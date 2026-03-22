Bürgergeld: Jobcenter nutzt Versagungsbescheid als Abkürzung -Urteil

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Eine sechsköpfige Familie in Niedersachsen beantragt Bürgergeld. Die Mutter ist selbstständig, der Partner arbeitet im Niedriglohnbereich, vier Kinder leben im Haushalt. Das Jobcenter fordert Unterlagen an – Verdienstbescheinigungen, Kontoauszüge, Einnahme-Überschuss-Rechnungen.

Die Eltern reichen nicht alles fristgerecht ein. Das Jobcenter reagiert: Versagungsbescheid für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Null Euro – für alle sechs Personen. Kein Regelbedarf, keine Miete, keine Heizkosten, kein Krankenversicherungsschutz. Auch nicht für die vier Kinder, die selbst keine einzige Mitwirkungspflicht verletzt haben.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hob den Bescheid auf (Urteil vom 08.10.2025, Az. L 13 AS 241/23). Es ist eines von mehreren aktuellen Entscheidungen, die dasselbe Muster offenlegen: Jobcenter setzen den Versagungsbescheid nach § 66 SGB I wie einen Verwaltungsautomatismus ein. Die Gerichte ziehen jetzt Grenzen – und zeigen dabei, warum dieses Instrument so viel Schaden anrichtet.

Die Totalsperre – warum der Versagungsbescheid so gefährlich ist

Der Versagungsbescheid nach § 66 SGB I ist kein Ablehnungsbescheid. Er trifft keine Entscheidung über den Leistungsanspruch, sondern stellt fest: Das Jobcenter kann den Anspruch nicht prüfen, weil Unterlagen fehlen. Das Verfahren bleibt offen, bis die Mitwirkung nachgeholt wird.

Anders als bei Sanktionen nach §§ 31 ff. SGB II, die prozentual kürzen, stoppt die Versagung alles auf einmal. Eine Mindestleistung gibt es nicht. Wer einen Versagungsbescheid erhält, verliert von einem Tag auf den anderen auch den Krankenversicherungsschutz.

§ 66 Abs. 1 SGB I räumt dem Jobcenter Ermessen ein. Es kann versagen – ganz oder teilweise. Es muss abwägen, ob die Totalsperre verhältnismäßig ist. Und es muss diese Abwägung im Bescheid dokumentieren. Dass genau das massenhaft nicht geschieht, zeigen die aktuellen Urteile.

Textbausteine statt Ermessen – das SG Braunschweig rügt ein Systemproblem

Das Sozialgericht Braunschweig hat jüngst einen Versagungsbescheid aufgehoben, der ein bundesweit verbreitetes Muster offenlegt (Az. S 44 AS 155/24). Das Jobcenter hatte denselben Antragsteller zuvor wiederholt abgelehnt – wegen fehlender Hilfebedürftigkeit.

Beim nächsten Antrag, bei unverändertem Sachverhalt, griff es stattdessen zur Versagung nach § 66 SGB I. Der Grund liegt nahe: Die Versagung erspart dem Jobcenter die inhaltliche Prüfung. Bei einer Ablehnung muss es den Sachverhalt vollständig ermitteln und begründen. Bei einer Versagung genügt der Verweis auf fehlende Unterlagen.

Das Gericht erkannte diesen Mechanismus und entschied: Bereits die Wahl zwischen Ablehnung und Versagung ist eine Ermessensentscheidung, die begründet werden muss. Im konkreten Fall fehlte jede Begründung – weder im Versagungsbescheid noch im Widerspruchsbescheid hatte das Jobcenter dargelegt, warum es nun versagte statt abzulehnen.

Darüber hinaus rügte das Gericht die formelhafte Ermessensausübung. Die bloße Wiedergabe des Gesetzestextes und die in Versagungsbescheiden allgegenwärtige Standardfloskel, im Interesse der Steuerzahler seien nur bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit Leistungen zu erbringen, tragen keine Ermessensentscheidung. Das LSG Niedersachsen-Bremen hatte exakt diese Wendung bereits als „gänzlich ungeeignet” bezeichnet (L 13 AS 241/23). Trotzdem wandert sie als Textbaustein seit Jahren durch die Sachbearbeitung. Gleich mehrere Gerichte stufen sie inzwischen als rechtswidrig ein.

Sippenhaft in der Bedarfsgemeinschaft – Kinder für Eltern bestraft

Der Fall der sechsköpfigen Familie aus dem Einstieg zeigt den zweiten systematischen Fehler. Das Jobcenter hatte Unterlagen von den Eltern verlangt. Als diese nicht fristgerecht lieferten, versagte es die Leistungen pauschal für alle – auch für die vier Kinder, die keine eigene Mitwirkungspflicht verletzt hatten.

Das LSG Niedersachsen-Bremen erteilte dieser Praxis eine deutliche Absage: § 66 SGB I ermächtigt bei einer Person, die eigene Mitwirkungspflichten nicht verletzt hat, auch dann nicht zu einer Versagung, wenn sie mit der mitwirkungspflichtigen Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt. Die Rechtsfolgen treffen allein den seine Mitwirkung verweigernden Antragsteller – nicht seinen Partner und nicht seine Kinder. Das Gericht ließ die Revision zum Bundessozialgericht zu. Damit steht eine Grundsatzentscheidung bevor, die bundesweit klären wird, ob Jobcenter bei fehlender Mitwirkung Einzelner die ganze Familie bestrafen dürfen.

Existenzvernichtung ohne Augenmaß – keine Teilversagung, keine Abwägung

Der dritte Fehler trifft die Betroffenen am härtesten: Jobcenter versagen regelmäßig die gesamte Leistung, ohne zu prüfen, ob eine teilweise Versagung ausreicht.

Ein Beispiel: Die Kontoauszüge fehlen, das Einkommen lässt sich nicht abschließend prüfen. Aber der Mietvertrag liegt vor, der Regelbedarf steht fest, nichts spricht für vorhandenes Vermögen. Trotzdem streicht das Jobcenter alles. Das LSG NRW (Az. L 2 AS 1918/21 B) erklärte einen solchen Bescheid für rechtswidrig: Wer die Möglichkeit einer nur teilweisen Versagung nicht einmal erwägt, begeht einen Ermessensnichtgebrauch. Im konkreten Fall hatte das Jobcenter sogar den fehlenden Krankenversicherungsschutz des Klägers bei seiner Abwägung vollständig ignoriert.

Doch die Totalversagung ist nicht der einzige Fehler, den Gerichte korrigieren. Das LSG Berlin-Brandenburg entschied (Beschluss vom 27.01.2026, Az. L 1 AS 1363/25 B ER), dass eine rückwirkende Versagung von vornherein rechtswidrig ist – § 66 SGB I wirkt nur ab Wirksamkeit des Bescheids in die Zukunft. Und das LSG München stellte fest (Urteil vom 19.05.2022, Az. L 7 AS 460/21): Eine Versagung ohne erkennbaren Endzeitpunkt ist rechtswidrig. Wer dauerhaft versagt, missbraucht ein Druckmittel als permanente Leistungsvernichtung. Allerdings: Bei nahezu vollständiger Mitwirkungsverweigerung – wenn ein Antragsteller trotz wiederholter Aufforderung praktisch keine Unterlagen einreicht – bestätigen Gerichte auch die Totalversagung (LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.04.2025, Az. L 1 AS 1102/24). Entscheidend bleibt die Einzelfallabwägung.

Falsche Belehrung, rechtswidriger Bescheid

Bevor das Jobcenter überhaupt versagen darf, muss es den Leistungsberechtigten schriftlich auf die drohenden Folgen hinweisen und eine angemessene Frist setzen (§ 66 Abs. 3 SGB I). In der Praxis sieht das häufig so aus: Ein Standardschreiben verweist allgemein auf die Mitwirkungspflichten nach §§ 60 ff. SGB I und kündigt eine „Entscheidung nach Lage der Akten” an. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass genau das nicht ausreicht (Urteil vom 12.10.2018, Az. B 9 SB 1/17 R). Der Hinweis muss konkret benennen, welche Mitwirkungshandlung fehlt, welche Rechtsfolge droht und dass die Versagung nur bis zur Nachholung der Mitwirkung gilt.

Die Frist muss angemessen sein – in der Regel mindestens zwei Wochen, bei umfangreicheren Unterlagen entsprechend mehr. Und das Jobcenter darf nur Mitwirkungshandlungen verlangen, die das Gesetz tatsächlich kennt: § 60 Abs. 1 SGB I verpflichtet zur Angabe von Tatsachen und Vorlage von Urkunden, nicht etwa zur Einwilligung in eine Grundstücksbegutachtung. Fehlt eine ordnungsgemäße Belehrung, fällt der gesamte Versagungsbescheid – selbst wenn die Mitwirkungspflicht tatsächlich verletzt wurde.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Widerspruch einlegen – binnen eines Monats ab Zustellung. Der Widerspruch richtet sich gegen den Versagungsbescheid selbst und hält den gesamten Zeitraum seit Antragstellung offen.

Fehlende Unterlagen nachreichen – und zwar nachweisbar: per Einwurf mit Zeugen, per Fax mit Sendebericht oder persönlich gegen Empfangsbestätigung. Jobcenter bestreiten den Zugang regelmäßig – der Nachweis ist deshalb entscheidend. Mit vollständiger Nachholung wird der Versagungsbescheid rechtswidrig und muss aufgehoben werden. Das Jobcenter hat dann nach § 67 SGB I über die nachträgliche Leistungserbringung zu entscheiden. Ein neuer Antrag ist nicht erforderlich.

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Eilrechtsschutz beantragen – parallel zum Widerspruch eine einstweilige Anordnung beim Sozialgericht. Bei den hier beschriebenen Ermessensfehlern stehen die Chancen im Eilverfahren gut.

Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X – wenn die Widerspruchsfrist bereits verstrichen ist. Nachzahlungen sind dann auf maximal zwölf Monate vor dem 1. Januar des Antragsjahres begrenzt.

Die richtige Klageart gegen den Versagungsbescheid ist die isolierte Anfechtungsklage nach § 54 Abs. 1 SGG. Wird er aufgehoben, muss das Jobcenter den Antrag inhaltlich prüfen und neu bescheiden.

Häufige Fragen zum Versagungsbescheid

Ist der Versagungsbescheid dasselbe wie eine Sanktion?

Nein. Sanktionen nach §§ 31 ff. SGB II kürzen prozentual wegen bestimmter Pflichtverletzungen. Der Versagungsbescheid nach § 66 SGB I stoppt sämtliche Leistungen, weil die Hilfebedürftigkeit mangels Unterlagen nicht geprüft werden kann. Eine Mindestleistung gibt es nicht – die Sperre dauert, bis die Mitwirkung nachgeholt wird.

Darf das Jobcenter die Leistungen rückwirkend versagen?

Nein. Die Versagung wirkt erst ab Wirksamkeit des Bescheids in die Zukunft. Eine rückwirkende Versagung für bereits abgelaufene Bewilligungszeiträume ist rechtswidrig (LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 27.01.2026, Az. L 1 AS 1363/25 B ER).

Mein Kind hat einen Versagungsbescheid erhalten, obwohl es keine Unterlagen einreichen musste – ist das zulässig?

In aller Regel nicht. Die Versagung darf nur die Person treffen, die ihre eigene Mitwirkungspflicht verletzt hat. Kinder dürfen nicht für das Verhalten ihrer Eltern bestraft werden (LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 08.10.2025, Az. L 13 AS 241/23 – Revision zum BSG zugelassen).

Was passiert mit meiner Krankenversicherung bei einer Totalversagung?

Bei einer vollständigen Versagung entfällt auch die Übernahme der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch das Jobcenter. Betroffene stehen ohne Versicherungsschutz da – ein Zustand, der bei der Ermessensausübung zwingend berücksichtigt werden muss, von vielen Jobcentern aber ignoriert wird. Gerade dieser Punkt macht die Totalversagung in vielen Fällen unverhältnismäßig.

Quellen

SG Braunschweig: Urteil, Az. S 44 AS 155/24 – Ermessensfehlerhafter Versagungsbescheid, fehlende Begründung der Handlungsformwahl

LSG Niedersachsen-Bremen: Urteil vom 08.10.2025, Az. L 13 AS 241/23 – Keine Versagung gegenüber nicht mitwirkungspflichtigen BG-Mitgliedern; Revision zum BSG zugelassen

LSG Berlin-Brandenburg: Beschluss vom 27.01.2026, Az. L 1 AS 1363/25 B ER – Rückwirkende Versagung rechtswidrig

LSG Berlin-Brandenburg: Urteil vom 15.04.2025, Az. L 1 AS 1102/24 – Totalversagung bei nahezu vollständiger Mitwirkungsverweigerung bestätigt

LSG NRW: Beschluss, Az. L 2 AS 1918/21 B – Ermessensnichtgebrauch bei fehlender Prüfung einer Teilversagung

LSG München: Urteil vom 19.05.2022, Az. L 7 AS 460/21 – Versagung „auf Dauer” rechtswidrig

BSG: Urteil vom 12.10.2018, Az. B 9 SB 1/17 R – Anforderungen an die Rechtsfolgenbelehrung nach § 66 Abs. 3 SGB I