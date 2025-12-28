Bürgergeld: Mietkaution als Darlehen – Viele Jobcenter rechnen falsch ab

Lesedauer 5 Minuten

Wer mit Bürgergeld umzieht, bekommt die Mietkaution häufig nur als Darlehen. Das ist zunächst eine Hilfe, später aber oft der Auslöser für Ärger: Das Jobcenter behält Monat für Monat Geld ein – und nicht selten ist genau dieser Abzug fehlerhaft oder in der Gesamtsumme unzulässig.

Besonders kritisch wird es, wenn mehrere Darlehen parallel laufen, zusätzlich Rückforderungen aufgerechnet werden oder eine Sanktion/Minderung den Auszahlungsanspruch bereits drückt.

Rechtlich ist der Rahmen klar: Solange Leistungsbezug besteht, werden Darlehen ab dem Monat nach der Auszahlung durch monatliche Aufrechnung in Höhe von 5 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs getilgt; die Aufrechnung ist schriftlich per Verwaltungsakt zu erklären.

Wichtig für die Praxis: Auch bei mehreren Darlehen ist die Darlehenstilgung per Aufrechnung insgesamt auf 5 Prozent begrenzt; eine „5-Prozent-Rate je Darlehen“ ist damit der klassische Fehlerfall. Kommt eine Aufrechnung wegen Rückforderungen hinzu oder liegt eine Minderung/Sanktion vor, gelten zusätzliche gesetzliche Grenzen; bei einer Leistungsminderung von mindestens 30 Prozent darf nicht zusätzlich aufgerechnet werden.

Der 60-Sekunden-Check: Drei Fragen, die fast jeden Fehler sichtbar machen

Erstens: Wie hoch ist der monatliche Abzug in Euro – und entspricht er 5 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs?

Zweitens: Laufen mehrere Darlehen gleichzeitig und werden dafür mehrere Raten abgezogen, sodass die Summe der Darlehensaufrechnungen über 5 Prozent steigt?

Drittens: Gibt es zusätzlich eine Aufrechnung wegen Rückforderung oder eine Sanktion/Minderung, die den Abzug rechtlich begrenzt oder zeitweise verbietet?

Mini-Rechenbeispiel: So wird „zu hoch“ eindeutig

Wenn der maßgebende Regelbedarf einer Person beispielsweise 563 Euro beträgt, dann liegt die zulässige Darlehenstilgung bei 5 Prozent, also 28,15 Euro monatlich.

Zieht das Jobcenter wegen „Kaution 28,15 Euro“ und zusätzlich wegen eines zweiten Darlehens nochmals 28,15 Euro ab, ist die Darlehenstilgung in Summe zu hoch, weil sie insgesamt bei 56,30 Euro läge. Entscheidend ist nicht, ob jedes Darlehen für sich plausibel wirkt, sondern ob die Gesamttilgung aus Darlehen die 5-Prozent-Grenze überschreitet.

Zweispaltige Tabelle: Typische Fehler – und der passende Antrag

Typischer Fehler Was Betroffene beantragen oder fordern sollten Abzug liegt über der zulässigen Quote Neuberechnung verlangen (maßgebender Regelbedarf, 5-Prozent-Quote, Beginn) und Begrenzung auf die gesetzliche Obergrenze Mehrere Darlehen laufen parallel und werden „gestapelt“ Klarstellen: Darlehenstilgung insgesamt auf 5 Prozent begrenzen; Saldierung und Anpassung der laufenden Einbehalte beantragen Zusätzlich läuft eine Aufrechnung wegen Rückforderung Gesamtaufstellung aller Aufrechnungen verlangen; Begrenzung und Anpassung nach den gesetzlichen Regeln beantragen Aufrechnung läuft ohne saubere Erklärung Schriftlichen Aufrechnungs-Verwaltungsakt prüfen oder anfordern; ohne wirksame Aufrechnung ist der Abzug angreifbar Vermieter hat Kaution zurückgezahlt, Raten laufen weiter „Doppelt kassiert“ rügen, Forderungsstand neu berechnen lassen, Einbehalte stoppen, soweit ausgeglichen Darlehenssumme beruht auf zu hoher oder falsch berechneter Kaution Darlehenshöhe prüfen (Mietvertrag, Kautionsvereinbarung) und Korrektur beantragen

Wo die Rückzahlung in der Praxis „zu hoch“ wird – und wie man es sauber angreift

1) Die 5-Prozent-Regel wird überschritten

Der häufigste Fall ist banal: Es wird schlicht mehr als 5 Prozent einbehalten. Wer hier durchdringt, gewinnt mit einer Rechnung: Regelbedarf feststellen, 5 Prozent berechnen, Differenz benennen und eine Korrektur verlangen.

2) Mehrere Darlehen werden parallel abgezogen

Noch häufiger als eine offene Überziehung ist die verdeckte: Kaution, Stromschulden-Darlehen oder Möbel-Darlehen laufen parallel, und das Jobcenter bucht mehrere Raten ab. Für Betroffene wirkt das logisch, rechtlich ist es der klassische Fehler. Bei mehreren Darlehen darf die Tilgung per Aufrechnung insgesamt nicht über die 5-Prozent-Grenze hinausgehen.

3) Sanktion oder Minderung: Aufrechnung zeitweise unzulässig

Kommt eine Leistungsminderung hinzu, wird in der Praxis dennoch weiter aufgerechnet. Das kann rechtswidrig sein. Entscheidend ist, ob der Auszahlungsanspruch bereits in einer Höhe gemindert ist, bei der zusätzliche Aufrechnungen nicht mehr zulässig sind.

Wer ohnehin gekürzt wird, sollte sofort prüfen, ob das Jobcenter zusätzlich Darlehen oder Rückforderungen „oben drauf“ aufrechnet, obwohl es gerade nicht darf.

4) Formfehler: Abzug ohne wirksame Aufrechnungserklärung

Eine Aufrechnung ist kein stiller Buchungsvorgang. Sie muss schriftlich erklärt werden und nachvollziehbar sein: Welche Forderung wird getilgt, in welcher Quote, ab wann, in welcher Höhe? Fehlt diese klare Erklärung oder ist sie inhaltlich nicht nachvollziehbar, ist der Abzug angreifbar.

Praxisbox: „Doppelt kassiert?“ – wenn die Kaution zurückkommt

Besonders wirksam ist die Prüfung beim Kautionsrückfluss. Viele Vermieter zahlen die Kaution später zurück, und in etlichen Fällen passiert dann Folgendes: Das Jobcenter zieht weiterhin Raten ein oder verrechnet zusätzlich, obwohl der Darlehensrest bereits ganz oder teilweise gedeckt ist.

Hier zählt nur noch die Saldo-Logik: Wie hoch ist der offene Darlehensrest zum Zeitpunkt des Rückflusses – und welche Einbehalte sind danach noch gerechtfertigt?

In der Praxis kommt hinzu, dass Jobcenter häufig eine Abtretung verlangen: Der Rückzahlungsanspruch aus der Kaution soll an das Jobcenter abgetreten werden, sodass der Vermieter direkt an den Leistungsträger zahlt.

Wer das im Blick hat, kann schneller klären, ob Geld falsch gelaufen ist und welche Stelle die Neuberechnung auslösen muss.

Ende des Leistungsbezugs: Darlehensrest wird fällig – aber nicht „um jeden Preis“

Viele Betroffene erleben den nächsten Konflikt erst beim Ausstieg aus dem Bürgergeld: Dann wird der noch nicht getilgte Darlehensbetrag fällig, zugleich wird regelmäßig eine Rückzahlungsvereinbarung erwartet, die die wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigen muss.

Das ist wichtig, weil Jobcenter nach dem Leistungsende oft Standardraten vorschlagen, die nicht zur finanziellen Realität passen. Betroffene sollten in dieser Situation aktiv einen realistischen Ratenplan vorschlagen und die eigene Leistungsfähigkeit mit Zahlen belegen.

Wenn die 5 Prozent formal stimmen, aber faktisch nicht tragbar sind: Zwei getrennte Wege

Weg 1: Erlass wegen unbilliger Härte

In atypischen Härtefällen kann ein Erlass beantragt werden. Entscheidend ist die Begründung: nicht allgemein, sondern konkret mit Zahlen und Nachweisen, warum die Einziehung im Einzelfall unbillig wäre und welche Unterdeckung entsteht.

Weg 2: Stundung oder vorübergehende Aussetzung im Forderungseinzug

Unabhängig vom Erlass gibt es im öffentlichen Forderungsmanagement Instrumente wie Stundung oder vorübergehende Aussetzung der Einziehung.

Sie zielen nicht darauf, die Forderung „weg“ zu machen, sondern die Einziehung zeitlich zu verschieben, wenn sofortige Einziehung eine erhebliche Härte auslösen würde und die Forderung durch das Abwarten nicht gefährdet ist. Auch hier gilt: Ohne konkrete Zahlen, Kontoauszüge oder Budgetübersicht wird es schwer.

Mustertext: Begrenzung, Neuberechnung, Aussetzung

Betreff: Aufrechnung Mietkautionsdarlehen – Begrenzung/Neuberechnung/Aussetzung (BG-Nr. …)

Hiermit beantrage ich die Überprüfung und Korrektur der laufenden Aufrechnung zur Tilgung des Mietkautionsdarlehens für die Wohnung [Adresse].

1. Bitte teilen Sie mir den maßgebenden Regelbedarf, die zugrunde gelegte Aufrechnungsquote, den Beginn der Aufrechnung sowie die genaue Zuordnung des Einbehalts zu den Forderungen nachvollziehbar mit.

2. Soweit die Summe der Darlehensaufrechnungen die zulässige Tilgungshöhe überschreitet, beantrage ich die sofortige Begrenzung auf die zulässige Höhe; bei mehreren Darlehen ist eine Saldierung der Einbehalte vorzunehmen.

3. Soweit zusätzlich Aufrechnungen wegen Rückforderungen laufen oder eine Leistungsminderung besteht, beantrage ich eine Gesamtrechnung sämtlicher Einbehalte und die Anpassung oder Aussetzung der Aufrechnung entsprechend der gesetzlichen Grenzen.

4. Falls die Mietkaution bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt wurde, beantrage ich die saldierende Neuberechnung des offenen Darlehensrests sowie die Einstellung weiterer Einbehalte, soweit die Forderung ausgeglichen ist. Nachweise: [Kontoauszug/Vermieterbestätigung].

5. Hilfsweise beantrage ich – je nach Ergebnis der Prüfung – eine Entscheidung über Erlass wegen unbilliger Härte sowie über Stundung, sofern die sofortige Einziehung im konkreten Zeitraum eine erhebliche Härte darstellt. Begründung/Nachweise: [kurzes Monatsbudget, zwingende Kosten, Unterdeckung].

Mit freundlichen Grüßen

[Name, Datum]

FAQ

Darf der Vermieter überhaupt so eine hohe Kaution verlangen?

Bei Wohnraummiete ist die Kaution gesetzlich begrenzt; außerdem kann sie in Raten gezahlt werden. Wer unsicher ist, sollte Mietvertrag und Kautionsvereinbarung prüfen.

Ab wann darf das Jobcenter die Rate abziehen?

Grundsätzlich ab dem Monat nach der Auszahlung des Darlehens.

Was ist, wenn mehrere Darlehen gleichzeitig laufen?

Dann zählt die Gesamtbegrenzung: Die Darlehenstilgung per Aufrechnung ist insgesamt auf 5 Prozent begrenzt. Mehrere parallele Raten sind der häufigste Fehler.

Was gilt beim Ende des Bürgergeldbezugs?

Der Darlehensrest wird fällig. In der Praxis sollte ein realistisch leistbarer Ratenplan vorgeschlagen und mit Zahlen belegt werden.