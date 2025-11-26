Beleidigung am Arbeitsplatz kein Grund zur Kündigung – Abfindung

Lesedauer 6 Minuten

Ein Nachtarbeiter in einem Verteilzentrum streitet sich mit seiner neuen Vorgesetzten, wird laut, benutzt eine derbe türkische Redewendung – und verliert daraufhin seinen Job. Vor Gericht stellt sich heraus: Die Worte waren zwar vulgär, aber keine persönliche Schmähung.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf erklärt die Kündigung für unwirksam und reiht sich damit in eine Reihe von Entscheidungen ein, in denen Gerichte den Kontext von Beleidigungen sehr genau prüfen und häufig eine Abmahnung für ausreichend halten.

Der Fall vor dem LAG Düsseldorf: Konflikt in der Nachtschicht

Der Kläger war seit 2020 in einem Verteilzentrum einer Handelsgruppe beschäftigt, zuletzt als „Sortation Associate“ in Dauernachtschicht. Bereits im April 2024 hatte der Arbeitgeber zwei Abmahnungen ausgesprochen: einmal wegen angeblich unerlaubten Verlassens des Arbeitsplatzes und einmal wegen einer Beleidigung gegenüber Vorgesetzten.

Am 24.08.2024 eskalierte ein weiterer Konflikt mit der neuen Vorgesetzten. Diese wies den Kläger an, andere Beschäftigte zu unterstützen. Nach Darstellung des Arbeitgebers ignorierte er die Anweisung, erklärte, sie könne ihm nichts sagen und sei „noch ein Kind“.

Als die Vorgesetzte ihn aufforderte, die Halle zu verlassen und sich zu beruhigen, reagierte er aufgebracht und sagte auf Türkisch einen Satz, den der Arbeitgeber so wiedergab: sinngemäß „Du hast die Mutter der Schicht gef…“.

Kläger bestreitet Variante

Der Kläger bestritt die obszöne Variante. Er habe gesagt, sie habe „die Schichtmutter zum Weinen gebracht“. Gemeint sei damit im Türkischen, dass in der Schicht enormer Druck ausgeübt werde. Der Ausdruck könne leicht missverstanden werden, insbesondere bei Distanz und Geräuschkulisse in der Halle. Trotzdem kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 18.09.2024 ordentlich zum 31.10.2024.

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hielt die Kündigung zunächst für wirksam und wies die Kündigungsschutzklage ab. Erst in der Berufung vor dem LAG Düsseldorf (Urteil vom 18.11.2025, Az. 3 SLa 699/24, noch nicht online verfügbar) bekam der Kläger Recht.

Kündigung wegen Beleidigung am Arbeitsplatz: Wie das Gericht argumentiert

Das LAG Düsseldorf hat den Vorgang detailliert aufgearbeitet und Zeugen vernommen – darunter die Vorgesetzte, einen anwesenden Kollegen und den Schichtmanager, der nach dem Vorfall mit den Beteiligten gesprochen hatte. Am Ende ging das Gericht davon aus, dass der Kläger die Äußerung im Kern tatsächlich so getan hatte, wie es der Arbeitgeber geschildert hatte.

Entscheidend war aber nicht die reine Wortwahl, sondern vor allem, an wen sich die Äußerung richtete, in welcher Situation sie gefallen ist und welche Bedeutung sie für das Arbeitsverhältnis hatte. Die Kammer wertete die Äußerung nicht als gezielten persönlichen Angriff auf die Vorgesetzte, sondern als grob formulierte Kritik an der Art der Schichtführung.

Die Worte fielen in einer aufgeheizten Konfliktsituation unmittelbar nach einem Streit und einer deutlichen Aufforderung, die Halle zu verlassen. Trotz der Unangemessenheit sah das Gericht die Grenze zur schwerwiegenden, persönlich herabwürdigenden Beleidigung nicht überschritten und kam zu dem Ergebnis, dass eine Kündigung unverhältnismäßig ist.

Kritik nicht auf Person bezogen

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich um „in vulgärer Sprache geäußerte Kritik“, die sich auf die Organisation und Führung der Schicht bezieht, nicht auf die Person der Vorgesetzten als solche. In der Abwägung der Interessen überwog das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses; mildere Mittel wie eine weitere Abmahnung wären möglich gewesen. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Wichtig ist dabei: Das Urteil bedeutet nicht, dass Beschäftigte beliebig schimpfen dürfen. Es zeigt aber, dass selbst deftige Sprache nicht automatisch zur Kündigung führen darf, wenn sie im Kern noch als – wenn auch völlig überspitzte – Kritik an Arbeitsbedingungen einzuordnen ist.

Vulgäre Äußerung oder unzulässige Beleidigung? Die arbeitsrechtliche Abgrenzung

Aus arbeitsrechtlicher Sicht kommt es bei vulgären Äußerungen am Arbeitsplatz immer auf die Gesamtumstände an. Eine derbe Formulierung kann im Einzelfall noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder als überzogene Kritik an der Arbeitsorganisation zu verstehen sein, während klar ehrverletzende, herabwürdigende oder menschenverachtende Aussagen deutlich schneller eine Kündigung rechtfertigen.

Im Fall des Nachtschichtarbeiters hat das LAG Düsseldorf betont, dass Inhalt, Anlass, Tonfall, Adressat und Eskalationsverlauf zusammen zu bewerten sind. Der Streit entzündete sich an der Schichtführung und dem empfundenen Druck, nicht an privaten Eigenschaften oder der Würde der Vorgesetzten.

Damit verlagert das Gericht die Schwerpunktfrage weg von der bloßen Vulgärsprache hin zur Frage, ob eine Person gezielt herabgesetzt oder „nur“ sehr drastisch kritisiert wurde.

Weitere Entscheidungen: Kontext, Demütigung und „Luft ablassen“

Das Düsseldorfer Urteil steht nicht allein. Schon zuvor haben Gerichte in vergleichbaren Konstellationen entschieden, dass grobe Worte im Einzelfall nicht sofort den Job kosten dürfen. Gerade dort, wo starker Leistungsdruck, schlechte Arbeitsbedingungen oder vorherige Demütigungen eine Rolle spielen, fällt die Abwägung häufig zugunsten einer Abmahnung aus.

LAG Thüringen: Grobe Beleidigungen bei menschenunwürdigen Bedingungen

Das LAG Thüringen hat 2022 in einem viel zitierten Fall entschieden, dass selbst grobe Beleidigungen gegenüber Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen nicht automatisch eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Maßgeblich war, dass die Beschäftigten zuvor menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren und die Verhältnisse im Betrieb über längere Zeit als extrem belastend empfanden.

Das Gericht betonte, dass eine Abmahnung nicht entbehrlich sei, wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass Beschäftigten „der Blick für die Bedeutung ihrer Äußerungen verstellt“ ist, weil sie massiv belastenden Umständen ausgesetzt sind.

Die Beleidigung wurde damit nicht verharmlost, aber als emotionaler Ausbruch in einer Ausnahmesituation rechtlich anders eingeordnet als eine kalt kalkulierte Schmähung.

LAG Rheinland-Pfalz: „Irre“, „nicht normal“, „Psycho“ – trotzdem keine Kündigung

Bereits 2014 hatte das LAG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 24.07.2014, Az. 5 Sa 55/14) über einen Fall zu entscheiden, in dem ein Chemikant seinen Vorgesetzten im Rauchercontainer vor Kollegen als „irre“, „nicht normal“ und „Psycho“ bezeichnet hatte. Vorausgegangen war ein Personalgespräch, in dem der Vorgesetzte den Beschäftigten demonstrativ aus dem Büro geworfen hatte – für den Arbeitnehmer eine deutliche Demütigung.

Das Gericht wertete die Äußerungen zwar als erhebliche Ehrverletzung und grundsätzlich als wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung. Dennoch hielt es eine Abmahnung für ausreichend.

Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Beleidigungen im Kollegenkreis und nicht direkt ins Gesicht des Vorgesetzten fielen, der Beschäftigte zumindest in gewissem Umfang darauf vertrauen durfte, dass seine Wutäußerungen nicht nach außen getragen würden, und die Eskalation in engem Zusammenhang mit dem als erniedrigend empfundenen Gespräch am Vortag stand.

Auch hier zeigt sich: Gerichte sehen sehr genau hin, warum jemand ausrastet, in welchem Rahmen das geschieht und ob eine Abmahnung als milderes Mittel geeignet wäre.

Grenzen der Meinungsfreiheit: Wann Beleidigungen zur fristlosen Kündigung führen

Parallel zu den eher arbeitnehmerfreundlichen Entscheidungen hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Grenzen nach oben deutlich gezogen. In einem Urteil vom 24.08.2023 (Az. 2 AZR 17/23) entschied es, dass ein Arbeitnehmer, der sich in einer privaten Chatgruppe mit Kollegen in stark beleidigender, rassistischer, sexistischer und zu Gewalt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und Kolleginnen äußert, außerordentlich gekündigt werden kann. Eine Berufung auf die „Privatheit“ des Chats half ihm nicht.

Das BAG stellte klar, dass auch private Messenger-Gruppen kein rechtsfreier Raum sind, wenn dort Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzte in menschenverachtender Weise angegriffen werden.

Je größer die Chatgruppe und je krasser die Inhalte sind, desto weniger kann sich ein Beschäftigter auf Vertraulichkeit berufen. In solchen Fällen kann sogar ohne vorherige Abmahnung eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein.

Im Vergleich dazu wirkt der Fall aus Düsseldorf eher „klassisch“: aufgeladene Stimmung, harte Worte, aber keine rassistische oder menschenverachtende Hetze und eine Kritik, die – bei aller Derbheit – auf die Schichtführung und den hohen Druck im Betrieb zielt.

Praxistipps für Beschäftigte: Was aus der Rechtsprechung folgt

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter hohem Leistungsdruck arbeiten – etwa in Logistik, Handel, Pflege, Callcentern oder Dienstleistungsjobs – ist die Düsseldorfer Entscheidung besonders wichtig.

Ein einmaliger, vulgär formulierter Ausrutscher im Streit mit der Schichtleitung führt nicht automatisch zu einer wirksamen Kündigung, wenn er im Kern noch als Kritik an Arbeitsbedingungen verstanden werden kann und keine gezielte Dehumanisierung vorliegt.

Gleichzeitig macht die Rechtsprechung deutlich, dass der Kontext zählt: Eskalierte Konflikte, Demütigungen durch Vorgesetzte, schlechte Arbeitsbedingungen und der genaue Adressat der Worte spielen eine große Rolle.

Wer allerdings massiv beleidigt, diskriminiert oder andere menschenverachtend herabwürdigt, riskiert weiterhin eine fristlose Kündigung – auch dann, wenn die Äußerungen „nur“ in einem vermeintlich privaten Chat stattfinden.

Wer eine Kündigung wegen Beleidigung erhält, sollte unbedingt die dreiwöchige Frist für die Kündigungsschutzklage beachten und sich frühzeitig rechtlich beraten lassen. Gerade bei sprachlichen Missverständnissen, Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz und emotional aufgeheizten Situationen lohnt es sich oft, genau hinzuschauen, ob nicht eine Abmahnung das mildere und rechtlich gebotene Mittel gewesen wäre – so wie im Fall des Nachtschichtarbeiters vor dem LAG Düsseldorf.

FAQ: Vulgäre Kritik, Beleidigung und Kündigung

Kann mich der Arbeitgeber bei einer vulgären Äußerung sofort kündigen?

Eine Kündigung ist möglich, aber nicht automatisch wirksam. Gerichte prüfen, ob die Äußerung eine gezielte, schwerwiegende Beleidigung der Person darstellt oder eher eine überzogene Kritik an Arbeitsbedingungen ist. In vielen Fällen halten sie eine Abmahnung für ausreichend, insbesondere bei einmaligen Entgleisungen in einer Konfliktsituation.

Spielt es eine Rolle, ob die Beleidigung im Affekt gefallen ist?

Ja. Wenn Worte im Affekt, unter hohem Druck oder nach vorangegangenen Demütigungen fallen, berücksichtigen Gerichte diese Umstände in der Interessenabwägung. Das kann dazu führen, dass trotz grober Formulierungen eine Abmahnung genügt und eine Kündigung unwirksam ist.

Bin ich in privaten Chatgruppen rechtlich „geschützt“?

Nein. Auch in privaten Messenger-Gruppen können extrem beleidigende, rassistische oder sexistische Äußerungen gegenüber Kolleginnen und Vorgesetzten eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Je größer die Gruppe und je drastischer der Inhalt, desto weniger kann man sich auf Vertraulichkeit berufen.

Was sollte ich tun, wenn ich eine Kündigung wegen Beleidigung erhalte?

Betroffene sollten die Kündigung und mögliche Abmahnungen sofort prüfen lassen und innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erheben, wenn sie sich wehren wollen. Gerade bei sprachlichen Missverständnissen oder mehrdeutigen Redewendungen kann sich eine genaue Prüfung des Einzelfalls lohnen.

Gelten die Grundsätze auch für andere Branchen als Logistik oder Industrie?

Ja. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte gilt branchenübergreifend. Besonders relevant sind die Entscheidungen aber überall dort, wo hoher Stress, Schichtarbeit und starker Leistungsdruck herrschen – etwa in Lagerlogistik, Pflege, Handel, Gastronomie oder Callcentern.