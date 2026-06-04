Hinterbliebenenversorgung: Witwe muss 28.417 Euro zahlen – trotz Bitte um Zahlungsstopp

Wer Hinterbliebenenversorgung erhält, muss Umzug, Einkommen, Rentenbezug und Änderungen unverzüglich mitteilen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte: Eine Witwe musste überzahlte Versorgungsbezüge zurückzahlen, obwohl sie der Behörde mitgeteilt hatte, sie ziehe ins Ausland und bitte zunächst um Einstellung der Zahlungen.

Entscheidend war, dass sie keine konkreten Angaben zu Art und Höhe ihrer voraussichtlichen Einkünfte gemacht hatte und ihre gesetzlichen Mitwirkungspflichten weiter galten. (2 B 2.25)

Witwe erhielt Unterhaltsbeitrag nach kurzer Ehe

Die Klägerin ist Witwe eines verstorbenen Versorgungsempfängers. Nach dessen Tod setzte die Bundesfinanzdirektion ihre Hinterbliebenenversorgung fest.

Wegen der kurzen Ehedauer erhielt sie keinen vollen Versorgungsanspruch, sondern einen um 20 Prozent gekürzten Unterhaltsbeitrag. Die Behörde bestimmte zugleich, dass die Zahlung bei Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen oder Rentenbezug nur vorläufig erfolgen sollte.

Klägerin zog ins Ausland und bat um Zahlungsstopp

Ende Dezember 2013 teilte die Klägerin mit, sie sei ins Ausland verzogen. Außerdem kündigte sie an, voraussichtlich ab Februar 2014 über Einkommen zu verfügen.

Sie bat darum, die Versorgungsbezüge zunächst einzustellen. Die Behörde zahlte aber weiter und forderte später wiederholt Erklärungen und Unterlagen von ihr an.

Behörde verlangte mehr als 40.000 Euro zurück

Die Generalzolldirektion berechnete später eine Überzahlung für den Zeitraum Januar 2014 bis Dezember 2016. Zunächst verlangte sie 40.596,12 Euro zurück.

Im Widerspruchsverfahren reduzierte die Behörde den Betrag aus Billigkeitsgründen um 12.178,84 Euro. Übrig blieb eine Rückforderung von 28.417,28 Euro.

Verwaltungsgericht gab der Witwe zunächst Recht

Das Verwaltungsgericht hob die Bescheide zunächst auf. Es meinte, die Klägerin müsse die überzahlten Beträge zwar grundsätzlich zurückzahlen.

Die Behörde habe aber bei ihrer Billigkeitsentscheidung wichtige Umstände nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb hielt das Verwaltungsgericht die Rückforderung in dieser Form für fehlerhaft.

Oberverwaltungsgericht wies die Klage ab

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sah dies anders. Es änderte das erstinstanzliche Urteil und wies die Klage ab.

Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts stand der Behörde der Rückforderungsanspruch zu. Die Klägerin konnte sich nicht erfolgreich darauf berufen, das Geld verbraucht zu haben.

Bundesverwaltungsgericht ließ keine Revision zu

Die Klägerin wollte die Sache vor das Bundesverwaltungsgericht bringen. Sie legte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein.

Damit hatte sie keinen Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde zurück. Der Fall war damit in dieser Instanz beendet.

Warum die Rückforderung rechtlich möglich war

Zu viel gezahlte Versorgungsbezüge können zurückgefordert werden. Zusätzlich kann die Behörde allerdings aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise von der Rückforderung absehen.

Kein Automatismus bei Behördenfehlern

Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar: Ob das Ermessen der Behörde auf Null reduziert ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.

Eine allgemeine Regel, wonach bei einer Bitte um Zahlungsstopp oder bei behördlicher Weiterzahlung immer auf Rückforderung verzichtet werden muss, gibt es nicht.

Mitwirkungspflichten treffen auch Witwen

Besonders wichtig ist die Aussage zu den Mitwirkungspflichten. Nach dem Beamtenversorgungsgesetz müssen Versorgungsberechtigte Änderungen unverzüglich anzeigen. Diese Pflicht trifft nicht nur frühere Beamte, sondern auch Witwen und Witwer als Hinterbliebene.

Eine voraussichtliche Einkunft reicht nicht

Die Klägerin hatte mitgeteilt, sie werde voraussichtlich ab Februar 2014 Einkommen haben. Das genügte dem Gericht nicht als Grundlage für einen Zahlungsstopp oder eine Neuberechnung.

Es fehlten konkrete Angaben zur Art und Höhe der erwarteten Einkünfte. Ohne diese Angaben konnte die Behörde nicht zuverlässig prüfen, ob und in welchem Umfang der Unterhaltsbeitrag ruhen oder gekürzt werden musste.

Behörde musste die Versorgung nicht einfach beenden

Die Klägerin hatte zwar darum gebeten, die Versorgungsbezüge zunächst einzustellen. Die Behörde war aber nach Auffassung des Gerichts nicht verpflichtet, die Zahlung allein aufgrund dieser Bitte endgültig zu beenden.

Ein gesetzlicher Versorgungsanspruch kann nicht einfach wie ein beliebiger Vertrag abbestellt werden. Außerdem dürfen Versorgungsberechtigte auf die gesetzlich zustehende Versorgung nicht wirksam ganz oder teilweise verzichten.

Warum ein Verzicht nicht möglich ist

Das Beamtenversorgungsrecht schützt den Versorgungsanspruch als gesetzliche Leistung. Deshalb können Berechtigte nicht frei erklären, sie wollten auf die Versorgung verzichten.

Eine Bitte um Einstellung der Zahlung ist daher nicht automatisch ein rechtlicher Verzicht. Sie ersetzt auch nicht die notwendigen Angaben, die die Behörde für eine korrekte Berechnung braucht.

Behörde kann Zahlungen aussetzen oder Versorgung entziehen

Das Beamtenversorgungsgesetz gibt der Behörde Instrumente, wenn Versorgungsberechtigte ihre Pflichten verletzen. Kommen sie Mitteilungspflichten schuldhaft nicht nach, kann die Versorgung ganz oder teilweise entzogen werden.

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Bei schuldhafter Verletzung bestimmter Pflichten kann auch die Auszahlung vorübergehend ausgesetzt werden. Das setzt aber eine rechtliche Prüfung voraus und geschieht nicht automatisch durch eine unklare Mitteilung.

Entreicherung half der Klägerin nicht

Wer überzahlte Versorgungsbezüge verbraucht hat, beruft sich häufig auf Entreicherung. Das kann in bestimmten Fällen eine Rolle spielen.

Im Beamtenversorgungsrecht greift dieser Einwand aber nicht immer durch. Gerade wenn Betroffene aufgrund gesetzlicher Pflichten oder Hinweise erkennen mussten, dass Zahlungen nur vorläufig oder möglicherweise zu hoch waren, können sie sich nicht ohne Weiteres auf Verbrauch des Geldes berufen.

Warum der eigene Verursachungsbeitrag entscheidend war

Das Oberverwaltungsgericht sah einen erheblichen eigenen Verursachungsbeitrag der Klägerin. Sie hatte zwar auf einen Auslandsumzug und voraussichtliche Einkünfte hingewiesen, aber nicht die konkreten Informationen geliefert, die für die Berechnung nötig waren.

Das Bundesverwaltungsgericht beanstandete diese Bewertung nicht. Die Beschwerde zeigte keine grundsätzliche Rechtsfrage auf, die eine Revision erforderlich gemacht hätte.

Was ist der Unterschied zur Witwenrente?

Die im Beschluss behandelte Hinterbliebenenversorgung stammt aus dem Beamtenversorgungsrecht. Sie betrifft Hinterbliebene eines Beamten oder Versorgungsempfängers und richtet sich nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

Gleiche Situation, unterschiedliche Systeme

Die Witwenrente dagegen ist eine Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie wird an Hinterbliebene eines gesetzlich Rentenversicherten gezahlt und richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch VI.

Beide Leistungen sichern Hinterbliebene nach dem Tod des Ehepartners ab. Sie folgen aber unterschiedlichen Systemen: Die Hinterbliebenenversorgung für Beamtenfamilien wird aus dem öffentlichen Dienstrecht gezahlt, die Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Rentenrecht und Beamtenversorgungsgesetz

Auch die Anrechnung von Einkommen richtet sich nach unterschiedlichen Regeln. Bei der gesetzlichen Witwenrente prüft die Rentenversicherung Einkommen nach den Vorschriften des Rentenrechts. Bei der beamtenrechtlichen Hinterbliebenenversorgung gelten die Anzeige- und Mitwirkungspflichten des Beamtenversorgungsgesetzes.

Für Betroffene ist der Unterschied wichtig: Wer Witwenrente erhält, muss Änderungen gegenüber der Deutschen Rentenversicherung melden. Wer Hinterbliebenenversorgung nach Beamtenrecht erhält, muss Änderungen gegenüber der zuständigen Versorgungsstelle anzeigen. In beiden Fällen können falsche oder unvollständige Angaben zu Rückforderungen führen.

Eine Übersicht: Hinterbliebenenversorgung und Witwenrente

Hinterbliebenenversorgung Witwenrente Leistung für Hinterbliebene von Beamten oder Versorgungsempfängern Leistung für Hinterbliebene gesetzlich Rentenversicherter Rechtsgrundlage ist das Beamtenversorgungsgesetz Rechtsgrundlage ist das Sozialgesetzbuch VI Zuständig ist die jeweilige Versorgungsstelle, zum Beispiel Bund, Land oder Kommune Zuständig ist die Deutsche Rentenversicherung Finanzierung erfolgt aus öffentlichen Haushalten Finanzierung erfolgt aus der gesetzlichen Rentenversicherung Höhe richtet sich nach beamtenrechtlichen Versorgungsbezügen des Verstorbenen Höhe richtet sich nach den Rentenansprüchen des Verstorbenen Einkommen, Renten oder Ersatzleistungen können nach beamtenrechtlichen Regeln angerechnet werden Einkommen wird nach rentenrechtlichen Regeln auf die Witwenrente angerechnet Versorgungsberechtigte müssen Änderungen gegenüber der Versorgungsstelle melden Rentenberechtigte müssen Änderungen gegenüber der Rentenversicherung melden Ein Verzicht auf gesetzlich zustehende Versorgung ist grundsätzlich nicht wirksam möglich Auch bei der Witwenrente gelten gesetzliche Anspruchs- und Meldepflichten Überzahlungen können nach dem Beamtenversorgungsgesetz zurückgefordert werden Überzahlungen können nach dem Sozialgesetzbuch zurückgefordert werden Typischer Fall: Witwe oder Witwer eines Beamten Typischer Fall: Witwe oder Witwer eines gesetzlich Rentenversicherten

Was bedeutet das für Rentner und Hinterbliebene?

Das Urteil ist besonders wichtig für Witwen, Witwer und andere Versorgungsberechtigte, die neben Versorgungsbezügen Einkommen, Rente oder Ersatzleistungen erhalten.

Wer Änderungen nur grob ankündigt, riskiert später Rückforderungen. Entscheidend sind konkrete Nachweise, klare Angaben und eine nachweisbare Kommunikation mit der zuständigen Stelle.

Zahlungen nicht einfach verbrauchen

Wenn eine Behörde trotz eigener Mitteilung weiterzahlt, sollten Betroffene vorsichtig sein. Das Geld sollte nicht ungeprüft verbraucht werden.

Sinnvoll ist eine erneute schriftliche Nachfrage mit Fristsetzung. Außerdem sollten Betroffene um eine vorläufige Berechnung oder schriftliche Bestätigung bitten, ob sie die Beträge behalten dürfen.

Bei Rückforderung Billigkeit beantragen

Kommt eine Rückforderung, sollten Betroffene nicht nur die Berechnung prüfen. Sie sollten auch ausdrücklich eine Billigkeitsentscheidung verlangen.

Dabei sollten sie darlegen, wie die Überzahlung entstanden ist, welchen Anteil die Behörde daran hatte und welche wirtschaftlichen Folgen eine Rückzahlung hätte. Ratenzahlung, Teilerlass oder Stundung können je nach Einzelfall in Betracht kommen.

FAQ zur Rückforderung von Hinterbliebenenversorgung

Muss ich Einkommen neben Witwenversorgung melden?

Ja. Versorgungsberechtigte müssen den Bezug und jede Änderung anrechenbarer Einkünfte unverzüglich anzeigen.

Reicht es, der Behörde mitzuteilen, dass ich vermutlich Einkommen bekomme?

Nein. Die Behörde braucht konkrete Angaben zu Art, Beginn und Höhe der Einkünfte sowie entsprechende Nachweise.

Muss die Behörde die Zahlung stoppen, wenn ich darum bitte?

Ein gesetzlicher Versorgungsanspruch kann nicht einfach durch eine Bitte abbestellt werden. Außerdem dürfen Versorgungsberechtigte auf die gesetzliche Versorgung nicht wirksam verzichten.

Kann ich mich darauf berufen, dass die Behörde trotzdem weitergezahlt hat?

Das kann bei der Billigkeitsentscheidung eine Rolle spielen. Es führt aber nicht automatisch dazu, dass die Rückforderung entfällt.

Was sollte ich tun, wenn ich eine Rückforderung erhalte?

Sie sollten die Berechnung prüfen, fristgerecht Widerspruch einlegen und eine Billigkeitsentscheidung beantragen. Wichtig sind Nachweise über Ihre Mitteilungen, Ihre Einkünfte und Ihre wirtschaftliche Lage.

Quellenverzeichnis

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 13.05.2025, Aktenzeichen 2 B 2.25, zur Rückforderung überzahlter Hinterbliebenenversorgung, Mitwirkungspflichten von Versorgungsberechtigten und Billigkeitsentscheidung nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

Beamtenversorgungsgesetz, insbesondere Paragraf 52 zur Rückforderung zu viel gezahlter Versorgungsbezüge, Paragraf 62 zu Anzeige- und Mitwirkungspflichten sowie Paragraf 3 Absatz 3 zum Ausschluss eines Verzichts auf Versorgung.

Verwaltungsgerichtsordnung, insbesondere Paragraf 132 zur Zulassung der Revision und Paragraf 154 zur Kostenentscheidung.