Grundsicherung: Jobcenter will Mietkaution in nur 3 Wochen zurück

Jobcenter fordert 1.380 Euro auf einmal zurück: Gericht stoppt pauschale Einmalzahlung

Eine Frau sollte ein Jahre altes Mietkautionsdarlehen innerhalb von nur drei Wochen vollständig an das Jobcenter zurückzahlen. Zu diesem Zeitpunkt war sie längst wieder auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen und verfügte damit erkennbar nur über geringe finanzielle Mittel. Das Bayerische Landessozialgericht hob den Rückforderungsbescheid auf, ließ die Darlehensschuld selbst aber bestehen.

Das Urteil zeigt einen wichtigen Unterschied: Eine Forderung kann fällig sein, ohne dass das Jobcenter den gesamten Betrag ungeprüft sofort verlangen darf. Vor einer Einmalforderung muss die Behörde die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse untersuchen und sich mit einer tragbaren Zahlungsweise befassen. Das Verfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen, weil beim Bundessozialgericht eine Revision anhängig ist.

Die Mietkaution wurde 2014 als Darlehen übernommen

Die betroffene Frau mietete im Frühjahr 2014 eine neue Wohnung und benötigte dafür eine Kaution von 1.380 Euro. Das Jobcenter übernahm diesen Betrag als Darlehen. Gleichzeitig trat die Frau ihren späteren Anspruch auf Rückzahlung der Kaution durch den Vermieter an die Behörde ab.

Der Darlehensbescheid sah vor, dass der noch offene Betrag nach dem Ende des Leistungsbezugs sofort fällig werden sollte. Eine zunächst geplante Tilgung durch monatliche Abzüge fand nach den Feststellungen des Gerichts nicht statt. Als die Frau Ende Juni 2015 aus dem Leistungsbezug ausschied, waren deshalb weiterhin 1.380 Euro offen.

Seit April 2018 erhielt sie erneut Leistungen nach dem SGB II. Im Oktober 2019 schlug das Jobcenter eine Rückzahlung in Raten von zehn Prozent des damaligen Regelbedarfs vor. Eine Vereinbarung kam nicht zustande, weil die Frau das Angebot nicht annahm und keinen eigenen Vorschlag unterbreitete.

Das Jobcenter setzte eine Zahlungsfrist von drei Wochen

Daraufhin forderte das Jobcenter mit Bescheid vom 17. Dezember 2019 die gesamten 1.380 Euro zurück. Das Geld sollte spätestens am 10. Januar 2020 eingehen. Die Behörde verwies auf das frühere Ende des Leistungsbezugs und auf die gescheiterte Ratenvereinbarung.

Im Bescheid war außerdem von einem dringenden öffentlichen Interesse an einer zeitnahen Rückzahlung und vom sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln die Rede. Konkrete Angaben zur finanziellen Lage der Frau fehlten jedoch. Auch der Umstand, dass sie seit mehr als eineinhalb Jahren wieder existenzsichernde Leistungen erhielt, wurde nicht erkennbar ausgewertet.

Der Widerspruch blieb erfolglos, und zunächst bestätigte auch das Sozialgericht München die Forderung. Das Gericht hielt das Darlehen für fällig und nicht verjährt. Erst in der Berufung setzte sich die Frau durch.

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Landessozialgericht hebt den Bescheid auf

Das Bayerische Landessozialgericht hob mit Urteil vom 21. Mai 2026 den Bescheid und die erstinstanzliche Entscheidung auf. Es genügte nach Auffassung des Gerichts nicht, lediglich auf die Fälligkeit der Forderung hinzuweisen. Das Jobcenter hätte prüfen müssen, ob die Frau den Betrag überhaupt auf einmal aufbringen konnte und welche Zahlungsbedingungen ihr zuzumuten waren.

Die Entscheidung unter dem Aktenzeichen L 16 AS 389/22 ist über die Sozialgerichtsbarkeit abrufbar. Das Gericht sprach der Frau die 1.380 Euro nicht als Erlass zu. Aufgehoben wurde allein die konkrete Forderung, den vollständigen Betrag bis zu einem festen Termin zu zahlen.

Fälligkeit und Zahlungsweise sind zwei verschiedene Fragen

Nach § 42a Absatz 4 SGB II wird ein noch nicht getilgtes Darlehen mit dem Ende des Leistungsbezugs sofort fällig. Im Anschluss soll eine Rückzahlungsvereinbarung geschlossen werden, welche die wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Person berücksichtigt. Genau diese zweite Vorgabe begrenzt eine schematische Einmalforderung.

Das Wort „soll“ erlaubt es der Behörde nicht, die vorgeschriebene Prüfung ohne besonderen Grund auszulassen. Im Regelfall muss sie Einkommen, verwertbares Vermögen, notwendige Ausgaben und bestehende Verpflichtungen ermitteln. Will das Jobcenter dennoch die sofortige Gesamtzahlung verlangen, braucht es eine auf den Einzelfall bezogene Begründung.

Auch wenn eine Ratenvereinbarung scheitert, darf die Behörde die Forderung grundsätzlich durch Verwaltungsakt festsetzen. Dieser Bescheid ersetzt nach Auffassung des Landessozialgerichts jedoch nur die nicht zustande gekommene Vereinbarung. Beginn, Höhe und Dauer der Rückzahlung müssen daher ebenfalls anhand der finanziellen Belastbarkeit festgelegt werden.

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Erneuter Leistungsbezug beseitigt die alte Schuld nicht

Für Betroffene enthält das Urteil auch eine weniger günstige Aussage. Nach Ansicht des Landessozialgerichts wird die bereits eingetretene Fälligkeit nicht rückgängig gemacht, wenn nach einer Unterbrechung erneut Grundsicherungsgeld bezogen wird. Das alte Mietkautionsdarlehen verschwindet daher weder durch den neuen Antrag noch durch die erneute Bewilligung.

Der neue Leistungsbezug ist dennoch ein starkes Indiz dafür, dass eine sofortige Einmalzahlung kaum möglich ist. Wer auf existenzsichernde Leistungen angewiesen ist, besitzt häufig weder ausreichendes Einkommen noch verwertbares Vermögen für eine hohe Sofortzahlung. Das Jobcenter muss diesen Umstand in seine Entscheidung einbeziehen.

Weitere typische Fehler bei der Tilgung erläutert der Beitrag Mietkaution als Darlehen: Viele Jobcenter rechnen falsch ab. Dort wird auch erklärt, weshalb mehrere Darlehensraten nicht einfach übereinandergestapelt werden dürfen.

Während des Leistungsbezugs gilt grundsätzlich die Fünf-Prozent-Regel

Solange eine Person Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhält, werden Darlehensansprüche nach § 42a Absatz 2 SGB II grundsätzlich durch monatliche Aufrechnung getilgt. Die Quote beträgt fünf Prozent des für die Person geltenden Regelbedarfs. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 28,15 Euro im Monat.

Diese Quote gilt nicht automatisch für eine Forderung, die schon während einer früheren Unterbrechung fällig geworden ist. Sie zeigt nach Auffassung des Gerichts aber, welche monatliche Belastung das Gesetz bei laufender Hilfebedürftigkeit gewöhnlich vorsieht. Eine Forderung von 1.380 Euro binnen drei Wochen steht dazu in einem deutlichen Spannungsverhältnis.

Situation Rechtsfolge Was das Jobcenter beachten muss Laufender Leistungsbezug Tilgung grundsätzlich durch Aufrechnung von fünf Prozent des Regelbedarfs Schriftlicher Aufrechnungsbescheid und gesetzliche Belastungsgrenzen Ende des Leistungsbezugs Offener Darlehensrest wird sofort fällig Vereinbarung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse Späterer erneuter Leistungsbezug Fälligkeit bleibt nach der Auffassung des LSG bestehen Aktuelle Hilfebedürftigkeit bei Beginn und Höhe der Zahlung berücksichtigen Rückzahlung der Kaution durch den Vermieter Offener Rest wird in Höhe des Rückflusses fällig Abtretung und bereits geleistete Tilgungen korrekt verrechnen

Die Abtretung an das Jobcenter durfte nicht unbeachtet bleiben

Im entschiedenen Fall hatte die Frau ihren Anspruch gegen den Vermieter bereits 2014 an das Jobcenter abgetreten. Sobald der Vermieter die Kaution zurückzahlt, kann die Behörde aufgrund dieser Abtretung auf das Geld zugreifen. Diese zusätzliche Absicherung hätte bei der Festsetzung der Zahlungsbedingungen berücksichtigt werden müssen.

Das bedeutet nicht, dass eine Abtretung jede weitere Rückzahlung ausschließt. Entscheidend ist, wie hoch der Darlehensrest ist, ob der Vermieter bereits gezahlt hat und welche Beträge zuvor getilgt wurden. Eine doppelte Einziehung über den Kautionsrückfluss und zusätzliche Zahlungen der betroffenen Person wäre nicht zulässig.

Das Bundessozialgericht hat noch nicht entschieden

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beim Bundessozialgericht ist die Revision unter dem Aktenzeichen B 4 AS 8/26 R anhängig, wie die offizielle Rechtsfragenübersicht des 4. Senats ausweist. Der 4. Senat muss klären, wie ein Rückforderungsbescheid zu behandeln ist, wenn nach dem Ende des früheren Leistungsbezugs erneut ein Anspruch auf Leistungen besteht.

Bis zur höchstrichterlichen Entscheidung bietet das Urteil Betroffenen ein gewichtiges Argument, aber noch keine endgültige Klärung. Jobcenter können sich in anderen Fällen weiterhin auf eine abweichende Rechtsauffassung berufen. Bescheide sollten deshalb fristgerecht angegriffen und nicht allein unter Hinweis auf das Urteil ignoriert werden.

Was Betroffene bei einer hohen Einmalforderung tun können

Wer einen Rückforderungsbescheid erhält, sollte zunächst den Forderungsgrund, die ursprüngliche Darlehenshöhe, bereits geleistete Zahlungen und eine mögliche Kautionsrückzahlung prüfen. Auch die Rechtsbehelfsbelehrung ist wichtig, weil der Widerspruch regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe erhoben werden muss. Einen Überblick bietet der Beitrag Jobcenter fordert Geld zurück: Diese Fristen sind entscheidend.

Im Widerspruch sollten Betroffene ihre wirtschaftliche Lage möglichst genau schildern und belegen. Dazu gehören das verfügbare Einkommen, Wohnkosten, notwendige Versicherungen, krankheitsbedingte Ausgaben, Unterhaltspflichten und weitere unvermeidbare Belastungen. Gleichzeitig kann eine konkret bezifferte, tragbare Rate oder ein späterer Tilgungsbeginn vorgeschlagen werden.

Eine ausführliche Einordnung der unterschiedlichen Forderungsarten enthält der Ratgeber Rückforderungen und Aufrechnungen des Jobcenters. Denn eine Darlehenstilgung ist rechtlich etwas anderes als die Erstattung zu viel gezahlter Leistungen. Welche Einwände greifen, hängt daher immer von der Rechtsgrundlage des Bescheids ab.