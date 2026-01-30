Die 4 häufigsten Ursachen für eine Erwerbsminderung

Lesedauer 5 Minuten

Erwerbsminderung ist eine rechtlich definierte Grenze der Leistungsfähigkeit. Maßgeblich ist nicht, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann, sondern ob eine Tätigkeit „unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes“ überhaupt noch möglich ist.

Wer aus gesundheitlichen Gründen auf absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt als voll erwerbsgemindert. Liegt das Leistungsvermögen zwischen drei und unter sechs Stunden pro Tag, wird von teilweiser Erwerbsminderung gesprochen.

Diese Abgrenzung entscheidet darüber, ob und in welcher Höhe eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt.

Hinter diesen Formeln stehen Biografien, die oft abrupt kippen: aus Fehlzeiten wird Aussteuerung, aus Schonung wird Dauerbelastung, aus einem „Es geht schon“ wird irgendwann ein „Es geht nicht mehr“. In den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung lässt sich erkennen, welche Krankheitsgruppen besonders häufig in eine Erwerbsminderungsrente münden.

Für den Rentenzugang stechen vier Ursachen deutlich hervor: psychische Erkrankungen, bösartige Neubildungen (Onkologie), Erkrankungen des Nervensystems (Neurologie) sowie orthopädische Erkrankungen. Zusammen prägen sie einen großen Teil der neu bewilligten Erwerbsminderungsrenten.

Warum sich die häufigsten Ursachen in der Rentenstatistik bündeln

Erwerbsminderung entsteht selten durch eine einzelne Diagnose „auf dem Papier“, sondern durch die Frage, welche Funktionen im Alltag und im Beruf dauerhaft eingeschränkt sind.

Entscheidend ist, ob Belastbarkeit, Konzentration, Ausdauer, Beweglichkeit oder die Fähigkeit, mit Schmerzen, Stress und Zeitdruck umzugehen, noch in einem Umfang vorhanden sind, der regelmäßige Arbeit erlaubt. Genau deshalb tauchen in der Statistik besonders häufig Krankheitsgruppen auf, die entweder die seelische Stabilität nachhaltig beeinträchtigen, den Körper durch schwere Therapien und Folgeschäden schwächen oder dauerhafte Funktionsverluste hinterlassen.

Hinzu kommt ein zweiter Punkt: Viele Betroffene kämpfen sich lange durch, bis Behandlungen ausgeschöpft sind, Reha-Maßnahmen geprüft wurden und erst dann die Rentenfrage akut wird.

Der gesetzliche Vorrang von Rehabilitation vor Rente verstärkt dieses Muster. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, erlebt deshalb häufig zunächst ein intensives Prüfen, ob medizinische oder berufliche Reha die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen oder zumindest verbessern kann.

Tabelle: Die 4 häufigsten Ursachen für eine Erwerbsminderung

Ursache (Diagnosegruppe) Typische Beispiele Psychische Erkrankungen Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, Traumafolgestörungen, somatoforme Störungen Bösartige Neubildungen (Krebserkrankungen) Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Leukämien/Lymphome Erkrankungen des Nervensystems Schlaganfallfolgen, Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie, schwere Migräneformen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems Chronische Rückenschmerzen/Bandscheibenleiden, Arthrose, entzündliche Gelenkerkrankungen, Schulter-/Knieleiden

Psychische Erkrankungen: Wenn Denken, Fühlen und Antrieb nicht mehr tragen

Psychische Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Diagnosegruppe im Zugang zur Erwerbsminderungsrente. Hinter der Sammelkategorie verbergen sich unter anderem Depressionen, Angststörungen, Traumafolgen, somatoforme Störungen, Zwangserkrankungen und schwere Anpassungsstörungen. Ihr gemeinsamer Nenner ist nicht „Traurigkeit“ oder „Nervosität“, sondern eine oft tiefgreifende Einschränkung von Grundfunktionen, die im Arbeitsalltag ständig gebraucht werden: Konzentration, Belastungssteuerung, Entscheidungsfähigkeit, soziale Interaktion, Frustrationstoleranz, Schlaf und Regeneration.

Gerade bei Depressionen kann der Leistungsabfall schleichend beginnen. Die Arbeit gelingt noch, aber sie kostet unverhältnismäßig viel Kraft. Fehler häufen sich, Konflikte nehmen zu, Rückzug wird zur Strategie, bis selbst kleine Anforderungen überfordern. Angststörungen wirken anders, können aber ebenso arbeitszerstörend sein: Wer unter Panik, massiver Anspannung oder Vermeidungsverhalten leidet, verliert Handlungsfreiheit.

In Berufen mit Kundenkontakt, Zeitdruck oder Verantwortung kann das sehr schnell zur dauerhaften Einschränkung führen.

Hinzu kommt, dass psychische Erkrankungen häufig mit körperlichen Beschwerden verflochten sind. Chronische Schmerzen, Erschöpfung, Magen-Darm-Probleme oder Herzrasen sind nicht selten Teil des Krankheitsbildes. Das macht Diagnostik und Therapie komplex und verlängert manchmal den Weg bis zur Stabilisierung. Für die Rentenprüfung ist dabei weniger das Etikett entscheidend als die nachvollziehbar dokumentierte Funktionsbeeinträchtigung über längere Zeit, inklusive Therapieversuchen, Rückfällen und realistischen Prognosen.

Onkologie und Hämatologie: Krebs überstanden – und trotzdem nicht wieder arbeitsfähig

Bösartige Neubildungen und schwere Erkrankungen des Blutes gehören zu den häufigen Gründen für eine Erwerbsminderungsrente. Auch hier lohnt der Blick hinter die Diagnose. Krebs ist nicht nur eine Akuterkrankung, sondern oft ein langer Prozess aus Operationen, Chemo- oder Strahlentherapie, Immuntherapien und Nachbehandlungen. Selbst wenn Tumoren erfolgreich bekämpft wurden, bleiben nicht selten dauerhafte Einschränkungen zurück.

Viele Betroffene berichten von ausgeprägter Fatigue, einer Erschöpfung, die sich nicht durch Schlaf oder Urlaub ausgleichen lässt. Konzentrationsprobleme, Gedächtnislücken und reduzierte Belastbarkeit können den Arbeitstag sprengen, besonders wenn Tätigkeiten hohe Aufmerksamkeit, Schichtdienst oder körperliche Anstrengung verlangen. Hinzu kommen organische Folgeschäden, etwa an Herz, Lunge, Nerven oder Immunsystem, sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit, die regelmäßige Beschäftigung erschwert.

In der Rentenpraxis ist Onkologie deshalb nicht automatisch gleichbedeutend mit Erwerbsminderung, aber sie ist häufig der Ausgangspunkt für langfristige Einschränkungen, die medizinisch gut belegbar sind. Entscheidend bleibt auch hier die Frage, ob eine Tätigkeit in nennenswertem Umfang noch möglich ist, und ob Reha oder stufenweise Wiedereingliederung eine Rückkehr realistisch machen.

Neurologische Erkrankungen: Wenn das Nervensystem Grenzen setzt

Erkrankungen des Nervensystems zählen zu den häufigsten Auslösern von Erwerbsminderung. Dazu gehören etwa die Folgen von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson-Erkrankungen, Epilepsien, schwere Migräneformen, neuropathische Schmerzen oder degenerative Erkrankungen.

Neurologie ist in der Arbeitswelt besonders bedeutsam, weil das Nervensystem nahezu jede Funktion steuert, die für Berufsausübung nötig ist: Motorik, Koordination, Sprache, Sehen, Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Belastungssteuerung.

Ein Schlaganfall kann innerhalb von Minuten eine berufliche Laufbahn verändern. Selbst bei guter Rehabilitation bleiben manchmal Feinmotorik-Störungen, Fatigue, Sprachprobleme oder eine reduzierte kognitive Geschwindigkeit.

Multiple Sklerose verläuft oft schubförmig, was Planungssicherheit erschwert, und kann schleichend zu Erschöpfung, Gangunsicherheit oder neurologischen Ausfällen führen. Bei Parkinson wiederum sind nicht nur Zittern und Bewegungsverlangsamung relevant, sondern auch nicht-motorische Symptome wie Schlafstörungen, depressive Verstimmungen oder Konzentrationsprobleme.

Neurologische Erkrankungen sind zudem häufig von Schwankungen geprägt. Gerade diese Unberechenbarkeit kann Erwerbsfähigkeit unter Alltagsbedingungen massiv beeinträchtigen, selbst wenn einzelne Untersuchungstage „gut“ aussehen.

In Begutachtungen spielt deshalb die Gesamtschau eine große Rolle: Befunde, Therapieverläufe, Funktionsstatus, Alltagskompetenz und die Frage, wie stabil ein Leistungsvermögen tatsächlich ist.

Orthopädie und Muskel-Skelett-Erkrankungen: Wenn Schmerz und Verschleiß zum Berufsrisiko werden

Orthopädische Erkrankungen sind ein klassischer, weiterhin sehr relevanter Grund für Erwerbsminderung. Rückenleiden, Bandscheibenschäden, Arthrosen, chronische Gelenkentzündungen, Schulter- und Knieprobleme oder schwere Folgen von Unfällen können die Arbeitsfähigkeit dauerhaft mindern.

Besonders betroffen sind Berufe mit schwerem Heben, Zwangshaltungen, repetitiven Bewegungen oder dauerhaftem Stehen.

Dabei ist orthopädische Erwerbsminderung nicht nur eine Frage der „Belastbarkeit der Wirbelsäule“. Chronische Schmerzen verändern den gesamten Alltag. Sie rauben Schlaf, verschlechtern Konzentration und Stimmung und führen nicht selten zu einem Kreislauf aus Schonung, Muskelabbau und weiterer Schmerzverstärkung.

Wer über Jahre versucht, trotz Schmerzen weiterzuarbeiten, gerät häufig in eine Spirale aus immer kürzeren Erholungsphasen und steigender Medikamentenabhängigkeit, ohne dass dies zwingend als „Sucht“ im Vordergrund stehen muss.

Hinzu kommt, dass orthopädische Diagnosen in der Praxis oft auf Mischbilder treffen: Verschleiß, Überlastung, postoperative Zustände, begleitende depressive Symptome und eine reduzierte körperliche Kondition.

Die Rentenfrage stellt sich dann, wenn selbst angepasste Tätigkeiten oder Arbeitsplatzwechsel keine stabile Rückkehr ermöglichen und Reha-Maßnahmen das Leistungsniveau nicht ausreichend anheben.

Was Betroffene in der Realität oft unterschätzen: Der allgemeine Arbeitsmarkt

Ein häufiger Irrtum besteht darin, Erwerbsminderung als „Berufsunfähigkeit“ zu verstehen. Die gesetzliche Rentenversicherung prüft jedoch grundsätzlich, ob irgendeine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt noch möglich ist, nicht nur die bisherige.

Das kann für Betroffene frustrierend sein, weil sie sich im erlernten Beruf objektiv nicht mehr einsetzbar fühlen, gleichzeitig aber theoretisch noch Tätigkeiten mit geringerer Belastung denkbar wären. In der Praxis entscheidet sich vieles an der Frage, ob solche Tätigkeiten unter realistischen Bedingungen dauerhaft und regelmäßig ausgeübt werden können.

Eine weitere Besonderheit ist die Situation teilweiser Erwerbsminderung, wenn zwar drei bis unter sechs Stunden tägliche Leistungsfähigkeit bestehen, aber kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz verfügbar ist.

In bestimmten Konstellationen kann dann dennoch eine volle Erwerbsminderungsrente möglich werden. Das zeigt, wie eng medizinische Leistungsfähigkeit und Arbeitsrealität in der Bewertung miteinander verschränkt sind.

Rehabilitation vor Rente: Warum die Rentenversicherung zuerst auf Rückkehr setzt

Der Vorrang von Reha vor Rente ist nicht nur ein formales Prinzip, sondern prägt die gesamte Praxis. Die Rentenversicherung hat den Auftrag, Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen, bevor eine dauerhafte Rentenleistung in Betracht kommt. Das kann medizinische Reha, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Umschulung oder Anpassungen am Arbeitsplatz umfassen.

Für Betroffene ist dieser Weg anstrengend, aber er ist häufig auch eine Chance, die eigene Belastbarkeit unter professionellen Bedingungen zu testen. Gerade bei psychischen Erkrankungen kann eine Reha helfen, Stabilität zu gewinnen und Rückkehrmodelle zu entwickeln.

Bei orthopädischen und neurologischen Erkrankungen kann sie Funktionsgewinne sichern, Hilfsmittelversorgung verbessern oder realistische Tätigkeitsprofile erarbeiten. Und in der Onkologie ist sie oft der Übergang von der Akuttherapie in einen Alltag, der neu organisiert werden muss.