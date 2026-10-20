Bürgergeld: Elektronischer Widerspruch an Jobcenter braucht Identifikation

Grundsicherungsempfänger sollten einen Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid nicht über den Postfachdienst „jobcenter.digital“ mit einer einfachen pdf-Datei einreichen. Denn für einen Widerspruch braucht es eine eindeutige Identifikation, die etwa beim Versand einer E-Mail und einer Datei ohne qualifizierte elektronische Signatur nicht gewährleistet ist, stellte das Sozialgericht Frankfurt am Main in einem am Dienstag, 20. Oktober 2026, veröffentlichten Gerichtsbescheid klar (Az.: S 43 1105/26). Andernfalls sei der Widerspruch „nicht formwirksam“ und damit unzulässig.

Schulden beim Stromanbieter

Die klagende Grundsicherungsempfängerin stand bei ihrem Energieversorger mit 4.111 Euro in der Kreide. Bei ihrem zuständigen Jobcenter beantragte sie die Übernahme der Energieschulden und legte einen Ratenplan ihres Energieversorgers bei.

Das Jobcenter lehnte die Übernahme der Schulden ab. Diese könnten nur übernommen werden, „soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist“. Der Energieversorger habe aber nicht erklärt, dass er die Lieferung der Fernwärme wegen der Schulden einstellen werde. Die Schulden seien zudem entstanden, weil die Klägerin die Abschläge an den Energieversorger nicht vollständig gezahlt habe.

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In dem Jobcenter-Bescheid wurde auf den Internet-Link „https://www.arbeitsagentur.de/link/widerspruch-sgb2“ verwiesen. Darunter wird aufgeführt, wie ein Widerspruch formwirksam mittels eines Internetformulars per „eService“ und der Nutzung des online-Ausweises über die bundID, über das elektronische Behördenpostfach des Jobcenters oder mit qualifizierter Signatur per E-Mail eingereicht werden kann.

Die Klägerin erhob Widerspruch über den Postfachdienst „jobcenter.digital“ in Form einer pdf-Datei. Über eine elektronische Signatur, die die Nutzerin eindeutig identifiziert, verfügte die Datei nicht.

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Bei Eingang der Mail wies das Jobcenter die Frau darauf hin, dass der Widerspruch nicht formwirksam eingereicht wurde. Die Behörde verwies erneut auf die in der Rechtsbehelfsbelehrung verlinkte Internetseite über die Anforderungen an einen Widerspruch.

Daraufhin reichte die Klägerin erneut ihren Widerspruch als pdf-Datei ohne elektronische Signatur ein.

Sozialgericht Frankfurt/Main: Einfache pdf-Datei reicht nicht

Das Sozialgericht entschied mit Gerichtsbescheid vom 7. Oktober 2026, dass der Widerspruch „nicht formwirksam“ und damit unzulässig sei. Bei einem Versand mit E-Mail und einer pdf-Datei über den Postfachdienst „jobcenter.digital“ brauche es zur sicheren Identifikation des Betroffenen einer elektronischen Signatur. Dem sei die Klägerin nicht nachgekommen. Innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist habe sie keinen formwirksamen Widerspruch eingereicht.

Auch die Rechtsbehelfsbelehrung in dem Jobcenter-Bescheid sei vollständig und inhaltlich richtig gewesen. Es sei auch nicht zu beanstanden, dass darin ein Internetlink enthalten war, der über die Einzelheiten eines formwirksamen Widerspruchs informiert.