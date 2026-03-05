Erwerbsminderung: Urlaubsanspruch trotz Rente auch rückwirkend

Lesedauer 3 Minuten

Viele Beschäftigte erleben nach langer Krankheit und später Rentenbewilligung ein böses Erwachen, wenn es um Resturlaub geht. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat klargestellt, dass eine Rente wegen voller Erwerbsminderung ein Arbeitsverhältnis jedenfalls nicht rückwirkend „ruhend“ macht und deshalb Urlaubsansprüche nicht einfach verschwinden.

Außerdem stellte das Gericht klar, dass der Manteltarifvertrag für den Einzelhandel NRW kein eigenes, vom Bundesurlaubsgesetz abweichendes Fristenregime schafft. (16 Sa 318/11)

Der konkrete Fall

Der Kläger arbeitete über viele Jahre bei einem Einzelhandelsunternehmen, zuletzt als Filialleiter. Er war schwerbehindert, arbeitete in einer Sechs-Tage-Woche und verdiente zuletzt rund 3.240 Euro brutto im Monat. Auf sein Arbeitsverhältnis fanden die Tarifverträge des Einzelhandels einschließlich Manteltarifvertrag NRW Anwendung.

Der Kläger war durchgehend arbeitsunfähig krank und stellte während dieser Phase einen Antrag auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Der Rentenbescheid kam erst deutlich später und bewilligte die Rente rückwirkend für einen Zeitraum, der bereits in der Vergangenheit lag. Genau dieser rückwirkende Effekt wurde später zum Kern des Streits.

Arbeitgeber reagiert: „Arbeitsverhältnis endet mit Feststellung der Erwerbsunfähigkeit“

Die Arbeitgeberin teilte dem Kläger mit, dass das Arbeitsverhältnis nach dem Arbeitsvertrag mit Ablauf eines Monats enden solle, weil die dauernde Erwerbsunfähigkeit festgestellt sei. Der Kläger bat im Zusammenhang mit dem Ausscheiden um Auszahlung seiner offenen Urlaubsabgeltung, ein mindestens gutes Arbeitszeugnis und die Berücksichtigung seines Urlaubs einschließlich Zusatzurlaub wegen Schwerbehinderung. Die Arbeitgeberin rechnete intern jedoch nur einen Teil der Ansprüche ab.

Streit um die Abrechnung: Zu wenig Urlaub abgegolten

In der Gehaltsabrechnung wies die Arbeitgeberin eine Urlaubsabgeltung aus, ohne klar zu benennen, welche Urlaubszeiträume damit erledigt sein sollten. Der Kläger hielt das für unzureichend, weil er noch erhebliche Restansprüche sah. Er machte deshalb gerichtlich eine deutlich höhere Abgeltung geltend.

Was der Kläger verlangte: Alter Urlaub plus anteiliger Urlaub beim Ausscheiden

Der Kläger ging davon aus, dass ihm noch Resturlaub aus einem Vorzeitraum zustand und zusätzlich ein anteiliger Urlaub für das Jahr des Ausscheidens. Er berief sich auf die tarifliche Berechnung, nach der je Urlaubstag ein Anteil des Monatseinkommens anzusetzen ist. Von seiner Forderung zog er die bereits geleistete Abgeltung ab.

Die Arbeitgeberin argumentierte, mit der bewilligten Erwerbsminderungsrente habe das Arbeitsverhältnis praktisch geruht und deshalb seien keine weiteren Urlaubsansprüche entstanden. Zusätzlich berief sie sich auf tarifliche Ausschlussfristen und meinte, ältere Urlaubsansprüche seien verfallen. Sie wollte erreichen, dass die Klage insgesamt abgewiesen wird.

Entscheidung des Gerichts: Urlaubsabgeltung steht zu

Das Landesarbeitsgericht wies die Berufung der Arbeitgeberin zurück und verurteilte sie zur Zahlung einer weiteren Urlaubsabgeltung zuzüglich Zinsen. Das Gericht stellte fest, dass der Kläger bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch Resturlaub hatte und dieser abzugelten war. Der Anspruch umfasste nicht nur den gesetzlichen Mindesturlaub, sondern auch den tariflichen Mehrurlaub.

Warum die Rente nicht „rückwirkend“ alles kippt

Das Gericht betonte, dass ein „Ruhen“ im arbeitsrechtlichen Sinn die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis betrifft und schon deshalb nicht rückwirkend funktionieren kann. Beschäftigte müssen wissen, ob sie bei zwischenzeitlicher Arbeitsfähigkeit zur Arbeit verpflichtet sind oder nicht. Ein rückwirkendes „Wegdenken“ der Arbeitspflicht wäre damit praktisch und rechtlich nicht tragbar.

Keine automatische Ruhenswirkung ohne klare Grundlage

Das Gericht machte außerdem deutlich, dass sozialrechtliche Ruhensregelungen in anderen Leistungssystemen nichts über den Bestand oder Inhalt eines Arbeitsverhältnisses aussagen. Ob ein Arbeitsverhältnis ruht, ist arbeitsrechtlich zu beurteilen und setzt klare Voraussetzungen voraus. Im konkreten Fall lagen diese Voraussetzungen nach Ansicht des Gerichts nicht vor.

Tarifurlaub und Zusatzurlaub: Beides zählt

Der Kläger hatte nach Tarifvertrag einen umfangreichen Jahresurlaub und zusätzlich als schwerbehinderter Mensch Anspruch auf Zusatzurlaub. Für die Abgeltung gilt die tarifliche Formel, bei der ein Bruchteil des Monatseinkommens je Urlaubstag zugrunde gelegt wird. Damit kann die Abgeltung deutlich höher ausfallen als bei reinem Mindesturlaub.

Warum der alte Urlaub nicht durch Fristen erledigt war

Die Arbeitgeberin wollte die Forderung über Ausschlussfristen abwehren. Das Gericht stellte jedoch fest, dass der Kläger seine Abgeltungsansprüche rechtzeitig geltend gemacht hatte, spätestens durch die Übersendung der Klageschrift in einer fristwahrenden Form.

Außerdem sah das Gericht bei langandauernder Arbeitsunfähigkeit keinen sinnvollen Zweck darin, vom Arbeitnehmer zusätzliche „Geltendmachungen“ zu verlangen, wenn Urlaub praktisch ohnehin nicht genommen werden kann.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Entsteht Urlaubsanspruch auch dann, wenn ich lange krank bin?

Ja. Solange das Arbeitsverhältnis besteht, kann Urlaub grundsätzlich entstehen, auch wenn er wegen Krankheit nicht genommen werden kann.

Kann eine bewilligte Erwerbsminderungsrente dazu führen, dass das Arbeitsverhältnis rückwirkend ruht?

Nein. Das Gericht hat klargestellt, dass ein arbeitsrechtliches Ruhen jedenfalls nicht rückwirkend eintreten kann.

Gilt die Urlaubsabgeltung nur für den gesetzlichen Mindesturlaub?

Nein. Im entschiedenen Fall umfasste der Anspruch auch den tariflichen Mehrurlaub und zusätzlich den Zusatzurlaub wegen Schwerbehinderung.

Muss ich Urlaubsabgeltung immer schriftlich innerhalb kurzer Fristen geltend machen?

Ausschlussfristen können gelten, aber entscheidend ist, ob Sie rechtzeitig und nachvollziehbar geltend machen. Im Fall reichte spätestens die fristgerechte Übermittlung der Klageschrift.

Was sollte ich tun, wenn der Arbeitgeber Urlaub pauschal abgilt, ohne den Zeitraum zu nennen?

Sie sollten eine genaue Aufstellung verlangen, welche Urlaubsansprüche damit erledigt sein sollen, und offene Abgeltung fristgerecht schriftlich geltend machen.

Fazit

Das Urteil stärkt Beschäftigte, die nach langer Krankheit eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten und anschließend aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden. Eine rückwirkende Rentenbewilligung nimmt dem Arbeitsverhältnis nicht nachträglich die Grundlage, und Urlaubsansprüche können deshalb weiter bestehen und bei Beendigung abzugelten sein.

Wer nur eine pauschale Abrechnung bekommt, sollte genau prüfen lassen, ob noch Resturlaub und tariflicher Mehrurlaub offen sind.