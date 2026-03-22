EM-Rente: Arbeitsagentur streicht ALG nach Ablehnung obwohl sie das gar nicht darf

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Manuela K. ist 54 Jahre alt, gelernte Verwaltungsfachangestellte, seit drei Jahren wegen schwerer Bandscheibenvorfälle und einer chronischen Schmerzstörung krankgeschrieben. Nach 78 Wochen Krankengeld wurde sie ausgesteuert, die Arbeitsagentur bewilligte Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung.

Dann der Schlag: Die Deutsche Rentenversicherung lehnt ihren Antrag auf Erwerbsminderungsrente ab. Das Gutachten bescheinigt ihr ein Restleistungsvermögen von sechs Stunden täglich – obwohl ihre behandelnden Ärzte das Gegenteil dokumentieren. Manuela legt Widerspruch ein. Drei Tage später kündigt die Arbeitsagentur an, das Arbeitslosengeld einzustellen.

Kein Krankengeld, kein Arbeitslosengeld, keine Rente. Die Miete offen, der Kühlschrank leer. Was wie ein unglücklicher Einzelfall aussieht, hat System. Laut Rentenversicherungsbericht 2024 wurde rund jeder zweite Erstantrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt.

Viele Betroffene landen danach in einer Versorgungslücke zwischen drei Behörden, die sich gegenseitig für nicht zuständig erklären. Dieser Artikel zeigt die drei Wege, die in dieser Übergangsphase das Existenzminimum sichern – und welcher Weg in welcher Situation greift.

Drei Behörden, drei Gesetzbücher, kein Geld

Das deutsche Sozialrecht kennt drei getrennte Sicherungssysteme für Menschen, die wegen Krankheit nicht arbeiten können: die Rentenversicherung (SGB VI), die Arbeitsförderung (SGB III) und die Grundsicherung – entweder für Arbeitsuchende (SGB II, Bürgergeld) oder bei Erwerbsminderung (SGB XII). Die Falle schnappt zu, wenn diese Systeme zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Die DRV sagt: Manuela kann sechs Stunden arbeiten – keine Erwerbsminderung. Die Arbeitsagentur sagt: Manuela kann dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen – nicht vermittelbar. Beide Einschätzungen können nicht gleichzeitig stimmen.

Aber beide Behörden berufen sich auf ihre Gutachter, beide verweisen die Betroffene an die jeweils andere Stelle – und keine zahlt. Dass ein kranker Mensch monatelang ohne jede Leistung bleibt, weil zwei Behörden sich nicht einigen können, ist kein Versehen. Es ist das vorhersehbare Ergebnis einer Verwaltungslogik, die Zuständigkeitsgrenzen über Existenzsicherung stellt.

ALG I nach Nahtlosigkeitsregelung – warum die Arbeitsagentur nicht einfach aufhören darf zu zahlen

Die Nahtlosigkeitsregelung des § 145 SGB III ist das erste Sicherungsnetz. Sie fingiert die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt, obwohl die betroffene Person weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten kann. Voraussetzung: Die Leistungsminderung dauert voraussichtlich länger als sechs Monate, und der Rentenversicherungsträger hat noch keine volle Erwerbsminderung festgestellt.

Der entscheidende Punkt, den viele nicht kennen: Die Nahtlosigkeitsregelung endet nicht automatisch mit der Ablehnung des EM-Renten-Antrags.

Das Sozialgericht Stuttgart hat das in einem Urteil vom 6. Mai 2019 (Az. S 21 AL 1622/18) klargestellt. Die Arbeitsagentur ist nicht an die Feststellungen der DRV gebunden. Sie darf das ALG nur einstellen, wenn sie durch ein eigenes Gutachten ihres Ärztlichen Dienstes feststellt, dass die betroffene Person wieder mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten kann. Solange dieses Gutachten nicht vorliegt, läuft das Nahtlosigkeits-ALG weiter.

Widerspruch gegen EM-Renten-Ablehnung hält ALG I am Leben

Der Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid der DRV hat eine Doppelfunktion: Er greift die Rentenentscheidung an – und er hält gleichzeitig die Nahtlosigkeitsregelung aufrecht. Solange über den Rentenantrag nicht rechtskräftig entschieden ist, also solange Widerspruch oder Klage läuft, ist die Frage der Erwerbsminderung aus Sicht des Gesetzes offen.

Die Arbeitsagentur kann sich nicht darauf berufen, die DRV habe die Erwerbsminderung verneint. Das gilt auch im Klageverfahren vor dem Sozialgericht, das nicht selten zwei bis drei Jahre dauert.

Für Manuela K. bedeutet das: Die Ankündigung der Arbeitsagentur ist nicht automatisch rechtmäßig. Sie sollte gegen einen Aufhebungsbescheid Widerspruch einlegen und darauf bestehen, dass die Agentur ein eigenes Gutachten erstellt.

Die zeitliche Grenze liegt nicht im Rechtsverfahren, sondern in der Bezugsdauer des ALG I selbst – je nach Alter und Versicherungszeit zwischen 12 und 24 Monaten. Während des Bezugs bleibt die Krankenversicherung bestehen, die Agentur zahlt auch Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Bürgergeld.

Bürgergeld als Auffangnetz – wann das Jobcenter einspringen muss

ALG I ausgelaufen, Anwartschaft nie erfüllt, Arbeitsagentur stellt sich quer – in all diesen Fällen wird Bürgergeld nach dem SGB II zur entscheidenden Übergangsleistung. Auch hier gibt es eine Nahtlosigkeitsregelung, die kaum jemand kennt: § 44a SGB II.

Diese Vorschrift regelt, was passiert, wenn zwischen den Leistungsträgern Streit über die Erwerbsfähigkeit besteht. Das Bundessozialgericht hat den Grundsatz in seinem Urteil vom 7. November 2006 (Az. B 7b AS 10/06 R) festgeschrieben: Bis die Frage der Erwerbsfähigkeit verbindlich geklärt ist, hat das Jobcenter Leistungen nach dem SGB II zu erbringen. Der Leistungsempfänger darf nicht zwischen den Systemen hängenbleiben. Punkt.

Konkret: Wer nach abgelehnter EM-Rente kein ALG I mehr bekommt, hat in aller Regel Anspruch auf Bürgergeld. Solange der Widerspruch oder die Klage gegen die EM-Renten-Ablehnung läuft, zahlt das Jobcenter – vorausgesetzt, Hilfebedürftigkeit liegt vor.

Wird die Rente später bewilligt, holt sich das Jobcenter die Leistungen vom Rentenversicherungsträger zurück. Wird nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente bewilligt, kann Bürgergeld aufstockend weiterlaufen.

Zwangsverrentung durch das Jobcenter – was erlaubt ist und was nicht

Das Jobcenter kann Leistungsberechtigte auffordern, einen Rentenantrag zu stellen oder gegen eine Ablehnung Widerspruch einzulegen. Es darf das Bürgergeld aber nicht kürzen, wenn die betroffene Person das Rentenverfahren eigenständig betreibt.

Ein aktueller Beschluss des Sozialgerichts Berlin (Az. S 127 AS 3296/24 ER) bestätigt: Die Voraussetzungen für eine Leistungsversagung nach § 5 Abs. 3 SGB II greifen nur, wenn das Jobcenter den Rentenantrag selbst initiiert hat und die betroffene Person danach die Mitwirkung verweigert.

Der Haken – Vermögensprüfung im Bürgergeld

Für Manuela K. wird es an dieser Stelle bitter. Anders als beim ALG I muss sie beim Bürgergeld ihre finanzielle Situation offenlegen. Im ersten Jahr greift die Karenzzeit mit großzügigeren Freibeträgen. Danach gilt: 15.000 Euro Schonvermögen pro Person.

Wer nach 30 Jahren Berufstätigkeit Ersparnisse aufgebaut hat, muss diese aufbrauchen, bevor das Jobcenter weiterzahlt. Zieht sich das EM-Renten-Verfahren über Jahre, schmilzt die Altersvorsorge – und eine spätere Rentennachzahlung erstattet die aufgezehrten Ersparnisse nicht.

Der Regelsatz beträgt 2026 unverändert 563 Euro monatlich für Alleinstehende, dazu kommen Kosten der Unterkunft und Heizung sowie mögliche Mehrbedarfe. Ab dem 1. Juli 2026 wird das Bürgergeld in das sogenannte Grundsicherungsgeld umbenannt – mit verschärften Regeln. Besonders relevant: Personen, die dauerhaft weniger als drei Stunden täglich arbeiten können, sollen konsequenter in das SGB XII überführt werden.

Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach SGB XII – der übersehene Anspruch

Die Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII ist das dritte Sicherungsnetz – und das am wenigsten bekannte. Viele Betroffene gehen davon aus, die Leistung stehe nur Rentenempfängern zu. Das ist falsch.

Leistungsberechtigt nach § 41 Abs. 3 SGB XII ist, wer volljährig ist, unabhängig von der Arbeitsmarktlage dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI ist und bei dem unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Entscheidend: Die Grundsicherung setzt nicht voraus, dass eine EM-Rente gezahlt wird. Sie setzt voraus, dass eine dauerhafte volle Erwerbsminderung festgestellt wurde.

EM-Rente abgelehnt und trotzdem Anspruch auf SGB XII – das Paradox, das kaum jemand kennt

Die DRV kann einen Rentenantrag ablehnen und trotzdem eine volle Erwerbsminderung feststellen. Klingt absurd, ist aber Alltag. Das passiert, wenn die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind – die Person also unter drei Stunden täglich arbeiten kann –, aber die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fehlen.

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Typisch: Zu wenige Pflichtbeitragszeiten, etwa wegen Selbstständigkeit, Auslandsaufenthalt oder Lücken in der Erwerbsbiografie. Die Behörde sagt also gleichzeitig: Sie sind zu krank zum Arbeiten – aber eine Rente gibt es trotzdem nicht. Für Betroffene fühlt sich das an wie ein schlechter Witz.

Tatsächlich öffnet genau diese Konstellation den Zugang zur Grundsicherung nach SGB XII: Die Feststellung der vollen Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger ist für das Sozialamt bindend, auch ohne Rentenbezug.

Umgekehrt: Wenn die DRV keine volle Erwerbsminderung sieht – also ein Restleistungsvermögen von drei Stunden oder mehr annimmt –, bleibt der Weg ins SGB XII zunächst verschlossen. Dann bleibt Bürgergeld. Allerdings kann das Sozialamt den Rentenversicherungsträger nach § 45 SGB XII eigenständig um eine Prüfung ersuchen – unabhängig vom Rentenantrag.

Die Grundsicherung nach SGB XII bietet gegenüber dem Bürgergeld handfeste Vorteile: keinen Unterhaltsrückgriff auf Kinder oder Eltern unter 100.000 Euro Jahreseinkommen, keine Eingliederungsvereinbarung, keinen Vermittlungsvorrang.

Der Regelsatz ist identisch – 563 Euro für Alleinstehende. Bei Schwerbehinderung mit Merkzeichen G kommt ein Mehrbedarf von 17 Prozent hinzu, also rund 96 Euro monatlich. Zuständig ist das Sozialamt, nicht das Jobcenter.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Die Übergangsphase nach einer abgelehnten EM-Rente ist kein Moment zum Abwarten. Jede versäumte Frist kann einen Anspruch vernichten. Das Wichtigste: mehrere Dinge gleichzeitig tun, nicht nacheinander.

Der Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid der DRV muss innerhalb eines Monats ab Zugang eingehen – notfalls fristwahrend ohne ausführliche Begründung. Die kann nachgereicht werden.

Gleichzeitig sollte Akteneinsicht beantragt werden, um die Grundlage des ablehnenden Gutachtens zu prüfen. Neue ärztliche Befunde, aktuelle Facharztberichte und Reha-Entlassungsberichte sollten der DRV nachgereicht werden.

Wer bereits Nahtlosigkeits-ALG bezieht und einen Aufhebungsbescheid der Arbeitsagentur erhält, muss auch dagegen innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Parallel sollte vorsorglich Bürgergeld beim Jobcenter beantragt werden – für den Fall, dass das ALG I tatsächlich wegfällt oder die Bezugsdauer ausläuft. Fällt das ALG I nicht weg, wird der Antrag einfach gegenstandslos. Fällt es weg, greift der Bürgergeld-Antrag sofort – ohne Lücke.

Für Manuela K. kommt noch ein dritter paralleler Antrag in Betracht: Grundsicherung beim Sozialamt. Wenn der DRV-Bescheid erkennen lässt, dass trotz Rentenablehnung eine volle Erwerbsminderung medizinisch festgestellt wurde, kann der SGB-XII-Antrag direkt laufen.

Krankenversicherung: Solange ALG I oder Bürgergeld fließt, ist sie gesichert. Entsteht eine Lücke zwischen beiden Leistungen, greift die Anschlussversicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V – die Beiträge müssen dann vorübergehend selbst gezahlt werden.

Für freiwillig Versicherte ohne Einkommen liegt der Mindestbeitrag bei rund 210 Euro monatlich – eine erhebliche Belastung für jemanden ohne jede laufende Zahlung. Sobald das Bürgergeld bewilligt wird, übernimmt das Jobcenter die Beiträge rückwirkend.

Beratung ist in dieser Situation kein Luxus, sondern existenzsichernd. Die Sozialverbände VdK und SoVD bieten ihren Mitgliedern Vertretung im Widerspruchs- und Klageverfahren. Klageverfahren vor Sozialgerichten sind für Versicherte kostenfrei. Anwaltskosten lassen sich über Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe decken.

FAQ

Kann die Arbeitsagentur das ALG I sofort einstellen, wenn die EM-Rente abgelehnt wird?

Nein. Die Ablehnung hebt die Sperrwirkung der Nahtlosigkeitsregelung nicht automatisch auf. Die Agentur muss durch ein eigenes Gutachten ihres Ärztlichen Dienstes feststellen, dass die betroffene Person wieder mindestens 15 Wochenstunden leistungsfähig ist (SG Stuttgart, Az. S 21 AL 1622/18). Gegen einen Aufhebungsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden.

Muss ich mich arbeitssuchend melden, obwohl ich krank bin?

Im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung nicht. Die Verfügbarkeit wird fingiert – aktive Arbeitssuche oder Stellenangebote müssen nicht angenommen werden. Im Bürgergeld bestehen die Mitwirkungspflichten grundsätzlich weiter, aber wer vom Ärztlichen Dienst als eingeschränkt leistungsfähig eingestuft wird, muss sich nicht auf Vollzeitstellen bewerben. Gesundheitliche Einschränkungen begrenzen die Zumutbarkeit.

Was passiert, wenn mein ALG I ausläuft und der Widerspruch noch läuft?

Bürgergeld beim Jobcenter beantragen – der Antrag sollte vor Ablauf des ALG I gestellt werden, damit keine Zahlungslücke entsteht. Das Jobcenter zahlt während des laufenden Widerspruchs- oder Klageverfahrens weiter.

Kann das Jobcenter mich zwingen, die EM-Rente nicht weiterzuverfolgen?

Nein. Es kann sogar auffordern, Widerspruch einzulegen. Das Bürgergeld darf nicht gekürzt werden, solange die betroffene Person das Rentenverfahren eigenständig betreibt (SG Berlin, Az. S 127 AS 3296/24 ER).

Habe ich Anspruch auf SGB XII, obwohl ich keine EM-Rente bekomme?

Ja – wenn der Rentenversicherungsträger eine dauerhafte volle Erwerbsminderung festgestellt hat, auch wenn die Rente wegen fehlender Wartezeit abgelehnt wurde. Die Grundsicherung nach § 41 SGB XII knüpft an die medizinische Feststellung an, nicht an den Rentenbezug.

Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherungsbericht 2024

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 145 SGB III – Nahtlosigkeitsregelung

Bundessozialgericht: Urteil vom 7.11.2006, Az. B 7b AS 10/06 R – zu § 44a SGB II

Sozialgericht Stuttgart: Urteil vom 6.5.2019, Az. S 21 AL 1622/18 – Nahtlosigkeit bei negativem Rentenbescheid

Sozialgericht Berlin: Beschluss Az. S 127 AS 3296/24 ER – Bürgergeld bei EM-Renten-Ablehnung

§ 145 SGB III, § 44a SGB II, § 5 Abs. 3 SGB II, §§ 41–45 SGB XII, § 43 Abs. 2 SGB VI