Witwe soll wegen Behördenfehler 79.212 Euro Witwenrente zurückzahlen: BSG verlangt neue Prüfung

Eine Witwe soll mehr als 79.000 Euro an die Deutsche Rentenversicherung zurückzahlen. Die Überzahlung entstand nicht innerhalb weniger Monate, sondern zog sich über einen Zeitraum von mehr als 18 Jahren hin.

Die Frau hatte eigenes Einkommen, das bei ihrer Witwenrente hätte berücksichtigt werden müssen. Die Rentenversicherung bemerkte die fehlende Anrechnung jedoch erst, als die Betroffene im Jahr 2019 eine eigene Altersrente beantragte.

Am 2. Juli 2026 beschäftigte sich das Bundessozialgericht mit dem Fall. Eine endgültige Entscheidung über die Rückforderung traf das Gericht nicht, sondern verwies das Verfahren an das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg zurück.

Damit ist die Forderung weder aufgehoben noch bestätigt. Das Landessozialgericht muss nun genauer untersuchen, welchen Anteil die Rentenversicherung selbst an der jahrelangen Überzahlung hatte.

Witwenrente wurde seit 1992 gezahlt

Die betroffene Frau wurde 1953 geboren und bezog seit 1992 eine Witwenrente. Anfang der 2000er-Jahre nahm sie eine Beschäftigung auf, deren Einkommen bei der Hinterbliebenenrente grundsätzlich zu berücksichtigen war.

Nach den Feststellungen der Vorinstanz hätte die Frau erkennen müssen, dass ihre Witwenrente trotz des zusätzlichen Einkommens unverändert weitergezahlt wurde. Das Gericht ging deshalb davon aus, dass sie zumindest grob fahrlässig gehandelt hatte.

Die Rentenversicherung überprüfte die Einkommensverhältnisse über Jahre hinweg dennoch nicht. Von Juli 2001 bis Oktober 2019 blieb die Überzahlung unentdeckt.

Erst der Antrag auf eine eigene Altersrente führte dazu, dass die Behörde den Vorgang erneut prüfte. Anschließend verlangte sie rückwirkend 79.212,32 Euro zurück.

Landessozialgericht stellte Behördenversäumnis fest

Die Frau klagte gegen den Rückforderungsbescheid. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg gab ihr im Oktober 2024 im Wesentlichen recht.

Nach Ansicht des Gerichts durfte die Rentenversicherung nicht allein das Verhalten der Witwe bewerten. Auch die Behörde hätte durch Kontrollen und einen Abgleich vorhandener Daten deutlich früher erkennen können, dass das Einkommen nicht angerechnet wurde.

Ein jahrelanges Behördenversäumnis könne dazu führen, dass ein sogenannter atypischer Fall vorliegt, so das Gericht. In einem solchen Fall muss der Versicherungsträger prüfen, ob die gesamte Summe oder nur ein Teil davon zurückgefordert werden darf.

Die Deutsche Rentenversicherung akzeptierte diese Bewertung nicht und legte Revision beim Bundessozialgericht ein. Das Verfahren gelangte dadurch zum höchsten deutschen Sozialgericht.

Bundessozialgericht spricht keinen vollständigen Freispruch aus

Das Bundessozialgericht hat die Witwe nicht vollständig von der Rückzahlung befreit. Es hat aber auch nicht bestätigt, dass die Rentenversicherung ohne weitere Prüfung die gesamten 79.212,32 Euro verlangen darf.

Stattdessen muss das Landessozialgericht weitere Tatsachen feststellen. Geprüft werden soll insbesondere, ob und in welchem Umfang die Rentenversicherung durch eigene Versäumnisse zur Überzahlung beigetragen hat.

Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Informationen der Behörde bereits vorlagen. Ebenso muss geklärt werden, ob ein früherer Abgleich der Versicherungsdaten die Überzahlung verhindert oder zumindest erheblich verkürzt hätte.

Das Verfahren macht deutlich, dass sich Fehler von Versicherten und Fehler von Behörden nicht gegenseitig ausschließen. Beide Seiten können zum Entstehen einer hohen Rückforderung beigetragen haben.

Warum ein Behördenfehler die Rückforderung nicht automatisch beseitigt

Wer Einkommen nicht mitteilt, kann sich grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass die Rentenversicherung den Verdienst selbst entdeckt. Bezieher einer Witwen- oder Witwerrente haben weiterhin eigene Mitteilungspflichten.

Ein Behördenfehler führt deshalb nicht automatisch dazu, dass eine Rückforderung vollständig entfällt. Das gilt selbst dann, wenn die Rentenversicherung über viele Jahre keine Prüfung vorgenommen hat.

Das Verhalten der Behörde kann aber Einfluss darauf haben, wie über die Rückforderung entschieden wird. Hat die Verwaltung die Überzahlung durch erhebliche organisatorische Versäumnisse begünstigt, kann eine Ermessensentscheidung erforderlich sein.

Die Behörde muss dann nachvollziehbar erklären, warum sie trotz des eigenen Beitrags die gesamte Summe verlangt. Eine bloße Standardbegründung reicht bei einem außergewöhnlichen Sachverhalt möglicherweise nicht aus.

Paragraf 48 SGB X regelt die rückwirkende Aufhebung

Rechtlich geht es bei einer später eingetretenen Einkommensänderung regelmäßig um Paragraf 48 des Zehnten Sozialgesetzbuchs. Die Vorschrift erlaubt es, einen ursprünglich rechtmäßigen Bewilligungsbescheid für die Zukunft und unter bestimmten Voraussetzungen auch rückwirkend aufzuheben.

Eine rückwirkende Aufhebung kommt etwa infrage, wenn Betroffene eine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen haben. Gleiches gilt, wenn sie wussten oder grob fahrlässig nicht wussten, dass ihr Leistungsanspruch ganz oder teilweise entfallen war.

Paragraf 48 SGB X verwendet für bestimmte rückwirkende Entscheidungen eine Soll-Vorschrift. Liegt ein gewöhnlicher Fall vor, wird der Bescheid normalerweise rückwirkend aufgehoben.

Bei besonderen Umständen kann jedoch ein atypischer Fall gegeben sein. Dann darf die Behörde nicht schematisch entscheiden, sondern muss ihr Ermessen tatsächlich ausüben.

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Rückzahlung folgt aus Paragraf 50 SGB X

Wird ein Rentenbescheid rückwirkend aufgehoben, richtet sich die Erstattung der bereits ausgezahlten Beträge nach Paragraf 50 SGB X. Danach sind Leistungen zu erstatten, soweit der zugrunde liegende Verwaltungsakt aufgehoben wurde.

Die Aufhebung und die Rückforderung müssen rechtlich voneinander unterschieden werden. Zunächst muss feststehen, für welche Monate die Rentenbewilligung wirksam geändert werden durfte.

Erst danach lässt sich berechnen, welcher Betrag tatsächlich zu viel gezahlt wurde. Fehler beim Zeitraum oder bei der Einkommensberechnung können die Forderung erheblich verändern.

Eigene Einkünfte können die Witwenrente mindern

Die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten ist in Paragraf 97 SGB VI geregelt. Berücksichtigt wird nicht jeder Euro des eigenen Einkommens, sondern nur der Betrag oberhalb eines gesetzlichen Freibetrags.

Vom übersteigenden pauschalierten Nettoeinkommen werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Das tatsächliche Einkommen auf dem Konto stimmt dabei nicht zwangsläufig mit dem von der Rentenversicherung errechneten Nettoeinkommen überein.

Je nach Einkommensart gelten gesetzliche Pauschalabzüge. Berücksichtigt werden können unter anderem Arbeitsentgelt, eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrenten, Krankengeld, Arbeitslosengeld sowie bei neueren Hinterbliebenenfällen bestimmte Vermögenseinkünfte.

Für ältere Hinterbliebenenfälle gelten teilweise günstigere Übergangsregeln. Deshalb muss stets geprüft werden, wann die Ehe geschlossen wurde und wann der versicherte Ehepartner verstorben ist.

So hoch ist der Freibetrag seit Juli 2026

Der Freibetrag entspricht dem 26,4-Fachen des aktuellen Rentenwerts. Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Rentenwert 42,52 Euro.

Daraus ergibt sich ein monatlicher Freibetrag von 1.122,53 Euro. Nur das pauschalierte Nettoeinkommen oberhalb dieses Betrags kann die Witwen- oder Witwerrente mindern.

Für jedes Kind, das grundsätzlich einen Anspruch auf Waisenrente hat, erhöht sich der Freibetrag um das 5,6-Fache des Rentenwerts. Seit Juli 2026 entspricht dies einem zusätzlichen Betrag von 238,11 Euro monatlich.

Berechnungswert Betrag oder Bedeutung Aktueller Rentenwert seit 1. Juli 2026 42,52 Euro Freibetrag für Witwen und Witwer 1.122,53 Euro monatlich Zusätzlicher Freibetrag je berechtigtem Kind 238,11 Euro monatlich Anrechnung oberhalb des Freibetrags 40 Prozent des übersteigenden pauschalierten Nettoeinkommens Rechtsgrundlage der Einkommensanrechnung Paragraf 97 SGB VI Rechtsgrundlage einer rückwirkenden Aufhebung Paragraf 48 SGB X

Auch eine eigene Altersrente muss angegeben werden

Nicht nur ein Arbeitslohn kann die Höhe der Witwenrente beeinflussen. Auch eine eigene gesetzliche Altersrente zählt grundsätzlich zu den Einkünften, die bei der Hinterbliebenenrente berücksichtigt werden können.

Die Renten werden zwar häufig vom selben Versicherungsträger gezahlt. Betroffene sollten dennoch nicht davon ausgehen, dass sämtliche Daten automatisch zusammengeführt und die Bescheide ohne eigenes Zutun angepasst werden.

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Änderungen sollten schriftlich mitgeteilt werden. Empfehlenswert ist ein Nachweis über den Zugang, etwa durch eine Eingangsbestätigung, ein Einschreiben oder die Übermittlung über einen sicheren Onlinezugang.

Passende Informationen zu weiteren Entscheidungen und Änderungen finden Betroffene auch hier: Witwenrente und Witwerrente bei gegen-hartz.de.

Mitteilungspflicht liegt weiterhin bei den Rentenbeziehern

Die allgemeine Pflicht zur Angabe erheblicher Änderungen ergibt sich aus Paragraf 60 SGB I. Wer Sozialleistungen bezieht, muss Änderungen der Verhältnisse mitteilen, die für die Leistung erheblich sind.

Dazu gehören insbesondere die Aufnahme einer Beschäftigung, eine Gehaltserhöhung, der Beginn einer eigenen Rente oder andere neue Einkünfte. Auch Änderungen bei bereits bekannten Einkünften können meldepflichtig sein.

Eine Mitteilung an das Finanzamt, die Krankenkasse oder eine andere Behörde ersetzt die Information an die Rentenversicherung nicht ohne Weiteres. Betroffene sollten die Änderung direkt gegenüber dem zuständigen Rentenversicherungsträger anzeigen.

Was nach einem Rückforderungsbescheid geprüft werden sollte

Ein Rückforderungsbescheid sollte weder ignoriert noch ungeprüft bezahlt werden. Zunächst muss festgestellt werden, für welchen Zeitraum die Rentenversicherung Leistungen zurückverlangt und welche Einkünfte sie angesetzt hat.

Wichtig ist außerdem, ob die Behörde das Einkommen zutreffend auf ein pauschaliertes Nettoeinkommen umgerechnet hat. Auch der jeweils gültige Freibetrag muss für jeden Zeitraum korrekt berücksichtigt worden sein.

Bei sehr langen Zeiträumen sollte geprüft werden, wann die Rentenversicherung erstmals Kenntnis von den Einkünften hatte. Ebenso kann wichtig sein, welche Daten bereits in den eigenen Verwaltungsakten vorhanden waren.

Der Bescheid muss erkennen lassen, ob die Behörde außergewöhnliche Umstände geprüft hat. Hat sie über Jahre nicht reagiert, obwohl ihr verwertbare Informationen vorlagen, kann eine fehlerhafte Ermessensentscheidung vorliegen.

Widerspruchsfrist beträgt meistens einen Monat

Gegen einen Rückforderungsbescheid kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Die Frist beträgt nach Paragraf 84 des Sozialgerichtsgesetzes normalerweise einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, kann sich die Frist auf ein Jahr verlängern. Betroffene sollten sich darauf jedoch nicht ohne Prüfung verlassen.

Für die Fristwahrung genügt zunächst ein kurzer schriftlicher Widerspruch. Die ausführliche Begründung kann häufig nachgereicht werden, nachdem die Berechnung und gegebenenfalls die Verwaltungsakte geprüft wurden.

Ob während des Widerspruchs bereits gezahlt werden muss, hängt von der rechtlichen Wirkung des Rechtsbehelfs und möglichen Vollstreckungsmaßnahmen ab. Dies sollte im Einzelfall schriftlich mit der Rentenversicherung oder einer Beratungsstelle geklärt werden.

Überprüfungsantrag bei älteren Bescheiden

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach Paragraf 44 SGB X infrage kommen. Damit können bestandskräftige Bescheide erneut auf ihre Rechtmäßigkeit untersucht werden.

Ein Überprüfungsantrag führt allerdings nicht in jedem Fall zu einer vollständigen Neuberechnung für sämtliche vergangenen Jahre. Für rückwirkende Leistungen und Korrekturen gelten gesetzliche Zeitgrenzen.

Bei hohen Forderungen ist eine Beratung durch einen Sozialverband, einen zugelassenen Rentenberater oder einen Fachanwalt für Sozialrecht sinnvoll. Weitere Beiträge zu behördlichen Erstattungsforderungen sind über die interne Suche zu Rückforderungen bei gegen-hartz.de erreichbar.

Ratenzahlung, Stundung oder Erlass können möglich sein

Selbst wenn die Rückforderung rechtmäßig ist, müssen Betroffene eine hohe Summe nicht immer sofort in einer Zahlung aufbringen. Bei finanzieller Überforderung kann eine Ratenzahlung oder Stundung beantragt werden.

In besonderen Härtefällen kommt auch ein teilweiser oder vollständiger Erlass in Betracht. Die Anforderungen dafür sind allerdings hoch und die wirtschaftlichen Verhältnisse müssen umfassend offengelegt werden.

Ein Antrag sollte konkrete Angaben zu Einkommen, laufenden Ausgaben, Vermögen und bestehenden Schulden enthalten. Die Rentenversicherung entscheidet anschließend anhand des Einzelfalls.

Praxisbeispiel zum besseren Verständnis des Urteils: 1.400 Euro eigenes Einkommen

Waltraud erhält eine große Witwenrente von monatlich 780 Euro. Zusätzlich verfügt sie über ein von der Rentenversicherung ermitteltes pauschaliertes Nettoeinkommen von 1.400 Euro.

Vom Einkommen wird zunächst der seit Juli 2026 geltende Freibetrag von 1.122,53 Euro abgezogen. Es verbleiben 277,47 Euro.

Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Der Kürzungsbetrag beträgt 110,99 Euro, sodass Waltraut rechnerisch noch 669,01 Euro Witwenrente erhält.

Würde die Rentenversicherung fünf Jahre lang weiterhin die ungekürzten 780 Euro auszahlen, entstünde bei unveränderten Werten eine Überzahlung von rund 6.659 Euro. In der Praxis ändern sich Freibeträge und Einkommen regelmäßig, weshalb eine echte Rückforderung für jeden einzelnen Zeitraum berechnet werden muss.

Fazit: Behördenfehler kann die Forderung beeinflussen

Das Verfahren zeigt, dass eine unterlassene Einkommensmitteilung erhebliche finanzielle Folgen haben kann. Überzahlungen können sich über viele Jahre zu fünfstelligen Beträgen summieren.

Gleichzeitig darf die Rentenversicherung eigene Versäumnisse nicht ohne Prüfung ausblenden. Wenn vorhandene Informationen über lange Zeit nicht ausgewertet wurden, kann eine besondere Fallgestaltung vorliegen, die eine begründete Ermessensentscheidung verlangt.

Für Betroffene bedeutet das Urteil dennoch keinen automatischen Schutz vor Rückforderungen. Einkommen sollte immer selbst, unverzüglich und nachweisbar gemeldet werden.

Wer bereits einen Rückforderungsbescheid erhalten hat, sollte den Zeitraum, die Einkommensberechnung, die Freibeträge und die Begründung der Behörde prüfen lassen. Wegen der kurzen Widerspruchsfrist ist schnelles Handeln besonders wichtig.

Häufige Fragen und Antworten zur Rückforderung einer Witwenrente

1. Darf die Rentenversicherung eine Witwenrente rückwirkend zurückfordern?

Ja. Hat sich das Einkommen nach der Bewilligung verändert und wurde deshalb zu viel Witwenrente gezahlt, kann der Bescheid unter den Voraussetzungen des Paragrafen 48 SGB X rückwirkend geändert werden.

Ob eine Rückforderung für den gesamten genannten Zeitraum erlaubt ist, muss anhand der gesetzlichen Fristen, des Wissens der betroffenen Person und des Verhaltens der Behörde geprüft werden.

2. Entfällt die Rückforderung, wenn die Rentenversicherung jahrelang nichts bemerkt hat?

Nein, ein langjähriges Behördenversäumnis beseitigt die Forderung nicht automatisch. Es kann aber dazu führen, dass die Rentenversicherung eine besondere Abwägung vornehmen und ihr Ermessen ausüben muss.

3. Wie hoch ist der Freibetrag bei der Witwenrente seit Juli 2026?

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes Kind mit einem bestehenden oder grundsätzlich möglichen Waisenrentenanspruch erhöht er sich um 238,11 Euro.

4. Wird das gesamte eigene Einkommen von der Witwenrente abgezogen?

Nein. Zunächst wird aus dem Einkommen nach gesetzlichen Vorgaben ein pauschaliertes Nettoeinkommen ermittelt.

Von dem Teil, der den persönlichen Freibetrag überschreitet, werden anschließend 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet.

5. Muss eine eigene Altersrente der Rentenversicherung gemeldet werden?

Ja, eine eigene Altersrente kann als Erwerbsersatzeinkommen bei der Hinterbliebenenrente berücksichtigt werden. Betroffene sollten den Rentenbeginn und spätere Änderungen vorsorglich direkt und nachweisbar mitteilen.

6. Was sollte nach Erhalt eines Rückforderungsbescheids geschehen?

Der Bescheid sollte sofort auf Frist, Zeitraum, Einkommenshöhe, Freibetrag und Begründung geprüft werden. Ein Widerspruch muss bei korrekter Rechtsbehelfsbelehrung normalerweise innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingehen.

Bei einer hohen Forderung oder einem sehr langen Rückforderungszeitraum ist fachkundige sozialrechtliche Beratung ratsam. Parallel kann geprüft werden, ob eine Ratenzahlung, Stundung oder ein Erlass beantragt werden sollte.