Kündigung wegen KI: Erst kürzen dann Arbeitslosigkeit

Künstliche Intellgenz (KI) ersetzt zunehmend menschliche Arbeit, und das in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn Software Aufgaben übernimmt, kommt bei vielen Beschäftigten sofort die Angst auf: „Verliere ich meinen Job?“

Ein aktueller Fall aus Hangzhou in China zeigt, dass Gerichte es nicht einfach durchwinken, wenn Unternehmen Menschen wegen Automatisierung loswerden wollen. In Deutschland ist eine Kündigung wegen KI zwar nicht automatisch verboten – aber sie ist an hohe Hürden gebunden.

Der Fall aus Hangzhou: KI übernimmt Aufgaben – Arbeitgeber will kürzen, dann kündigen

In Hangzhou wollte ein Technologieunternehmen einen Mitarbeiter loswerden, dessen Arbeit durch Software weitgehend überflüssig geworden war. Der Mann prüfte Ergebnisse von Sprachmodellen auf Fehler – eine Tätigkeit, die zunehmend automatisiert werden kann. Der Arbeitgeber bot ihm daraufhin nur noch eine degradierte Stelle an, verbunden mit rund 40 Prozent weniger Gehalt.

Der Beschäftigte lehnte die neuen Bedingungen ab. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Das Gericht gab dem Arbeitnehmer Recht: Allein der technologische Wandel – also dass ein Algorithmus Aufgaben schneller oder günstiger erledigt – reiche nicht als Grund, Beschäftigte zu entlassen oder einseitig schlechterzustellen.

Es brauche die im Arbeitsrecht vorgesehenen Voraussetzungen, nicht nur den Hinweis auf Produktivitätsgewinne.

Was gilt in Deutschland?„KI macht das jetzt“ reicht nicht für eine Kündigung

In Deutschland läuft das rechtlich meistens über die betriebsbedingte Kündigung. Dafür braucht der Arbeitgeber – in Betrieben mit Kündigungsschutz – dringende betriebliche Erfordernisse. Der entscheidende Punkt ist nicht die KI, sondern die Frage, ob der konkrete Arbeitsplatz dauerhaft wegfällt und ob eine Weiterbeschäftigung auf einer anderen zumutbaren Stelle wirklich ausscheidet.

Wichtig ist außerdem das Ultima-Ratio-Prinzip: Kündigung ist das letzte Mittel. Arbeitgeber müssen vorher prüfen, ob eine Versetzung, Anpassung des Arbeitsplatzes, Qualifizierung oder eine andere Beschäftigung möglich ist. Und wenn mehrere vergleichbare Beschäftigte betroffen wären, muss zusätzlich eine Sozialauswahl durchgeführt werden.

Kurz gesagt: Automatisierung kann zwar Teil einer Umstrukturierung sein, aber das muss der Arbeitgeber sehr konkret und nachvollziehbar darlegen. Ein pauschaler Satz wie „KI macht das jetzt“ genügt nicht.

In welchen Bereichen ersetzt KI zunehmend menschliche Arbeitskraft?

KI ersetzt vor allem Tätigkeiten, die stark regelbasiert sind, viele Wiederholungen enthalten oder bei denen große Datenmengen schnell ausgewertet werden müssen. Besonders sichtbar ist das in Büro- und Verwaltungsprozessen, wo KI Texte zusammenfasst, E-Mails vorsortiert, Standardantworten erstellt oder Daten aus Formularen automatisch übernimmt.

Chatbots im Kundenservice

Auch im Kundenservice werden einfache Anfragen immer häufiger von Chatbots und Sprachsystemen bearbeitet, während Menschen eher bei komplexen Fällen eingreifen.

Marketing und Medien

Zunehmend betroffen sind außerdem Bereiche wie Marketing und Medienproduktion, etwa bei der Erstellung von Entwürfen für Texte, Anzeigen, Produktbeschreibungen oder Bildideen. In der IT übernehmen KI-Tools Routineaufgaben wie Code-Vorschläge, Tests, Fehlersuche oder Dokumentation, wodurch sich Arbeitsprofile verschieben.

In Industrie und Logistik wird KI zusammen mit Sensorik und Robotik genutzt, um Qualitätskontrollen, Sortierung, Kommissionierung oder einfache Montagearbeiten stärker zu automatisieren.

Vorprüfen, Zusammenstellen und Screening

Auch im Gesundheitswesen und in der Rechts- und Finanzwelt ersetzt KI weniger ganze Berufe, aber sie übernimmt immer mehr Teilaufgaben. Beispiele sind das Vorprüfen von Befunden (z. B. Bilddiagnostik als Entscheidungshilfe), das Zusammenstellen von Akten, das Erkennen von Auffälligkeiten in Verträgen oder das Screening von Transaktionen im Betrugs- und Risikomanagement.

Schafft KI auch neue Arbeitsstellen?

Ja, KI schafft neue Arbeitsstellen, aber oft nicht dort, wo sie gleichzeitig Routinejobs verdrängt. Viele neue Rollen entstehen rund um Entwicklung, Betrieb und Kontrolle von KI-Systemen, also dort, wo Daten, Modelle, IT-Sicherheit und Qualitätssicherung zusammenkommen.

Zusätzlich entstehen Jobs in Bereichen, die KI „übersetzen“ müssen, etwa wenn Fachwissen aus Verwaltung, Medizin, Recht oder Industrie in sinnvolle KI-Anwendungen übertragen wird.

Datenaufbereitung und Datenmanagement

Typische neue oder stark wachsende Tätigkeiten sind zum Beispiel Datenaufbereitung und Datenmanagement, KI-Produktmanagement, Modellüberwachung (Monitoring), KI-Compliance und Datenschutz, sowie Audit- und Testaufgaben für Fairness, Fehler und Risiken.

Auch in Unternehmen ohne eigene KI-Entwicklung entstehen neue Profile: Mitarbeitende, die KI-Tools im Alltag einführen, Prozesse neu gestalten, Mitarbeitende schulen und Regeln für den sicheren Einsatz definieren.

Dazu kommen neue Aufgaben im kreativen und kommunikativen Bereich, etwa Prompting-Workflows, KI-gestützte Content-Produktion, Redaktion und Qualitätssicherung.

KI verschiebt Arbeit

Unterm Strich verschiebt KI Arbeit: weniger manuelle Routine, mehr Steuerung, Prüfung, Kundennähe und Prozessgestaltung. Wer sich darauf einstellt, kann oft in neuen Aufgabenfeldern landen, selbst wenn der ursprüngliche Jobanteil teilweise automatisiert wird.

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Beispiel aus der Praxis: Bärbel und der „KI-Jobkiller“

Bärbel arbeitet seit acht Jahren in einem mittelgroßen Kundenservice-Team. Ihr Arbeitgeber führt ein KI-System ein, das Standardanfragen per Chat und E-Mail automatisiert beantwortet. Nach drei Monaten erklärt die Leitung, dass man „wegen KI“ Stellen abbauen müsse – Bärbel erhält eine Kündigung, ohne dass ihr ein anderer Arbeitsplatz angeboten wird.

Genau hier würde ein Arbeitsgericht hinschauen: Welche Aufgaben hatte Bärbel genau? Welche Aufgaben übernimmt die KI tatsächlich vollständig – und welche bleiben (zum Beispiel Reklamationen, Eskalationen, Sonderfälle)? Gibt es im Unternehmen freie Stellen, auf die Bärbel versetzt werden könnte – notfalls auch zu geänderten Bedingungen?

Wurde eine Sozialauswahl gemacht? Wenn der Arbeitgeber das nicht sauber belegen kann, stehen die Chancen gut, dass die Kündigung angreifbar ist.

Wie reagieren Sie, wenn KI Ihren Job gefährdet?

Erster Schritt ist Klarheit darüber, was genau bedroht ist: der ganze Job oder einzelne Aufgaben. Oft ersetzt KI nicht die Rolle, sondern standardisierte Teile davon, wie Routine-E-Mails, einfache Auswertungen, Termin- oder Vorgangsbearbeitung. Wenn Sie die Aufgaben identifizieren, die am ehesten automatisierbar sind, sehen Sie auch, wo Sie sich gezielt unersetzlicher machen können.

Sich unverzichtbar machen

Zweiter Schritt ist, Ihre Arbeit so zu „verschieben“, dass Sie mehr Tätigkeiten übernehmen, die schwer zu automatisieren sind: Abstimmung, Verantwortung, Qualitätsprüfung, Kundenkontakt, Eskalationen, Entscheidungen unter Unsicherheit.

Werden Sie die Person, die Ergebnisse bewertet, Fehler findet, Ausnahmen löst und Prozesse verbessert, statt nur Standardabläufe abzuarbeiten. Das ist in fast allen Branchen der Hebel, um relevant zu bleiben.

KI als aktives Werkzeug nutzen

Dritter Schritt ist, KI aktiv als Werkzeug zu nutzen, bevor andere es tun. Bauen Sie sich einen kleinen persönlichen Werkzeugkasten auf, der Ihre Produktivität sichtbar steigert, zum Beispiel für Textentwürfe, Protokolle, Zusammenfassungen, Recherche, Tabellen, einfache Automatisierungen. Wenn Sie nachweisbar schneller und sauberer liefern, wird Ihr Profil eher gestärkt als ersetzt.

Gezielte Qualifizierung

Vierter Schritt ist eine gezielte Qualifizierung, aber nicht nach dem Motto „irgendwas mit KI“. Sinnvoll ist ein Fokus auf eine Schnittstellenkompetenz: Ihr Fachgebiet plus ein KI-nahes Thema wie Datenkompetenz, Prozessdesign, Qualitätssicherung, Datenschutz/Compliance oder Tool-Administration. So werden Sie für interne Wechsel oder neue Aufgaben im selben Unternehmen interessant.

Absicherung und Verhandlung

Fünfter Schritt ist Absicherung und Verhandlung. Dokumentieren Sie Ihre Aufgaben, Erfolge und besondere Verantwortung, damit Ihr Wert nicht „unsichtbar“ bleibt, wenn Stellen neu zugeschnitten werden. Wenn Umstrukturierungen anstehen, fragen Sie konkret nach Weiterbildungsbudgets, Aufgabenverlagerung, internen Wechselmöglichkeiten oder einem Qualifizierungsplan mit Zeitfenster, statt nur vage Zusagen zu akzeptieren.

Was Beschäftigte jetzt tun sollten, wenn „KI“ als Grund genannt wird

Wenn eine Kündigung kommt, zählt vor allem Tempo und Dokumentation. In Deutschland läuft eine Kündigungsschutzklage in der Regel über eine sehr kurze Frist (typischerweise drei Wochen ab Zugang der Kündigung).

Außerdem lohnt es sich, alle Informationen zu sichern: Stellenanzeigen im Unternehmen, interne Hinweise zur Umstrukturierung, Aufgabenlisten, Schulungsangebote (oder deren Fehlen) und Anhaltspunkte, ob andere Kolleginnen und Kollegen mit ähnlichen Tätigkeiten bleiben.

Auch wenn Arbeitgeber statt Kündigung erst mit „Degradierung“ oder Gehaltskürzung arbeiten: Solche Änderungen sind häufig nicht einfach einseitig durchsetzbar. Oft geht es dann um Versetzung, Vertragsänderung oder Änderungskündigung – und auch da gelten strenge Voraussetzungen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen

Darf mein Arbeitgeber mich kündigen, nur weil KI meine Aufgaben übernimmt?

Allein „KI“ als Schlagwort reicht nicht. Entscheidend ist, ob dein Arbeitsplatz tatsächlich dauerhaft wegfällt und ob es keine zumutbare Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gibt.

Ist eine Gehaltskürzung erlaubt, wenn KI Teile meiner Arbeit übernimmt?

Eine einseitige Kürzung ist in der Regel nicht möglich. Meist braucht es eine Vertragsänderung oder eine Änderungskündigung – beides ist rechtlich angreifbar, wenn es nicht sauber begründet wird.

Muss der Arbeitgeber mir eine andere Stelle anbieten, bevor er kündigt?

Bei betriebsbedingten Kündigungen spielt das Ultima-Ratio-Prinzip eine zentrale Rolle. Der Arbeitgeber muss ernsthaft prüfen, ob Versetzung, Weiterbildung oder ein anderer Arbeitsplatz möglich ist.

Was ist, wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen betroffen sind?

Dann muss der Arbeitgeber grundsätzlich eine Sozialauswahl durchführen: Wer sozial am stärksten schutzbedürftig ist (zum Beispiel lange Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten), darf nicht willkürlich zuerst gehen.

Was sollte ich tun, wenn in der Kündigung „Digitalisierung/KI“ steht?

Fristen notieren, sofort Beratung einholen (Gewerkschaft oder Fachanwalt), Unterlagen sichern und prüfen lassen, ob der Arbeitsplatz wirklich weggefallen ist und ob Alternativen im Betrieb existieren.

Fazit

KI verändert Jobs – aber sie ist kein Freifahrtschein für Kündigungen. Der Fall aus Hangzhou zeigt, dass Gerichte sehr genau hinschauen, wenn Unternehmen Menschen durch Software ersetzen wollen.

In Deutschland kann Automatisierung zwar betriebliche Umstrukturierungen begründen, doch Arbeitgeber müssen konkret nachweisen, dass der Arbeitsplatz wirklich wegfällt und dass es keine milderen Mittel gibt. Wer eine Kündigung „wegen KI“ bekommt, sollte sie deshalb nicht einfach hinnehmen, sondern rechtlich prüfen lassen.