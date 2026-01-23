Erwerbsminderung: Sozialgericht darf sich nicht hinter der Rentenkasse verstecken

Lesedauer 5 Minuten

Ein Sozialamt kann sich bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht einfach hinter der Rentenversicherung verstecken. Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hat klargestellt: Selbst wenn die Rentenversicherung im Verfahren nach § 45 SGB XII meint, eine volle Erwerbsminderung sei nicht dauerhaft, dürfen Sozialgerichte das nicht einfach übernehmen.

Die Justiz ist unabhängig

Die Justiz hat eine unabhängige Stellung. Sozialgerichte müssen deshalb die Frage der Erwerbsminderung eigenständig prüfen – notfalls mit Gutachten, Zeugen und allen medizinischen Unterlagen (Urteil vom 26.11.2024, Az. L 2 SO 1981/24).

Worum ging es im konkreten Fall?

Der Kläger (Jahrgang 2004) ist schwerstkrank und schwerbehindert. Bereits als Säugling erhielt er wegen einer restriktiv-hypertrophen Kardiomyopathie eine Herztransplantation, seitdem braucht er dauerhaft Immunsuppressiva. Es kamen zahlreiche Komplikationen hinzu – unter anderem schwere Infektionen, eine zeitweise Epilepsie in der Kindheit sowie erhebliche Einschränkungen in der kognitiven Entwicklung.

Grad der Behinderung von 100 und Pflegegrad 4

Anerkannt sind ein GdB von 100 sowie mehrere Merkzeichen, außerdem ein Pflegegrad 4. Eine Erwerbsminderungsrente bezieht er nicht – unter anderem, weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Er lebt bei seinen Eltern und besucht eine sonderpädagogische Schule im Bildungsgang „geistige Entwicklung“, inklusive Berufsschulstufe.

Das Sozialamt lehnte ab – mit Verweis auf die Rentenversicherung

Der Kläger beantragte Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Das Sozialamt fragte – wie es § 45 SGB XII vorsieht – bei der Deutschen Rentenversicherung an, ob die Voraussetzungen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung vorliegen.

Die Rentenversicherung teilte mit: Der Kläger sei zwar voll erwerbsgemindert, aber nicht dauerhaft – eine Besserung sei „nicht unwahrscheinlich“. Das Sozialamt erklärte daraufhin, es sei daran gebunden, und lehnte die Grundsicherung ab.

Darum sind Sozialgerichte nicht an die Rentenkasse gebunden

Die Bindungswirkung aus § 45 Satz 2 SGB XII ist bewusst eng gefasst: Sie soll verhindern, dass Sozialamt und Rentenversicherung innerhalb der Verwaltung gegeneinander arbeiten. Darum gilt die „Bindung“ nur für den Sozialhilfeträger – also für die Behörde, die die Rentenversicherung um eine Einschätzung ersucht.

Gerichte sind keine Verwaltungsbehörden

Ein Gericht ist jedoch keine Verwaltungsstelle. Es kontrolliert Verwaltungshandeln unabhängig – und genau deshalb kann es nicht sein, dass eine einmalige Einschätzung der Rentenversicherung den gerichtlichen Rechtsschutz „abschneidet“. Das Gericht führte aus, dass sonst effektiver Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG leerliefe: Wer die Einschätzung der Rentenversicherung für falsch hält, muss sie vor Gericht überprüfen lassen können.

Was bedeutet Amtsermittlungspflicht?

Hinzu kommt: Im Sozialgerichtsverfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Sozialgerichte müssen die entscheidungserheblichen Tatsachen selbst aufklären – und dazu gehört bei der Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII zwingend die Frage, ob jemand auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Deshalb dürfen und müssen Gerichte eigene Beweise erheben und medizinische Sachverständige beauftragen – auch dann, wenn die Rentenversicherung zuvor anders entschieden hat.

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: Voll Erwerbsgemindert trotzdem keine Erwerbsminderungsrente

Im Sozialrecht gilt nicht das Prinzip „Wer nichts beweist, verliert“ wie oft im Zivilrecht. Stattdessen muss die Behörde – und später auch das Sozialgericht – den Sachverhalt von Amts wegen aufklären. Das nennt man Amtsermittlungspflicht (§ 20 SGB X für Behörden, § 103 SGG für Gerichte).

Was die Behörde tun muss

Die Behörde darf sich nicht damit begnügen, Unterlagen anzufordern und bei Lücken sofort abzulehnen. Sie muss selbst aktiv werden, Unterlagen anfordern, Rückfragen stellen, Hinweise geben und die entscheidenden Fakten ermitteln – zum Beispiel zu Einkommen, Vermögen, Unterkunftskosten oder gesundheitlichen Einschränkungen. Das gilt besonders dann, wenn es um existenzsichernde Leistungen geht.

Wo die Grenzen liegen: Mitwirkungspflicht

Die Amtsermittlung heißt nicht, dass Leistungsberechtigte gar nichts beitragen müssen. Es gibt eine Mitwirkungspflicht (§ 60 SGB I): Wer Leistungen will, muss Angaben machen und Unterlagen vorlegen, soweit das zumutbar ist. Aber die Behörde muss unterscheiden: Was kann sie selbst aufklären (z. B. Akten, Register, Rentendaten)? Und was liegt wirklich nur in der Sphäre der Betroffenen (z. B. private Belege)?

Warum das wichtig für die Praxis ist

Viele Bescheide kippen, weil Behörden die Prüfung abkürzen: Sie behaupten fehlende Mitwirkung oder ungeklärte Verhältnisse, ohne selbst ernsthaft zu ermitteln. Gerade bei Vermögen, Gesundheitsfragen oder unklaren Wohnkosten entscheidet die Amtsermittlung darüber, ob die Behörde sorgfältig arbeitet – oder ob sie rechtswidrig „abwürgt“.

Was heißt „dauerhaft voll erwerbsgemindert“?

Für Grundsicherung wegen Erwerbsminderung reicht „krank“ nicht – es geht um eine klare sozialrechtliche Schwelle. Voll erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten (§ 43 Abs. 2 SGB VI).

„Dauerhaft“ bedeutet im Kern: Es ist unwahrscheinlich, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann (§ 41 Abs. 3 SGB XII). Und genau diese Prognose ist häufig der Streitpunkt: Behörde und Rentenversicherung hoffen auf Besserung – Betroffene und behandelnde Fachleute halten das für realitätsfern.

Wie entschied das Sozialgericht – und warum bestätigte das LSG?

Das Sozialgericht Reutlingen holte Unterlagen ein, zog Schulberichte bei und ließ medizinisch begutachten. Besonders wichtig war ein fachpsychiatrisches Gutachten (E1), das die kognitiven Einschränkungen, Bildungsdefizite und die eingeschränkte Alltagskompetenz detailliert darstellte – inklusive der Schlussfolgerung: Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seien dauerhaft ausgeschlossen, weil Handlungsabläufe nicht ausreichend erlernt und selbst einfache Aufgaben nicht ohne ständige Anleitung bewältigt werden könnten.

Betroffener erreicht nicht die Anforderungen des Arbeitsmarktes

Das LSG Baden-Württemberg schloss sich dieser Einschätzung an. Entscheidend war aus Sicht des Gerichts nicht, ob der Kläger „irgendetwas“ im geschützten Rahmen schaffen könnte, sondern ob er die Mindestanforderung des allgemeinen Arbeitsmarkts erreicht. Nach den Feststellungen des Gerichts lag das Leistungsvermögen dauerhaft unter drei Stunden – und eine relevante Besserung sei angesichts der seit Jahren bestehenden Befunde und der erfolgten Förder- und Therapieansätze nicht zu erwarten.

Praxistipps: So setzen Sie Ihre Rechte durch

Sammeln Sie frühzeitig aussagekräftige Unterlagen: ärztliche Berichte, Klinikbriefe, Reha- und Therapieunterlagen, Pflegegradbescheid, Schwerbehindertenausweis, Schulberichte und Stellungnahmen aus der Praxis. Gerade bei kognitiven Einschränkungen sind Lernentwicklungsberichte, Testungen und Aussagen von Fachkräften oft entscheidend.

Lassen Sie sich nicht abspeisen, wenn die Behörde nur auf § 45 SGB XII verweist. Die Verwaltung mag gebunden sein – das Gericht ist es nicht. In einer Klage kann das Gericht Gutachten einholen und die Prognose „dauerhaft“ selbst bewerten.

Wenn existenzielle Nachteile drohen (Mietrückstände, Stromsperre, fehlende Versorgung), prüfen Sie einstweiligen Rechtsschutz. Auch in Verfahren zur Grundsicherung kann Eilrechtsschutz möglich sein, wenn die Lage akut ist und die Hauptsache zu lange dauern würde.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Wenn ein Sozialamt Grundsicherung wegen Erwerbsminderung ablehnt, weil die Rentenversicherung „nicht dauerhaft“ festgestellt hat, ist das nicht das Ende. Betroffene können klagen – und das Gericht muss dann eigenständig prüfen, ob die dauerhafte volle Erwerbsminderung tatsächlich vorliegt.

Das Urteil stärkt damit Menschen, die aus medizinischen oder kognitiven Gründen dauerhaft nicht arbeitsfähig sind, aber bei denen die Rentenversicherung trotzdem eine „Besserung nicht unwahrscheinlich“ behauptet. Gerade bei jungen Menschen mit komplexen Krankheitsverläufen kommt es immer wieder zu solchen „Optimismus-Prognosen“, die in der Realität nicht tragen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Muss das Sozialamt die Entscheidung der Rentenversicherung akzeptieren?

Ja – in der Verwaltung gilt die Bindungswirkung nach § 45 Satz 2 SGB XII für den Sozialhilfeträger. Das Sozialamt darf im Regelfall nicht einfach „anders“ entscheiden.

Kann ich trotzdem vor Gericht gewinnen, wenn die Rentenversicherung „nicht dauerhaft“ sagt?

Ja. Sozialgerichte sind an diese Feststellung nicht gebunden. Sie müssen die Erwerbsminderung selbst aufklären und können eigene Gutachten einholen.

Was zählt mehr: Rentenversicherung oder Gerichtsgutachten?

Im Prozess zählt die gerichtliche Beweisaufnahme. Wenn ein schlüssiges Sachverständigengutachten die dauerhafte volle Erwerbsminderung bestätigt, kann das die Verwaltungslinie der Rentenversicherung widerlegen.

Was bedeutet „unter drei Stunden“ konkret?

Es geht um den allgemeinen Arbeitsmarkt und „übliche Bedingungen“. Wer aufgrund Krankheit oder Behinderung nicht mindestens drei Stunden täglich arbeitsfähig ist, gilt als voll erwerbsgemindert.

Bekomme ich automatisch Geld, wenn das Gericht die Grundsicherung „dem Grunde nach“ zuspricht?

Nicht automatisch in Euro-Beträgen. Häufig muss die Behörde danach die Hilfebedürftigkeit und die genaue Höhe berechnen. Aber die entscheidende Hürde – die Zugehörigkeit zum leistungsberechtigten Personenkreis – ist dann genommen.

Fazit. Rentenkasse bindet nicht die Justiz

Das LSG Baden-Württemberg zieht eine klare Linie: Die Rentenversicherung kann die Verwaltung binden – aber nicht die Gerichte. Wer Grundsicherung wegen Erwerbsminderung beantragt und an einer negativen Prognose der Rentenversicherung scheitert, hat trotzdem eine echte Chance vor Gericht. Denn dort zählt nicht die Behördenlogik, sondern die tatsächliche Leistungsfähigkeit – sauber ermittelt, umfassend geprüft und notfalls mit unabhängigen Gutachten belegt.