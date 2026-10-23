Jobcenter verweigert das Bürgergeld: “Erklären Sie wovon Sie bisher gelebt haben”

Wer nicht erklärt, wovon er lebt, riskiert seinen Grundsicherungsanspruch

Wer sich nach einer Ablehnung des Jobcenters Geld bei Angehörigen leiht, verliert dadurch nicht automatisch seinen Leistungsanspruch. Bleibt jedoch ungeklärt, woher das Geld stammt und ob es tatsächlich zurückgezahlt werden muss, kann die Klage auf existenzsichernde Leistungen scheitern.

60.000 Euro von der Mutter – aber der angekündigte Vertrag fehlte

Der Kläger verlangte Leistungen für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2021, also noch Arbeitslosengeld II. Das Landessozialgericht wies seine Berufung mit Urteil vom 20. Januar 2026 zurück, weil seine Hilfebedürftigkeit nicht nachgewiesen war (Aktenzeichen: L 9 AS 1888/21).

Nach seiner Darstellung hatte er insgesamt 80.000 Euro in bar geliehen bekommen: 9.000 Euro von seiner Mitbewohnerin, 11.000 Euro von einem Bekannten und 60.000 Euro von seiner Mutter. Gerade für die größte Summe legte er die angekündigte handschriftliche Vereinbarung trotz gerichtlicher Aufforderungen nicht vor.

Auch eine Befragung seiner Mutter lehnte er ab. Damit blieb offen, ob eine echte Rückzahlungspflicht bestand und wie seine finanziellen Verhältnisse im streitigen Zeitraum tatsächlich aussahen.

Der Streit um die Bedarfsgemeinschaft entschied den Fall nicht

Das Jobcenter war zunächst von einer Bedarfsgemeinschaft mit der berufstätigen Mitbewohnerin ausgegangen. Das Sozialgericht folgte dieser Einschätzung nach ihrer Anhörung jedoch nicht.

Damit war der Leistungsanspruch noch nicht bewiesen. Unabhängig vom Einkommen der Mitbewohnerin musste geklärt werden, ob der Kläger selbst hilfebedürftig war.

Warum die Frage nach dem Lebensunterhalt zulässig ist

Nach § 9 SGB II hängt der Anspruch unter anderem davon ab, ob der Lebensunterhalt aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen gedeckt werden kann. Deshalb darf das Jobcenter nachfragen, wenn laufende Ausgaben und die angegebenen Geldmittel nicht zusammenpassen.

Ein leerer Kontostand erklärt beispielsweise noch nicht, wie Miete und Lebensmittel bezahlt wurden. Denkbar sind geliehenes Geld, vorhandenes Bargeld, Unterstützung durch andere oder weitere Einnahmen – mit jeweils unterschiedlichen Folgen für die Berechnung.

Die Nachfrage muss deshalb auf eine nachvollziehbare Aufklärung gerichtet sein. Aus der Tatsache, dass jemand eine finanzielle Notlage irgendwie überbrückt hat, lässt sich für sich genommen noch kein fehlender Anspruch ableiten.

Ein echtes Privatdarlehen ist grundsätzlich kein Einkommen

Das Bundessozialgericht hat bereits mit Urteil vom 17. Juni 2010 entschieden, dass ein tatsächlich rückzahlbares Privatdarlehen grundsätzlich nicht als Einkommen anzurechnen ist (B 14 AS 46/09 R). Das Geld steht nur vorübergehend zur Verfügung und führt wegen der Rückzahlungspflicht nicht zu einem endgültigen Vermögenszuwachs.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Bereits 5 Euro machen beim Jobcenter verdächtig

Das gilt auch dann, wenn damit Lebensmittel oder die Miete bezahlt werden. Wer sich verschuldet, um eine Zahlungslücke zu überstehen, wird dadurch nicht automatisch finanziell unabhängig vom Jobcenter.

Entscheidend ist allerdings, dass die Rückzahlung ernsthaft vereinbart wurde. Die bloße Bezeichnung einer Zahlung als „Darlehen“ reicht bei begründeten Zweifeln nicht aus, wie auch der Beitrag Bürgergeld: Darlehen von Verwandten zählt nicht als Einkommenerläutert.

Überbrückungshilfe nach einer Ablehnung genau dokumentieren

Auch eine vorläufige Unterstützung durch Angehörige kann unter bestimmten Voraussetzungen anrechnungsfrei bleiben, wenn sie eine rechtswidrig verweigerte Jobcenter-Leistung überbrückt.

Betroffene sollten deshalb festhalten, welche Zahlungslücke damit geschlossen wird und ob das Geld bei einer späteren Nachzahlung zurückzugeben ist. Allein der Umstand, dass Angehörige nach einer Ablehnung finanziell einspringen, reicht dafür noch nicht aus.

Ein Vertrag wie bei einer Bank ist nicht vorgeschrieben

Für ein privates Familiendarlehen sind weder ein banküblicher Vertrag noch Zinsen oder Sicherheiten zwingend erforderlich. Auch eine mündliche Vereinbarung kann wirksam sein und durch weitere Beweismittel nachgewiesen werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für Betroffene ist eine zeitnahe schriftliche Dokumentation dennoch sinnvoll. Sie erleichtert es, Betrag, Auszahlung und Rückzahlungsabrede später nachvollziehbar darzustellen.

Ein fehlendes Schriftstück allein rechtfertigt daher nicht die Gleichung „kein Vertrag, also Einkommen“. Problematisch wird es, wenn auch andere geeignete Nachweise fehlen und die tatsächliche Vereinbarung nicht aufgeklärt werden kann.

Welche Unterlagen bei privaten Geldhilfen helfen

Eine geordnete Darstellung spart Rückfragen und verhindert, dass verschiedene Zahlungen miteinander verwechselt werden. Die folgende Übersicht zeigt mögliche Nachweise; sie ist keine Liste von Unterlagen, die in jedem Fall vollständig verlangt werden dürfen.

Zu klärende Frage Mögliche Nachweise Wer hat welchen Betrag gezahlt? Kontoauszug, Überweisungsbeleg oder Empfangsbestätigung bei einer Barzahlung War die Rückzahlung bereits vereinbart? Darlehensvereinbarung, damalige Nachrichten oder eine konkrete Erklärung der geldgebenden Person Wann und wie soll zurückgezahlt werden? Dokumentierte Rückzahlungsabrede und gegebenenfalls eine später vereinbarte Stundung Wurden bereits Rückzahlungen geleistet? Überweisungsbelege oder Quittungen, sofern solche Zahlungen schon erfolgt sind Wie wurden laufende Ausgaben gedeckt? Eine zeitliche Übersicht über verfügbare Mittel, Mietzahlungen und weitere notwendige Ausgaben

Wer Geld bar erhalten hat, sollte die Übergabe mit Datum und Betrag möglichst zeitnah bestätigen lassen. Weitere Hinweise enthält der Beitrag Einzahlungen aufs Konto beim Jobcenter richtig erklären.

Auch das Jobcenter muss aufklären

Die Mitwirkungspflicht entlastet die Behörde nicht von ihrer eigenen Ermittlungsaufgabe. Nach § 20 SGB X muss das Jobcenter auch Umstände berücksichtigen, die für den Antragsteller sprechen.

📚 Lesen Sie auch: Nur noch von 413 Euro Bürgergeld leben: Jobcenter übernehmen immer weniger Miete

Gleichzeitig verpflichtet § 60 SGB I dazu, leistungsrelevante Tatsachen anzugeben, Beweismittel zu benennen und erforderliche Urkunden auf Verlangen vorzulegen. Diese Pflicht hat nach § 65 SGB I Grenzen, etwa bei unverhältnismäßigen Anforderungen oder wenn die Behörde sich die Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann.

Wer eine Unterlage nicht beschaffen kann, sollte deshalb konkret erklären, woran das liegt, und andere Nachweise anbieten. Schweigen beseitigt die Zweifel nicht, eine nachvollziehbare Erklärung kann dagegen weitere Ermittlungen ermöglichen.

Ablehnung und fehlende Mitwirkung sind rechtlich verschieden

Eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung nach § 66 SGB I ist keine abschließende Feststellung, dass überhaupt kein Anspruch besteht. Sie setzt unter anderem einen schriftlichen Hinweis auf die drohende Folge und eine angemessene Frist voraus; außerdem muss die Behörde ihr Ermessen ausüben.

Davon zu unterscheiden ist eine Entscheidung über den Anspruch, bei der sich die erforderliche Hilfebedürftigkeit trotz der gebotenen Aufklärung nicht feststellen lässt. Bleiben entscheidende Tatsachen unbewiesen, kann dies nach den Regeln der Beweislast zulasten des Antragstellers gehen.

Für die Gegenwehr kommt es deshalb auf die konkrete Begründung des Bescheids an. Ein pauschales „Unterlagen fehlen“ beantwortet noch nicht, welche Entscheidung das Jobcenter treffen durfte und ob deren Voraussetzungen erfüllt waren.

Was Betroffene nach einer Ablehnung tun können

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Fehlende Belege und eine verständliche Darstellung der Geldzuflüsse sollten möglichst zügig nachgereicht werden.

Reicht das Geld aktuell nicht für die Existenzsicherung, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht. Dabei müssen der geltend gemachte Anspruch und die Dringlichkeit nachvollziehbar glaubhaft gemacht werden.

Ein laufender Streit über frühere Monate ersetzt außerdem keinen erforderlichen neuen Antrag für einen späteren Zeitraum. Gerade bei veränderten finanziellen Verhältnissen sollten Betroffene die aktuelle Leistungsprüfung und den Streit um die Vergangenheit auseinanderhalten.

Quellen: LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 20. Januar 2026, L 9 AS 1888/21; BSG, Urteil vom 17. Juni 2010, B 14 AS 46/09 R; § 9 SGB II; § 20 SGB X; § 60 SGB I; § 65 SGB I; § 66 SGB I; § 84 SGG; § 86b SGG.