Grundsicherungsgeld: Das Jobcenter muss auch Autoreparaturen zahlen

Eine kaputte Kupplung, defekte Bremsen oder eine fällige Hauptuntersuchung können für Menschen im Leistungsbezug schnell zum finanziellen Problem werden. Trotzdem muss das Jobcenter die Werkstattrechnung nicht allgemein übernehmen.

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Eine Förderung kommt vor allem dann in Betracht, wenn das Auto nachweisbar gebraucht wird, um eine konkrete Arbeit aufzunehmen oder eine Beschäftigung zu behalten.

Eine private Autoreparatur ist grundsätzlich selbst zu bezahlen

Wer ein Auto für Einkäufe, Familienbesuche oder andere private Wege nutzt, kann die Reparaturkosten im Regelfall nicht zusätzlich vom Jobcenter verlangen. Der Besitz eines angemessenen Fahrzeugs kann zwar vermögensrechtlich geschützt sein. Daraus folgt aber kein Anspruch darauf, dass die Behörde Wartung, Verschleiß und Reparaturen finanziert.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat diese Trennung mit Urteil vom 26. Februar 2026, Az. L 7 AS 1396/23, erneut betont. Nach der Einordnung des aktuellen Autoreparatur-Urteils gehört die Möglichkeit, ein Kraftfahrzeug zu nutzen, nicht ohne Weiteres zum menschenwürdigen Existenzminimum. Fehlendes Geld für eine Werkstattrechnung genügt deshalb allein nicht.

Warum ein Darlehen nach Paragraf 24 SGB II häufig ausscheidet

Paragraf 24 Absatz 1 SGB II ermöglicht ein Darlehen, wenn ein vom Regelbedarf umfasster und unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden kann. Genau an dieser Voraussetzung scheitern viele Anträge auf eine Autoreparatur. Die Gerichte ordnen die Instandsetzung eines privaten Kraftfahrzeugs regelmäßig nicht als vom Regelbedarf erfassten existenzsichernden Bedarf ein.

Das LSG Nordrhein-Westfalen lehnte im genannten Verfahren daher auch ein solches Darlehen ab. Selbst bei einem grundsätzlich möglichen Darlehen prüft das Jobcenter außerdem, ob der Bedarf aus verfügbarem Vermögen oder auf andere Weise gedeckt werden kann. Die Rückzahlung würde während des Leistungsbezugs nach Paragraf 42a SGB II grundsätzlich durch monatliche Aufrechnung erfolgen.

Auch der Härtefallmehrbedarf hat hohe Hürden

Als weitere Grundlage wird häufig Paragraf 21 Absatz 6 SGB II genannt. Danach kann ein unabweisbarer besonderer Bedarf anerkannt werden; bei einem einmaligen Bedarf muss ein Darlehen ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs unmöglich sein. Für gewöhnliche Reparaturkosten reicht es nicht, dass das Fahrzeug den Alltag erleichtert oder der öffentliche Nahverkehr umständlich ist.

Selbst gesundheitliche Einschränkungen führen nicht automatisch zu einem Zuschuss. Betroffene müssten sehr konkret belegen, weshalb ihnen Bus und Bahn medizinisch nicht zugemutet werden können, weshalb andere Beförderungsmöglichkeiten fehlen und weshalb gerade das reparierte Auto den notwendigen Bedarf deckt. Wie streng Gerichte diese Voraussetzungen prüfen, zeigt ein Urteil zum Härtefallmehrbedarf für eine Pkw-Reparatur.

Deutlich bessere Aussichten bei einem konkreten Arbeitsplatz

Anders kann die Lage aussehen, wenn das Auto für eine versicherungspflichtige Beschäftigung gebraucht wird. Bei der Anbahnung oder Aufnahme einer Arbeit kann eine Förderung aus dem Vermittlungsbudget nach Paragraf 44 SGB III in Verbindung mit Paragraf 16 SGB II in Betracht kommen. Das Gesetz erlaubt die Übernahme angemessener Kosten, wenn die Unterstützung für die berufliche Eingliederung notwendig ist und der Arbeitgeber keine gleichartige Leistung erbringt.

Ein bloßer Wunsch nach größerer Mobilität genügt auch hier nicht. Es sollte eine konkrete Einstellungszusage, ein Arbeitsvertrag oder eine unmittelbar bevorstehende Arbeitsaufnahme vorliegen. Schichtbeginn, Arbeitsort und vorhandene Verkehrsverbindungen müssen erkennen lassen, dass die Stelle ohne ein funktionsfähiges Fahrzeug nicht zuverlässig erreicht werden kann.

Wer sich mit der Finanzierung beruflicher Mobilität befasst, findet weitere Hinweise im gegen-hartz.de-Ratgeber Führerschein und Auto vom Jobcenter finanzieren lassen.

Auch dort gilt: Gefördert wird nicht das Auto als allgemeiner Lebensstandard, sondern eine nachvollziehbar erforderliche Hilfe für den Weg in Beschäftigung.

Bestehende Beschäftigung kann über die freie Förderung abgesichert werden

Bei Aufstockern ist die Ausgangslage besonders: Sie arbeiten bereits, beziehen wegen ihres niedrigen Einkommens aber ergänzende Leistungen. Fällt das dringend benötigte Auto aus, kann nicht nur das Erwerbseinkommen wegfallen; zugleich können die Ausgaben des Jobcenters steigen. Für solche Fälle kommt die freie Förderung nach Paragraf 16f SGB II in Betracht.

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Der seit 1. Juli 2026 geltende Paragraf 16f SGB II eröffnet den Jobcentern mehr Spielraum, gesetzlich geregelte Eingliederungsleistungen zu erweitern. Es handelt sich weiterhin um eine Ermessensleistung und nicht um einen pauschalen Reparaturanspruch. Die Behörde muss das Förderziel vor Beginn beschreiben und prüfen, ob die Ausgabe die Eingliederung in Arbeit tatsächlich unterstützt.

Die Neufassung ist für Anträge seit Juli 2026 wichtig, weil frühere Grenzen der freien Förderung gelockert wurden. Zugleich sind die dafür verfügbaren Mittel auf einen Teil des Eingliederungsbudgets begrenzt. Eine Zusage hängt deshalb weiterhin vom Einzelfall, von der Notwendigkeit, von den Kosten und von einer fehlerfreien Ermessensentscheidung ab.

Das Urteil aus Mainz zeigt, was das Jobcenter prüfen muss

Das Sozialgericht Mainz gab einer aufstockend beschäftigten Reinigungskraft mit Urteil vom 26. November 2020, Az. S 10 AS 654/18, Recht. Die Frau erreichte ihre zwei Arbeitsstellen nur mit dem Auto und konnte eine Rechnung von knapp 586 Euro für Wartung und Hauptuntersuchung nicht tragen. Ohne Fahrzeug drohte der Verlust der Beschäftigungen und damit eine stärkere Abhängigkeit von Leistungen.

Das Jobcenter hatte vor allem das Alter des Wagens, die Wirtschaftlichkeit der Reparatur und angeblich mögliche Rücklagen betrachtet. Nach Auffassung des Gerichts fehlte jedoch eine tragfähige Abwägung: Die Behörde hatte weder erreichbare Alternativen benannt noch die Reparaturkosten mit den Folgen eines Arbeitsplatzverlusts verglichen. Der ausführliche Beitrag Jobcenter muss Autoreparatur zahlen erläutert die Entscheidung.

Das Urteil stammt von einem Sozialgericht und bindet andere Gerichte nicht. Es belegt aber, dass eine pauschale Ablehnung rechtswidrig sein kann, wenn das Jobcenter den konkreten Arbeitsbezug nicht würdigt. Ein Anspruch auf eine erneute, fehlerfreie Entscheidung kann daher bestehen, ohne dass in jedem Fall bereits eine bestimmte Förderhöhe feststeht.

Welche Fallkonstellationen Aussicht auf Förderung haben

Situation Rechtliche Einordnung Das Auto wird überwiegend für Einkäufe und private Wege genutzt. Eine Kostenübernahme ist regelmäßig nicht zu erwarten, weil die Reparatur nicht als gesonderter existenzsichernder Bedarf anerkannt wird. Eine konkrete Arbeitsstelle kann ohne Auto nicht angetreten werden. Eine Ermessensförderung aus dem Vermittlungsbudget kann möglich sein, wenn keine zumutbare Alternative besteht und die Kosten angemessen sind. Eine bestehende Beschäftigung würde ohne Reparatur voraussichtlich verloren gehen. Eine freie Eingliederungsleistung kann geprüft werden, besonders wenn das Einkommen die Hilfebedürftigkeit spürbar verringert. Es werden nur gesundheitliche Gründe genannt. Die Hürden sind hoch; erforderlich wären genaue medizinische Nachweise und der Ausschluss zumutbarer Beförderungsalternativen. Die Werkstatt wurde schon vor dem Antrag beauftragt. Eine nachträgliche Erstattung ist erheblich schwieriger und bei Förderleistungen häufig ausgeschlossen.

Der Antrag sollte vor dem Werkstattauftrag gestellt werden

Betroffene sollten den Antrag stellen, bevor sie die Reparatur verbindlich beauftragen oder bezahlen. Die Bundesagentur für Arbeit weist beim Vermittlungsbudget ausdrücklich auf die vorherige Antragstellung hin. In einer akuten Situation kann zunächst ein kurzer, nachweisbar eingereichter Antrag genügen, dessen Begründung und Unterlagen unverzüglich nachgereicht werden.

Der Antrag sollte nicht nur die Formulierung enthalten, dass ein Auto benötigt wird. Sinnvoll sind ein detaillierter Kostenvoranschlag, die Fahrzeugdaten, der voraussichtliche Wert nach der Reparatur sowie eine Erklärung der Werkstatt, dass das Fahrzeug anschließend verkehrssicher und nutzbar ist. Bei hohen Kosten kann das Jobcenter Vergleichsangebote verlangen oder nur die preisgünstige notwendige Reparatur anerkennen.

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Hinzu gehören der Arbeitsvertrag oder die Einstellungszusage, Schichtpläne, die Adressen wechselnder Einsatzorte und eine Bestätigung des Arbeitgebers über die notwendige Mobilität. Fahrplanauskünfte sollten zeigen, weshalb der Arbeitsplatz nicht rechtzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Wer Fahrgemeinschaften, Fahrrad, Taxi oder vorübergehenden Mietwagen geprüft hat, sollte erläutern, weshalb diese Möglichkeiten fehlen oder deutlich teurer sind.

Zuschuss, Teilförderung oder Darlehen sind zu unterscheiden

Eine Eingliederungsleistung kann je nach Rechtsgrundlage und Entscheidung des Jobcenters als Zuschuss, begrenzte Kostenübernahme oder Darlehen ausgestaltet werden. Es gibt bundesrechtlich keinen festen Betrag, bis zu dem jede Werkstattrechnung bezahlt werden müsste. Örtliche Förderpraxis, Angemessenheit und Erfolgsaussicht der Beschäftigung beeinflussen die Höhe.

Das Jobcenter darf auch prüfen, ob eine Reparatur im Verhältnis zum Fahrzeugwert noch wirtschaftlich erscheint. Es muss dabei aber alle Umstände einbeziehen und darf nicht allein auf das Baujahr schauen. Wenn eine preiswerte Reparatur einen Arbeitsplatz erhält und dadurch der Leistungsbedarf sinkt, kann dies wirtschaftlicher sein als die Ablehnung.

Was nach einer Ablehnung zu tun ist

Eine Ablehnung sollte schriftlich verlangt und auf ihre Begründung geprüft werden. Hat das Jobcenter Arbeitszeiten, fehlende Busverbindungen, den drohenden Arbeitsplatzverlust oder günstigere Folgekosten nicht berücksichtigt, kann dies für einen Ermessensfehler sprechen. Gegen den Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; der Beitrag Widerspruch gegen den Grundsicherungsgeld-Bescheid erklärt Frist und Form.

Droht der Arbeitgeber wegen des Fahrzeugausfalls kurzfristig mit Kündigung oder kann eine zugesagte Stelle nicht angetreten werden, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht kommen. Dafür müssen sowohl die besondere Dringlichkeit als auch die wahrscheinliche Berechtigung des Antrags glaubhaft gemacht werden. Eine Beratungsstelle, ein Sozialverband oder ein Fachanwalt für Sozialrecht kann die Unterlagen kurzfristig prüfen.

Ein Grad der Behinderung allein bezahlt keine gewöhnliche Reparatur

Ein anerkannter Grad der Behinderung führt für sich genommen nicht dazu, dass das Jobcenter eine normale Motor-, Bremsen- oder Verschleißreparatur übernehmen muss. Bei behinderungsbedingt erforderlicher Mobilität können allerdings Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Kraftfahrzeughilfe durch einen Reha-Träger zu prüfen sein.

Für Reparaturen einer behinderungsbedingt notwendigen Zusatzausstattung gelten andere Voraussetzungen als für die gewöhnliche Instandhaltung des Autos.

Im Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom Februar 2026 genügte selbst der festgestellte Grad der Behinderung nicht für den begehrten Mehrbedarf. Betroffene sollten deshalb klären lassen, welcher Leistungsträger zuständig ist, und den gesundheitlichen sowie beruflichen Bedarf genau dokumentieren. Das Jobcenter darf einen erkennbaren Reha-Antrag nicht lediglich als privaten Reparaturwunsch behandeln.

Fazit: Ohne Arbeitsbezug meist keine Zahlung

Das Jobcenter muss eine Autoreparatur normalerweise nicht aus dem Grundsicherungsgeld, über ein Darlehen oder als Härtefallmehrbedarf finanzieren.

Eine echte Förderchance besteht, wenn das Fahrzeug für eine konkrete Arbeitsaufnahme oder den Erhalt einer Beschäftigung unerlässlich ist und keine zumutbare Alternative zur Verfügung steht. Auch dann entscheidet die Behörde im Regelfall nach Ermessen, muss aber den Sachverhalt vollständig würdigen und ihre Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Küchenhilfe bezieht ergänzendes Grundsicherungsgeld und beginnt ihre Frühschicht um 5 Uhr in einem Gewerbegebiet, das zu dieser Zeit nicht mit Bus oder Bahn erreichbar ist. Für die Reparatur der defekten Lichtmaschine verlangt eine Werkstatt 640 Euro; ohne Auto kündigt der Arbeitgeber an, die Frau nicht weiter einsetzen zu können.

Sie beantragt vor dem Werkstattauftrag eine Förderung, legt Kostenvoranschlag, Arbeitsvertrag, Schichtplan, Arbeitgeberbestätigung und Fahrplanauskünfte vor und beantragt hilfsweise ein Darlehen.

Das Jobcenter darf diesen Antrag nicht allein mit dem Satz ablehnen, Autoreparaturen seien Privatsache. Es muss prüfen, ob die Ausgabe geeignet und angemessen ist, die Beschäftigung zu erhalten und den Leistungsbedarf zu verringern. Eine Bewilligung ist in diesem Fall gut begründbar, bleibt ohne besondere Ermessensbindung aber keine automatische Folge.

Häufige Fragen und Antworten zur Autoreparatur durch das Jobcenter

1. Muss das Jobcenter jede notwendige Autoreparatur bezahlen?

Nein. Technische Notwendigkeit bedeutet noch keine sozialrechtliche Zahlungspflicht. Ohne konkreten Bezug zu Arbeit, Ausbildung oder einer außergewöhnlichen Bedarfslage bleiben die Kosten regelmäßig beim Fahrzeughalter.

2. Reicht es, wenn ich mein Auto für den Weg zur Arbeit brauche?

Der Arbeitsweg ist ein starkes Argument, reicht als pauschale Behauptung aber nicht. Sie sollten belegen, dass eine konkrete Beschäftigung besteht oder unmittelbar beginnt und dass Bus, Bahn, Fahrrad, Fahrgemeinschaften oder andere Lösungen nicht zumutbar verfügbar sind. Außerdem müssen Reparaturkosten und Fahrzeugzustand wirtschaftlich vertretbar sein.

3. Kann ich wenigstens ein Darlehen nach Paragraf 24 SGB II verlangen?

In der Regel nicht, weil gewöhnliche Pkw-Reparaturen nach der neueren Rechtsprechung nicht als vom Regelbedarf umfasster unabweisbarer Bedarf gelten. Ein Antrag kann dennoch hilfsweise gestellt werden, damit das Jobcenter alle denkbaren Grundlagen prüft. Ein zugesagtes Darlehen müsste zurückgezahlt werden.

4. Darf ich das Auto schon reparieren lassen und danach die Rechnung einreichen?

Davon ist abzuraten. Förderanträge sollten vor dem Entstehen der Kosten und vor dem verbindlichen Werkstattauftrag gestellt werden. Wer erst nach der Reparatur eine Erstattung verlangt, verschlechtert seine Aussichten erheblich.

5. Welche Unterlagen verbessern die Erfolgsaussichten?

Besonders hilfreich sind ein genauer Kostenvoranschlag, Arbeitsvertrag oder Einstellungszusage, Schichtplan, Arbeitgeberbestätigung, Fahrplanauskünfte und Angaben zu geprüften Alternativen. Auch Fahrzeugwert, bisherige Reparaturen und die voraussichtliche Nutzungsdauer nach der Instandsetzung können wichtig sein. Alle Unterlagen sollten zusammen erklären, weshalb gerade diese Ausgabe die Beschäftigung ermöglicht oder erhält.

6. Was kann ich tun, wenn das Jobcenter den Antrag ablehnt?

Verlangen Sie einen schriftlichen Bescheid und legen Sie bei einer fehlerhaften Ablehnung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein. Benennen Sie übergangene Tatsachen wie Schichtzeiten, fehlende Verkehrsverbindungen und den drohenden Einkommensverlust. Wenn die Stelle unmittelbar gefährdet ist, sollte zusätzlich rasch geprüft werden, ob ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig ist.