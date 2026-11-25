Eine Bezieherin von Grundsicherung wollte vom Jobcenter ein Darlehen über 2.000 Euro für Mietschulden. Die Schulden stammten aus dem Mietvertrag für eine Wohnung, in der sie nie gelebt hatte. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg lehnte die vorläufige Übernahme im Eilverfahren ab (Beschluss vom 29. Juli 2010, Az. L 25 AS 1343/10 B ER).

Nach ihrer Darstellung musste die Frau die Mietschulden begleichen, damit die Einträge im Schuldnerverzeichnis und bei der Schufa gelöscht werden konnten. Sie hoffte dadurch auf bessere Chancen bei der Wohnungssuche. Das reichte dem Gericht weder für ein Mietschuldendarlehen noch für die Übernahme als Wohnungsbeschaffungskosten.

Warum das Jobcenter die Mietschulden nicht übernehmen musste

Erhalten Leistungsberechtigte Leistungen für Unterkunft und Heizung, kann das Jobcenter nach § 22 Abs. 8 SGB II Schulden übernehmen, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist.

Droht sonst Wohnungslosigkeit und ist die Übernahme gerechtfertigt und notwendig, soll das Jobcenter die Schulden übernehmen. Geldleistungen erfolgen in der Regel als Darlehen. Im Beschluss von 2010 prüfte das Gericht die damalige Regelung in § 22 Abs. 5 SGB II.

Schon das Sozialgericht Berlin hatte den Eilantrag abgelehnt (Az. S 104 AS 17538/10 ER). Das Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung. Die Wohnung, für die die Frau 2.000 Euro schuldete, stand ihr inzwischen nicht mehr zur Verfügung.

Die Zahlung hätte auch die andere Wohnung, in der die Frau damals lebte, nicht gesichert. Für diese Wohnung waren nach Aktenlage keine Mietrückstände aufgelaufen. Die Frau hatte den Mietvertrag bereits zum Ende Juli 2010 gekündigt. Der Vermieter war nicht bereit, einen neuen Vertrag mit ihr abzuschließen.

Warum die Mietschulden keine Wohnungsbeschaffungskosten waren

Wohnungsbeschaffungskosten können nach § 22 Abs. 6 Satz 1 SGB II bei vorheriger Zusicherung übernommen werden. Im Jahr 2010 stand die entsprechende Regelung in § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB II.

Nach Auffassung des Gerichts müssen die Kosten mit der Anmietung einer konkreten Wohnung zusammenhängen. Die Frau wollte mit der Tilgung ihrer Schulden allgemein ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt verbessern. Eine konkrete neue Wohnung, auf die sich eine Zusicherung hätte beziehen können, gab es in diesem Fall nicht.

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Was gilt für Mietschulden nach dem Auszug?

Bei einem Mietschuldendarlehen kommt es darauf an, welche Wohnungsnot die Zahlung konkret abwenden kann. Ist die bisherige Wohnung bereits geräumt und eine neue Unterkunft bezogen, reichen offene Mietschulden aus dem alten Vertrag für sich genommen nicht aus.

Das zeigt auch der Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 5. Oktober 2026 (Az. L 21 AS 1768/26 B ER und L 21 AS 1769/26 B). Als das Gericht entschied, hatten die Antragsteller die alte Wohnung bereits geräumt und lebten in der neuen.

Damit fehlte es an der drohenden Wohnungslosigkeit, die ein Darlehen nach § 22 Abs. 8 Satz 2 SGB II hätte abwenden können. Der Eilantrag blieb deshalb erfolglos.

Wer wegen Mietrückständen die aktuell bewohnte Wohnung zu verlieren droht, sollte dem Jobcenter den Bedarf möglichst früh melden. Liegt bereits eine Kündigung oder Räumungsklage vor, können Betroffene das Schreiben direkt beifügen.

Quellen

LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29. Juli 2010

LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 5. Oktober 2026

§ 22 SGB II

Bundessozialgericht, Urteil vom 13. Juli 2022, Az. B 7/14 AS 52/21 R