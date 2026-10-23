Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Asylrecht: Nur begrenzter Familiennachzug für volljährig gewordene Kinder

Gegen-Hartz bei Google hinzufügen

Für den Anspruch eines volljährig gewordenen Kindes auf Familiennachzug zu seinem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Elternteil, kommt es auf den Zeitpunkt des Antrags auf Einreise und Aufenthalt an. War das Kind bei der Antragstellung noch minderjährig, besteht ein Anspruch auf Familienzusammenführung, bei einer Volljährigkeit aber nicht mehr, urteilte am Donnerstag, 22. Oktober 2026, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (Az.: 1 C 22.25).

Geklagt hatte eine im September 2005 geborene und im Irak lebende junge Frau. Im November 2023 beantragte sie ein Visum zur Familienzusammenführung zu ihrem Vater. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte ihm im Februar 2022 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Der Visumantrag zum Familiennachzug wurde damit nach Anerkennung ihres Vaters als Flüchtling gestellt.

Bundesverwaltungsgericht stellt auf Zeitpunkt des Visumantrags ab

Das Bundesverwaltungsgericht lehnte die Familienzusammenführung ab. Nach EU-Recht gestatten die Mitgliedstaaten minderjährigen Kindern den Familiennachzug zu ihrem als Flüchtling eingereisten Elternteil. Was passiert, wenn ein Kind zwischenzeitlich volljährig geworden ist, hänge unter anderem davon ab, ob die Anerkennung vor oder nach Anerkennung des Elternteils als Flüchtling eingetreten sei.

Sei ein Kind vor der Anerkennung des Elternteils als Flüchtling volljährig geworden, komme es für den Anspruch auf Familienzusammenführung auf den Zeitpunkt an, an dem der Elternteil seinen Asylantrag gestellt hat. Der Antrag auf Familienzusammenführung sei dann innerhalb einer angemessenen Frist, in der Regel drei Monate, zu stellen.

Im aktuell entschiedenen Fall sei das Kinder aber erst nach Anerkennung seines Elternteils als Flüchtling volljährig geworden. Dann komme es darauf an, ob das Kind bei seinem Antrag auf Familienzusammenführung noch minderjährig gewesen sei. Bei Eintritt der Volljährigkeit – wie bei der Klägerin – könne kein Familiennachzug verlangt werden, so das Bundesverwaltungsgericht. fle

📚 Lesen Sie auch:
Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Elektronischer Widerspruch an Jobcenter braucht Identifikation

Bürgergeld: Elektronischer Widerspruch an Jobcenter braucht Identifikation

Grundsicherungsempfänger sollten einen Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid nicht über den Postfachdienst „jobcenter.digital“ mit einer einfachen pdf-Datei einreichen. Denn für einen Widerspruch braucht es eine eindeutige Identifikation, die etwa beim Versand einer ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Signalurteil: Keine Anrechnung der Witwenrente auf die eigene Altersrente

Signalurteil: Keine Anrechnung der Witwenrente auf die eigene Altersrente

Eine Witwe, die seit 1992 eine Hinterbliebenenrente bezog und ab Oktober 1993 zusätzlich Altersrente erhielt, sollte Jahrzehnte später knapp 19.600 Euro zurückzahlen. Die Deutsche Rentenversicherung berief sich darauf, die Altersrente hätte ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe und Rente
Abschmelzung der Rente: Versicherter erkämpft vor Gericht Rentenerhöhung

Abschmelzung der Rente: Versicherter erkämpft vor Gericht Rentenerhöhung

Die Unfallversicherung hatte einem Versicherten eine Verletztenrente bewilligt. Später wollte sie die Rente zwar weiterzahlen, künftige Erhöhungen aber nicht mehr berücksichtigen. Zur Begründung verwies sie auf einen Fehler bei der ...
Weiterlesen