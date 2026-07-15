Häufiger Irrtum bei der Witwenrente führt zum Stopp der Hinterbliebenenrente

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Ein häufiger Fehler bei der Witwenrente führt zum Stopp der Hinterbliebenenrente. Schlimmer noch: Die Rentenversicherung kann die bereits gezahlte Witwenrente wieder zurückfordern. Ein aktueller Fall, der vor dem Bundessozialgericht verhandelt wurde, zeigt dies.

Eine Witwe soll 79.212,32 Euro an die Deutsche Rentenversicherung zurückzahlen. Über mehr als 18 Jahre wurde ihr Arbeitsentgelt nicht auf die Witwenrente angerechnet, obwohl sie während dieser Zeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt war.

Mit dem Fall beschäftigte sich am 2. Juli 2026 das Bundessozialgericht. Das Gericht bestätigte die Rückforderung allerdings nicht abschließend, sondern verwies das Verfahren zur weiteren Prüfung an das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg zurück.

Der Ausgang des Gerichtsverfahren zeigt, welche bittere Folgen es haben kann, wenn eigenes Einkommen nicht unmittelbar der Rentenversicherung mitgeteilt wird.

Und noch wichtiger: Gleichzeitig müssen Bedienerinnen und Bezieher überprüfen, ob auch die Rentenversicherung durch jahrelange Untätigkeit zur Höhe der Überzahlung beigetragen hat. Das lag nämlich in dem verhandelten Fall vor.

Witwe nahm eine Beschäftigung auf und meldete das Einkommen nicht

Die 1953 geborene Frau bezog bereits seit 1992 eine Witwenrente. Im Februar 2000 nahm sie eine Beschäftigung auf, ohne der Deutschen Rentenversicherung das daraus erzielte Arbeitsentgelt anzuzeigen.

Die Hinterbliebenenrente wurde deshalb weiterhin ohne Anrechnung des Einkommens ausgezahlt. Erst im Jahr 2019 bemerkte die Rentenversicherung die Beschäftigung, nachdem die Frau eine eigene Altersrente beantragt hatte.

Daraufhin berechnete der Versicherungsträger die Witwenrente für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis zum 31. Oktober 2019 rückwirkend neu. Insgesamt verlangte die Behörde 79.212,32 Euro zurück.

Der Rechtsstreit gelangte schließlich zum Bundessozialgericht. Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen B 5 R 1/25 R geführt.

Bundessozialgericht entscheidet noch nicht endgültig über die 79.212 Euro

Das Bundessozialgericht stellte am 2. Juli 2026 weder fest, dass die Frau den vollständigen Betrag zahlen muss, noch befreite es sie endgültig von der Forderung. Das Landessozialgericht muss weitere Tatsachen feststellen und den Anteil der Rentenversicherung an der jahrzehntelangen Überzahlung genauer untersuchen.

Nach den bisherigen Feststellungen hatte die Frau ihre Mitteilungspflicht verletzt. Sie hätte zudem erkennen können, dass ihr Arbeitsentgelt über viele Jahre nicht bei der Berechnung der Witwenrente berücksichtigt wurde.

Auf der anderen Seite hatte die Rentenversicherung offenbar lange Zeit keinen Abgleich zwischen dem Versicherungskonto der Frau und der Akte über ihre Witwenrente vorgenommen. Die Arbeitgebermeldungen waren im Versicherungskonto gespeichert, wurden aber nicht für die Einkommensanrechnung ausgewertet.

Das BSG verlangt deshalb eine genauere Untersuchung, ob dieses Verwaltungsversäumnis wesentlich zur Überzahlung beigetragen hat. Erst danach kann beurteilt werden, ob die Rentenversicherung die gesamte Summe oder möglicherweise nur einen Teil zurückfordern darf.

Eigenes Einkommen muss der Rentenversicherung mitgeteilt werden

Wer eine Witwen- oder Witwerrente bezieht, muss Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich selbst anzeigen. Die allgemeine Mitteilungspflicht ergibt sich aus Paragraf 60 SGB I.

Betroffene dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein Arbeitgeber, das Finanzamt, die Krankenkasse oder eine andere Behörde alle Informationen automatisch an die zuständige Rentenkasse weiterleitet. Selbst wenn Daten innerhalb der Sozialversicherung vorhanden sind, ersetzt das nicht ohne Weiteres die eigene Mitteilung.

Auch eine Meldung bei der Minijob-Zentrale genügt nicht zwingend. Das zeigte bereits ein anderer Fall, in dem ein Witwer wegen eines nicht direkt gemeldeten Minijobs fast 12.000 Euro erstatten musste. Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag „Witwenrente in Gefahr: Diese Einkünfte müssen gemeldet werden“.

Auch Einkommen unterhalb des Freibetrags sollte gemeldet werden

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass nur Einkommen oberhalb des Freibetrags angegeben werden müsse. Ob eine Einnahme tatsächlich zu einer Kürzung führt, entscheidet jedoch die Deutsche Rentenversicherung anhand der gesetzlichen Berechnungsvorgaben.

Der Betrag auf der Lohnabrechnung oder dem Konto ist nicht immer mit dem für die Witwenrente verwendeten Einkommen identisch. Bei Arbeitsentgelt, gesetzlichen Renten und anderen Einnahmen werden je nach Einkommensart pauschale Abzüge vorgenommen.

Deshalb sollte auch ein vermeintlich geringes Einkommen angezeigt werden. Stellt die Rentenversicherung anschließend fest, dass der Freibetrag nicht überschritten wird, bleibt die Witwenrente unverändert.

Diese Einkünfte können die Witwenrente mindern

Die Einkommensanrechnung ist in Paragraf 97 SGB VI geregelt. Berücksichtigt werden können unter anderem Arbeitsentgelt, Gewinne aus einer selbstständigen Tätigkeit, eigene gesetzliche Renten, Betriebsrenten und bestimmte private Renten.

Auch Krankengeld, Arbeitslosengeld, Verletztenrenten aus der gesetzlichen Unfallversicherung sowie bei neueren Hinterbliebenenfällen bestimmte Kapital- und Mieteinkünfte können zu berücksichtigen sein. Welche Einkommensarten tatsächlich erfasst werden, hängt teilweise davon ab, wann die Ehe geschlossen wurde und wann der Ehepartner verstorben ist.

Für ältere Hinterbliebenenrenten gelten Übergangsbestimmungen, nach denen einige Einkünfte nicht oder anders berücksichtigt werden. Die rechtliche Bewertung sollte deshalb nicht allein anhand allgemeiner Tabellen erfolgen.

Freibetrag bei der Witwenrente ist seit Juli 2026 gestiegen

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der allgemeine Freibetrag bei der Witwen- und Witwerrente monatlich 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das einen Anspruch auf Waisenrente hat oder grundsätzlich haben könnte, erhöht sich dieser Betrag um 238,11 Euro.

Nur der Teil des pauschalierten Nettoeinkommens, der den persönlichen Freibetrag überschreitet, wird berücksichtigt. Davon zieht die Rentenversicherung 40 Prozent von der Hinterbliebenenrente ab.

Berechnungswert seit 1. Juli 2026 Betrag oder Auswirkung Allgemeiner Freibetrag 1.122,53 Euro monatlich Zusätzlicher Freibetrag je waisenrentenberechtigtem Kind 238,11 Euro monatlich Einkommen oberhalb des Freibetrags 40 Prozent werden auf die Witwenrente angerechnet Rechtsgrundlage Paragraf 97 SGB VI

Die höheren Werte seit Juli 2026 und weitere Berechnungsbeispiele werden im Beitrag „Witwenrente: Höhere Einkommensgrenzen ab Juli 2026“ ausführlich erläutert.

Welche Veränderungen besonders häufig übersehen werden

Nicht nur die erstmalige Aufnahme einer Beschäftigung kann die Rentenhöhe verändern. Auch der Beginn einer eigenen Altersrente, eine Betriebsrente, eine Unfallrente oder der Wechsel in eine selbstständige Tätigkeit sollte unmittelbar angezeigt werden.

Veränderung Warum eine Mitteilung erforderlich sein kann Geeigneter Nachweis Aufnahme einer Beschäftigung Arbeitsentgelt kann den Freibetrag überschreiten und die Witwenrente mindern Arbeitsvertrag oder erste Lohnabrechnung Beginn einer eigenen Alters- oder Erwerbsminderungsrente Eine eigene gesetzliche Rente wird grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt Rentenbescheid Bezug einer Unfallrente Eine Verletztenrente kann als Erwerbsersatzeinkommen anzurechnen sein Bescheid der Berufsgenossenschaft Beginn einer Betriebsrente Auch betriebliche Versorgungsleistungen können die Hinterbliebenenrente beeinflussen Leistungsbescheid der Versorgungseinrichtung Selbstständige Tätigkeit Arbeitseinkommen aus einem Gewerbe oder freien Beruf kann anzurechnen sein Steuerbescheid oder vorläufige Gewinnermittlung Deutliche Einkommensminderung Bei einem Rückgang um wenigstens zehn Prozent kann eine frühere Neuberechnung zugunsten der Betroffenen möglich sein Aktuelle Abrechnungen oder Änderungsvertrag

Einkommensänderungen wirken nicht immer sofort auf die Witwenrente

Nach Paragraf 18d SGB IV werden viele Veränderungen des laufenden Einkommens grundsätzlich erst zum nächstfolgenden 1. Juli berücksichtigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass eine Einkommenssteigerung erst zu diesem Zeitpunkt gemeldet werden muss.

Die Rentenversicherung benötigt die Angaben, um die nächste jährliche Berechnung vorbereiten zu können. Bei bestimmten einmaligen Einnahmen oder neu hinzutretenden Einkommensarten können außerdem abweichende Zeitpunkte gelten.

Sinkt das bereits berücksichtigte Einkommen um mindestens zehn Prozent, kann das niedrigere laufende Einkommen bereits vom Zeitpunkt der Minderung an berücksichtigt werden. Eine schnelle Mitteilung kann dann zu einer früheren Erhöhung der Witwenrente führen.

Warum die jährliche Rentenanpassungsmitteilung geprüft werden sollte

Jedes Jahr erhalten Rentnerinnen und Rentner eine Mitteilung über die Anpassung ihrer Rente. Bei einer Witwen- oder Witwerrente sollte daraus hervorgehen, ob Einkommen berücksichtigt und welcher Kürzungsbetrag angesetzt wurde.

War im Vorjahr eine Einkommensanrechnung enthalten und fehlt sie plötzlich, obwohl das Einkommen weiterhin erzielt wird, sollte bei der Rentenversicherung nachgefragt werden. Eine jahrelang unverändert hohe Zahlung kann ein Hinweis darauf sein, dass gemeldete Daten nicht verarbeitet oder zwischen verschiedenen Versicherungskonten nicht zugeordnet wurden.

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Betroffene müssen nicht jede komplizierte Berechnung selbst nachvollziehen können. Erkennbar sein sollte jedoch, ob die Rentenkasse das bekannte Einkommen überhaupt in die Berechnung einbezogen hat.

Eine Meldung sollte nachweisbar erfolgen

Eine telefonische Information bietet später häufig keinen ausreichenden Nachweis. Auch eine gewöhnliche E-Mail kann problematisch sein, wenn sich der Zugang oder der genaue Inhalt nicht belegen lässt.

Sicherer sind eine schriftliche Mitteilung mit Eingangsbestätigung, ein Einwurfeinschreiben oder die Übermittlung über einen von der Deutschen Rentenversicherung angebotenen sicheren Onlinezugang. In dem Schreiben sollten die Versicherungsnummer, die Art des Einkommens, der Beginn und die voraussichtliche Höhe genannt werden.

Unterlagen sollten nur als Kopie eingereicht und gemeinsam mit dem Versandnachweis aufbewahrt werden. Dadurch lässt sich auch Jahre später belegen, wann welche Angaben gemacht wurden.

Wann eine rückwirkende Aufhebung möglich ist

War der ursprüngliche Rentenbescheid zunächst rechtmäßig und änderten sich die Verhältnisse erst später, richtet sich die Aufhebung regelmäßig nach Paragraf 48 SGB X. Eine rückwirkende Änderung kommt unter anderem infrage, wenn eine vorgeschriebene Mitteilung vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen wurde.

Grobe Fahrlässigkeit kann vorliegen, wenn einfachste und naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden. Wer beispielsweise in einem Rentenbescheid ausdrücklich auf die Einkommensanrechnung hingewiesen wird und anschließend eine Beschäftigung nicht meldet, muss mit einem entsprechenden Vorwurf rechnen.

Wird die Rentenbewilligung rückwirkend aufgehoben, folgt die Erstattung der ausgezahlten Beträge aus Paragraf 50 SGB X. Dabei muss die Rentenversicherung für jeden betroffenen Zeitraum berechnen, wie hoch der rechtmäßige Rentenanspruch tatsächlich gewesen wäre.

Behördenversäumnisse beseitigen die Forderung nicht automatisch

Der Fall vor dem Bundessozialgericht darf nicht so verstanden werden, dass eine unterlassene Meldung folgenlos bleibt, sobald auch die Rentenversicherung einen Fehler gemacht hat. Die eigene Pflichtverletzung und das Verhalten der Behörde werden getrennt geprüft.

Hat die Verwaltung jedoch über viele Jahre verwertbare Hinweise nicht beachtet oder vorhandene Daten nicht abgeglichen, kann eine ungewöhnliche Fallgestaltung vorliegen. Dann darf die Behörde möglicherweise nicht schematisch die vollständige Überzahlung verlangen.

Sie muss vielmehr nachvollziehbar abwägen, ob angesichts ihres eigenen Beitrags die gesamte Summe zurückgefordert werden soll. Genau zu dieser Frage verlangt das Bundessozialgericht im Verfahren B 5 R 1/25 R weitere Feststellungen.

Eine ausführliche Darstellung des bisherigen Gerichtsverfahrens findet sich auch im Beitrag „Witwe soll 79.212 Euro Witwenrente zurückzahlen: BSG verlangt neue Prüfung“.

Rückforderung kann mit der laufenden Rente verrechnet werden

Wird eine Erstattungsforderung bestandskräftig, kann die Rentenversicherung unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen Teil der laufenden Rentenzahlung einbehalten. Die Aufrechnung richtet sich nach Paragraf 51 SGB I.

Die Höhe des monatlichen Einbehalts hängt von der Art der Forderung und den wirtschaftlichen Verhältnissen ab. Führt die Aufrechnung zu Hilfebedürftigkeit, kann dies der Rentenversicherung gegenüber nachgewiesen werden.

Neben einer Aufrechnung kommen Ratenzahlung oder Stundung in Betracht. In besonderen Härtefällen kann auch ein teilweiser Erlass beantragt werden, wobei die Anforderungen dafür hoch sind.

Nach einem Rückforderungsbescheid läuft eine kurze Frist

Gegen einen Rückforderungsbescheid kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Für die Einhaltung der Frist genügt zunächst ein kurzer schriftlicher Widerspruch. Die Begründung kann nachgereicht werden, nachdem die Einkommensberechnung, die verwendeten Freibeträge und gegebenenfalls die Verwaltungsakte ausgewertet wurden.

Besonders bei fünf- oder sechsstelligen Forderungen sollte geprüft werden, wann die Rentenversicherung erstmals Kenntnis von den Einkünften hatte. Ebenso wichtig ist, ob vorhandene Informationen über Jahre unberücksichtigt blieben und ob der Bescheid eine nachvollziehbare Abwägung enthält.

Praxisbeispiel: Aus einer monatlichen Kürzung entsteht eine hohe Forderung

Eine Witwe erhält monatlich 750 Euro Witwenrente. Nach Aufnahme einer Beschäftigung beträgt ihr von der Rentenversicherung errechnetes pauschaliertes Nettoeinkommen 1.600 Euro.

Vom Einkommen wird der seit Juli 2026 geltende Freibetrag von 1.122,53 Euro abgezogen. Es verbleiben 477,47 Euro, von denen 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet werden.

Der monatliche Kürzungsbetrag liegt damit bei 190,99 Euro. Die Witwenrente würde rechnerisch von 750 Euro auf 559,01 Euro sinken.

Würde die ungekürzte Rente fünf Jahre lang weitergezahlt, könnte bei gleichbleibenden Werten eine Überzahlung von rund 11.459 Euro entstehen. In einem echten Fall ändern sich Freibeträge, Einkommen und Rentenwerte, sodass jeder Monat gesondert berechnet werden muss.

Fazit: Einkommen immer direkt und belegbar melden

Das BSG-Verfahren zeigt, wie aus einer unterlassenen Einkommensmitteilung eine Forderung entstehen kann, die für viele Haushalte nicht mehr aus eigenen Mitteln zu bezahlen ist. Arbeitgebermeldungen und interne Datenbestände bieten keinen sicheren Schutz vor einer späteren Rückforderung.

Eigenes Einkommen sollte deshalb unmittelbar, vollständig und nachweisbar der zuständigen Rentenversicherung mitgeteilt werden. Zusätzlich empfiehlt sich eine jährliche Prüfung, ob die Einkommensanrechnung in der Rentenanpassungsmitteilung erkennbar durchgeführt wurde.

Behördenfehler können bei einer sehr langen Überzahlung zugunsten der Betroffenen zu berücksichtigen sein. Sie führen jedoch nicht automatisch dazu, dass eine Rückforderung entfällt.

Häufige Fragen und Antworten zur Rückforderung einer Witwenrente

1. Muss auch ein geringer Nebenverdienst gemeldet werden?

Ja. Auch Einkommen, das voraussichtlich unterhalb des Freibetrags liegt, sollte der Rentenversicherung angezeigt werden. Ob und in welcher Höhe eine Anrechnung erfolgt, entscheidet der Versicherungsträger.

2. Reicht die Meldung des Arbeitgebers an die Sozialversicherung aus?

Nein. Arbeitgeber übermitteln zwar Sozialversicherungsdaten, doch das ersetzt die persönliche Mitteilung an die für die Witwenrente zuständige Rentenkasse nicht zuverlässig. Die Beschäftigung sollte daher zusätzlich direkt gemeldet werden.

3. Muss eine eigene Altersrente ebenfalls angegeben werden?

Ja. Eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente kann bei der Witwenrente als Einkommen berücksichtigt werden. Auch wenn beide Renten von der Deutschen Rentenversicherung gezahlt werden, sollte der Beginn vorsorglich schriftlich mitgeteilt werden.

4. Was passiert, wenn das Einkommen um mindestens zehn Prozent sinkt?

Bei einer Einkommensminderung von wenigstens zehn Prozent kann das niedrigere laufende Einkommen bereits ab dem Zeitpunkt der Änderung berücksichtigt werden. Betroffene sollten die Minderung daher zeitnah mitteilen und durch aktuelle Abrechnungen belegen.

5. Entfällt eine Rückforderung, wenn die Rentenversicherung jahrelang nichts bemerkt?

Nein. Die lange Untätigkeit der Behörde beseitigt die Forderung nicht automatisch. Sie kann aber dazu führen, dass die Rentenversicherung ihren eigenen Beitrag an der Überzahlung prüfen und über die Höhe der Forderung unter Abwägung aller Umstände entscheiden muss.

6. Was ist nach Erhalt eines Rückforderungsbescheids zu tun?

Der Bescheid sollte sofort auf Zeitraum, Einkommenshöhe, Freibeträge, Rechtsgrundlage und Begründung geprüft werden. Ein Widerspruch muss bei korrekter Rechtsbehelfsbelehrung normalerweise innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingehen.

Bei einer hohen Forderung empfiehlt sich die Prüfung durch einen Sozialverband, einen zugelassenen Rentenberater oder einen Fachanwalt für Sozialrecht. Parallel kann untersucht werden, ob eine Ratenzahlung, Stundung oder Aufrechnung in einer tragbaren Höhe möglich ist.