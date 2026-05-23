Bürgergeld: Familie verliert 390 Euro weil das Jobcenter nie auf die Leistung hingewiesen hat

Bürgergeld-Beziehende verlieren monatlich Leistungen in dreistelliger Höhe, weil sie auf einen Irrtum vertrauen: Das Jobcenter prüft von sich aus, ob ihnen mehr zusteht. Das tut es nicht. Jeder Anspruch auf Mehrbedarf, Bildungsleistungen oder Sonderzuschüsse entsteht erst mit dem Antrag.

Wer nicht fragt, bekommt nichts. Für eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind bedeutet das bis zu 202 Euro im Monat, die dauerhaft verloren gehen.

Das Antragsprinzip im Bürgergeld: Was das Gesetz wirklich regelt

Das Sozialgesetzbuch II ist in einem Punkt eindeutig: Leistungen werden nur auf Antrag erbracht. So steht es in § 37 SGB II, ohne Einschränkung und ohne Ermessen. Das Jobcenter prüft nicht, ob Sie Anspruch auf einen Mehrbedarf hätten.

Es prüft nicht, ob Ihre Kinder Anspruch auf das Bildungspaket haben. Es prüft nicht, ob Ihre dezentrale Warmwasseranlage einen Zuschlag auslöst. All das passiert nur dann, wenn Sie es beantragen.

Ebenso klar ist die Konsequenz: Leistungen werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. Wer heute erkennt, dass er seit zwei Jahren einen Mehrbedarf hätte beantragen können, bekommt diese zwei Jahre nicht nachgezahlt. Die einzige Ausnahme ist der Überprüfungsantrag, der aber ebenfalls an enge zeitliche Grenzen gebunden ist.

Beratungspflicht ja, aber wann und wie?

Das Jobcenter ist nicht ohne Pflichten. Nach § 14 SGB I hat jeder Bürger einen Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten gegenüber dem zuständigen Leistungsträger. Dieser Anspruch ist real, aber er hat Grenzen: Die sogenannte Spontanberatung, also der Hinweis von Amts wegen ohne dass Sie gefragt haben, entsteht nur dann, wenn das Jobcenter aufgrund der Akten erkennen muss, dass ein konkreter Anspruch naheliegt.

Das Bundessozialgericht hat festgehalten, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, wenn eine Behörde bei erkennbarer Sachlage nicht auf einen möglichen Anspruch hinweist.

Erkennbar ist die entscheidende Einschränkung. Ob Ihre Warmwasseranlage dezentral betrieben wird, ob Sie aus medizinischen Gründen teure Sonderernährung brauchen, ob Ihr Kind Förderunterricht benötigt: Das Jobcenter sieht das nicht in Ihrer Akte, solange Sie es nicht mitteilen. Ohne Ihren Hinweis entsteht keine Pflicht des Amtes, von sich aus aktiv zu werden. Kein Antrag, kein Geld.

Sechs Leistungen, die das Jobcenter nicht automatisch prüft

1. Mehrbedarf für Alleinerziehende

Wer allein für ein oder mehrere Kinder sorgt, hat Anspruch auf einen Mehrbedarf von mindestens 36 Prozent des Regelbedarfs. Bei 563 Euro Regelbedarf im Jahr 2026 bedeutet das 202 Euro zusätzlich im Monat, wenn ein Kind unter sieben Jahren im Haushalt lebt oder zwei Kinder unter 16 Jahren betreut werden. Das Jobcenter erkennt diesen Mehrbedarf nur auf Antrag, auch wenn die Aktenlage eindeutig wäre.

2. Mehrbedarf für dezentrale Warmwassererzeugung

Wer sein Warmwasser über einen Durchlauferhitzer oder Boiler aufbereitet, hat Anspruch auf einen pauschalen Mehrbedarf von 2,3 Prozent des Regelbedarfs: rund 12,95 Euro monatlich für Alleinstehende, über ein Jahr 155 Euro. Für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern fällt der Betrag pro Person im Haushalt an. Nachweis: Mietvertrag oder Vermieter-Bescheinigung über die dezentrale Aufbereitung.

3. Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Familien mit Schulkindern bis 25 Jahren ohne Ausbildungsvergütung haben Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket. Das Schulbedarfspaket beträgt 2026 insgesamt 195 Euro, ausgezahlt in zwei Raten: 130 Euro zum 1. August und 65 Euro zum 1. Februar.

Hinzu kommen Klassenfahrten, kostenloses Mittagessen und 15 Euro monatlich für Vereine oder Musikunterricht für Kinder unter 18 Jahren. Wer Bürgergeld beantragt, hat die Leistungen technisch mitbeantragt, bekommt aber nichts ohne konkrete Belege: Schulbescheinigung, Kostennoten, Antragsformulare. Lernförderung muss gesondert beantragt werden.

Elena P., 34, aus Dortmund bezieht seit einem Jahr Bürgergeld für ihre beiden Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren. Das Schulbedarfspaket hat sie nie beantragt. Bei einer Sozialberatungsstelle erfährt sie: pro Kind und Schuljahr 195 Euro verloren, insgesamt 390 Euro. Die Augustrate für das laufende Schuljahr kann sie noch schriftlich stellen.

4. Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung

Bei einem Umzug in eine unmöblierte Wohnung, nach der Geburt eines Kindes oder vergleichbaren einmaligen Lebenslagen haben Bürgergeld-Beziehende Anspruch auf Erstausstattungsleistungen für Möbel, Haushaltsgeräte und Kleidung. Diese Leistung ist gesondert zu beantragen und muss vor dem Kauf bewilligt sein. Wer erst kauft und dann fragt, riskiert die Ablehnung wegen bereits gedeckten Bedarfs.

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5. Mietkaution und Wohnungsbeschaffungskosten vor Vertragsabschluss

Wer die Mietkaution nicht aus eigenen Mitteln aufbringen kann, hat Anspruch auf ein zinsloses Darlehen vom Jobcenter. Die Bedingung: Die Zusicherung muss vor der Unterzeichnung des Mietvertrags erteilt sein.

Wer den Vertrag unterschreibt und danach fragt, hat keinen Anspruch mehr.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat diese Linie im April 2026 bestätigt. Gleiches gilt für Umzugskosten: erst Zusicherung beantragen, dann handeln.

6. Mehrbedarf bei kostenaufwändiger Ernährung

Menschen mit chronischen Erkrankungen, die aus medizinischen Gründen auf teurere Kost angewiesen sind, haben Anspruch auf einen Mehrbedarf in angemessener Höhe. Voraussetzung ist ein ärztliches Attest, das nicht nur die Diagnose nennt, sondern konkret begründet, welche Mehrkosten die Ernährungssituation erzeugt. Wer diesen Mehrbedarf nicht beantragt und nicht belegt, trägt die Mehrkosten allein aus dem Regelbedarf.

Verpasste Leistungen: Wie weit Sie zurückgehen können

Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X ermöglicht es, rechtswidrig unterbliebene Leistungen nachträglich zu erhalten. Im Bürgergeld wirkt er auf den Beginn des Jahres zurück, in dem der Antrag gestellt wird: Wer im November 2026 einen Überprüfungsantrag stellt, erhält Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2026.

Weiter zurück reicht der sozialrechtliche Herstellungsanspruch. Er greift, wenn das Jobcenter eine konkrete Beratungspflicht verletzt hat: Wer aufgrund erkennbarer Sachlage auf einen möglichen Anspruch hätte hingewiesen werden müssen, es aber nicht wurde, muss so behandelt werden, als wäre der Antrag rechtzeitig gestellt worden.

Die Rückwirkung kann bis zu vier Jahre betragen, setzt aber den Nachweis der Pflichtverletzung voraus. Für erhebliche Summen empfiehlt sich eine Sozialrechtsberatung.

Was Sie jetzt konkret tun können

Prüfen Sie Ihren aktuellen Bescheid: Steht ein Mehrbedarf drin? Falls nicht, klären Sie, welche der sechs Leistungen auf Ihren Haushalt zutrifft. Für den Alleinerziehenden-Mehrbedarf genügt ein formloses Schreiben oder die Anlage KI der Bundesagentur für Arbeit. Für Warmwasser reicht die Vermieter-Bescheinigung.

Für Bildung und Teilhabe bringen Sie die Schulbescheinigung zum Jobcenter. Für die Mietkaution beantragen Sie die Zusicherung vor Unterzeichnung des Mietvertrags. Für kostenaufwändige Ernährung brauchen Sie ein konkretes ärztliches Attest.

Nutzen Sie für alle Anträge die schriftliche Form. Das Eingangsdatum beim Jobcenter entscheidet über den Leistungsbeginn. Wer Ansprüche aus der Vergangenheit prüfen will, stellt formlos einen Überprüfungsantrag und teilt schriftlich mit, dass die bisherigen Bescheide auf vollständig berücksichtigte Mehrbedarfe geprüft werden sollen.

Das Jobcenter ist verpflichtet, diesen Antrag zu bearbeiten. Reagiert es nicht, können Sie nach sechs Monaten Untätigkeitsklage beim Sozialgericht erheben.

Häufige Fragen zum Antragsprinzip im Bürgergeld

Muss ich für jeden Mehrbedarf einen neuen Antrag stellen, auch wenn ich schon Bürgergeld beziehe?

Ja. Der laufende Bürgergeld-Antrag deckt nur die Grundleistungen ab. Mehrbedarfe, einmalige Leistungen und Sonderbedarfe erfordern stets einen gesonderten Antrag. Das gilt auch dann, wenn Sie bereits seit Jahren im Leistungsbezug sind. Der Anspruch entsteht nicht rückwirkend, sondern ab dem Monat der Antragstellung.

Kann ich für vergangene Jahre Nachzahlungen verlangen, wenn das Jobcenter mich nie beraten hat?

Über den Überprüfungsantrag kommen Sie im Bürgergeld auf den Beginn des aktuellen Jahres zurück. Für weiter zurückliegende Zeiträume kommt der sozialrechtliche Herstellungsanspruch in Betracht, wenn Sie nachweisen können, dass das Jobcenter eine konkrete Beratungspflicht verletzt hat. Das ist rechtlich anspruchsvoll und erfordert Unterstützung durch eine Sozialrechtsberatung.

Was ist mit dem Bildungspaket, wenn mein Kind schon älter als 18 ist?

Berufsschüler ohne Ausbildungsvergütung haben Anspruch bis zum 25. Lebensjahr auf sämtliche Bildungsleistungen: Schulbedarfspaket, Klassenfahrten, Lernförderung und Schülerbeförderung. Die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von 15 Euro monatlich ist auf Kinder unter 18 Jahren beschränkt und entfällt ab dem 18. Geburtstag.

Was passiert, wenn das Jobcenter meinen Antrag auf Mehrbedarf ablehnt?

Gegen jede Ablehnung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss keine Begründung enthalten, um die Frist zu wahren. Ist auch der Widerspruch erfolglos, steht der Klageweg zum Sozialgericht offen. Im Sozialrecht gilt keine Anwaltspflicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Antragserfordernis

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Beratung

Bundessozialgericht: Urteil vom 18.01.2011, Az. B 4 AS 29/10 R (Beratungspflicht bei Folgeantrag)

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu SGB I – Beratung und Spontanberatungspflicht