Bürgergeld: Jobcenter absurd: Konfuse Behörde belästigt Sozialgericht

Der Vorwurf des Sozialbetrugs steht schnell im Raum. Und ließe sich vom Jobcenter ebenso schnell wieder aus der Welt schaffen. Mangelt es dabei an der nötigen Absprache innerhalb der Behörde, bindet das Chaos mitunter auch andere Ressourcen. Genau dafür wurde ein Jobcenter gerüffelt – vom Amtsgericht Sulingen und der Staatsanwaltschaft. Denn das Verfahren gegen einen Bürgergeld-Empfänger und dessen Tochter hätte man sich schlicht sparen können.

Voreiliger Generalverdacht: Anzeige statt Rücksprache

Der 53-jährige Mann und seine 24-jährige Tochter lebten in einer Bürgergeld-Bedarfsgemeinschaft. Als die junge Frau nach Augustdorf umzog, wurde der Familie vorgeworfen, sie habe die Ummeldung des Wohnsitzes nicht ordnungsgemäß an das Jobcenter gemeldet. Dadurch seien zu Unrecht staatliche Leistungen in Höhe von 2.684,45 Euro gezahlt worden. Das Jobcenter verlangte den Betrag zurück und erstattete zugleich eine Betrugsanzeige.

Inszenierung: Unschuldig, aber weiter im Visier

Der Staatsanwalt nahm Ermittlungen auf. Später beschäftigte sich auch das Gericht mit dem Fall. Parallel legte die 24-Jährige fristgerecht Widerspruch beim Jobcenter ein – und hatte Erfolg. Sie erhielt einen Abhilfebescheid: Das Amt verzichtete auf die Rückforderung.

Doch während eine Abteilung des Jobcenters den Fehler bereits eingestand, wusste eine andere offenbar nichts davon. Weil das Jobcenter die Justiz nicht über diesen Sinneswandel informierte, lief die Behörden-Maschinerie stur weiter – bis zur völlig überflüssigen Gerichtsverhandlung.

Beweise unterschlagen: Das Jobcenter schweigt vor Gericht

In der Verhandlung legte die Tochter den Abhilfebescheid vor. Damit war dem Verfahren der Boden entzogen. Richterin und Staatsanwaltschaft zeigten sich deutlich irritiert, dass der Sachverhalt vom Jobcenter nicht vorab klargestellt worden war.

Der Bescheid belegte, dass die interne Prüfung des Widerspruchs die Rückforderung für nicht geboten hielt. Wenn aber schon die Rückforderung nicht trägt, fehlt erst recht die Grundlage für den strafrechtlichen Betrugsvorwurf.

Was bedeutet rechtlich Sozialbetrug?

Sozialbetrug liegt vor, wenn jemand vorsätzlich Sozialleistungen erschleicht oder behält, indem er falsche Angaben macht, relevante Tatsachen verschweigt oder auf andere Weise täuscht, um einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu erhalten.

Strafrechtlich wird das meist über den Betrugstatbestand (§ 263 StGB) eingeordnet; im Bürgergeld-Kontext kommen daneben auch sozialrechtliche Folgen (Rückforderung, Aufhebung) und ggf. Ordnungswidrigkeiten in Betracht.

Täuschung, Irrtum und Schaden

Rechtlich entscheidend sind drei Bausteine: Es muss eine Täuschung über leistungsrelevante Tatsachen vorliegen, diese Täuschung muss bei der Behörde einen Irrtum auslösen, und dadurch muss ein Vermögensschaden entstehen (z. B. zu Unrecht ausgezahltes Bürgergeld). Der wichtigste Punkt ist der Vorsatz: Ein Versehen, ein Missverständnis, eine verspätete Mitteilung ohne Täuschungsabsicht oder ein interner Behördenfehler reicht für Sozialbetrug nicht aus.

Rückforderung auch ohne Sozialbetrug

Abzugrenzen ist Sozialbetrug von einem reinen Rückforderungsfall. Eine Rückforderung kann schon dann möglich sein, wenn objektiv zu viel gezahlt wurde – auch ohne strafbares Verhalten. Strafbar wird es erst, wenn sich nachweisen lässt, dass die betroffene Person bewusst und gewollt täuschen wollte, um Leistungen zu bekommen oder zu behalten.

Drunter und drüber beim Jobcenter belästigt die Justiz

In diesem Fall handelte es sich allerdings nicht um einen Konflikt, der juristisch entschieden werden muss. Hätte das Jobcenter die Staatsanwaltschaft sofort über den Abhilfebescheid informiert, wäre der gesamte Aufwand vermeidbar gewesen. So wurden unnötig Ressourcen der Justiz gebunden. Der Eindruck, im Jobcenter wisse die rechte Hand nicht, was die linke Hand tut, wurde hier zum eigentlichen Urteil – und zur klaren Kritik an der Arbeitsweise der Behörde.

Die Rechnung: Steuerzahler zahlt für Amts-Chaos

Die Kosten des Verfahrens gingen zulasten der Landeskasse – und damit zulasten der Allgemeinheit. Der Fall steht exemplarisch dafür, wie interne Kommunikationsfehler einer Behörde schnell zu echten Folgekosten führen können: Ermittlungen, Gerichtstermin, Personalaufwand – alles für ein Verfahren, das nach dem eigenen Abhilfebescheid des Jobcenters gar nicht hätte weiterlaufen dürfen.

FAQ: die wichtisgten Fragen und Antworten

Was ist ein Abhilfebescheid?

Ein Abhilfebescheid bedeutet: Das Jobcenter gibt dem Widerspruch ganz oder teilweise statt und korrigiert die eigene Entscheidung.

Kann ein Betrugsverfahren weiterlaufen, wenn die Rückforderung aufgehoben wurde?

Wenn die Grundlage (z. B. die angeblich zu Unrecht bezogene Leistung) wegfällt, fehlt häufig auch die Basis für den Betrugsvorwurf. Strafrechtlich kommt es zwar auf den Einzelfall an, aber hier war der Vorwurf damit praktisch erledigt.

Muss das Jobcenter Staatsanwaltschaft und Gericht über neue Entscheidungen informieren?

Wenn das Jobcenter selbst erkennt, dass die Rückforderung falsch war, liegt es nahe, dass es diesen Umstand im laufenden Verfahren mitteilt – sonst laufen Ermittlungen ins Leere.

Was sollten Betroffene tun, wenn es parallel Widerspruch und Ermittlungen gibt?

Widerspruch konsequent verfolgen, Bescheide sorgfältig sichern und in einem Strafverfahren sofort über neue Bescheide informieren (idealerweise über die anwaltliche Vertretung).

Wer zahlt die Kosten, wenn das Verfahren unnötig war?

In solchen Konstellationen können die Kosten der Landeskasse auferlegt werden – letztlich also dem Steuerzahler.

Fazit

Der Fall zeigt, wie schnell aus einem Verwaltungsfehler ein strafrechtliches Verfahren wird – und wie wichtig es ist, dass Behörden intern sauber kommunizieren. Entscheidend ist auch für Betroffene: Widerspruch lohnt sich, und neue Bescheide (wie ein Abhilfebescheid) sollten in laufenden Verfahren sofort eingebracht werden. Hier blieb am Ende vor allem eins: ein öffentlicher Rüffel für ein Jobcenter, das die Justiz völlig unnötig beschäftigt hat.