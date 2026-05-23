Ehemaliger Dollarmillionär bekommt Bürgergeld – Jobcenter scheitert vor dem LSG

Ein ukrainischer Staatsangehöriger beantragt Bürgergeld. Im laufenden Gerichtsverfahren erwähnt er beiläufig, dass er früher nach ukrainischen Maßstäben als Dollarmillionär galt. Das Jobcenter zieht daraus den einzigen Schluss, den eine Behörde in dieser Lage offenbar ziehen kann: Wer einmal Geld hatte, braucht heute keines.

Es verlangt eine vollständige Vermögensauskunft – auch über Auslandsvermögen – und versagt bei Nichtvorlage die Leistungen ab März 2026.

Das Sozialgericht München sieht das anders, verpflichtet das Jobcenter per Eilbeschluss zur vorläufigen Leistungsgewährung, und das Jobcenter legt Beschwerde ein. Gleichzeitig beantragt es beim Bayerischen Landessozialgericht, die Vollstreckung des Beschlusses auszusetzen – damit der Antragsteller trotz gerichtlicher Entscheidung erst einmal leer ausgeht. Das LSG Bayern lehnt ab. Zu Recht.

Was § 199 Abs. 2 SGG regelt – und was er nicht erlaubt

§ 199 Abs. 2 Satz 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) gibt dem Vorsitzenden des Beschwerdegerichts die Möglichkeit, die Vollstreckung einer einstweiligen Anordnung vorläufig auszusetzen, wenn das eingelegte Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.

Das ist bei Beschwerden gegen Eilentscheidungen nach § 175 SGG der Regelfall: Beschwerden hemmen die Vollstreckung grundsätzlich nicht. Die Norm des § 199 Abs. 2 SGG öffnet für Ausnahmesituationen ein enges Fenster – nicht mehr.

Voraussetzung für eine Aussetzung ist nach herrschender Meinung eine Ermessensentscheidung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen. Das Bundessozialgericht hat dazu in seinem Beschluss vom 08.12.2009 (Az.: B 8 SO 17/09 R) klargestellt, dass eine Aussetzung im Eilverfahren nur in ganz besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt.

Die Hürde liegt hoch, und das hat seinen Grund: Der Gesetzgeber hat mit § 175 SGG bewusst entschieden, dass Beschwerden in Eilsachen keine aufschiebende Wirkung haben sollen. Wer diese Grundentscheidung durch einen Aussetzungsantrag regelmäßig aushebeln könnte, würde das Rechtsschutzsystem im Bereich existenzsichernder Leistungen strukturell entwerten.

Der Fall: SG München bewilligt vorläufige Leistungen – Jobcenter will nicht zahlen

Das Sozialgericht München hatte mit Beschluss vom 14.04.2026 (Az.: S 38 AS 792/26 ER) dem ukrainischen Antragsteller vorläufig Bürgergeld-Leistungen in Höhe von 267,82 Euro für März 2026 sowie monatlich 1.339,10 Euro für den Bewilligungszeitraum April bis September 2026 zugesprochen.

Grundlage war eine Folgenabwägung: Das Gericht sah den Anordnungsanspruch als nicht ausgeschlossen an, eine abschließende Prüfung der Hauptsache hielt es wegen des noch offenen Ermittlungsbedarfs zum Vermögen für verfrüht.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war eine Aussage des Antragstellers im Verfahren, wonach er früher nach ukrainischen Verhältnissen zu den Wohlhabenden gehört habe. Das Jobcenter wertete das als Anlass, die Mitwirkung zu verlangen – konkret: eine vollständige Übersicht aller Vermögenswerte, einschließlich solcher im Ausland. Als der Antragsteller diese nicht vorlegte, versagte das Jobcenter die Leistungen ab 05.03.2026 per Versagungsbescheid.

Mit Bescheid vom 30.03.2026 lehnte es den Weiterbewilligungsantrag für die Zeit ab 01.04.2026 vollständig ab, mit der Begründung, ohne Nachweise über Höhe und Verbleib des früheren Millionenvermögens lasse sich Hilfebedürftigkeit nicht feststellen.

Gegen den Eilbeschluss des SG München legte das Jobcenter am 17.04.2026 Beschwerde beim Bayerischen Landessozialgericht ein und beantragte gleichzeitig die Aussetzung der Vollstreckung nach § 199 Abs. 2 SGG. Das LSG Bayern entschied mit Beschluss vom 11.05.2026 (Az.: L 7 AS 335/26 ER): Der Antrag hat keinen Erfolg.

LSG Bayern: Fiskalinteresse allein trägt keine Aussetzung

Das LSG Bayern prüft zunächst, ob ein Fall offenbarer Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung vorliegt – denn nur dann wäre eine Aussetzung überhaupt ermessensgerecht.

Offenbare Unrichtigkeit liegt etwa vor, wenn die angefochtene Entscheidung „völlig abwegig” ist (BSG, Beschluss vom 08.12.2009, Az.: B 8 SO 17/09 R) oder wenn sich der Sachverhalt nach der Vorentscheidung wesentlich verändert hat – zum Beispiel weil die Behörde zwischenzeitlich einen Sozialbetrug aufgedeckt und zur Anzeige gebracht hat, oder weil ein Ablehnungsbescheid bestandskräftig geworden ist und damit die Hauptsache entfällt.

Nichts davon ist hier der Fall. Das SG München hat eine Folgenabwägung vorgenommen – eine Methode, die bei unklarer Beweislage in Eilverfahren nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Dass das Ergebnis dieser Abwägung dem Jobcenter nicht gefällt, macht die Entscheidung nicht offensichtlich rechtswidrig.

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Das LSG stellt klar: Gerade wenn eine erstinstanzliche Entscheidung ausdrücklich auf einer Folgenabwägung beruht, scheidet offensichtliche Rechtswidrigkeit von vornherein aus. Das gilt erst recht, wenn der Aussetzungsantrag – wie hier – im Kern damit begründet wird, dass es noch weiterer Sachverhaltsaufklärung bedürfe.

Das ist kein Grund für eine Aussetzung. Das ist der normale Zustand eines laufenden Verfahrens.

Auch die Frage einer möglichen Bestandskraft des Ablehnungsbescheids vom 30.03.2026 – zugestellt am 02.04.2026 – trägt den Antrag nicht. Das LSG hält es für nicht ausgeschlossen, dass ein fristgerechter Widerspruch eingelegt wurde oder noch wird, und verweist darauf, dass der gesamte Schriftverkehr zwischen Antragsteller und Jobcenter seit dem 02.04.2026 erst im Beschwerdeverfahren zu prüfen ist – nicht im Anhangsverfahren nach § 199 Abs. 2 SGG.

Der entscheidende Punkt aber liegt woanders: Im Bereich existenzsichernder Leistungen kommt einem Antrag nach § 199 Abs. 2 SGG von vornherein kaum Aussicht auf Erfolg zu. Das Bundesverfassungsgericht hat für Eilverfahren zu existenzsichernden Leistungen besondere Anforderungen formuliert, denen hier Rechnung zu tragen ist.

Die Nachteile, die einem Jobcenter durch vorläufige Leistungsgewährung entstehen, überwiegen regelmäßig nicht die Nachteile, die dem Antragsteller bei Versagung einer existenzsichernden Leistung drohen – und das gilt nach dem BSG-Beschluss vom 08.12.2009 (Az.: B 8 SO 17/09 R) ausdrücklich auch für Nachzahlungen für vergangene Zeiträume.

Das bloße Fiskalinteresse des Jobcenters – der Wunsch, Steuermittel sparsam zu verwenden – tritt dabei regelmäßig in den Hintergrund. Nicht weil Haushaltsverantwortung keine Rolle spielte, sondern weil das Grundgesetz im Bereich des Existenzminimums eine andere Gewichtung verlangt.

Das Gericht ergänzt schließlich einen hilfsweisen Hinweis: Selbst wenn man § 199 Abs. 2 SGG nicht als Ermessensvorschrift, sondern als „Kompetenz-Kann” verstünde und analog zu § 719 Abs. 2 ZPO prüfte, ob die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht ersetzbaren Nachteil bringt – käme man zum selben Ergebnis.

Das Jobcenter hat nicht dargelegt, welcher konkrete Schaden ihm über das allgemeine Fiskalinteresse hinaus drohte. Zahlungsunfähigkeit des Antragstellers, Pfändungsvereitelung, Insolvenzgefahr – nichts davon wurde geltend gemacht. Wer einen Vollstreckungsstopp will, muss diesen Schaden konkret benennen. Das ist hier nicht geschehen.

Was das für Betroffene bedeutet

Wer in einem sozialgerichtlichen Eilverfahren einen stattgebenden Beschluss erwirkt hat, dem steht dieser Beschluss als vollstreckbarer Titel zur Verfügung – auch wenn das Jobcenter Beschwerde einlegt. Die Beschwerde allein setzt die Vollstreckung nicht aus. Das ist der gesetzliche Regelfall, und er ist gewollt.

Ein Aussetzungsantrag des Jobcenters nach § 199 Abs. 2 SGG ist zwar rechtlich möglich, aber im Bereich des Bürgergelds strukturell schwach. Das Gericht muss offenbare Unrichtigkeit der Vorinstanz feststellen – eine hohe Hürde. Ein reines Fiskalinteresse, ein Hinweis auf laufende Ermittlungen oder allgemeine Zweifel an der Hilfebedürftigkeit reichen nicht aus.

Wer einen Eilbeschluss in der Hand hat und mit einem Aussetzungsantrag des Jobcenters konfrontiert wird, sollte das Gericht schriftlich darauf hinweisen, dass existenzsichernde Leistungen betroffen sind, dass ein vollstreckbarer Anspruch auf das Existenzminimum besteht und dass das Jobcenter einen konkreten, nicht anderweitig abwendbaren Schaden darlegen müsste – was es in der Regel nicht kann. Wer das nicht aktiv einbringt, überlässt dem Gericht die Initiative.

Anmerkung des Verfassers

Jedes öffentliche Amt hat ein grundlegendes Interesse daran, geschuldete Beiträge, Überzahlungen oder Erstattungen einzutreiben. Das Gericht stellt jedoch klar, dass dieses bloße „Haben-Wollen-Interesse” der Staatskasse (Fiskalinteresse) allein nicht ausreicht, um eine sofortige Vollstreckung gegen Sie zu rechtfertigen.

Das Jobcenter muss dem Gericht konkret nachweisen, dass ihm ein spezieller Schaden droht – zum Beispiel Zahlungsunfähigkeit des Schuldners oder Vereitelung der Pfändung, Insolvenzgefahr –, wenn es mit der Zwangsvollstreckung bis zum Ende des Gerichtsverfahrens (Klage/Widerspruch) warten muss.

Quellen

LSG Bayern, Beschluss vom 11.05.2026, Az.: L 7 AS 335/26 ER

SG München, Beschluss vom 14.04.2026, Az.: S 38 AS 792/26 ER

BSG, Beschluss vom 08.12.2009, Az.: B 8 SO 17/09 R

§ 199 Abs. 2 SGG

§ 175 SGG

§ 719 Abs. 2 ZPO