Das reicht für die reguläre Bemessung nicht aus. Dann wird der Rahmen auf zwei Jahre erweitert, um mehr Entgelt-Tage zu finden – häufig ist das dann die Zeit vor Beginn der langen Arbeitsunfähigkeit.

Vom Brutto zum Zahlbetrag: Wie aus dem Bemessungsentgelt das ALG I wird

Die Berechnung verläuft in drei Rechenschritten, allerdings mit vielen Pauschalen und gesetzlichen Abzügen.

Zuerst wird das Bemessungsentgelt bestimmt. Das ist das durchschnittliche, auf den Tag heruntergerechnete beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt im Bemessungszeitraum. Dazu wird das im Bemessungszeitraum erzielte Entgelt durch die Zahl der Tage geteilt, für die es gezahlt wurde.

Im zweiten Schritt wird daraus das Leistungsentgelt, vereinfacht gesagt ein pauschaliertes Netto. Dabei werden rechnerisch Lohnsteuer, gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und ein pauschaler Sozialversicherungsabzug berücksichtigt. Das Ergebnis ist nicht identisch mit Ihrem tatsächlichen Netto auf der Gehaltsabrechnung; es ist eine gesetzliche Pauschalierung, die typisierte Abzüge abbildet.

Im dritten Schritt wird der Leistungssatz angewendet. Der allgemeine Satz beträgt 60 Prozent des Leistungsentgelts. Der erhöhte Satz beträgt 67 Prozent, wenn mindestens ein Kind im Sinne des Einkommensteuerrechts zu berücksichtigen ist.

So entsteht der tägliche Anspruch, aus dem dann die monatliche Auszahlung hochgerechnet wird. Genau wegen dieser Tageslogik wirken einzelne Wochen oder Monate mit Entgelt im Bemessungszeitraum unmittelbar auf die Durchschnittsbildung – und damit auf die Höhe.

Deckel durch Beitragsbemessungsgrenze: Warum hohe Einkommen nicht unbegrenzt zählen

Wie bei anderen Sozialversicherungsleistungen gibt es auch beim ALG I eine Obergrenze, weil nur Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig ist und damit in die Bemessung eingehen kann. Einkommen oberhalb dieser Grenze erhöhen die Leistung nicht weiter, selbst wenn das tatsächliche Gehalt deutlich darüber lag.

Für 2025 liegt diese Grenze monatlich bei 8.050 Euro (bundeseinheitlich; die frühere Rechtskreistrennung ist entfallen). Wer mehr verdient hat, wird bei der Berechnungsgrundlage dennoch so behandelt, als läge das relevante Entgelt höchstens bei dieser Grenze.

Wenn es zu wenig Entgelt-Tage gibt: Fiktive Bemessung nach Qualifikationsniveau

Der neuralgische Punkt nach langer Krankheit ist oft nicht der Leistungssatz, sondern die Frage, ob genügend Bemessungszeitraum zustande kommt. Wenn selbst im auf zwei Jahre erweiterten Bemessungsrahmen kein Bemessungszeitraum von mindestens 150 Tagen mit Anspruch auf Arbeitsentgelt festgestellt werden kann, wird fiktiv bemessen.

„Fiktiv“ heißt dabei nicht „willkürlich“, sondern gesetzlich typisiert: Dann wird ein fiktives Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das sich am Qualifikationsniveau orientiert. In der Praxis kann das erheblich niedriger ausfallen als das frühere reale Gehalt, vor allem bei Personen, die vorher gut verdient haben, aber über längere Zeiträume keine entgeltpflichtigen Beschäftigungstage mehr im Bemessungsrahmen haben.

Gerade bei sehr langen Krankheitsverläufen oder beim Übergang aus befristeten Beschäftigungen in längere Krankengeldphasen entscheidet dieser Mechanismus häufig über spürbare finanzielle Unterschiede.

Typische Konstellationen nach Krankengeld – und was sie für die Höhe bedeuten

Wer während der Krankheit formal weiterhin in einem Arbeitsverhältnis steht, aber Entgeltfortzahlung und Krankengeld bereits ausgeschöpft sind, erlebt die Berechnung oft als „Rückgriff auf früher“. Die Agentur für Arbeit findet die relevanten Entgelt-Tage dann häufig in der Phase vor Beginn der längeren Arbeitsunfähigkeit und berechnet daraus den Durchschnitt. Das kann vorteilhaft sein, wenn das frühere Entgelt stabil war.

Wer dagegen schon vor längerer Zeit aus dem Job herausgefallen ist und danach lange Krankengeld bezogen hat, muss häufiger mit der fiktiven Bemessung rechnen, weil im maßgeblichen Rahmen nicht genügend Entgelt-Tage zusammenkommen.

Das betrifft auch Personen, die nach längerer Krankheit nur noch sehr kurz gearbeitet haben und dann wieder ausfielen: Die wenigen Tage mit Entgelt können den Durchschnitt stark verzerren, und zugleich kann es schwierig werden, die Mindesttage für den Bemessungszeitraum zu erreichen.

Eine weitere Besonderheit betrifft Fälle, in denen nach der Erkrankung nur noch eine reduzierte Arbeitszeit angestrebt wird.

Hier kann die Frage, welche Bemessungsgrundlage rechtlich „vergleichbar“ ist, eine Rolle spielen; die Verwaltungspraxis wurde zuletzt anhand höchstrichterlicher Rechtsprechung konkretisiert. Das ist ein Feld, in dem eine individuelle Prüfung sinnvoll sein kann, weil Teilzeit, gesundheitliche Einschränkungen und neue Anspruchsentstehungen ineinandergreifen.

Ein Rechenbeispiel zur Orientierung – ohne Anspruch auf Cent-Genauigkeit

Angenommen, jemand hatte vor der langen Erkrankung ein beitragspflichtiges Brutto von 3.000 Euro monatlich und dieses Entgelt ist auch im Bemessungszeitraum maßgeblich. Die Agentur ermittelt daraus ein durchschnittliches tägliches Bemessungsentgelt, bildet ein pauschaliertes Netto als Leistungsentgelt und wendet darauf 60 Prozent oder 67 Prozent an.

Der entscheidende Punkt ist nicht, ob das frühere Brutto „hoch“ oder „niedrig“ war, sondern ob es im Bemessungszeitraum in ausreichender Zahl an Tagen überhaupt berücksichtigt werden kann.

Wer in der Zweijahresbetrachtung genügend Entgelt-Tage hat, bleibt typischerweise näher an der früheren Einkommensrealität. Wer in die fiktive Bemessung fällt, kann trotz früher hohen Gehalts deutlich darunter landen.

Genau an dieser Stelle lohnt sich der Blick auf den Bescheid: Dort ist nachvollziehbar ausgewiesen, welcher Bemessungsrahmen zugrunde gelegt wurde, wie viele Tage Bemessungszeitraum berücksichtigt sind und ob fiktiv bemessen wurde. Das sind die Stellen, an denen sich eventuelle Fehler oder ungünstige Weichenstellungen erkennen lassen.

Fristen, Meldungen, Sperrzeit-Risiken: Warum Formalien am Ende Geld kosten können

Die Berechnung nützt nichts, wenn der Anspruch durch versäumte Meldungen verzögert oder durch Sperrzeiten belastet wird. Auch nach langer Krankheit gilt: Wer weiß, dass ein Beschäftigungsende oder ein Leistungswechsel ansteht, muss sich in der Regel frühzeitig arbeitsuchend melden, typischerweise drei Monate vorher, sonst innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis. Zusätzlich braucht es die Arbeitslosmeldung, spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, damit die Leistung ab diesem Zeitpunkt laufen kann.

Bei Aussteuerung ist die Zeit oft eng, weil Krankenkassen den bevorstehenden Leistungsstopp ankündigen und parallel ärztliche Bescheinigungen, Reha-Fragen und Arbeitsagentur-Termine zusammenfallen. In dieser Gemengelage ist es besonders wichtig, dass die Meldungen rechtzeitig erfolgen – nicht, weil die Verwaltung das liebt, sondern weil jede Woche Verzögerung ganz real Geld bedeuten kann.

Krankenversicherungsschutz nach dem Krankengeld: Was sich durch ALG I ändert

Viele Betroffene spüren nach Aussteuerung neben der Einkommensfrage vor allem eine Sorge: Bleibt die Krankenversicherung bestehen? Beim Bezug von ALG I besteht grundsätzlich Krankenversicherungsschutz fort, die Beiträge werden im Regelfall über die Leistungsgewährung abgesichert. Gerade in Nahtlosigkeitsfällen ist das ein praktischer Grund, warum der Weg zur Agentur für Arbeit so wichtig ist, auch wenn man sich subjektiv nicht „arbeitsfähig“ fühlt.