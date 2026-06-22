EM-Rente kommt rückwirkend, Jobcenter greift zu: Was von der Nachzahlung wirklich bleibt

Wer dauerhaft krank ist und nicht mehr arbeiten kann, gehört nicht ins Grundsicherungsgeld. Das Sozialrecht sieht für voll Erwerbsgeminderte das Sozialamt als zuständigen Träger vor, nicht das Jobcenter.

Trotzdem sitzen viele Betroffene monatelang in der Warteschleife: Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) entscheidet über den Rentenantrag, das Grundsicherungsgeld läuft weiter.

Wenn die Rente dann rückwirkend kommt, ist ein Teil des Geldes schon weg. Was in dieser Phase gilt, welche Fehler häufig passieren und was sich jetzt noch retten lässt, erklärt dieser Artikel.

Wer im Grundsicherungsgeld steckt, obwohl er nicht mehr erwerbsfähig ist

Das Grundsicherungsgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) richtet sich an erwerbsfähige Menschen. Erwerbsfähig ist nach § 8 Absatz 1 SGB II, wer mindestens drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann.

Wer dauerhaft unter diese Grenze fällt, gilt nach § 43 Absatz 2 SGB VI als voll erwerbsgemindert und gehört damit rechtlich ins SGB XII, also zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beim Sozialamt.

Betroffene dürfen nicht ohne Einkommen bleiben

Zwischen dem Eintritt der tatsächlichen Erwerbsminderung und der offiziellen DRV-Entscheidung liegen oft viele Monate, manchmal über ein Jahr. Gutachten werden eingeholt, Widerspruchsverfahren laufen, Gerichte werden angerufen. Solange kein bestandskräftiger Bescheid der Rentenversicherung vorliegt, zahlt das Jobcenter weiter. Das schreibt das Gesetz ausdrücklich vor, damit Betroffene nicht ohne Einkommen dastehen.

Im Jobcenter gelten die vollen Sanktionsregeln

Dieser Schutzmechanismus hat eine Kehrseite, die kaum jemand kennt: Das Jobcenter bleibt formal zuständig und wendet seine Regeln vollständig an. Mit der Umstellung des Bürgergeldes auf das Grundsicherungsgeld werden diese Regeln deutlich schärfer.

Wer eine Maßnahme ohne wichtigen Grund abbricht oder vereinbarte Bewerbungen nicht nachweist, dem mindert das Jobcenter ab dem 1. Juli 2026 den Regelbedarf um 30 Prozent – und zwar für drei Monate. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 168,90 Euro im Monat.

Bei Meldeversäumnissen greift ein gestuftes Modell: Der erste versäumte Termin bleibt folgenlos, erst ab dem zweiten unentschuldigten Versäumnis sinkt der Regelbedarf um 30 Prozent für einen Monat.

Wer eine zumutbare Arbeit willentlich verweigert, riskiert seit dem 23. April 2026 sogar den vollständigen Wegfall des Regelbedarfs für bis zu zwei Monate.

Das alles trifft auch Menschen, die de facto längst nicht mehr arbeitsfähig sind, aber noch keinen rechtskräftigen Rentenbescheid in der Hand halten.

Was das Gesetz vorschreibt – und was Jobcenter trotzdem tun

Das Gesetz enthält einen klaren Schutzgedanken. Die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung in § 44a Absatz 1 Satz 7 SGB II soll verhindern, dass Leistungsberechtigte zwischen zwei Stühlen sitzen, während Jobcenter und Sozialamt sich die Zuständigkeit zuschieben.

Das Bundessozialgericht hat bereits 2006 klargestellt, dass ein solcher Zuständigkeitsstreit nicht zulasten der Betroffenen gehen darf (BSG, Urteil vom 7. November 2006, B 7b AS 10/06 R). Solange die Frage der Erwerbsfähigkeit nicht abschließend geklärt ist, muss das Jobcenter zahlen.

In der Praxis nutzen die Jobcenter diesen Spielraum aber bis zur Grenze aus. Auch während der Nahtlosigkeit gelten die allgemeinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 ff. SGB I, und ihre Verletzung kann eine Leistungskürzung rechtfertigen.

Das hat das Bundessozialgericht 2020 ausdrücklich bestätigt (BSG, Urteil vom 26. November 2020, B 14 AS 13/19 R). Der Schutz vor dem Zuständigkeitsstreit heißt also gerade nicht, dass das Jobcenter auf Mitwirkung und Sanktionen verzichtet.

Der Schutz gilt nur für die laufende Leistung

Dieser Schutz greift nur für die laufende Leistung. Für Fehler in der Vergangenheit gilt er nicht automatisch. Das können falsch berechnete Wohnkosten, zu Unrecht verhängte Sanktionen oder nicht anerkannte Mehrbedarfe sein.

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Bestandskräftige Bescheide, gegen die keine Widerspruchsfrist mehr läuft, lassen sich nur noch über einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X korrigieren.

Die Einjahresfalle im SGB II

Im SGB II beträgt die rückwirkende Nachzahlungsmöglichkeit nicht vier Jahre wie im übrigen Sozialrecht, sondern nur ein Jahr. Das ergibt sich aus § 40 Absatz 1 SGB II in Verbindung mit § 44 Absatz 4 SGB X: Gerechnet wird ab dem Jahresbeginn des Jahres, in dem der Antrag gestellt wird.

Wer also im Herbst 2026 bemerkt, dass das Jobcenter seit 2024 zu Unrecht Sanktionen verhängt hat, kann im günstigsten Fall Nachzahlungen ab dem 1. Januar 2025 durchsetzen.

Alles davor ist verloren, auch wenn die Bescheide eindeutig rechtswidrig waren. Mit jedem Monat, den Betroffene warten, schließt sich dieses Fenster ein Stück weiter.

Holger aus Hannover: Die Rechnung, die das Jobcenter nicht aufmacht

Nehmen wir an, Holger, 46, aus Hannover, hat seit zwei Jahren eine schwere Herzerkrankung mit chronischer Herzinsuffizienz. Er kann den Weg zur Bushaltestelle kaum noch bewältigen, geschweige denn einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Seinen Rentenantrag hat er im Oktober 2024 gestellt. Seitdem läuft das Verfahren bei der DRV.

Das Jobcenter zahlt ihm weiterhin das Grundsicherungsgeld: 563 Euro Regelbedarf plus Wohnkosten. Im Dezember 2025 verhängt es eine Sanktion, weil er zu einem Beratungstermin nicht erschienen ist.

Weil dieses Meldeversäumnis noch unter das alte Bürgergeldrecht fällt, kürzt das Jobcenter den Regelbedarf um 10 Prozent für einen Monat, also rund 56 Euro. Holger konnte an dem Tag nicht aus dem Haus; sein Arzt hat das schriftlich bestätigt. Die Bescheinigung reicht er allerdings erst zwei Wochen nach dem Termin ein. Die Sanktion vollzieht das Jobcenter trotzdem.

Rückwirkende EM-Rente: Warum die Zuständigkeit nicht rückwirkend wechselt

Im Mai 2026 stellt die DRV rückwirkend zum 1. November 2024 eine volle Erwerbsminderungsrente fest. Holger hatte also schon ab November 2024 Anspruch auf die EM-Rente.

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Hier liegt ein verbreiteter Irrtum nahe: dass damit rückwirkend das Sozialamt zuständig gewesen wäre und jede Jobcenter-Entscheidung aus dieser Zeit hinfällig sei. So funktioniert es nicht. Während des laufenden Verfahrens war über die Nahtlosigkeitsregelung das Jobcenter zuständig, und das bleibt es auch rückblickend.

Die volle Erwerbsminderung wird zwar rückwirkend festgestellt, die Zuständigkeit des Sozialamts beginnt aber erst mit dem Monat des Rentenbescheids. Für die Vergangenheit bleiben die Jobcenter-Leistungen wirksam; die Träger rechnen lediglich untereinander ab.

Die Sanktion aus Dezember 2025 ist trotzdem angreifbar – nur aus einem anderen Grund. Ein Meldeversäumnis darf nur sanktioniert werden, wenn kein wichtiger Grund vorliegt. Holger hatte einen: Er war krankheitsbedingt nicht in der Lage, den Termin wahrzunehmen, und konnte das ärztlich belegen.

Dass er die Bescheinigung erst zwei Wochen später eingereicht hat, ändert daran nichts – der wichtige Grund muss bestanden haben, er muss nicht fristgerecht nachgewiesen worden sein. Das Jobcenter hätte die Sanktion aufheben müssen. Genau hier setzt der Überprüfungsantrag an.

Die Einjahresfrist tickt – Holger muss sofort handeln

Bekommt Holger die rund 56 Euro zurück? Grundsätzlich ja, über einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Entscheidend ist der Zeitpunkt: Stellt er den Antrag noch im Jahr 2026, reicht die Korrektur zurück bis zum 1. Januar 2025 – der Dezember 2025 ist damit erfasst. Wartet er bis 2027, fällt dieser Monat aus dem Fenster und ist dauerhaft verloren.

Rentennachzahlung: Warum oft weniger bleibt als erwartet

Wenn die DRV die Rente rückwirkend zum November 2024 festsetzt, entsteht eine Nachzahlung für fast eineinhalb Jahre. Viele Betroffene erwarten, dass dieses Geld vollständig auf ihrem Konto landet. Das stimmt nicht.

Das Jobcenter kann für alle Monate, in denen es Grundsicherungsgeld gezahlt hat, obwohl eigentlich die EM-Rente fällig gewesen wäre, einen Erstattungsanspruch gegen die DRV geltend machen (§ 40a SGB II in Verbindung mit § 104 SGB X).

Die DRV ist verpflichtet, diesen Betrag direkt an das Jobcenter zu überweisen. Was Holger erhält, ist nur der Differenzbetrag – und der bleibt nur, wenn die Rente höher war als das Grundsicherungsgeld. War sie gleich hoch oder niedriger, kommt unter Umständen gar nichts an.

Anders liegt der Fall, wenn neben dem Jobcenter auch eine Krankenkasse beteiligt war, etwa weil zwischenzeitlich Krankengeld floss. Dann gilt die gesetzliche Rangfolge nach § 106 SGB X:

Der Anspruch der Krankenkasse (§ 103 SGB X) geht dem des Jobcenters (§ 104 SGB X) vor. Reicht die Nachzahlung für die Krankenkasse fast vollständig aus, kann das Jobcenter leer ausgehen – und für den Betroffenen bleibt am Ende mehr übrig, als viele erwarten.

Die eigentliche Chance liegt deshalb woanders: beim Überprüfungsantrag für rechtswidrige Bescheide aus der Zwischenzeit und beim sofortigen Wechsel ins SGB XII, das Holger den gesamten Sanktions- und Mitwirkungsapparat des Jobcenters erspart.

Überprüfungsantrag und Zuständigkeitswechsel: Was jetzt zu tun ist

Wer sich in der Situation von Holger befindet, hat nach dem Rentenbescheid der DRV zwei dringende Schritte vor sich.

Der erste Schritt ist der Wechsel zum Sozialamt. Mit dem bestandskräftigen DRV-Bescheid über die volle Erwerbsminderung entfällt die SGB-II-Zuständigkeit ab dem Monat des Bescheids.

Das Sozialamt wird zuständig, das Jobcenter muss die Leistung einstellen. Dieser Wechsel passiert nicht automatisch: Holger muss beim Sozialamt aktiv einen Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII stellen.

Der zweite Schritt ist der Überprüfungsantrag beim Jobcenter nach § 44 SGB X. Holger sollte jeden Bescheid der letzten Monate prüfen: Wurde eine Sanktion verhängt, obwohl ein wichtiger Grund vorlag oder die Anhörung fehlte? Waren die Wohnkosten zu niedrig angesetzt? Wurde ein Mehrbedarf für die Erkrankung übersehen?

Für jeden dieser Bescheide kann er einen Überprüfungsantrag stellen: formlos, schriftlich, beim zuständigen Jobcenter. Wichtig ist die Einjahresgrenze – der Antrag wirkt zurück bis zum 1. Januar des Vorjahres. Wer den Antrag im Jahr 2026 stellt, rettet Ansprüche ab dem 1. Januar 2025.

Der Widerspruch gegen aktuelle Sanktionsbescheide, die noch nicht bestandskräftig sind, folgt einer anderen Logik. Er muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Jobcenter eingehen.

Ein einzelner Satz reicht, die Begründung lässt sich später nachreichen. Dieser Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, die Kürzung läuft also zunächst weiter – aber er hält den Rechtsweg offen.

Wer unsicher ist, welche Bescheide anfechtbar sind und welche Fristen noch laufen, sollte Beratung bei VdK oder SoVD suchen. Die Verfahren sind formlos, die Fristen sind es nicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 8 SGB II – Erwerbsfähigkeit

Bundesministerium der Justiz: § 32 SGB II – Meldeversäumnisse

Bundesministerium der Justiz: § 40 SGB II – Anwendung von Verfahrensvorschriften

Bundesministerium der Justiz: § 40a SGB II – Erstattungsanspruch

Bundesministerium der Justiz: § 44a SGB II – Feststellung von Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit