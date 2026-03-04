Bürgergeld: Unwissen ist keine grobe Fahrlässigkeit

Lesedauer 4 Minuten

Das Thüringer Landessozialgericht hat entschieden, dass Jobcenter einen rechtswidrigen Bewilligungsbescheid nicht allein deshalb rückwirkend zurücknehmen dürfen, weil die Kosten der Unterkunft in voller Höhe übernommen wurden, obwohl ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft eigenes bedarfsdeckendes Einkommen hatte.

Entscheidend ist, ob der Leistungsbeziehende die Rechtswidrigkeit kannte oder sie wegen grober Fahrlässigkeit hätte erkennen müssen – und das lässt sich nicht pauschal unterstellen, besonders bei begrenztem Bildungshintergrund (Thüringer LSG, Urteil vom 26.04.2012, Az. L 9 AS 914/09).

Der konkrete Fall: Umzug, Partnerin und volle Wohnkosten

Der Kläger, Jahrgang 1980, erhielt zunächst Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, während er noch bei seinen Eltern wohnte. Im April 2006 plante er den Umzug in eine neue Wohnung und beantragte unter anderem die Übernahme einer Mietkaution.

In den Akten lag ein Mietvertrag ab Mitte April 2006 über eine rund 65 Quadratmeter große Wohnung, und als zweite Mieterin war eine Frau (später als Partnerin berücksichtigt) eingetragen. Das Jobcenter forderte anschließend Angaben zur Partnerin an, und der Kläger reichte eine Einkommenserklärung ein, aus der Einkommen aus Beschäftigung und Kindergeld hervorgingen.

Bewilligung: Plötzlich höhere Leistungen durch KdU

Mit einem Änderungsbescheid im Juni 2006 wurden dem Kläger für den Bewilligungszeitraum bis September 2006 deutlich höhere Beträge bewilligt, weil Kosten der Unterkunft und Heizung berücksichtigt wurden. Im Bescheid wurden monatliche Unterkunftskosten von 370 Euro als anerkannt ausgewiesen, verbunden mit dem Hinweis, diese würden auf die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt.

Auffällig war aber: Der Bescheid enthielt kaum konkrete Angaben zur Partnerin, obwohl deren Einkommen bereits erklärt worden war.

Jobcenter fordert später Erstattung

Im November 2006 teilte das Jobcenter dem Kläger mit, er habe Leistungen zu Unrecht bezogen. Ab dem Zusammenzug hätte das Einkommen der Partnerin berücksichtigt werden müssen, und die Überzahlung sei entstanden, weil die Änderung verspätet angezeigt worden sei.

Es folgten neue Änderungsbescheide, und schließlich hob das Jobcenter mit Bescheid vom Februar 2007 die Bewilligung für April bis September 2006 auf und verlangte Erstattung. Der Kläger legte gegen diesen Bescheid zunächst keinen Widerspruch ein, beantragte aber später eine Überprüfung nach § 44 SGB X.

Streit um die richtige Rechtsgrundlage

Im Kern ging es vor Gericht darum, ob das Jobcenter überhaupt rückwirkend zurücknehmen durfte. Das Jobcenter stützte sich auf § 48 SGB X, also eine Aufhebung wegen nachträglicher Änderung. Das Landessozialgericht stellte jedoch klar, dass hier § 45 SGB X einschlägig ist, weil die Fehlerhaftigkeit bereits bei Erlass des maßgeblichen Änderungsbescheids bestand.

Das ist wichtig, weil § 45 SGB X den Vertrauensschutz stärkt: Rücknahme ist nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – etwa falsche Angaben oder grob fahrlässige Unkenntnis der Rechtswidrigkeit.

Keine falschen Angaben, kein grob fahrlässiges Verhalten

Das Gericht sah schon keine Pflichtverletzung des Klägers, weil er den Zusammenzug und die Partnerin gegenüber dem Jobcenter nicht verschwiegen hatte und Unterlagen eingereicht wurden. Damit fehlte es an der Grundlage, ihm vorzuwerfen, der Bescheid beruhe auf grob fahrlässig unvollständigen oder falschen Angaben.

Auch grob fahrlässige Unkenntnis der Rechtswidrigkeit lehnte das Gericht ab. Maßgeblich sei, ob dem Kläger als Adressat des Bescheids der Fehler „ins Auge springen“ musste – und dabei komme es auf seine persönlichen Fähigkeiten, sein Verständnis und die Umstände an.

Bildungshintergrund und Verständnishorizont entscheiden mit

In der mündlichen Verhandlung schilderte der Kläger, er habe zwar gesehen, dass 370 Euro die gesamten Mietkosten betreffen, aber er habe angenommen, das sei so richtig, weil er arbeitslos gemeldet sei. Den Hinweis, dass die Kosten auf die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aufzuteilen seien, habe er damals nicht so verstanden, wie es juristisch gemeint ist.

Der Senat hielt diese Angaben für glaubhaft und verwies ausdrücklich auf den begrenzten Bildungshintergrund und den Eindruck, dass der Kläger im Kontakt mit der Behörde eher unbeholfen gewesen sei. Unter diesen Umständen durfte das Jobcenter nicht einfach behaupten, der Kläger hätte den Fehler zwingend erkennen müssen.

Ergebnis: Rücknahme und Erstattung mussten aufgehoben werden

Das Landessozialgericht hob die Entscheidung des Sozialgerichts auf und verurteilte den Beklagten, den Aufhebungs- und Erstattungsbescheid aufzuheben. Die außergerichtlichen Kosten musste das Jobcenter tragen.

Damit stärkt das Urteil Betroffene, die sich auf einen Bewilligungsbescheid verlassen – selbst wenn später herauskommt, dass das Jobcenter falsch gerechnet hat.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen können

Das Urteil zeigt, dass Jobcenter bei Rückforderungen nicht automatisch durchkommen, wenn sie eigene Berechnungsfehler später „reparieren“ wollen. Vor allem bei komplizierten Bescheiden gilt: Nicht jeder merkt sofort, ob die Berechnung rechtlich korrekt ist.

Wer Änderungen mitteilt und Unterlagen korrekt einreicht, hat deutlich bessere Chancen, sich auf Vertrauensschutz zu berufen – insbesondere, wenn die Rechtswidrigkeit nicht offensichtlich war.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

1) Darf das Jobcenter immer zurückfordern, wenn es zu viel gezahlt hat?

Nein. Rückforderungen sind an strenge Voraussetzungen gebunden. Besonders bei rückwirkender Rücknahme kommt es auf Vertrauensschutz nach § 45 SGB X an.

2) Was bedeutet „grob fahrlässig“ in solchen Fällen?

Grobe Fahrlässigkeit liegt nur vor, wenn jemand die einfachsten naheliegenden Überlegungen nicht anstellt und das Offensichtliche ignoriert. Maßgeblich sind auch Bildung, Verständnis und persönliche Situation.

3) Reicht es für eine Rücknahme, dass die KdU „zu hoch“ bewilligt wurden?

Allein der Umstand, dass das Jobcenter volle Unterkunftskosten übernommen hat, reicht nicht automatisch. Es muss hinzukommen, dass der Betroffene den Fehler kannte oder grob fahrlässig nicht erkannte.

4) Was ist, wenn ich alle Angaben korrekt gemacht habe?

Dann spricht viel gegen eine Rücknahme wegen falscher oder unvollständiger Angaben. Genau das war hier entscheidend: Der Kläger hatte den Zusammenzug und das Einkommen der Partnerin nicht verschwiegen.

5) Was kann ich tun, wenn ein alter Erstattungsbescheid bestandskräftig ist?

In bestimmten Fällen kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X helfen. Dann wird geprüft, ob der Bescheid von Anfang an rechtswidrig war und rückwirkend aufzuheben ist.

Fazit

Das Urteil des Thüringer Landessozialgerichts macht deutlich: Wenn das Jobcenter einen Fehler macht, ist das nicht automatisch das Problem der Leistungsberechtigten. Rücknahmen und Erstattungen scheitern, wenn Betroffene alles offengelegt haben und ihnen die Fehlerhaftigkeit des Bescheids nicht „ins Auge springen“ musste.

Gerade bei komplexen Berechnungen und begrenztem Bildungshintergrund schützt der Vertrauensschutz davor, Jahre später für Behördenfehler bezahlen zu müssen.