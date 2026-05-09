Bürgergeld: Vermittlungsvorrang ab 1. Juli 2026 – Das bedeuten die Neuerungen für Ihre Weiterbildung

Ab dem 1. Juli 2026 gilt in der Grundsicherung ein neues Prinzip: Arbeitsvermittlung vor Weiterbildung. Der neue § 3a SGB II, den Bundestag und Bundesrat im März 2026 beschlossen haben, zwingt Jobcenter dazu, zunächst zu prüfen, ob Sie sofort in Arbeit vermittelt werden können — bevor eine Umschulung oder Weiterbildung bewilligt wird.

Das klingt nach einem pauschalen Weiterbildungsverbot. Es ist keines. Aber es gibt konkrete Ausnahmen, die Sie kennen und aktiv einsetzen müssen, wenn das Jobcenter Sie unter Druck setzt.

Was sich durch den neuen Vermittlungsvorrang konkret verändert

Bis zum 30. Juni 2026 gilt noch das Bürgergeld-Recht. Unter diesem Recht hatte ein Beziehender ohne abgeschlossene Berufsausbildung, der eine Umschulung absolvierte, eine starke gesetzliche Position: Das Bürgergeldgesetz vermutete, dass Weiterbildung für eine dauerhafte Eingliederung erforderlich ist. Das Jobcenter musste diese Vermutung widerlegen, um Sie aus der Maßnahme herauszudrängen.

Diese Vermutung fällt ab dem 1. Juli 2026 weg. Der neue § 3a SGB II dreht die Logik um: Vermittlung in Arbeit hat Vorrang — nicht nur vor dem Arbeitslosengeld, sondern ausdrücklich auch vor sonstigen Eingliederungsleistungen wie Weiterbildungen, Coaching und Qualifizierungsmaßnahmen.

Das Jobcenter muss nicht mehr Ihr Weiterbildungsinteresse widerlegen. Sie müssen belegen, dass Ihre konkrete Weiterbildung für eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt erfolgversprechender ist als eine schnelle Stellenvermittlung.

Das Wort „erfolgversprechender” ist das entscheidende Scharnier im Gesetz. Es ist kein Gummibegriff, mit dem das Jobcenter beliebig agieren kann — es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der eine begründete Prognoseentscheidung verlangt und gerichtlich voll überprüfbar ist.

Das bedeutet: Wenn das Jobcenter Ihre Weiterbildung mit dem Verweis auf den Vermittlungsvorrang stoppt, muss es begründen, warum eine schnelle Arbeitsstelle für Sie nachhaltiger wäre als Ihre laufende oder geplante Qualifizierung. Eine bloße Behauptung reicht nicht.

Thomas K., 44, aus Duisburg, hat seit sechs Monaten einen Bildungsgutschein für eine Umschulung zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Der Bildungsgutschein läuft über die Agentur für Arbeit — das Jobcenter hat ihn dorthin überwiesen.

Als er seinen Sachbearbeiter nach der neuen Rechtslage fragt, hört er: „Ab Juli müssen Sie sich bewerben.” Was der Sachbearbeiter nicht sagt: Diese Aussage ist in dieser Pauschalität falsch. Thomas K. hat gewichtige Schutzgründe, die sein Jobcenter widerlegen müsste, bevor es seinen Bildungsgutschein faktisch unterlaufen könnte.

Die Ausnahmetatbestände: Wann der Vermittlungsvorrang Ihre Weiterbildung nicht stoppt

Das neue Gesetz kennt keinen pauschalen Vorrang der Schnellvermittlung. Es schreibt einen Ermessensprozess vor: Das Jobcenter muss für Ihren konkreten Einzelfall prüfen, ob eine direkte Vermittlung oder eine Qualifizierung für Sie persönlich die erfolgversprechendere Option ist.

Dabei benennt das Gesetz explizit Fallgruppen, bei denen Weiterbildung typischerweise vorzuziehen ist.

Personen unter 30 Jahren werden im Gesetzeswortlaut ausdrücklich hervorgehoben. Bei jungen Beziehenden soll das Jobcenter „insbesondere” prüfen, ob eine Qualifizierung die nachhaltigere Eingliederung ermöglicht — weil noch ein langes Erwerbsleben vor ihnen liegt und kurzfristige Jobs ohne Ausbildung häufig zu Drehtüreffekten führen.

Das bedeutet für Sie als junge Person: Ihr Jobcenter braucht starke Gegenargumente, wenn es Sie trotz laufender Ausbildung oder Umschulung in eine Stelle drängen will.

Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die an einer abschlussorientierten Weiterbildung nach § 81 SGB III teilnehmen, gehören ebenfalls zu den gesetzlich anerkannten Ausnahmefällen. Das ist folgerichtig: Nach Angaben des Paritätischen Gesamtverbands haben rund 65 Prozent aller arbeitslosen SGB-II-Beziehenden keinen abgeschlossenen Berufsabschluss.

Wer ohne Abschluss in irgendeine Stelle vermittelt wird, landet nach einigen Monaten häufig wieder im Leistungsbezug — das Gesetz will diesen Drehtüreffekt ausdrücklich vermeiden. Wenn Sie also ohne Berufsabschluss eine Umschulung absolvieren, haben Sie ein starkes Argument gegen schnelle Vermittlung.

Nachhaltigere Eingliederung bei jedem Beziehenden: Selbst außerhalb der beiden genannten Gruppen gilt die Ausnahme, wenn Sie nachweisen können, dass Ihre Weiterbildung für eine dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender ist als eine sofortige Stellenvermittlung.

Für ältere Beziehende mit gesundheitlichen Einschränkungen, einem durch Digitalisierung oder Strukturwandel entwerteten Berufsfeld oder nach langer Erwerbspause kann dies zutreffen. Entscheidend ist, dass Sie das aktiv dokumentieren — und nicht auf eine wohlwollende Entscheidung des Jobcenters hoffen.

Kooperationsplan strategisch nutzen: So sichern Sie Ihre Weiterbildung ab

Der Kooperationsplan ist ab dem 1. Juli 2026 das zentrale Dokument Ihres Integrationsprozesses. Er muss nach neuem Recht das Eingliederungsziel benennen und ein persönliches Angebot des Jobcenters enthalten — und er muss den Vermittlungsvorrang abbilden. Das klingt nach einem Instrument des Jobcenters gegen Sie. Richtig eingesetzt, ist es ein Instrument für Sie.

Wenn Sie derzeit in einer Weiterbildung oder Umschulung sind oder kurz davor stehen, beantragen Sie noch vor dem 1. Juli 2026 beim Jobcenter einen Gesprächstermin mit dem ausdrücklichen Ziel, Ihre Weiterbildung als Eingliederungsziel im Kooperationsplan zu verankern.

Schildern Sie schriftlich, warum Ihre Qualifizierung für eine dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender ist als eine sofortige Vermittlung — belegt durch Ihre Ausgangssituation, den Berufsbereich und gegebenenfalls Ihre Gesundheitslage.

Wer dieses Gespräch vor dem Stichtag führt und das Ergebnis schriftlich dokumentiert, steht ab Juli deutlich stärker da.

Wenn das Jobcenter Ihren Vorschlag ablehnt und im Kooperationsplan stattdessen ein Vermittlungsziel als einzige Option festschreibt, haben Sie das Recht, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Tun Sie das innerhalb eines Monats nach Zugang.

Begründen Sie Ihren Widerspruch schriftlich mit dem konkreten Weiterbildungsziel, Ihrer Ausgangssituation und dem Argument, dass Ihre Qualifizierung für eine nachhaltige Eingliederung erfolgversprechender ist. Ein allgemeiner Widerspruch ohne Begründung reicht nicht — konkrete Ausführungen entscheiden.

Wichtig für laufende Maßnahmen: Wer zum 1. Juli 2026 bereits einen bewilligten Bildungsgutschein hat und an einer Weiterbildung teilnimmt, ist nicht automatisch gefährdet. Das Jobcenter kann einen laufenden Bildungsgutschein nicht einfach widerrufen, weil das neue Recht in Kraft tritt.

Die gesetzliche Übergangsregel stellt sicher, dass Pflichtverletzungen und Mitwirkungsversäumnisse vor dem Stichtag nach altem Recht bewertet werden. Was sich ändert: Beim nächsten Beratungsgespräch nach Juli nimmt Ihr Jobcenter den Vermittlungsvorrang in den Blick — und Sie sollten darauf vorbereitet sein.

Bildungsgutschein, Weiterbildungsgeld, Prämien: Was bleibt und was sich nicht ändert

Eine weitverbreitete Fehlannahme lautet: Weil Arbeit jetzt Vorrang hat, werden Weiterbildungen finanziell schlechtergestellt oder Fördermittel gestrichen. Das ist nicht der Fall. Der neue Vermittlungsvorrang betrifft die Frage, welche Maßnahme das Jobcenter für Sie priorisiert — nicht die Höhe der Fördermittel, wenn eine Weiterbildung bewilligt wird.

Das Weiterbildungsgeld von 150 Euro monatlich während einer abschlussorientierten Qualifizierung bleibt unverändert bestehen. Es wird auf Bürgergeld oder Grundsicherungsgeld nicht angerechnet. Die Weiterbildungsprämie von insgesamt 2.500 Euro — 1.000 Euro nach bestandener Zwischenprüfung, 1.500 Euro nach der Abschlussprüfung — wurde dauerhaft entfristet.

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Sie fließt also auch nach dem 1. Juli 2026 an alle, die eine geförderte abschlussorientierte Umschulung oder Weiterbildung erfolgreich abschließen. Auch der Bildungsgutschein bleibt das zentrale Finanzierungsinstrument: Er deckt Lehrgangskosten, Fahrtkosten und Kinderbetreuung ab.

Was sich bei der Zuständigkeit geändert hat — und bereits seit dem 1. Januar 2025 gilt: Bildungsgutschein, Weiterbildungsgeld und Weiterbildungsprämie werden seit diesem Datum nicht mehr vom Jobcenter, sondern von der Agentur für Arbeit bewilligt und ausgezahlt.

Der Weg führt aber weiterhin über das Jobcenter: Es stellt den Weiterbildungsbedarf fest und überweist Sie an die Agentur. Das kostet Zeit — im Schnitt acht bis vierzehn Wochen. Beantragen Sie Ihre Weiterbildung deshalb so früh wie möglich, damit die Prüfung abgeschlossen ist, bevor der Vermittlungsvorrang ab Juli in Kraft tritt und möglicherweise Gegenargumente aufgebaut werden.

Widerspruch und einstweiliger Rechtsschutz: Wenn das Jobcenter blockiert

Wer eine Weiterbildung beantragt und abgelehnt wird — oder wessen Kooperationsplan ausschließlich Stellenvermittlung als Ziel vorsieht — hat konkrete Rechtsmittel. Der erste Schritt ist der Widerspruch: innerhalb eines Monats nach Zugang des ablehnenden Bescheids, schriftlich mit Begründung. Formulieren Sie klar, warum Ihre Qualifizierung für eine dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender ist als eine schnelle Vermittlung.

Belegen Sie das mit Ihrer Berufsbiografie, dem Fehlen oder Vorhandensein eines Berufsabschlusses, dem Zielberuf, der regionalen Arbeitsmarktlage und gegebenenfalls ärztlichen Attesten.

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, können Sie beim Sozialgericht klagen. Das Landessozialgericht NRW hat in einem Eilverfahren festgestellt, dass ein Anspruch auf einen vorläufigen Bildungsgutschein bestehen kann, wenn die Maßnahme für eine nachhaltige Eingliederung zwingend notwendig ist und eine positive Beschäftigungsprognose besteht.

Ein automatischer Rechtsanspruch auf eine bestimmte Maßnahme besteht allerdings nicht — entscheidend ist, ob das Jobcenter sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. Genau das lässt sich gerichtlich überprüfen.

Was Sie auf keinen Fall tun sollten: eine Weiterbildungsmaßnahme auf eigene Faust abbrechen oder dem Jobcenter gegenüber signalisieren, dass Sie sich der Jobsuche verweigern. Wer eine zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund ablehnt, riskiert seit dem 23. April 2026 bereits den vollständigen Entzug des Regelbedarfs.

Ab dem 1. Juli 2026 wird jede andere Pflichtverletzung — auch das Fernbleiben von Beratungsterminen — mit einem Abzug von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate sanktioniert. Bei einem aktuellen Regelbedarf von 563 Euro bedeutet das einen Verlust von rund 169 Euro monatlich, über drei Monate also gut 507 Euro — ein Betrag, der eine laufende Weiterbildungszeit finanziell massiv belasten kann.

Wer dagegen kooperativ auftritt, klar begründet, schriftlich dokumentiert und im Zweifel Widerspruch einlegt, gibt dem Jobcenter keinen Sanktionsanlass und hält sich den Klageweg offen. Konstruktive Mitwirkung plus konsequente Dokumentation — das ist die stärkste Position, die Sie unter dem neuen Vermittlungsvorrang einnehmen können.

Häufige Fragen zum Vermittlungsvorrang und Weiterbildungsrecht nach dem 1. Juli 2026

Kann das Jobcenter meinen laufenden Bildungsgutschein nach dem 1. Juli 2026 widerrufen?

Nein, nicht einfach so. Ein bereits bewilligter und laufender Bildungsgutschein kann nicht rückwirkend mit dem Hinweis auf den neuen Vermittlungsvorrang kassiert werden. Das Jobcenter müsste einen eigenständigen gesetzlichen Widerrufsgrund darlegen — etwa eine wesentliche Änderung der Verhältnisse. Kommt dennoch ein Widerrufsbescheid, legen Sie innerhalb eines Monats Widerspruch ein.

Ich bin 35 Jahre alt und ohne Berufsabschluss. Schützt mich das neue Gesetz trotzdem?

Ja, wenn Sie an einer abschlussorientierten Umschulung oder Weiterbildung mit Berufsabschluss teilnehmen oder eine solche anstreben. Das Gesetz nennt Menschen unter 30 Jahren als besonders geschützte Gruppe, schließt Ältere aber nicht aus.

Das Argument der erfolgversprechenderen dauerhaften Integration gilt ausdrücklich für alle Altersgruppen — es muss von Ihnen nur aktiv belegt werden. Ohne abgeschlossene Ausbildung und in einem Berufsfeld mit mangelnden Perspektiven ohne Qualifizierung haben Sie gute Argumente.

Was, wenn das Jobcenter mündlich sagt, ich müsse mich ab Juli bewerben, aber keinen Bescheid schickt?

Fordern Sie den Sachverhalt schriftlich an. Bitten Sie darum, dass das Jobcenter seinen Standpunkt in einem Bescheid festhält — denn nur gegen einen Bescheid können Sie Widerspruch einlegen. Mündliche Drohungen oder Hinweise ohne schriftliche Grundlage haben keine Rechtsfolgen und können Sie nicht zu einer Bewerbung verpflichten.

Kann ich parallel Weiterbildung und Bewerbungsaktivitäten vorweisen?

Das ist möglich und für viele die pragmatischste Lösung: Wenn Sie neben Ihrer Qualifizierung nachweisen, dass Sie den Arbeitsmarkt im Zielberuf beobachten und für reelle Stellenangebote erreichbar bleiben, signalisieren Sie Kooperationsbereitschaft, ohne auf Ihr Weiterbildungsziel zu verzichten. Halten Sie das im Kooperationsplan fest.

Ich habe noch Restansprüche auf Arbeitslosengeld I. Wo stelle ich den Antrag auf Bildungsgutschein?

In diesem Fall ist die Agentur für Arbeit zuständig — auch wenn Sie daneben Grundsicherungsgeld beziehen. Das Bundessozialgericht hat im März 2026 klargestellt, dass die Agentur in dieser Konstellation nicht mit dem bloßen Hinweis auf den Grundsicherungsbezug ablehnen darf. Bestehen Sie auf inhaltlicher Prüfung Ihres Antrags.

Wer seinen Weiterbildungsanspruch unter dem neuen Recht durchsetzen will, braucht keine Geduld mit pauschalen Jobcenter-Aussagen. Er braucht eine klare Begründung, schriftliche Dokumentation und den Willen, im Zweifelsfall den Widerspruch einzulegen. Das Gesetz gibt diesen Weg her — es schließt ihn nicht.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zum Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Stand März 2026

Deutscher Bundestag: Drucksache 21/3541, Gesetzentwurf Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, 12.01.2026

Bundesgesetzblatt: BGBl. 2026 I Nr. 107, Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Verkündung 22.04.2026

Bundesrat: Plenum 27. März 2026, Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

Paritätischer Gesamtverband: Stellungnahme zum 13. SGB-II-Änderungsgesetz, 16.02.2026

SoVD: Stellungnahme zum Referentenentwurf Grundsicherung, 29.01.2026

Landessozialgericht NRW: Beschluss vom 21.10.2021, Az. L 21 AS 779/21 B ER

Landessozialgericht NRW: Urteil vom 25.10.2024, Az. L 15 AS 187/24

Bundessozialgericht: Entscheidung vom 05.03.2026, Az. B 11 AL 24/25 B