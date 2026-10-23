Bürgergeld: Bereits 5 Euro machen beim Jobcenter verdächtig

Thomas (56) bezieht Grundsicherungsgeld vom Jobcenter und zahlt fünf Euro aus seiner Haushaltskasse auf das Girokonto ein. „Das Geld hatte ich beim Einkaufen übrig, und auf dem Konto fehlte noch etwas für eine Lastschrift“, berichtet er gegenüber unserer Redaktion.

Als das Jobcenter im Zuge seines Weiterbewilligungsantrags die Kontoauszüge prüft, soll Thomas die Herkunft der fünf Euro erläutern. „Ich habe den Brief zweimal gelesen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wegen so eines kleinen Betrags etwas erklären zu müssen“, sagt er.

Thomas verweist auf eine frühere Abhebung von 100 Euro und sagt, dass die Einzahlung aus dem nicht verbrauchten Rest stammt. „Diese fünf Euro waren schon vorher mein Geld“, hält er in seiner Antwort fest.

Warum auch eine kleine Einzahlung Fragen auslösen kann

Jobcenter und Sozialamt müssen prüfen, ob die Voraussetzungen für die beantragten Leistungen vorliegen. Nach § 60 SGB I dürfen sie deshalb Angaben und Nachweise verlangen, die für den Anspruch erheblich sind.

Eine feste Euro-Untergrenze für solche Rückfragen enthält diese Vorschrift nicht. Auch fünf Euro können deshalb erklärungsbedürftig sein, etwa wenn unklar ist, ob die Buchung zu regelmäßigen, bislang nicht angegebenen Einnahmen gehört.

Aus einer kleinen Bareinzahlung folgt allerdings keine automatische Benachrichtigung des Amtes über diese Buchung. Der automatisierte Kontenabruf liefert Kontenstammdaten, jedoch keine Kontostände oder einzelnen Kontobewegungen.

Einzahlungen werden beispielsweise für das Jobcenter sichtbar, wenn Betroffene bei der Antragsprüfung Kontoauszüge vorlegen. Welche Einblicke zulässig sind, erläutert der Beitrag Kann das Jobcenter das Konto kontrollieren?

Eigenes Bargeld wird durch die Einzahlung nicht zu Einkommen

Wer bereits vorhandenes eigenes Bargeld einzahlt, erhält dadurch grundsätzlich kein neues Einkommen. Das Geld wechselt lediglich vom Portemonnaie oder der Haushaltskasse auf das Girokonto.

Das gilt etwa, wenn jemand Geld für Einkäufe abhebt und einen nicht verbrauchten Rest später wieder einzahlt. Bereits ausgezahlte Grundsicherungsleistungen werden durch diesen Vorgang nicht ein zweites Mal zu anrechenbaren Einnahmen.

Eine frühere Abhebung auf dem Kontoauszug kann zusammen mit einer konkreten Erklärung helfen, den Zusammenhang nachzuvollziehen. Weitere Hinweise enthält unser Ratgeber Einzahlungen aufs Konto beim Jobcenter richtig erklären.

Beim Jobcenter gilt eine Zehn-Euro-Freigrenze

Für Leistungen nach dem SGB II enthält § 1 Absatz 1 Nummer 1 der Grundsicherungsgeld-Verordnung eine ausdrückliche Kleinbetragsregel. Danach bleiben Einnahmen unberücksichtigt, wenn sie innerhalb eines Kalendermonats insgesamt zehn Euro nicht übersteigen.

Eine alleinstehende Person, die außer der Grundsicherungsleistung keine Einnahmen hat und einmalig fünf Euro geschenkt bekommt, kann sich auf diese Regel berufen. Die bloße Einzahlung dieses Geschenks rechtfertigt dann keine Kürzung.

Die Grenze gilt monatlich und beginnt nicht mit jeder einzelnen Buchung neu. Drei Geldgeschenke von jeweils fünf Euro ergeben 15 Euro und liegen damit oberhalb der Freigrenze.

Auch dann ist eine Anrechnung noch gesondert zu prüfen, etwa anhand der Ausnahmen für freiwillige Zuwendungen nach § 11a Absatz 5 SGB II. Die Zehn-Euro-Regel ist jedenfalls kein zusätzlicher Freibetrag, der von höheren Einnahmen stets abgezogen werden dürfte.

Beim Sozialamt gelten andere Vorschriften

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist das SGB XII anzuwenden. Die Zehn-Euro-Freigrenze aus der Verordnung zum SGB II lässt sich darauf nicht pauschal übertragen.

Geldgeschenke sind hier nach den Vorschriften über Einkommen und Zuwendungen zu beurteilen. Nach § 84 Absatz 2 SGB XII sollen bestimmte freiwillige Zuwendungen unberücksichtigt bleiben, soweit ihre Anrechnung eine besondere Härte bedeuten würde.

Auch beim Sozialamt bleibt die Einzahlung bereits vorhandenen eigenen Bargeldes grundsätzlich eine bloße Veränderung der Aufbewahrungsform. Bei neu erhaltenem Geld müssen dagegen Herkunft, Anlass und mögliche Ausnahmen geprüft werden.

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Was typische Einzahlungen bedeuten

Vorgang Rechtliche Einordnung Hilfreicher Nachweis Fünf Euro aus zuvor abgehobenem Haushaltsgeld werden wieder eingezahlt. Grundsätzlich kein neues Einkommen, auch beim Sozialamt. Kontoauszug mit der Abhebung und Erklärung zum Zusammenhang. Eine alleinstehende Person erhält beim Jobcenter fünf Euro geschenkt und hat sonst keine Einnahmen außer der Leistung. Die monatliche Zehn-Euro-Freigrenze greift. Angaben zur Herkunft und zu weiteren Einnahmen im Monat. Beim Jobcenter gehen in einem Monat drei Geschenke zu jeweils fünf Euro ein. Die Freigrenze ist überschritten; andere Ausnahmen bleiben zu prüfen. Angaben zu Datum, Anlass und Höhe der einzelnen Zuwendungen. Eine Person mit Grundsicherung im Alter erhält ein Geldgeschenk. Prüfung nach dem SGB XII; keine automatische Anwendung der SGB-II-Freigrenze. Erklärung zu Geldgeber, Anlass und Umständen der Zuwendung.

Die Mitwirkungspflicht hat Grenzen

Eine Behörde darf Aufklärung verlangen, muss dabei aber die gesetzlichen Grenzen beachten. § 65 SGB I begrenzt die Mitwirkung unter anderem bei unverhältnismäßigen oder aus wichtigem Grund unzumutbaren Anforderungen.

Eine kurze Erklärung zu einer unklaren Buchung kann auch bei einem kleinen Betrag angemessen sein. Ein aufwendiges Nachweisprogramm allein wegen fünf Euro muss sich dagegen an seiner Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit messen lassen.

Hinzu kommt die eigene Ermittlungspflicht der Behörde nach § 20 SGB X. Sie muss auch Umstände berücksichtigen, die für die betroffene Person sprechen, und darf sich nicht auf eine belastende Vermutung beschränken.

So lässt sich eine Rückfrage beantworten

Hilfreich ist eine knappe schriftliche Antwort, die sich auf Datum und Betrag der angefragten Einzahlung bezieht. Darin sollte konkret stehen, ob das Geld aus einer früheren Abhebung, einer Zuwendung oder einer anderen Quelle stammt.

Bei eigenem Haushaltsgeld kann eine Erklärung beispielsweise lauten: „Die am 18. Oktober eingezahlten fünf Euro stammen aus dem am 3. Oktober abgehobenen Bargeld für meine Einkäufe.“ Der zugehörige Kontoauszug kann die Darstellung unterstützen.

Ein Einzahlungsbeleg allein bestätigt lediglich die Einzahlung und erklärt noch nicht die Herkunft des Bargeldes. Fehlen weitere Unterlagen, sollten Betroffene dies offen benennen und den Ablauf so genau wie möglich schildern.

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Die betreffende Gutschrift auf dem angeforderten Kontoauszug zu schwärzen, löst das Problem nicht. Welche Angaben auf der Ausgabenseite geschützt werden können, beschreibt unser Beitrag Kontoauszüge für das Jobcenter: Diese Angaben darf man schwärzen.

Eine Nachfrage erlaubt noch keine Leistungseinstellung

Wegen fehlender Mitwirkung dürfen Leistungen nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen versagt oder entzogen werden. § 66 SGB I verlangt unter anderem, dass die Sachverhaltsaufklärung erheblich erschwert wird und Anspruchsvoraussetzungen nicht nachgewiesen sind.

Außerdem muss die Behörde zuvor schriftlich auf die möglichen Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen. Eine einzelne ungeklärte Fünf-Euro-Buchung rechtfertigt deshalb nicht automatisch, die gesamte Existenzsicherung zu stoppen.

Wird eine Einzahlung zu Unrecht angerechnet, können Betroffene gegen den entsprechenden Bescheid grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Bei akuter Mittellosigkeit kommt zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht.

Fragen und Antworten zu kleinen Bareinzahlungen

Darf ich mit Grundsicherung Bargeld auf mein Konto einzahlen?

Ja, ein allgemeines Verbot gibt es nicht. Für den Leistungsanspruch kommt es darauf an, woher das Geld stammt und ob es als Einkommen oder Vermögen zu berücksichtigen ist.

Darf das Amt auch bei fünf Euro eine Erklärung verlangen?

Ja, wenn die Herkunft für die Leistungsprüfung erheblich ist. Die Anforderungen müssen erforderlich sein und die Grenzen der Mitwirkung beachten.

Bleiben beim Jobcenter zehn Euro immer anrechnungsfrei?

Die Kleinbetragsregel greift, wenn die Einnahmen im Kalendermonat insgesamt zehn Euro nicht übersteigen. Sie ist keine Freigabe für jede einzelne Einzahlung und kein pauschaler Abzug von höheren Einnahmen.

Gilt die Zehn-Euro-Regel auch bei Grundsicherung im Alter?

Die SGB-II-Regel gilt dort nicht automatisch. Das Sozialamt muss die Vorschriften des SGB XII und gegebenenfalls Ausnahmen für Zuwendungen prüfen.

Ist wieder eingezahltes Haushaltsgeld Einkommen?

Die Wiedereinzahlung bereits vorhandenen eigenen Geldes ist grundsätzlich kein neuer Zufluss von Einkommen. Eine konkrete Erklärung und passende vorhandene Unterlagen helfen, die Herkunft nachvollziehbar zu machen.

Was hilft gegen eine falsche Anrechnung?

Gegen den Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Darin sollten Betroffene die Herkunft der Einzahlung erklären und verfügbare Nachweise beifügen.