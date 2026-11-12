Grundsteuer: Diese fünf Hilfen können Rentner im November 2026 entlasten

Die letzte Grundsteuerrate des Jahres kann für Rentner mit kleiner Rente zur Belastungsprobe werden. Wer im eigenen Haus lebt, sollte deshalb prüfen, ob die Forderung stimmt und ob Unterstützung bei den Wohnkosten zusteht.

Eine Grundsteuerbefreiung allein wegen des Rentenalters gibt es nicht. Trotzdem müssen Betroffene die Belastung nicht in jedem Fall vollständig aus ihrer Rente tragen: Möglich sind eine Steuerkorrektur, ein Zahlungsaufschub, ein Erlass, Lastenzuschuss oder Grundsicherung im Alter.

Novemberrate 2026: Zahlung ist noch am 16. November fristgerecht möglich

Nach § 28 Grundsteuergesetz wird die Grundsteuer üblicherweise vierteljährlich zum 15. Februar, Mai, August und November fällig. Weil der 15. November 2026 ein Sonntag ist, kann die Novemberrate noch am Montag, dem 16. November 2026, fristgerecht gezahlt werden.

Wer der Gemeinde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat, muss die Rate gewöhnlich nicht selbst überweisen, aber für ausreichende Kontodeckung sorgen. Bei einer Überweisung sollte das Geld rechtzeitig auf dem Gemeindekonto eingehen.

Eine hohe Rechnung ist noch kein Beweis für einen Fehler

Seit 2025 wird die Grundsteuer nach reformierten Regeln erhoben. Dass ein Haushalt mehr zahlt als früher, bedeutet deshalb für sich genommen noch nicht, dass der Bescheid falsch ist.

Im Bundesmodell stellt das Finanzamt zunächst den Grundsteuerwert und anschließend den Grundsteuermessbetrag fest. Die Gemeinde berechnet daraus mithilfe ihres Hebesatzes die zu zahlende Steuer.

Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen verwenden eigene Bewertungsmodelle; weitere Länder weichen in einzelnen Punkten vom Bundesrecht ab. Die Informationen des Bundesfinanzministeriums zur Grundsteuer erläutern diese Unterschiede.

Falsche Flächen oder Gebäudedaten beim Finanzamt korrigieren lassen

Eigentümer sollten die Berechnungsgrundlagen prüfen, die nach ihrem Landesmodell relevant sind. Im Bundesmodell können etwa eine zu große Wohnfläche, eine falsche Grundstücksfläche oder ein unzutreffendes Baujahr den festgestellten Wert beeinflussen.

Solche Fehler gehören zum Finanzamt, das den betreffenden Grundlagenbescheid erlassen hat. Die Gemeinde ist dagegen der richtige Ansprechpartner, wenn sie beispielsweise einen anderen Messbetrag übernommen oder die Steuer falsch ausgerechnet hat.

Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann eine Berichtigung möglich sein. Für das Bundesmodell sieht § 222 Absatz 3 Bewertungsgesetz eine sogenannte fehlerbeseitigende Fortschreibung vor.

Für eine Wertfortschreibung muss die Abweichung beim Grundsteuerwert grundsätzlich mehr als 15.000 Euro betragen. Gemeint ist der Unterschied zwischen den Grundstückswerten, nicht eine Steuerersparnis von 15.000 Euro.

Bei einer Korrektur zugunsten des Eigentümers ist grundsätzlich der Jahresbeginn des Jahres entscheidend, in dem das Finanzamt von dem Fehler erfährt. Wird der Fehler noch 2026 bekannt, kann die Fortschreibung deshalb auf den 1. Januar 2026 erfolgen; eine Meldung erst 2027 kann diesen Vorteil für 2026 kosten.

Der Antrag sollte den Fehler konkret benennen und möglichst mit einer Wohnflächenberechnung oder anderen geeigneten Unterlagen belegen. In Ländern mit eigenem Modell müssen die dort geltenden Änderungsvorschriften geprüft werden.

Stundung: Wer vorübergehend nicht zahlen kann, sollte früh handeln

Ist die Rechnung richtig, das Geld aber gerade knapp, kommt eine Stundung oder eine entsprechende Ratenvereinbarung mit der Gemeinde in Betracht. Nach § 222 Abgabenordnung setzt eine Stundung insbesondere voraus, dass die sofortige Einziehung eine erhebliche Härte bedeuten würde und die spätere Zahlung nicht gefährdet erscheint.

Eine Stundung senkt die Steuer nicht und kann zusätzliche Kosten verursachen. Grundsätzlich fallen nach § 238 Abgabenordnung Zinsen von 0,5 Prozent je vollem Monat an; ein vollständiger oder teilweiser Zinsverzicht ist bei Unbilligkeit nach § 234 Absatz 2 Abgabenordnung möglich.

Einfach nicht zu zahlen, kann dagegen nach § 240 Abgabenordnung Säumniszuschläge auslösen: grundsätzlich ein Prozent je angefangenem Säumnismonat auf den auf volle 50 Euro abgerundeten Rückstand. Hinzukommen können Mahn- und Vollstreckungskosten.

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Betroffene sollten deshalb möglichst vor dem Zahlungstermin einen begründeten Antrag stellen und einen realistischen Zahlungsvorschlag machen. Der Antrag allein verschiebt die Fälligkeit allerdings noch nicht; dafür braucht es die entsprechende Entscheidung der Gemeinde.

Erlass: Wann ein Teil der Grundsteuer entfallen kann

Bei vermieteten bebauten Grundstücken sieht § 34 Grundsteuergesetz einen Erlass vor, wenn der normale Rohertrag ohne Verschulden des Eigentümers um mehr als die Hälfte sinkt. Unter diesen Voraussetzungen werden 25 Prozent der Grundsteuer erlassen, bei einem vollständigen Ertragsausfall 50 Prozent.

Entscheidend ist der Ertragsausfall im gesamten Kalenderjahr und bezogen auf den Steuergegenstand. Ein mehrmonatiger Leerstand einer einzelnen Wohnung bedeutet daher noch nicht automatisch, dass die gesetzlichen Grenzen erreicht sind.

Eigentümer müssen außerdem nachweisen können, dass sie den Ausfall nicht zu vertreten haben, etwa durch dokumentierte Vermietungsbemühungen oder Unterlagen zu einem Schaden. Für einen Erlass wegen Ertragsausfalls im Jahr 2026 muss der Antrag nach § 35 Grundsteuergesetz grundsätzlich spätestens am 31. März 2027 bei der Gemeinde eingehen.

Für das selbst bewohnte Eigenheim lässt sich aus einer kleinen Rente kein solcher Mietausfall ableiten. Hier kommt allenfalls ein individueller Billigkeitserlass nach § 227 Abgabenordnung in Betracht, dessen Voraussetzungen die Gemeinde gesondert prüft.

Eine niedrige Rente allein garantiert diesen Erlass nicht. Wer ihn beantragt, sollte Einkommen, notwendige Ausgaben, Vermögensverhältnisse und die besondere Härte nachvollziehbar darlegen; bei abweichendem Landesgrundsteuerrecht gelten gegebenenfalls eigene Erlassvorschriften.

Lastenzuschuss: Wohngeld gibt es auch im eigenen Haus

Viele Eigentümer verbinden Wohngeld ausschließlich mit Mietwohnungen und lassen dadurch einen möglichen Anspruch ungeprüft. Wer selbst im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Wohngeld als Lastenzuschuss erhalten.

Bei der Berechnung gehört die entrichtete Grundsteuer ausdrücklich zu den anzusetzenden Belastungen. Nach § 13 Wohngeldverordnung kommen für Instandhaltung und Betrieb jährlich pauschal 36 Euro je Quadratmeter Wohnfläche hinzu.

Bei 100 Quadratmetern und 480 Euro Grundsteuer ergibt das zunächst 4.080 Euro jährliche Belastung, also durchschnittlich 340 Euro monatlich. Diese 340 Euro sind eine Berechnungsgröße und keineswegs der zugesagte monatliche Zuschuss.

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Die tatsächliche Leistung hängt unter anderem vom Haushaltseinkommen, der Haushaltsgröße und den örtlich geltenden Höchstbeträgen ab. Auch bestimmte Zins- und Tilgungsleistungen für die Finanzierung können nach § 12 Wohngeldverordnung in die Lastenberechnung eingehen.

Ein laufender Immobilienkredit ist für den Anspruch nicht erforderlich. Warum auch ein längst abbezahltes Haus einen Lastenzuschuss ermöglichen kann, ist gerade für Rentner mit schuldenfreiem Eigentum wichtig.

Grundsicherung kann die Grundsteuer als Wohnkosten berücksichtigen

Reichen Einkommen und einzusetzendes Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Grundsicherung im Alter in Betracht. Das gilt auch für Menschen, die in selbst genutztem Wohneigentum leben.

Zum Bedarf gehören neben dem Regelbedarf auch anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung. Bei Eigentümern können darunter die Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Wasser- und Abwassergebühren sowie weitere notwendige Hauskosten fallen.

Für Alleinstehende beträgt der Regelbedarf 2026 grundsätzlich 563 Euro monatlich. Das Sozialamt stellt dem gesamten anerkannten Bedarf das anzurechnende Einkommen gegenüber und berücksichtigt dabei die gesetzlichen Abzüge und Freibeträge.

Die Grundsteuer wird dabei als Bestandteil der Wohnkosten geprüft; sie ist kein eigener pauschaler Rentenzuschuss. Rechtsgrundlage für die Unterkunftskosten sind insbesondere § 42a und § 35 SGB XII, einschließlich der Vorgaben zur Angemessenheit.

Eine anerkannte Grundsteuerbelastung kann den ungedeckten Bedarf und damit die Leistung erhöhen. Daraus folgt aber keine allgemeine Zusage, dass jeder Rentner seine gesamte Grundsteuer zusätzlich erstattet bekommt.

Angemessene Kreditzinsen können ebenfalls zu den Unterkunftskosten gehören. Tilgungsraten werden in der Grundsicherung dagegen regelmäßig nicht übernommen, weil sie dem Vermögensaufbau dienen.

Das Eigenheim bedeutet nicht automatisch den Ausschluss

Die Sorge, wegen eines Antrags sofort das eigene Haus verkaufen zu müssen, kann Betroffene von berechtigter Hilfe abhalten. Ein angemessenes selbst bewohntes Hausgrundstück kann nach § 90 Absatz 2 Nummer 8 SGB XII als geschütztes Vermögen erhalten bleiben.

Die Prüfung berücksichtigt unter anderem Bewohnerzahl, besonderen Wohnbedarf, Grundstücks- und Hausgröße, Ausstattung und Immobilienwert. Eine pauschale Zusage für jedes Reihenhaus oder jede Eigentumswohnung wäre deshalb falsch; mehr dazu erläutert Gegen-Hartz im Beitrag über geschütztes Vermögen beim Sozialamt.

Auch Kinder müssen nicht schon deshalb zahlen, weil ihre Eltern Grundsicherung beantragen. Unterhaltsansprüche gegen Kinder bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, solange deren jährliches Gesamteinkommen im gesetzlichen Sinn jeweils nicht mehr als 100.000 Euro beträgt.

Lastenzuschuss oder Grundsicherung: Auf den Bedarf kommt es an

Wer Grundsicherung im Alter erhält und dabei Unterkunftskosten berücksichtigt bekommt, ist für dieselbe Person grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Das regelt § 7 Wohngeldgesetz; eine doppelte Finanzierung derselben Wohnkosten ist nicht vorgesehen.

Welche Leistung passt, lässt sich deshalb nicht allein an einer bestimmten Rentenhöhe ablesen. Wohnkosten, weitere Einkünfte, Haushaltsverhältnisse und Freibeträge müssen in die Prüfung einbezogen werden.

Entlastungsmöglichkeit Was sie bewirken kann Ansprechpartner Korrektur der Berechnungsgrundlagen Eine zu hoch festgesetzte Steuer kann sinken. Finanzamt; bei Fehlern im kommunalen Steuerbescheid die Gemeinde Stundung oder Ratenzahlung Die Zahlung wird aufgeschoben oder verteilt; die Steuer bleibt bestehen. Gemeindliche Steuerstelle oder Stadtkasse Erlass Die Steuer entfällt bei erfüllten Voraussetzungen ganz oder teilweise. Gemeinde Lastenzuschuss Wohngeld unterstützt bei anerkannten Belastungen des selbst genutzten Eigentums. Wohngeldstelle Grundsicherung im Alter Die Grundsteuer kann als Teil der Unterkunftskosten den anerkannten Bedarf erhöhen. Sozialamt beziehungsweise zuständiger Grundsicherungsträger

Den Antrag noch im November stellen

Grundsicherung wird nach § 44 SGB XII auf Antrag erbracht, grundsätzlich frühestens ab dem Beginn des Antragsmonats. Wer erst im Dezember beantragt, kann einen möglichen Anspruch für November daher regelmäßig nicht mehr nachholen.

Auch Wohngeld beginnt nach § 25 Wohngeldgesetz grundsätzlich mit dem Antragsmonat. Gesetzliche Ausnahmen, etwa nach einer abgelehnten anderen Sozialleistung, ändern nichts daran, dass unnötiges Warten Geld kosten kann.

Wer Unterstützung benötigt, sollte deshalb einen nachweisbaren Antrag stellen und fehlende Unterlagen anschließend ergänzen. Ein bloßer Beratungstermin oder eine unverbindliche telefonische Nachfrage ist noch kein verlässlich dokumentierter Leistungsantrag.

Auch Mieter zahlen die Grundsteuer häufig mit

Die Grundsteuer gehört nach § 2 Betriebskostenverordnung zu den umlagefähigen Betriebskosten. Bei entsprechender mietvertraglicher Vereinbarung kann sie deshalb über die Nebenkostenabrechnung bei Mietern ankommen.

Wer einen deutlichen Anstieg feststellt, sollte den angesetzten Steuerbetrag und die Verteilung auf die Wohnungen prüfen. Nach § 556 Absatz 4 BGB können Mieter Einsicht in die zugrunde liegenden Belege verlangen.

Beim Mietzuschuss zählen umlagefähige kalte Betriebskosten grundsätzlich zur berücksichtigungsfähigen Miete. Steigt diese während eines laufenden Wohngeldbezugs, kann unter den Voraussetzungen des § 27 Wohngeldgesetz ein Erhöhungsantrag möglich sein; eine höhere Grundsteuer allein löst jedoch keine automatische Anpassung aus.

Beispiel aus der Praxis: Antrag statt Angst vor dem Hausverkauf

Gerhard ist 79, lebt allein in einem abbezahlten kleinen Haus und muss jährlich 480 Euro Grundsteuer zahlen. Seine Rente reicht zusammen mit seinen übrigen Mitteln nicht für den notwendigen Lebensunterhalt und die laufenden Hauskosten.

Nach seinem Antrag prüft das Sozialamt die Verhältnisse und erkennt das Haus im Beispiel als geschütztes Vermögen an. Bei der Berechnung der Grundsicherung berücksichtigt es auch die Grundsteuer als Unterkunftskosten, sodass Gerhard Unterstützung erhält, ohne sein Zuhause verkaufen zu müssen.

Drei Fragen und Antworten zur Grundsteuer für Rentner

Sind Rentner mit kleiner Rente von der Grundsteuer befreit?

Nein, eine kleine Rente oder ein bestimmtes Lebensalter begründet keine allgemeine Befreiung. Je nach Fall kommen aber ein Erlass, Lastenzuschuss oder die Berücksichtigung der Grundsteuer bei der Grundsicherung in Betracht.

Kann ich Lastenzuschuss erhalten, obwohl mein Haus abbezahlt ist?

Ja, auch ohne Immobilienkredit bleiben ansetzbare Bewirtschaftungskosten und Grundsteuer bestehen. Ob daraus ein Anspruch entsteht, hängt insbesondere von Einkommen, Haushaltsgröße und den gesetzlichen Höchstbeträgen ab.

Was sollte ich tun, wenn ich die Novemberrate nicht bezahlen kann?

Wenden Sie sich möglichst vor dem Zahlungstermin an die Gemeinde und beantragen Sie bei einem vorübergehenden Engpass eine Stundung oder Ratenzahlung. Reicht das Einkommen dauerhaft nicht aus, sollten Sie zugleich Lastenzuschuss oder Grundsicherung prüfen und den passenden Antrag möglichst noch im November stellen.