Bürgergeld: Anspruch auf Miete auch ohne Jobcenter-Umzugsgenehmigung

Müssen Leistungsberechtigte sich einen Wohnungswechsel vorab vom Jobcenter genehmigen lassen? Der Streitfall einer jungen Frau zeigt: Nein, eine starre Genehmigungspflicht gibt es nicht.

Wer aus plausiblen, nachvollziehbaren Gründen umzieht – etwa wegen gesundheitsgefährdenden Schimmels oder einer deutlichen Verkürzung täglicher Wege – kann Anspruch auf Übernahme der angemessenen Unterkunftskosten haben, selbst wenn der Umzug ohne vorherige Zusicherung des Jobcenters erfolgt ist.

Das bestätigte das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg und wies die Berufung eines Jobcenters zurück. Grundlage war ein Urteil des Sozialgerichts (SG) Frankfurt (Oder), das der Klägerin bereits Recht gegeben hatte.

Schimmel, Pendelzeit und Angemessenheit

Die Klägerin hatte ihre alte Wohnung verlassen, nachdem massiver Schimmel die Gesundheit beeinträchtigte und Hausrat beschädigte. Eine tragfähige Lösung durch Vermieter oder Jobcenter zeichnete sich nicht ab. Die neue Wohnung war nur geringfügig teurer, blieb aber innerhalb der örtlichen Angemessenheitsgrenzen.

Zusätzlich verkürzte die Nähe zum Bahnhof die tägliche Fahrzeit zur Volkshochschule um rund eine Stunde – ein gewichtiger Vorteil auf dem Weg zum Schulabschluss.

Das Jobcenter verweigerte dennoch die Übernahme der höheren Miete und lehnte zudem eine Nebenkostennachzahlung für die frühere Wohnung ab, weil der Umzug angeblich „nicht erforderlich“ und ohne Genehmigung erfolgt sei.

Das SG Frankfurt (Oder) sah das anders und verurteilte den Leistungsträger zur Kostenübernahme; das LSG bestätigte diese Entscheidung.

§ 22 SGB II und die „Zusicherung“

Rechtsgrundlage für Unterkunfts- und Heizkosten ist § 22 SGB II. Danach sollen Leistungsberechtigte vor Abschluss eines Mietvertrages grundsätzlich eine „Zusicherung“ des zuständigen kommunalen Trägers einholen. Diese Zusicherung ist zu erteilen, wenn die Aufwendungen der neuen Wohnung angemessen sind.

Für unter 25-Jährige gilt zudem eine strengere Sonderregel: Ohne vorherige Zusicherung werden Unterkunftskosten nach Umzug grundsätzlich nicht anerkannt – es sei denn, es liegen die gesetzlich benannten wichtigen Gründe vor. Diese Systematik beschreibt die Genehmigung als Regelinstrument, nicht als absolute Vorbedingung für jede Kostenanerkennung.

Was die Gerichte entschieden haben: Plausible Gründe statt faktischer Umzugssperre

Kern der obergerichtlichen Bestätigung: Ein Umzug kann auch dann „erforderlich“ sein, wenn er nicht zwingend unausweichlich war. Entscheidend ist, ob ein plausibler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund vorlag, der auch einen Nichthilfebedürftigen zu diesem Schritt veranlasst hätte.

Das LSG stellte klar, dass die vom Jobcenter vertretene Sicht auf eine faktische Umzugssperre hinausliefe – und damit den Schutzzielen des SGB II und der verfassungsrechtlich garantierten Freizügigkeit zuwiderlaufen könnte. Diese Linie entspricht der sozialgerichtlichen Orientierungsliteratur zur Entscheidung L 19 AS 2352/19.

Nebenkosten nach dem Auszug: Bedarf im Fälligkeitsmonat

Besondere Bedeutung hat der zweite Aspekt des Rechtsstreits: die Erstattung einer Betriebskostennachforderung für die frühere Wohnung. Die Gerichte ordneten sie dem „tatsächlichen, aktuellen Bedarf“ im Monat der Fälligkeit zu – und zwar auch dann, wenn die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben wurde, solange ein sachlicher Zusammenhang zum Leistungsbezug besteht.

Andernfalls drohte die von den Gerichten ausdrücklich kritisierte „Umzugssperre durch die Hintertür“. Verwaltungshinweise auf Landesebene verarbeiten diese Rechtsprechung und warnen vor einer Benachteiligung von Leistungsberechtigten beim Wohnungswechsel.

Was das Urteil für Betroffene bedeutet

Für Leistungsberechtigte stärkt die Entscheidung die Handlungsfreiheit in angespannten Wohnsituationen. Wer aus gesundheitlichen, familiären oder integrationsbezogenen Gründen – etwa wegen Ausbildung, Schule oder Arbeit – einen Wechsel vornimmt und im Rahmen der örtlichen Angemessenheit bleibt, kann sich nicht pauschal auf eine fehlende Zusicherung verweisen lassen.

Grenzen und offene Punkte

Die Entscheidung hebt die Bedeutung nachvollziehbarer Gründe hervor, ersetzt aber nicht die Prüfung im Einzelfall. Bei Umzügen mit deutlich höheren oder unangemessenen Kosten kann der Leistungsanspruch eingeschränkt sein.

Für unter 25-Jährige bleibt die ausdrückliche Zusicherung weiterhin im Regelfall Voraussetzung. Wer Nebenkostenforderungen geltend macht, sollte zudem die Fälligkeit beachten und rechtzeitig einen Antrag stellen, damit der Bedarf im Fälligkeitsmonat berücksichtigt werden kann.

Das Zusammenspiel aus § 22 SGB II und der Rechtsprechung des LSG Berlin-Brandenburg schafft Klarheit: Eine starre „Genehmigungspflicht“ für Umzüge gibt es nicht.

Ausschlaggebend ist, ob der Wohnungswechsel aus Gründen erfolgt, die auch außerhalb des Leistungsbezugs einleuchten, und ob die Kosten der neuen Unterkunft angemessen bleiben.

Ebenso gehören berechtigte Nebenkostenforderungen für die alte Wohnung zum existenzsichernden Bedarf – auch nach einem Umzug. Für Betroffene ist das ein wichtiges Signal: Wer gute Gründe hat, darf sich bewegen, ohne seine Ansprüche zu verlieren.

Hinweis: Dieser Beitrag dient der Information und ersetzt keine Rechtsberatung. Im Zweifel sollte individuelle Beratung eingeholt werden.